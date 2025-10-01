O distinto eleitor ouvirá, nas eleições de 2026, barulhos de correntes eco... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Felpuda

01/10/2025 - 00h01
Lygia Fagundes Telles - escritora brasileira

A beleza não está nem na luz da manhã nem na sombra da noite, está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza”

Felpuda

O distinto eleitor ouvirá, nas eleições de 2026, barulhos de correntes ecoando ali, lá e acolá, digno de filmes de terror: são os chamados “zumbis da política”, que depois de serem mandados para o limbo pelas urnas em épocas passadas, tentarão retornar à vida pública. Algumas dessas figuras poderão até afirmar que representam “candidatura jovem contra a velha política”. Há quem aparecerá com discurso de que sua vida é “um livro aberto”, mas com todas as folhas lacradas, diga-se de passagem. E para quem aposta que a memória do eleitor é curta, basta lembrar que a internet está aí e não perdoa. Portanto...

Sonho meu...

Segundo os bastidores políticos, o ex-deputado Capitão Contar só teria dois caminhos nos grupos do PL e PP: ser candidato a deputado estadual ou a federal. Dizem que sua fase de “estágio político probatório” não foi ainda concluído.

Mais

Isto porque foi eleito a deputado estadual em 2018 “na onda bolsonarista” e em 2022, tentou ser candidato a governador pelo PL. Como não se viabilizou naquela legenda, saiu da sigla, ingressou no PRTB, disputou e foi derrotado. Sonha agora em ser candidato ao Senado. Mas...

Verônica Safadi Nogueira

 

Livia Nunes e Augusto Mariotti

Dupla

O nome da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias voltou a ser cogitado como possível vice na chapa do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para disputa à Presidência da República. Segundo a imprensa nacional, seria a “chapa dos sonhos” de uma das alas da direita. Tereza Cristina e Tarcísio foram ministros do ex-governador Jair Bolsonaro e a dupla seria uma das opções para o embate com a esquerda.

Pode

Foi deferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pedido do Estado e do Tribunal de Contas para suspender a liminar que havia paralisado os concursos públicos da Corte Fiscal em ação questionando o sistema de cotas. A decisão assegura prosseguimento das seleções para os cargos de conselheiro substituto, analista de controle externo e auditor de controle externo. Assim, as provas estão mantidas para os dias 25 e 26 de outubro de 2025.

Sem essa

O cerco está se fechando. Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe a adoção do horário de verão em todo o território nacional. Embora o Brasil tenha deixado de adotar a medida desde 2019, que vigorava entre outubro e fevereiro, a proposta busca formalizar a proibição. Estudo do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontaram que a adoção do horário de verão não tem gerado economia de energia.

*Colaborou Tatyane Gameiro

30/09/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

John Lennon - cantor e compositor britânico

"... Mas a verdade é que o presente é o único momento que realmente temos. O futuro é incerto e o passado já se foi. Portanto, viva agora, ame agora, faça agora. O tempo não espera por ninguém”.

Felpuda

Inquérito Civil foi instaurado pelo Ministério Público de MS para investigar a insuficiência na oferta de consulta em cardiologia adulta no Sistema Único de Saúde (SUS) em Campo Grande. São mais de 2,5 mil pessoas aguardando na fila. De acordo com a promotoria, o tempo de espera é um dos pontos mais críticos e, para se ter uma ideia, o caso mais antigo é de junho de 2024, prazo esse considerado excessivo para atendimentos eletivos, comprometendo o direito à saúde dos pacientes, garantido na Constituição. Para buscar soluções imediatas e concretas, o MPE enviou ofício a Secretaria Municipal de Saúde, exigindo a apresentação, em 20 dias, de um plano de ação detalhado. Como se vê...

Começo

Político escolado que só, afirma que com o atual cenário político, não se pode dizer que “Inês está morta”. Segundo ele, definições somente acontecerão quando for aberta a janela partidária.

Mais

Isso se dará a partir de março, para deputados estaduais e federais mudarem de partido, sem perda de mandato. Aí então, disse ele, é que se saberá quem vai para onde e quem apoiará quem.

Diálogo

Aluna da Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, Mariah Ester Cabrocha Miranda, de 12 anos, ficou entre as seis primeiras colocadas de todo o Brasil no 2º Concurso de Desenho da Defensoria Pública da União. A disputa teve como tema “Contribuições dos Povos Indígenas e Quilombolas para o Enfrentamento da Emergência Climática e Justiça Ambiental”. O trabalho da estudante retrata a preocupação das comunidades indígenas com a preservação da natureza, contrastando o equilíbrio do planeta com os impactos da poluição e da degradação ambiental. “Eu quis mostrar no meu desenho como nós, povos indígenas, cuidamos da terra. A natureza é nossa casa e precisamos cuidar dela para que ela não adoeça. O planeta é responsabilidade de todos nós”, afirmou.

DiálogoJanet Zimmermann, que hoje, das 18h às 20h, lança o livro “Ácaros de Ícaros – Metapoesia”. Será na Doce Lembrança, que fica na Rua Dom Aquino, nº 2.055, em Campo Grande

 

DiálogoSilvia Braz

Cadeira

Mais nomes surgem como possíveis “candidatos” a ocupar a Secretaria da Casa Civil, tão logo o cargo esteja vago com a saída de Eduardo Rocha: o de Marcus Vinícius Perez, conhecido como Markito, secretário-executivo de Gestão Política da Capital, que exerce a função desde dezembro de 2024, quando deixou a chefia de gabinete do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha. O outro é o diretor-superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça. Resta esperar para conferir.

Do time

Os dois têm fortes ligações políticas com a senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias. Cláudio Mendonça chegou a ser cogitado como primeiro suplente da senadora, mas acabou perdendo o espaço para o Tenente Portela, por escolha pessoal de Bolsonaro. Markito, por sua vez, já foi chefe de gabinete de Tereza Cristina, quando esta cumpriu mandato de deputada federal e a assessorou no Ministério da Agricultura.

Cajadada

Nos bastidores, dizem que a fórmula do petista José Dirceu funcionou em Mato Grosso do Sul. Com uma só cajadada teria conseguido atrapalhar os entendimentos da direita para o Senado; colocou os irmãos Trad em um impasse e ainda contribuiu para que bom êxito na disputa eleitoral fique mais difícil. Fábio Trad não agregaria o PT em torno de sua possível candidatura seja ao governo ou a deputado federal; Nelson Trad Filho não teria perfil de esquerda e Marcos Trad se filiou ao PDT, da base aliada de Lula, porque foi recusado por outros partidos.

*Colaborou Tatryane Gameiro

Correio B

Aos 99 anos, Berta Loran se despede: veja suas novelas mais marcantes

Berta Loran se despede aos 99 anos. Veja sua trajetória completa, novelas de sucesso e a marca que deixou na dramaturgia e no humor brasileiro

29/09/2025 13h25

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2025 – Faleceu nesta noite em um hospital particular em Copacabana a atriz e comediante Berta Loran (nome artístico de Basza Ajs). Ela tinha 99 anos de idade. 

A sua morte marca o encerramento de uma trajetória que atravessou quase oito décadas de dedicação ao teatro, ao humor e à dramaturgia televisiva. 

Uma vida marcada pela história

Nascida em Varsóvia, Polônia, em 23 de março de 1926, Berta era de origem judaica e migrou para o Brasil ainda na infância, fugindo das perseguições na Europa. 

Ao longo do tempo, construiu uma carreira multifacetada, como atriz de teatro, televisão e humor, fazendo parte de programas e novelas que marcaram época no Brasil. 

Em sua trajetória televisiva, ficou conhecida por personagens emblemáticas como a “Manuela D’Além Mar” na “Escolinha do Professor Raimundo” e a empregada “Frosina” na novela Amor com Amor se Paga. 

Também participou de diversos programas humorísticos – Balança Mas Não Cai, Faça Humor, Não Faça Guerra, Zorra Total, entre outros. 

Suas mais notáveis novelas e participações

Embora seu nome esteja mais associado ao humor, Berta Loran também deixou sua marca em produções dramáticas e novelas — algumas com papéis recorrentes, outras como participações especiais. Abaixo, alguns destaques:

 

Além dessas, sua carreira incluiu longa atuação em programas humorísticos, onde ela interpretou diversos personagens e colaborou para a evolução do estilo do humor televisivo no Brasil. 

Repercussão e legado

A morte de Berta Loran foi recebida com homenagens de colegas, fãs e veículos de imprensa, ressaltando sua importância como pioneira do humor feminino e figura de resistência cultural. 

Seu legado artístico vai muito além de cifras ou prêmios: ele reside nas risadas que provocou, nas lembranças que deixou, e na inspiração que continua para quem quer transformar arte em expressão de vida. Mesmo após sua partida, suas participações em novelas e programas permanecem vivas nas reprises, memórias e homenagens que seguem sendo feitas ao seu nome.

