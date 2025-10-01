O distinto eleitor ouvirá, nas eleições de 2026, barulhos de correntes eco... Leia na coluna de hoje

Lygia Fagundes Telles - escritora brasileira
A beleza não está nem na luz da manhã nem na sombra da noite, está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza”
Felpuda
O distinto eleitor ouvirá, nas eleições de 2026, barulhos de correntes ecoando ali, lá e acolá, digno de filmes de terror: são os chamados “zumbis da política”, que depois de serem mandados para o limbo pelas urnas em épocas passadas, tentarão retornar à vida pública. Algumas dessas figuras poderão até afirmar que representam “candidatura jovem contra a velha política”. Há quem aparecerá com discurso de que sua vida é “um livro aberto”, mas com todas as folhas lacradas, diga-se de passagem. E para quem aposta que a memória do eleitor é curta, basta lembrar que a internet está aí e não perdoa. Portanto...
Sonho meu...
Segundo os bastidores políticos, o ex-deputado Capitão Contar só teria dois caminhos nos grupos do PL e PP: ser candidato a deputado estadual ou a federal. Dizem que sua fase de “estágio político probatório” não foi ainda concluído.
Mais
Isto porque foi eleito a deputado estadual em 2018 “na onda bolsonarista” e em 2022, tentou ser candidato a governador pelo PL. Como não se viabilizou naquela legenda, saiu da sigla, ingressou no PRTB, disputou e foi derrotado. Sonha agora em ser candidato ao Senado. Mas...
Dupla
O nome da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias voltou a ser cogitado como possível vice na chapa do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para disputa à Presidência da República. Segundo a imprensa nacional, seria a “chapa dos sonhos” de uma das alas da direita. Tereza Cristina e Tarcísio foram ministros do ex-governador Jair Bolsonaro e a dupla seria uma das opções para o embate com a esquerda.
Pode
Foi deferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pedido do Estado e do Tribunal de Contas para suspender a liminar que havia paralisado os concursos públicos da Corte Fiscal em ação questionando o sistema de cotas. A decisão assegura prosseguimento das seleções para os cargos de conselheiro substituto, analista de controle externo e auditor de controle externo. Assim, as provas estão mantidas para os dias 25 e 26 de outubro de 2025.
Sem essa
O cerco está se fechando. Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe a adoção do horário de verão em todo o território nacional. Embora o Brasil tenha deixado de adotar a medida desde 2019, que vigorava entre outubro e fevereiro, a proposta busca formalizar a proibição. Estudo do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontaram que a adoção do horário de verão não tem gerado economia de energia.
