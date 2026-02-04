Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

O ex-deputado federal e atual servidor público Fábio Trad (PT)... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (4)

Ester Figueiredo

04/02/2026 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Fiódor Dostoiévski - escritor russo

"A tragédia e a sátira são irmãs e estão sempre de acordo; consideradas ao mesmo tempo recebem o nome de verdade”.

Felpuda

O ex-deputado federal e atual servidor público Fábio Trad (PT), será o terceiro dos irmãos a entrar na raia que leva até a cadeira de governador de Mato Grosso do Sul. O primeiro foi o atual senador Nelson Trad Filho (PSD), que disputou o cargo em 2014 pelo MDB, mas não teve sucesso na empreitada. Na época, nos bastidores, falou-se que o partido teria ficado equidistante de sua candidatura. Já em 2022, foi a vez de Marcos Trad (PDT), que entrou no embate pelo PSD, mas também foi derrotado. Neste ano, apresenta-se Fábio Trad, embalado pelo PT. Resta esperar para ver no que vai dar...

Menos uma

A prefeita Adriane Lopes e a vice Camilla Nascimento superaram mais uma ameaça à cassação do mandato em ação que está no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O vice-procurador eleitoral Alexandre Bravo Barbosa julgou improcedente a suposta compra de votos nas eleições de 2024.

Mais

O parecer, publicado no dia 2, será encaminhado à ministra Estela Aranha para decisão. Vale ressaltar que mesmo que seja acolhida a manifestação do vice-procurador, poderá ainda haver recurso ao pleno daquele tribunal.

Mariana CoppolaMariana Coppola
Andre Stuart e Fernanda BourdokanAndre Stuart e Fernanda Bourdokan

Promessas

Na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal, promessas de diálogo e parcerias foram a tônica dos discursos da prefeita Adriane Lopes e do presidente da Câmara, Papy. Frases como “Quando estamos unidos na mesma direção, Campo Grande ganha. O campo-grandense não quer briga de político, quer solução para a sua vida” e “Se um Executivo quer avançar, precisa da parceria e da construção positiva dessa Casa” foram ouvidas. Sei não...

Mudando

O deputado federal Marcos Pollon mudou o discurso e colocou seu nome para eventual disputa ao Senado. Até então, o parlamentar vinha se mostrando irredutível, querendo ser o pré-candidato ao governo do Estado pelo seu partido, o PL. Sua pretensão, porém, esbarrava no acordo feito pela cúpula da legenda, de apoio à reeleição do governador Riedel. Essa questão foi sacramentada com Reinaldo Azambuja, para que ele assumisse o comando do partido em MS.

Racha

Ao se colocar como mais um possível pretendente ao cargo, deixando claro que se o ex-presidente assim o desejar, o deputado Marcos Pollon abriria um racha na extrema-direita. Isto porque o Capitão Contar vinha até então “surfando” nesse segmento para ser o segundo nome na disputa. Um detalhe chama atenção: ambos se colocam equidistantes de Azambuja. Como a escolha de candidatos para a disputa se fecha mesmo é nas convenções, surpresas costumam acontecer.

Aniversariantes

  • Helen de Moura Bueno Comparin,
  • Dr. Paulo Cezar dos Passos,
  • Luciane Orsi Abdul Ahad,
  • Dr. Benedito da Palma Oliveira Neto,
  • Dra. Ana Lara Camargo de Castro,
  • Jair Dias dos Santos,
  • Dra. Mirane Vitório Diniz da Silva,
  • Miguel Hernandez Derzi,
  • Paulo Regis,
  • Manoel Junio Santiago Mendes,
  • Raimundo Nonato de Carvalho,
  • Nildo Ferreira dos Santos,
  • Gilberto Roncato,
  • Airton de Oliveira Silva,
  • Dafini Lisboa Cabreira,
  • Edson Lopes,
  • Lúcio Flávio Joichi Sunakozawa,
  • Joacir Alves Costa,
  • Osmar Sanches Silva,
  • Juscelino Cavalcanti Constantino,
  • Maria Elizabeth de Arruda Moraes Ribeiro,
  • Edson Peres Ibrahim,
  • Hélio Baís Martins Filho,
  • Dr. Alcides Trentin Junior,
  • Celio Montezuma Munhoz,
  • Armindo Manoel Costa Cardoso,
  • Adão Pedro Arantes,
  • Adriana Vinholi Gonçalves,
  • Nélida Monção,
  • Joao Geraldo Chiquito,
  • Mauricio Macedo Vieira,
  • Jorge Simão da Silva,
  • Glauce da Silva Miranda,
  • Andresa Ojeda,
  • Tamy Ingrid Rezende,
  • Aldo Ivo Bellizzone,
  • Antônio Eduardo da Silva Oliva,
  • Gilberto Reginaldo dos Santos,
  • Jorge Massao Kikuta,
  • Inacio Tolentino de Barros Filho,
  • Marluci Moura de Souza,
  • Augusto Bernardo Guedes Fonseca Neto,
  • Celso Benjamim Costa,
  • Wanessa Kelly Flôres Coimbra,
  • Ricardo Jorge Carneiro da Cunha,
  • Maria do Carmo Flôres Portocarrero,
  • Maria Alves da Rocha,
  • Aldo Rogério Abê,
  • Jair Cursino Pereira,
  • Mário Roberto de Souza,
  • Maria Andressa Lima,
  • Antônio Carlos Fonseca,
  • Gilberto Flôres de Assis,
  • Leila Vieira dos Santos,
  • Alício Braz,
  • Antônio Arcanjo dos Santos,
  • José Ivan da Vila,
  • Larissa de Oliveira Mendes,
  • Maria Emília Neves,
  • Darcy de Oliveira Menezes,
  • Kelly Moura,
  • Laura Fernanda Costa,
  • Mário Sérgio Vieira,
  • Laura Cristina Flôres,
  • Ana Cristina Barbosa Lima,
  • Vivianne Carolina Lopes,
  • Edson Macari,
  • Sandro Luis Boeri,
  • Vanessa Lima,
  • Mário Neves Mendes,
  • Jorge Vieira Neves,
  • João Fernando Monteiro,
  • Mariana Couto Lima,
  • Janaína Corrêa Gomes,
  • Elayne Aparecida Melo,
  • Thaís Nantes,
  • Nailo Ferreira da Silva,
  • Lourdes Maria Assis,
  • Andrés Acosta,
  • Garibaldi Alves Filho,
  • José de Azevedo,
  • Maria Luiza Almeida Costa,
  • Wladimir Lins Quadros,
  • Vanda Peres Begas,
  • Nicola Artigas Cabalero,
  • Eluzana Bitencourt Fernandes Maidana,
  • Paulo da Silva Madeira,
  • Tiago Arruda de Oliveira,
  • Luciene Schineider Veneza,
  • Fabrícia Escorsin,
  • Wilson Tadeu Lima,
  • Yuri Jacks Trindade Vargas,
  • Elson Willian Rodrigues Queiroz,
  • Marcelo Moreira de Andrade,
  • Rogério de Sá Mendes,
  • Patricia Rossato Stefanello,
  • Jefferson Douglas Santana de Melo,
  • Luciane Teixeira Furtado,
  • Elizandra Rosimeire de Souza,
  • Gilmara Leite Bernardo,
  • Florêncio Oshiro,
  • Andréia Matos de Oliveira,
  • Emerson Odilon Sandim,
  • Thaíse Thimoteo dos Santos Rebello,
  • Renato Barbosa Lima,
  • João Ricco,
  • Roberta Almeida Morel.

* Colaborou Tatyane Gameiro

PAGONEJO BÃO

Alexandre Pires: venda de ingressos abre nesta terça; veja como comprar

Cantor com fama internacional traz show inédito de sua turnê "Pagonejo Bão" para Campo Grande em agosto

02/02/2026 12h00

Compartilhar
Alexandre Pires traz show de turnê

Alexandre Pires traz show de turnê "Pagonejo Bão" para Campo Grande em agosto Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

De fama nacional a internacional, com discografia repleta de sucessos, Alexandre Pires traz à Capital Morena show inédito da turnê “Pagonejo Bão”. Evento vai acontecer no segundo semestre do ano e venda de ingressos tem início na próxima terça-feira (03).

Com mais de 30 anos de carreira, o cantor chega à Campo Grande no dia 1º de agosto reunindo em seu repertório dois gêneros musicais populares da música brasileira, o pagode e o sertanejo.

Sucessos da época do grupo Só Pra Contrariar como “Essa Tal Liberdade”, “Mineirinho” e “Domingo”, e outros clássicos do sertanejo como “Evidências”, “É o Amor” e “Pense em Mim” devem compor o setlist do show e animar o público sul-mato-grossense.

Anunciado no final do ano passado, a venda dos ingressos começa amanhã a partir das 13h, com posto de venda no Stand Pedro Silva Promoções, localizado no Comper Jardim dos Estados, e pelo site: www.pedrosilvapromocoes.com.br.

Assinantes do Correio do Estado tem até 50 % de desconto nas atrações do Pedro Silva. ASSINE AGORA.

O espaço do Bosque Expo, onde será o show, será dividido em cinco áreas, todas com direito a open bar: vip, bistrô, bangalô, mesas compartilhadas e mesas exclusivas. Os valores iniciam a partir de R$ 150 e R$ 200 e podem chegar até R$ 6 mil, a depender do lote e área escolhida. Confira:

Área Vip:

  • 1º Lote Inteira - R$ 200,00;
  • 1° Lote Meia - R$ 150,00;

*Bistrôs (setor rosa):

  • R$ 2 mil;

*Bangalô (setor laranja):

  • R$ 8 mil;

*Mesas compartilhadas:

Amarelas:

  • Setor A Inteira - R$ 850,00;
  • Setor A Meia - R$ 640,00;

Vermelhas:

  • Setor B Inteira - R$ 750,00;
  • Setor B - Meia - R$ 560,00;

Azuis:

  • Setor C - R$ 600,00;
  • Setor C - Meia - R$ 450,00;

*Mesas exclusivas (oito pessoas):

  • Setor A (Amarelas) - R$ 6.800,00;
  • Setor B (Vermelhas) - R$ 6.000,00; 
  • Setor C (Azuis) - R$ 4.800,00;

Para outras informações e compra de bistrôs, bangalôs e mesas o telefone para contato é: (67) 9 9296-6565, de segunda a sábado, das 13h às 18h30.

PAGONEJO BÃO

O projeto do ex-cantor do grupo Só Pra Contrariar foi gravado em 2025 em datas especiais, e possui registro em áudio e vídeo.

No palco, Alexandre Pires mistura clássicos do pagode com sertanejo, montando repertório romântico, swing e com novas interpretações ao vivo.

"Pagonejo Bão é um projeto de coração: é resgatar memórias, mostrar que música boa atravessa estilos e celebrar o público que canta comigo há décadas”, disse Alexandre Pires.

Serviço

  • Data: 1º de agosto de 2026
  • Abertura das portas: 20h
  • Início do show: 22h
  • Local do show: Bosque Expo
  • Áreas: Vip, Bistrôs, Bangalôs e Mesas
  • Valores: a partir de R$ 150 (meia) e R$ 200,00 (inteira) a R$ 6 mil, a depender da área
  • Onde comprar: Stand Comper Jardim dos Estados; online no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.
  • Classificação: 18 anos
  • Realização: Pedro Silva Promoções & Jamelão

Assine o Correio do Estado

CARNAVAL

Confira o calendário oficial da folia em Campo Grande

"O carnaval de blocos de rua de Campo Grande tem seus lugares, seus pertencimentos, suas identidades e suas memórias", afirmou Silvana Valu, no evento de lançamento da agenda momesca que reuniu 13 agremiações e uma pequena multidão no Bar do Zé

02/02/2026 10h00

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Ao som de uma charanga, com instrumentos de sopro e percussão típicos do Carnaval, o clima de folia tomou conta do entorno do Bar do Zé, na manhã de sábado.

Músicos animaram o público que se reuniu dentro e fora do bar para acompanhar o lançamento oficial do calendário do carnaval de rua de Campo Grande, promovido pelo Aglomerado de Blocos de Carnaval de Rua (ABC).

A abertura do evento foi feita por Thallysson Perez, presidente do ABC, e Silvana Valu, idealizadora do Cordão Valu, que deram início simbólico à temporada carnavalesca reunindo representantes dos 13 blocos associados. Durante a abertura, Silvana Valu destacou o caráter coletivo da festa.

“Carnaval é coletivo, Carnaval é urbano, Carnaval tem que ser feito no Centro e também nos bairros. O carnaval de blocos de rua de Campo Grande tem seus lugares, seus pertencimentos, suas identidades e suas memórias. Estamos aqui para dizer que vamos ocupar os espaços, sim, e que essa festa é nossa, é de vocês, é de todo mundo. Começou o Carnaval!”, afirmou.

FORTALECIMENTO

Representando os blocos mais jovens, Aly Ladislau, do Bloco Eita!, celebrou a entrada no ABC após dois anos de trajetória.

“É uma realização e também uma consolidação do trabalho que a gente vem fazendo. A gente nasceu com a vontade de fazer carnaval de rua, com charanga, música popular e diversão para a população”, afirmou.

Para ele, a criação do ABC foi fundamental para o crescimento do movimento. “A associação nasce da vontade de organizar, dialogar com o poder público e mostrar que o Carnaval movimenta cultura, lazer e também a economia da cidade. Isso fortalece todo mundo”, completou.

DIREITO AO LAZER

O lançamento também deu espaço ao Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós, formado por pessoas com deficiência. Para o presidente do bloco, Damião Zacarias Souza da Silva, o nome traduz a essência do projeto.

“Representa a nossa luta e o nosso direito ao lazer. Mostra para a sociedade que a gente pode e deve estar junto, ocupando os espaços da festa”, afirmou.

Criado em 2018, o bloco ainda é novidade para parte do público. “Muita gente pergunta como participar. A resposta é simples: é só chegar junto, respeitar o espaço de cada um e somar. A folia se forma com sorriso no rosto e alegria compartilhada”, destacou.

REGGAE E FORRÓ

A diversidade de ritmos ficou evidente com a presença do Bloco do Reggae, representado por Diego Fernandes da Silva, o Manciba. Para ele, levar o reggae para as ruas amplia o sentido da festa. “Carnaval de capital é diversidade. O reggae traz mensagens de paz, amor, justiça e igualdade – coisas que a gente precisa muito”, afirmou.

Segundo Manciba, o repertório do bloco é pensado para provocar reflexão e bem-estar. “São músicas que fazem as pessoas pensarem além da festa, se elevarem como seres humanos. Quem participa de um bloco de reggae sai mais feliz e com outra visão”, completou.

Representando os blocos que encerram o Carnaval no Enterro dos Ossos, o fundador do Bloco Forrozeiros MS, Rubens Cordeiro, reforçou a importância da diversidade rítmica dentro da programação. “Quando a associação foi criada, a gente já estava junto. Fazer parte do ABC é somar forças para fortalecer o Carnaval.

O forró é cultura nacional, assim como o samba, e está aqui para ampliar e fortalecer essa festa”, disse.
Segundo ele, o bloco consolidou o forró como parte da identidade carnavalesca da cidade.

“Hoje o forró já virou tradição dentro do carnaval de rua de Campo Grande. O Forrozeiros ocupa a Esplanada Ferroviária e mostra que o Carnaval pode ser diverso, dançante e acolher diferentes públicos”, afirmou.

O AGLOMERADO

Criado em 2024, o ABC reúne atualmente 13 blocos e atua de forma coletiva para fortalecer o carnaval de rua de Campo Grande, garantindo diversidade, organização e acesso democrático à cultura. Integram a associação: Cordão Valu, Capivara Blasé, Farofolia, Farofa com Dendê, Forrozeiros MS, Ipa Lê Lê, Bloco do Reggae, Nada Sobre Nós Sem Nós, Só Love, Bloco As Depravadas, Calcinha Molhada, Subaquera e Bloco Eita!

Este ano a organização recebe apoio da senadora Soraya Thronicke, dos deputados federais Beto Pereira, Camila Jara e Vander Loubet, dos vereadores Luiza Ribeiro e Jean Ferreira e assinam como correalizadores dos eventos a Fundac, representando a Prefeitura Municipal de Campo Grande, e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, representando o governo do Estado.

CALENDÁRIO OFICIAL – CARNAVAL DE RUA 2026

> 7 de fevereiro

  • Bloco As Depravadas – Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1.213, às 9;
  • Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, nº 28, às 16h;
  • Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal, na Avenida Fábio Zahran, nº 316, às 15h.

8 de fevereiro

  • Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14h.

13 de fevereiro

  • Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15h;
  • Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, nº 103, às 16h;
  • Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária, na Rua General Melo, nº 91, às 16h.

14 de fevereiro

  • Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 15h;
  • Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, às 15h;
  • Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, nº 68, às 16h.

15 de fevereiro

  • Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14h.

16 de fevereiro

  • Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14h;
  • Bloco Ipa Lelê – Avenida Mato Grosso, nº 68, às 16h;
  • Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, nº 692, na Vila Margarida, às 16h.

17 de fevereiro

  • Cordão Valu – Esplanada Ferroviária, às 15h.

21 de fevereiro

  • Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária, às 14h;
  • Bloco Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária, na Rua Doutor Temístocles, às 17h.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça mantém prisão preventiva de influencer da Capital por quebra de medida protetiva
Irônico

/ 2 dias

Justiça mantém prisão preventiva de influencer da Capital por quebra de medida protetiva

2

Prefeitura de Campo Grande teme "caos financeiro" com suspensão da taxa do lixo
Carnê do IPTU

/ 21 horas

Prefeitura de Campo Grande teme "caos financeiro" com suspensão da taxa do lixo

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6943, segunda-feira (02/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6943, segunda-feira (02/02): veja o rateio

4

Governo prorroga pagamento de R$ 430 milhões a 2,7 mil credores
precatórios

/ 11 horas

Governo prorroga pagamento de R$ 430 milhões a 2,7 mil credores

5

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família
PROGRAMA SOCIAL

/ 1 dia

Prefeituras de MS deixam passar possíveis fraudes no Bolsa Família

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?