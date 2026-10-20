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Diálogo

O governador reeleito Eduardo Riedel, os senadores eleitos Reinaldo... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (20)

Ester Figueredo

20/10/2026 - 00h02
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Arthur Schopenhauer - Filósofo alemão

"Talento é quando um atirador atinge o alvo que os outros não conseguem. Gênio é quando um atirador atinge o alvo que os outros não veem".

FELPUDA 

O governador reeleito Eduardo Riedel, os senadores eleitos Reinaldo Azambuja e Capitão Contar, e o deputado estadual Coronel David não descansaram no último final de semana na corrida eleitoral. O grupo percorreu bases pedindo votos para Flávio Bolsonaro. Com agendas lotadas e reuniões com lideranças, prefeitos e vereadores, o recado foi único e direto: consolidar o palanque bolsonarista no Estado. Todos têm como missão eleger o presidenciável e mostrar força política nesta reta final, levando a mensagem de continuidade e alinhamento com Mato Grosso do Sul.

Folga

Tereza Cristina Coorêa da Costa Dias, Nelson Trad Filho e Soraya Thronick, os três senadores de Mato Grosso do Sul, deixaram as diferenças políticas de lado e se uniram na votação a favor do fim da escala 6x1. 

Em falta

Têm postos de saúde da Capital em que enfermeiras e médicos estão comprando até aparelho para medir pressão, porque a situação é caótica. Alguns médicos estão pedindo desculpas aos pacientes pela falta de remédios nos postos.  Pode?

Foto: Imagem criada por IA Divulgação Arpen

Desde a entrada em vigor da Lei Federal nº 14.382/22, que passou a permitir a alteração de prenome sem a necessidade de processo judicial, 173 alterações já foram realizadas, desde julho de 2022, diretamente nos Cartórios de Registro Civil de Campo Grande. Mato Grosso do Sul contabilizou 573 alterações. Antes da lei,  a alteração do prenome dependia de procedimento judicial e da apresentação de uma justificativa. Com a nova legislação, pessoas maiores de 18 anos passaram a poder realizar a mudança diretamente em cartórios,  assim como também foram facilitadas as alterações de sobrenomes. Hoje é permitida a inclusão de sobrenomes familiares a qualquer tempo, mediante comprovação do vínculo, assim como a inclusão ou exclusão de sobrenome em razão de casamento ou divórcio. Filhos também podem acrescentar sobrenomes  em decorrência da alteração do sobrenome dos pais. As informações são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). O Sudeste lidera as mudanças de nome no País, com 14,5 mil alterações desde a entrada em vigor da nova legislação.

Miriane MarinsMiriane Marins - Foto: Arquivo Pessoal

 

Tete CondeTete Conde - Foto: Divulgação

Vitrine

A CPI do Buraco vai colocar a Câmara Municipal da Capital em vitrine máxima. Se na CPI do Ônibus deu para "empurrar com a barriga", segundo os mais diferentes segmentos da população,  agora não. Buraco na porta de casa incomoda dez entre dez moradores. É voto e paciência que estão em jogo e acredita-se que nenhuma das excelências vai querer bater de frente com o distinto eleitorado. Vereador que tentar blindar ou fazer gracinha vai ser cobrado sem dó. 

Cadeira

A reunião do TRE-MS desta terça-feira (20), às 18h30min,  poderá mexer no tabuleiro da Assembleia Legislativa de MS. A retotalização dos votos, por decisão do TSE, indica que haveria  alteração das cadeiras  e a ordem dos suplentes. No centro da conta está Jerson Domingos, que teve mais de 18 mil votos anulados após a cassação do registro. Na política, até voto contado pode virar voto perdido. E cadeira parlamentar, como se sabe, não vem com garantia estendida.

Lado

Fábio Trad, ex-candidato do PT ao governo, gravou vídeo indignado com a suposta oferta de futuras emendas pelos senadores eleitos Reinaldo Azambuja e Capitão Contar a municípios onde Flávio Bolsonaro for mais votado. Denuncia a suspeita de compra de votos, mas parece não ouvir o seu próprio líder, Lula, anunciar benefícios e renegociações em plena reta final eleitoral. Na política, a indignação também tem lado. E, pelo visto, certas promessas só incomodam quando vêm do adversário. Dá licença!

ANIVERSARIANTES 

  • Dra. Mariana Medina de Almeida, 
  • Matusalém Sotolani, 
  • Dionéia Bambil Dias Rigo, 
  • Filipe Fernandes Reinoso,
  • Sandra Alves, 
  • Ana Leda Barbosa, 
  • Albertino Antonio Gomes,
  • Adão Cabral Mansano,
  • Jacintho Honório Silva Filho,
  • Dr. Lauro Bulaty, 
  • Grimaldo Macario da Cunha,
  • Mario Roberto de Souza,
  • Oswaldo Pio Andrighetto,
  • Nelson da Silva Freitas,
  • Kátia Mello Cesar Corazza,
  • Olimpio Massal Katayama,
  • Hélio Mandetta Sobrinho,
  • Ana Marta Zafalon Beraldo,
  • José Josino de Andrade Neto,
  • Athayde Nery de Freitas Júnior,
  • Alexandra Barbosa dos Santos Golin,
  • Maria Santana de Mello, 
  • Dra. Nerzita Martins de Carvalho Sayd, 
  • Jorge Nehme Scaff,
  • Amanda Corrêa Basmage, 
  • Allan Ribeiro de Oliveira,
  • João Dorival de Souza Nogueira,
  • Heloisa Bruna Grubits, 
  • Edileia Mora Caceres,
  • Sebastião Pereira Martins,
  • Keyla Venturini,
  • Kelly Venturini,
  • José Oliveira Brandão Filho,
  • Marcia Medeiros,
  • Wilmar Monteiro,
  • Eloah Maria do Rosário de Andrade,
  • Jatyr Mastriani de Godoy,
  • Ewerton Márcio dos Santos Leite (Márcio Krika),
  • Rafaela Lopes Faleiros,
  • Walkiria Neves, 
  • Abel Nunes Proença,
  • Ana Lidiane Oliveira,
  • Odete Nunes Coinete,
  • Sandra Maria Assis Daros, 
  • Lorena Posser,
  • Jacqueline de Almeida Martins Locatelli, 
  • João Nogueira de Menezes,
  • Fabiana Ferreira Machado,
  • Renato Monteiro Diniz Junqueira,
  • Tiago Martins Pithan,
  • Maria Silene Nabhan,
  • Naomi Kurle de Avilés,
  • Darcy Gomes Garrido,
  • Nelson Aquena,
  • Romario de Souza Brandão, 
  • Dulce Alves Campos, 
  • Valda Bessa Costa,
  • Maria Bruna de Abreu,
  • Emília Barcellos,
  • Tecla Mello de Campos,
  • Marcelo Salimon,
  • Gotardo Malagoli,
  • Pedro José de Vasconcelos Souza,
  • Adilson Valério Herradon,
  • Emília Thal,
  • Michelle Marques Tabox Garcia de Oliveira, 
  • Ataíde Batista Neto,
  • Paulo Nantes Abuchaim,
  • Ariane Candado Barradas,
  • Raimundo Nasion de Aguiar,
  • Shirlei Borralho,
  • Marisa Aleixo,
  • Nely Alencar Lima,
  • Enir Canhete,
  • Gilmar Elias Batista,
  • Graciela Amaral,
  • Celina Pontes de Siqueira,
  • Elika Ferreira Gonçalves,
  • Ana Cristina Michels Barbosa,
  • Glicemari Martins Roggia,
  • João Cláudio Ventura Chaves,
  • Nivaldo Isidoro Oliveira,
  • Suely Maria Roaman de Arruda,
  • Marcella Ribeiro Filizzola,
  • Sérgio Luiz Paschoal Alves Corrêa,
  • George Tsuge,
  • Francisco Hilton de Souza Alves,
  • Antonio Yukishigue Tanaka,
  • Carlos Henrique Moreira,
  • Dirceu da Silva,
  • Gilberto Carlos Ferreira,
  • Marco Antonio Machado,
  • Jorge Luiz Carrara,
  • Maria Paula Gonçalves,
  • Augusto Corrêa da Costa Fiaes,
  • Jesus Teodoro de Freitas,
  • Jefferson  dos Santos Rodrigues de Amorim,
  • Simone Alves Dias Prandini Anderson da Silva,
  • Edson Roberto Roque,
  • João Antonio da Costa,
  • Michelle Guimarães Arantes,
  • Keila Lucena, 
  • Maria Luiza Bordon Trelha,
  • Ana Priscila Pires Moreira Recalde,
  • Thadeu Trindade Gonçalves Nantes.

Colaborou com Tatyane Gameiro

luto

Quem foi Lua Blanco, atriz de Rebelde Brasil que morreu aos 39 anos

Atriz fazia tratamento contra um câncer nos últimos meses

18/10/2026 20h00

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Lua Blanco morreu aos 39 anos

Lua Blanco morreu aos 39 anos Foto: Divulgação / Arquivo

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Morreu neste domingo, 18, a atriz Lua Blanco, conhecida por seu papel como Roberta na versão brasileira da novela Rebelde, aos 39 anos. A informação foi confirmada por familiares da atriz nas redes sociais. Segundo Daniel Blanco, irmão de Lua, ela fazia um tratamento contra um câncer nos últimos meses.

A atriz marcou uma geração com seu papel na novela entre 2011 e 2012 e colecionava fã-clubes. Roberta era uma jovem questionadora de personalidade forte. Na versão original do sucesso mexicano, a personagem foi interpretada por Dulce María

Lua dividiu o protagonismo da novela ao lado de Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak e Chay Suede.

Lua nasceu em São Paulo e começou a carreira artística como vocalista da banda Lágrima Flor. Ela era neta do arquiteto e músico, Billy Blanco, grande nome da bossa nova.

A artista começou a atuar como atriz no teatro e, em 2008, migrou para a televisão na novela Três Irmãs, da Rede Globo. Na emissora, Lua também chegou a integrar o elenco de Malhação, Aventuras do Didi e apresentou o programa infantil TV Globinho.

Após o sucesso na TV, ela voltou a investir na carreira como cantora. Ao todo, ela lançou dois álbuns: Mão no Sonho, de 2016, e Órbita, de 2023. Nas redes sociais, Lua compartilhava registros de sua rotina, mas não chegou a comentar sobre o diagnóstico de câncer.

AUDIOVISUAL

Suspense rural que aborda roubo de gado, "Amoitado" estreia em festival

Primeira exibição pública do curta-metragem que aborda a situação de abigeato, bastante comum em Mato Grosso do Sul, acontecerá durante o 3º Festival Curta Campo Grande no dia 30

18/10/2026 18h00

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Produzido em Campo Grande,

Produzido em Campo Grande, "Amoitado" é um drama de suspense rural integralmente filmado na Capital, entre os dias 26 e 31 de janeiro deste ano.  Foto: Henrique Kawaminami _ Holofote Estúdio

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Com sessão aberta ao público no dia 30, o curta-metragem “Amoitoado”, que aborda a situação de abigeato – bastante comum em Mato Grosso do Sul –, terá sua primeira exibição pública no 3º Festival Curta Campo Grande, e será realizada a partir das 20h na Associação Cultural Teatro do Mundo, que fica localizada na Rua Barão de Melgaço, nº 177, no Centro de Campo Grande.

Nesta terceira edição o festival reúne 61 filmes selecionados, que estão distribuídos entre quatro mostras competitivas: curtas MS, Brasil, Doc e Panorama Internacional, realizado entre os dias 26 e 31.

A seleção coloca o filme entre as que disputam a programação competitiva do festival, com “Amoitado”, o último filme da sessão em que está programado. Antes dele, outros quatro curtas serão exibidos, trazendo para o público uma visão sobre a prática de abigeato, que é o de roubo de gado, crime tão comum em Mato Grosso do Sul. Tanto que, desde 2021 o Estado conta com uma unidade de Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abigeato (Deleagro).

Produzido em Campo Grande, “Amoitado” é um drama de suspense rural roteirizado e dirigido por Tero Queiroz, com codireção de Aly Freitas, e integralmente filmado na Capital, entre os dias 26 e 31 de janeiro deste ano. 

Essas gravações foram realizadas majoritariamente durante a noite, envolvendo 52 cenas distribuídas em 22 páginas de roteiro. O curta empregou diretamente cerca de 40 profissionais do audiovisual.

Na direção, Tero tem mais experiência do que Aly, que atua principalmente na produção audiovisual. A codiretora acompanhou a escrita do roteiro desde 2022 e considera a estreia no festival um momento importante para o projeto.

“Então, eu estava bem por dentro do processo de criação desse filme. E ver ele hoje indo para a tela e estreando no Curta Campo Grande, que é um festival que está acontecendo aqui, na nossa casa, em Mato Grosso do Sul, para o público daqui, é muito importante e é muito gratificante também”, afirmou.

Aly também destacou sua contribuição para a construção do filme. “Acho que meu papel enquanto codiretora mulher para esse filme vem ao encontro com essa sensibilidade que o roteiro pede. É uma história muito dura, de muita tensão. As pessoas estão tensas o tempo todo nesse roteiro. E aí eu acho que consigo contribuir com meu olhar para trazer um pouco mais de sensibilidade e transformar cenas que seriam muito duras em algo mais respirável e bonito de compreender”, avaliou. 

Fica técnica

Direção: Tero Queiroz; 
Codireção: Aly Freitas; 
Produção executiva: Juliana Morais; 
Produção de captação: Plural Cine; 
Produção geral/elenco: Thalita Rebello
Elenco: (Carlos) Douglas Caetano; (Coxim) Renato Passos; (Duca) Espedito Di Montebranco; (Klaubo) Leandro Faria Lelo; (Mascado) Guilherme Godoy; (Mascado criança) Vinícius Lima; (Nathan) Arthur Benites; (peão 2) André Luís; (Tonhão)
Carlos Eduardo Lotfi; (Tena)
Mariana Castro; (Mãe) Sueli De Jesus Santana; (pai) Anderson Lima Farin; (criança); Henryl Chavier; (Irã) Lourenço Vilarim; (Melina) Fânia Martins; 
Assistente de produção: Daniel Prestes; 
Assistente de direção: Fernando Feitosa; 
Direção de fotografia: Rodrigo Rezende, Deivison Pedrê; 
1º assistente de Câmera: João Pelosi; Gaffers: 
Gabriel Lima, Emerson Santos; 
Direção De Arte: Paulo Taveira;
Figurino: Dayane Pedra;
Maquiagem e caracterização:
Suellen Martines;
Direção de áudio: Marcelo D’ávila;
Microfonista: Laura Cristina;
Fotografia still: Henrique Kawaminami; Holofote Estúdio;
Design do cartaz:
Wesley P. M. Junior;
Montagem:
Dimitre Lucho;
Edição de som, desenho sonoro e finalização de áudio: Diego Techera;
Vfx; 
Finalização e cor: Benedito Estúdio;
Colorista: Dimitre Lucho

 

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