O PP está "bonito na foto", com a chegada às suas hostes do governador... Leia na coluna de hoje

Cristovão Tezza - escritor brasileiro
"Há como que um processo de emburrecimento geral, em que Estados funcionam irracionais como pessoas e pessoas agem com a racionalidade de Estados”.
Felpuda
O PP está “bonito na foto”, com a chegada às suas hostes do governador Eduardo Riedel. Com esse novo integrante de peso, a orquestra política Progressistas estará afinadíssima para se apresentar no palco das eleições de 2026. Como maestros e maestrina estarão Riedel, a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e o líder do governo, deputado Londres Machado. Nos instrumentos, para abrilhantar a performance da sigla, 17 prefeitos, 22 vice-prefeitos e 150 vereadores. Todos bastante empenhados, objetivando conquistar a plateia formada pelo distinto eleitorado. É esperar para conferir.
Juntas
A federação PP-União Brasil foi oficializada e trabalhará para a reeleição do governador Eduardo Riedel. Em Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina, do Progressistas, será a presidente e terá como vice a ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil.
Mais
Pelas regras eleitorais, essa formação terá vigência mínima de quatro anos. Vale lembrar, porém, que cada partido continuará “lambendo suas crias”, mesmo atuando juntos. Detalhe: Rose foi adversária de Adriane Lopes na briga pela prefeitura da Capital.
Começando
Reuniões marcadas para hoje e amanhã com todo o secretariado darão o início às articulações com vistas à eleição por parte do governador Riedel, agora que está devidamente assentado no PP. Nos bastidores, dizem que serão discutidas questões relacionadas aos programas de forte apelo popular, além de ações nos 70 municípios. O encontro quer alinhar a estratégia de serviços para que os projetos em andamento não sofram, digamos, “acidentes de percurso”
Sigilo
Amanhã, a reunião será a portas fechadas, sem a presença até mesmo dos assessores mais diretos. Dizem que o foco serão as eleições de 2026. Na oportunidade, o governador Riedel deverá discutir quem deve sair para disputar algum mandato, quem pretende ficar, possíveis remanejamentos, entre outras questões políticas. Ele deverá contemplar seu novo partido com indicações para ocupar postos estratégicos, sem causar traumas às demais siglas.
Nomes
Uma das futuras alterações deverá acontecer na Casa Civil. O titular, Eduardo Rocha, que é do MDB, e o secretário-adjunto, Walter Carneiro Júnior, suplente de deputado federal do PP, estariam na relação de nomes para disputar mandatos, visando ao fortalecimento de eventual reeleição de Riedel. Eduardo Rocha é considerado um dos homens fortes da administração e sua saída visaria à sua eleição a deputado estadual. Sendo eleito, ele seria o nome para presidir a Assembleia Legislativa de MS
Aniversariantes
