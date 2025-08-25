Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

diálogo

O PP está "bonito na foto", com a chegada às suas hostes do governador... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (25)

Ester Figueiredo

25/08/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Cristovão Tezza - escritor brasileiro

"Há como que um processo de emburrecimento geral, em que Estados funcionam irracionais como pessoas e pessoas agem com a racionalidade de Estados”.

Felpuda

O PP está “bonito na foto”, com a chegada às suas hostes do governador Eduardo Riedel. Com esse novo integrante de peso, a orquestra política Progressistas estará afinadíssima para se apresentar no palco das eleições de 2026. Como maestros e maestrina estarão Riedel, a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e o líder do governo, deputado Londres Machado. Nos instrumentos, para abrilhantar a performance da sigla, 17 prefeitos, 22 vice-prefeitos e 150 vereadores. Todos bastante empenhados, objetivando conquistar a plateia formada pelo distinto eleitorado. É esperar para conferir.

Juntas

A federação PP-União Brasil foi oficializada e trabalhará para a reeleição do governador Eduardo Riedel. Em Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina, do Progressistas, será a presidente e terá como vice a ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil.

Mais

Pelas regras eleitorais, essa formação terá vigência mínima de quatro anos. Vale lembrar, porém, que cada partido continuará “lambendo suas crias”, mesmo atuando juntos. Detalhe: Rose foi adversária de Adriane Lopes na briga pela prefeitura da Capital.

Valquíria BernardesValquíria Bernardes
Assucena Santos AraújoAssucena Santos Araújo

Começando

Reuniões marcadas para hoje e amanhã com todo o secretariado darão o início às articulações com vistas à eleição por parte do governador Riedel, agora que está devidamente assentado no PP. Nos bastidores, dizem que serão discutidas questões relacionadas aos programas de forte apelo popular, além de ações nos 70 municípios. O encontro quer alinhar a estratégia de serviços para que os projetos em andamento não sofram, digamos, “acidentes de percurso”

Sigilo

Amanhã, a reunião será a portas fechadas, sem a presença até mesmo dos assessores mais diretos. Dizem que o foco serão as eleições de 2026. Na oportunidade, o governador Riedel deverá discutir quem deve sair para disputar algum mandato, quem pretende ficar, possíveis remanejamentos, entre outras questões políticas. Ele deverá contemplar seu novo partido com indicações para ocupar postos estratégicos, sem causar traumas às demais siglas.

Nomes

Uma das futuras alterações deverá acontecer na Casa Civil. O titular, Eduardo Rocha, que é do MDB, e o secretário-adjunto, Walter Carneiro Júnior, suplente de deputado federal do PP, estariam na relação de nomes para disputar mandatos, visando ao fortalecimento de eventual reeleição de Riedel. Eduardo Rocha é considerado um dos homens fortes da administração e sua saída visaria à sua eleição a deputado estadual. Sendo eleito, ele seria o nome para presidir a Assembleia Legislativa de MS

Aniversariantes

  • Gustavo Alcântara de Carvalho,
  • Karenluci Mamede Oliveira,
  • José Maciel Sousa Chaves,
  • Líbera Copetti de Moura Truzzi,
  • Paulo César de Matos Oliveira,
  • Odracir Juares Hecht,
  • Dr. Aluizio Villa Maior dos Santos,
  • Jaime Khalil Jacob,
  • Perceu Jorge Bartolomeu Monteiro Ronda,
  • Luiz Neves de Azevedo,
  • Maria Auxiliadora Almeida Garcia,
  • Estella Fernandes Novais,
  • Milton Luiz Marques,
  • Luiz Cardozo de Souza,
  • Clea Ceres Ramires Vilarga,
  • Marcos Mendonça Ferreira Gonçalves,
  • Alesandra Ayres Cordeiro,
  • Bernardino Alce Chaves,
  • Marlene Figueira da Silva,
  • Neuza Fiorda Chacha,
  • Aroldo José de Lima,
  • Anees Salim Saad Filho,
  • Dra. Helenita Maria de Oliveira Liberatti,
  • Edson Taira,
  • Admir Acunha de Oliveira,
  • Sergio de Araujo Philbois,
  • Stephanny Alexandre da Rocha,
  • Sueli Alves Queiroz Aquino,
  • Luiz Nogueira do Carmo,
  • Dr. Renê Neder,
  • Luis Lima Shirata,
  • Alyne Goulart do Nascimento,
  • Marcus Vinicius Garcia Júnior,
  • Henrique Attilio,
  • Maryleiza Migueis Cunha,
  • José Francisco Veloso Ribeiro,
  • Fábio Luis Botelho de Arruda,
  • Daniel Pereira Lescano,
  • Dr. Inácio Guitte Melges,
  • Maristela da Silva Alves,
  • Sebastião Nunes da Silva,
  • Mara Luiza Castro Lemos,
  • Keite Mattioli de Souza,
  • Rodrigo Jacobina Stephanini,
  • Wilson Borges de Barros Filho,
  • Antônio Nogueira Filho,
  • Luiz Carlos Freitas,
  • Sueli Camilo Lukenezuk,
  • Marilene Oliveira,
  • Afonso Galvão Serra,
  • Juracy Leite da Silva,
  • Meire Lourdes da Rocha,
  • José Nelson Martins Júnior,
  • Lourisval Pereira de Morais,
  • Orlando Figueiredo Júnior,
  • Ricardo Souza,
  • Luiz Yassumoto,
  • Luiz Augusto de Moraes,
  • Enilda Gonçalves Duque,
  • Francisco do Amaral Pereira,
  • Elizabeth de Abreu Deotti,
  • Mário Dantas,
  • Adolfo Maciel Rezende,
  • Prenda Zucarelli Silveira,
  • Mário Eduardo Ennes de Miranda Bortotto Garcia,
  • Dra. Nayara de Castro Wiziack,
  • Dr. Carlos Filinto de Almeida,
  • Mitiru Asami,
  • Dr. Jeferson Baggio Cavalcante,
  • Tânia Regina Martins da Silveira Weissinger,
  • Ivaldino Poletto,
  • Edison Lourival Pontieri,
  • Kemila Tomissini da Silva,
  • Gilberto Tezza Rosso,
  • Fábio Camargo Dorta,
  • Gerson Walber,
  • Agostinho Tonezi da Penha,
  • Donizete Pinheiro,
  • Roberto Teruya,
  • Lúcio Augusto Castro,
  • Vânia Verardino Silvestre,
  • Laurenir Bezerra Chaves.
  • Geralmir Carlos de Souza,
  • Adriana Damico Bezerra,
  • José Ferreira Lima Netto,
  • Luciano Fernandes Paes de Almeida,
  • Dr. Edys Yukinori Tamazato,
  • Marcos César Garcia Gasperini,
  • Elenita Mendes Volpato,
  • Silvano Cargnin Belle,
  • Marcos Alexandre Belatti,
  • Thiago Suekane,
  • Daniel Gaban Damião,
  • Caio Dalbert Cunha de Avellar,
  • Anselmo Mateus Vedovato Júnior,
  • Zilda da Penha da Silva Santos,
  • Waldir Barbosa de Freitas,
  • Bruno Martins Ayres Ferreira,
  • Hélio Cavalli Gonçalves,
  • Cleidimary Passafaro da Silva Ojeda,
  • Daniele Aparecida Freitas Mota,
  • Léo Francisco Pais,
  • Marcelino César Medeiros Oliveira,
  • Luiz Massaharu Yassumoto,
  • Eliane Silva de Pádua Melo.

Correio B

Festival de Inverno de Bonito atrai perfil diferente de turista ao município

Enquanto ao longo do ano roteiros são maiores e complexos, nos dias de festival a busca é maior por balneários e passeios avulsos

24/08/2025 16h29

Compartilhar
Festival de Inverno de Bonito atraiu cerca de 20 mil turistas neste ano

Festival de Inverno de Bonito atraiu cerca de 20 mil turistas neste ano Foto: FIB 2025

Continue Lendo...

O Festival de Inverno de Bonito, que começou na quarta-feira (20) e termina neste domingo (24), atraiu cerca de 20 mil visitantes a cidade turística. Estes visitantes têm perfil diferente dos que viajam para o destino de ecoturismo ao longo dos outros meses do ano.

Conforme reportagem do Correio do Estado, nos cinco dias de evento, a estimativa de movimentação financeira é de R$ 23,2 milhões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a média é de três dias de permanência por turista, com gasto diário de R$ 387 por pessoa.

Assim como nos setores de hotelaria, gastronomia, comércio e serviços, no turismo, o impacto também é positivo, mas o perfil do turista nos dias de festival é diferente dos que visitam a cidade em outros períodos do ano.

Segundo Mariano Chiurazzi, gerente de uma agência de passeios, em vez de roteiros longos e complexos, os turistas de festival procuram passeios avulsos e mais simples, como idas a balneários.

Isto porque, desta forma, conseguem curtir as atividades e também ter energia para aproveitar toda a programação cultural à noite.

O gerente ressalta que esse comportamento garante fluxo durante o mês de agosto, que sem o festival, é geralmente de baixo movimento.

“Dá uma salvada no movimento, mantendo a agência ativa com cerca de 15 passeios por dia. Em outras semanas, fazemos cerca de oito”, observa.

Economia 

O valor estimado de R$ 23,2 milhões circula pela cidade em hospedagem, alimentação, passeios, transporte, comércio e serviços.

Desta forma, ainda segundo a secretaria, o evento, que já entrou para o calendário dos grandes acontecimentos culturais do Centro Oeste, tornou-se também um motor da economia local.

Na gastronomia, o reflexo é imediato, conforme empresários do setor. O chef Sylvio Trujillo, do restaurante Bacuri, explica que na semana do Festival as vendas chegam a aumentar 80% e se equiparam aos períodos mais fortes do ano, como Natal ou Réveillon.

“Antes era baixa temporada, um mês em que dávamos férias a funcionários. Hoje, precisamos contratar temporários e reforçar estoques. O Festival mudou a lógica da cidade", disse, ao comentar sobre a mudança do festival de julho para agosto.

No comércio, os itens com temas pantaneiros estão entre os mais procurados. A vendedora Dila Gomes afirma que muitos turistas querem levar lembranças para casa, ou presentear familiares e amigos.

“A gente reabastece o estoque porque sabe que o movimento aumenta. A diferença em relação a meses normais é grande”, resume.

Cláudio Jacques, proprietário de uma loja de artesanatos e souvenir, calcula que as vendas aumentam de 20% a 30% durante o evento. Ele conta que reforça o estoque e até contrata diaristas para dar conta da demanda.

“Sai de tudo um pouco, camisetas, bolsas, artesanato. É mais trabalho, mas compensa e ainda garante renda extra para a equipe”, diz. 

O impacto mais evidente é no setor de hotelaria. Com mais de 100 opções de hospedagem, Bonito registra ocupação total durante os dias de evento.

A sócia-proprietária de um hotel, Silvia Schmidt, também comemora a mudança de mês, de julho para agosto.

“No começo houve dúvida, mas já no primeiro ano ficou claro que foi um acerto. Agosto deixou de ser um mês morno e passou a garantir boa ocupação e faturamento. Isso dá regularidade e previsibilidade aos negócios”, afirma.

Segundo Silvia, essa estabilidade beneficia não apenas hotéis, mas todo o comércio. “É um movimento que mantém o turista mais tempo na cidade, visitando lojas e consumindo. O festival gera alegria cultural, mas também segurança econômica”, acrescenta.

FIB 2025

O Festival de Inverno de Bonito(FIB) é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito.

Durante cinco dias, Bonito é palco de apresentações de música, dança, teatro, literatura, moda, artes visuais e gastronomia. Os quatro palcos principais: Sol, Águas, Futuro e Lua, recebem artistas regionais e nacionais.

O festival reafirma ainda valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.

Na programação deste ano, as atrações nacionais foram Elba Ramalho, Maestro Spok, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago. Os atrativos são gratuitos e abertos ao público.

Correio B+

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros

Fenômeno de público e primeiro cantor gospel na lista da Forbes Under 30, gravação de DVD do cantor também terá Fernanda Brum e atrações internacionais

24/08/2025 14h00

Compartilhar
Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O cantor e pastor Marcos Freire, uma das principais vozes do gospel brasileiro, está prestes a celebrar uma década de carreira com a gravação de um DVD especial. O evento acontecerá no dia 10 de setembro, em São Paulo (SP), na Igreja Lagoinha Alphaville, com capacidade para 20 mil pessoas e já conta com participações especiais confirmadas.

Inicialmente, a ideia era convidar apenas ministros e amigos que marcaram a trajetória de Marcos ao longo dos anos, como Fernanda Brum, sua madrinha na música, que o apresentou ao mundo musical, Aline Barros, que o inspirou e esteve ao seu lado no trabalho social da Baluarte em Angola, e Anderson Freire, com quem já dividiu criações musicais.

No entanto, Deus revelou a Marcos que esse DVD seria uma união entre nações, abrindo espaço para colaborações internacionais inéditas no Brasil. Entre os convidados está a cantora angolana Nair Nany, com quem Marcos irá colaborar na canção “Melhor Amigo”, um sucesso que ultrapassou fronteiras. Mas um dos momentos mais especiais da gravação certamente ficará a cargo da presença de Chandler Moore, cantor americano e um dos líderes do movimento Maverick City Music, que virá ao Brasil pela primeira vez exclusivamente para gravar com Marcos.

A conexão entre os dois aconteceu de forma surpreendente: após procurá-lo nas redes sociais, Marcos recebeu uma resposta afirmativa, pois Chandler buscava justamente um ministro brasileiro para uma parceria. Atualmente, eles estão compondo juntos uma música inédita que será lançada no projeto.

A expectativa é que este lançamento consolide ainda mais a carreira de Marcos Freire, reunindo em um só trabalho influências locais e internacionais, fé e excelência musical.

Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros               Lançamento B+: Marcos Freire grava novo DVD de 10 anos de carreira com participação de Aline Barros - Divulgação

DESTAQUE NACIONAL

Com mais de 100 milhões de acessos em plataformas digitais. Apenas no Spotify, Marcos já soma quase 55 milhões de reproduções. Em 2023, Marcos fez história ao se tornar o primeiro cantor gospel a integrar a prestigiada lista Forbes Under 30, na categoria Terceiro Setor/Empreendedorismo Social, reconhecimento que reforça sua influência e impacto como artista.

Com recentes apresentações marcantes, como no Maior São João do Mundo 2025, onde levou louvor e espiritualidade a um dos maiores eventos culturais do país, Marcos Freire segue expandindo seu público, quebrando barreiras e consolidando-se como uma das principais vozes do gospel brasileiro.

Marcos Freire não se destaca apenas na música, mas também pelo seu trabalho social. Ele é fundador do Instituto Baluarte, que atende mais de 1.000 crianças no mundo. Criado em 2017 ao lado de Jonnes Queiroz, o instituto atua em Campina Grande (Brasil), Angola e República Democrática do Congo, oferecendo educação, alimentação, cultura e formação religiosa a centenas de crianças e famílias em situação de vulnerabilidade.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 17 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3477, sábado (23/08): veja o rateio

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6808, sábado (23/08): veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2905, sábado (23/08): veja o rateio

4

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS
Cidades

/ 11 horas

Ônibus escolares são incendiados em frente à prefeitura em MS

5

Idosa engasga com espinha de peixe, tem esôfago perfurado e morre
Três lagoas (MS)

/ 15 horas

Idosa engasga com espinha de peixe, tem esôfago perfurado e morre

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
Cláudio Humberto

/ 1 semana

"Vou ligar para as várias pessoas que achar apropriado"
A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A retração do IBC-Br e a realidade da economia brasileira