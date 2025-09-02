Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B

O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (2)

Ester Figueiredo

02/09/2025 - 00h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mark Twain - escritor americano.

"Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo”.
 

FELPUDA

O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém, no estilo “meia boca”, tipo “finjo que serei oposição e você finge que acredita”. Trocando em miúdos:  as lideranças sentaram com o governador Riedel e comunicaram que estão tirando o time porque ele defendeu o ex-presidente Bolsonaro  e criticou o STF. Para os petistas, em nível nacional, isso chega a ser uma “heresia” e houve reflexo, cá por essas bandas, porque o partido estava “aninhado” no governo e integrava sua base aliada. A permanência ficou insustentável. Mas, as lideranças conversaram e informaram que vão continuar aprovando o que for do “interesse do Estado...” Como se vê...

A renomada chef brasileira Janaína torres será a madrinha do Celebrity Xcel, tornando-se a primeira chef do brasil a ocupar essa posição em uma grande companhia de cruzeiros, a Celebrity Cruises. Eleita em 2024 como a melhor Chef mulher do mundo, pelo ranking the World’s 50 best restaurants, Janaína é amplamente reconhecida por sua abordagem inovadora e de aproveitamento total  dos alimentos. Proprietária e chef do premiado restaurante  a Casa do Porco, em São Paulo, Janaína é hoje uma das vozes  mais influentes da gastronomia brasileira, com impacto  que ultrapassa fronteiras e projeta a culinária latino-americana  no cenário mundial. além de comandar diversos empreendimentos no setor de hospitalidade, ela lançou recentemente um amplo  projeto gastronômico e cultural para pesquisar, valorizar e promover  a cultura brasileira por meio da comida, sendo também  uma defensora do acesso à nutrição para milhões de pessoas. No dia 16 de novembro, a chef vai batizar oficialmente o Celebrity Xcel, o mais novo navio da empresa, que inicia sua temporada inaugural  a partir de fort Lauderdale, em roteiros de sete noites pelo Caribe. 
Elisa Dobashi, que comemora 15 anos hoje  
Kika Rivetti  

“A laço”

A filiação de Fábio Trad ao PT, cantada em verso e prosa antes  do evento, mostrou que ele  não é unanimidade na sigla  para a disputa ao governo de MS. Passado o período de “pegá-lo  a laço”, alguns petistas falam  de outras opções, como o deputado estadual José Orcírio e o também parlamentar Pedro Kemp. Nos bastidores, uma ala  do partido afirma que ele seria  tão “da esquerda ”como  uma nota de R$ 13”.  

Armadilha

Tem gente dizendo que a filiação de Fábio Trad foi uma estratégia  do PT, capitaneada por José Dirceu, que recentemente esteve por aqui para participar de uma audiência pública, mas que teria vindo visando, sem trocadilho, pôr a “locomotiva petista nos trilhos”. Fábio se filiando atrapalha uma aliança do PSD com o PP e o PL, fortalecendo o centro-direita  em MS. Essa coligação iria contra  os planos de Lula de eleger  um senador esquerdista no Estado.

Implosão

Além do mais, o objetivo  seria “implodir” os caminhos  dos irmãos Trad, principalmente  o do senador Nelson Trad Filho, que tenta ser o segundo nome  da aliança PL-PP, fazendo dobradinha com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que disputará o Senado e, obviamente, com apoio do ex-presidente Bolsonaro. Já o vereador Marcos Trad,  do PDT, que pretende  disputar uma vaga de deputado estadual, encontraria dificuldades para se eleger,  por estar numa legenda  sem representatividade.

Aniversariantes

Marise Helena Noronha Anzoategui
Geraldo De Almeida Santiago
Jacy Rodrigues Vieira
Heitor Cavalcanti Fagundes
Marlene Gomes Vilela
Elisa Hojaij Carvalho Figueiredo Dobashi
Alex Nantes Garcia
Antonina Medina
Eurildo Vieira Benjamim
Eronides De Oliveira França
Nilton Rocha Barros
Carmerino Moreira Dos Santos
Maria Eduarda Nobrega Mendes
Alício De Souza Moraes
Hélio Marques Bento
Carolina Azambuja Cavalcante
Bruna Dequech Torres
Arlindo Sussumu Tamashiro
Delma Barbieri
Cristiane Barbosa Dódero Bumlai
Bianca Carvalho Esquivel
Maria Erizete Placido Da Costa
Fernanda Rottili Dias
Marina De Almeida Romanini
Jamila Kabril Yussef
Valeria Ribeiro Aleixo Poli
Luiz De La Puente
Alessandra Lyrio Barbosa Giroto
Omar Hamie
Diego Brown Silva Chaves
Edson Da Rocha Franco
Paulo Sergio Rodrigues Da Silva
Ricardo Góes
Márcio Antônio Rubio
Lyuzo Takaya
Elizabeth De Paula Almeida
Roberto Shinichi Masuko
Divina Barbosa E Silva
Antônio Carlos Magalhães
Fátima Aparecida Socorro Dos Santos
Rosária Vieira De Morais
Suely Elizabeth Cerveira
Tereza Raquel Santos Alves
Marcelo Batista Maeda
Júlio César Victoriano
Renato Moreira Dos Santos
Camila Sayuri Inoue
Elenice Rocha Ferreira
Sérgio Ricardo De Souza Cunha
Ana Cristina De Andrade
Ivan José Borges Júnior
Carlos José Alves Da Silva
Joel Severino Pereira
Eimar Souza Schroder Rosa
Anésia Lescano Da Silva
Cândida Muniz De Almeida
Ana Maria Lacerda
Jurandir Pereira De Oliveira
Wilson Alves Fontoura
Derzi Matias Rodrigues
Elpídio Ferraz Vasconcelos
Antolin Vargas Ribeiro
Valeri Jason Furtado
Antônio Roberto Da Costa Júnior
Luciene De Souza Brito
Mirian Sirley Da Veiga
Gisele Galvão De Souza
Marcela Andrioli Caserta Machado
Sidney Antunes Ávila
Alda Aparecida Santos
Meire Pavão De Souza
Carla Cristina Freitas
Alcindo Bispo Da Rocha
Rogério Brambilla Machado De Souza
Elvídio Martim De Siqueira
Sandra Soares Dias
Joilson Campos Vera
Dinalva Magalhães Benites
José Antonio Teixeira Da Cunha
Rafael Pedra Toledo
Diego Guedes Garcez
Arlindo José De Souza
Elvis Elias De Carvalho
Oswaldo De Souza
Andréia Carla Lodi E Faria
Rosângela De Almeida Xavier
Milton Falluh Rodrigues
Renata Raule Machado
Fernanda De Lima Nunes
Claudemir Liuti Junior
Julio Cezar Brandini
Luiz Mamoru Maruyama
Keile Kohatsu Martins
Maria José Pascoal Da Cruz Bandeira
Custódio Godoeng Costa
Hermes De Carvalho Hespanhol
Raul Magnoler Sampaio Mei
Marilza Miyuki Sasaki
Darlan Barbosa Da Cruz
Lourdes De Fátima Martinez Cordeiro
Reane Viana Macedo
Yara Cristina Albuquerque Ferreira
Milena Bueno Cavalheiro Badan
Fábio Ferreira Abdo
Ricardo Marcelo Ferrarezi
Andre Hayakawa De Marcos
Liciane Arpini Zeni

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

DIÁLOGO

Sebo nas canelas é o que o ex-governador Reinaldo Azambuja tem passado...Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta segunda-feira (1º)

01/09/2025 00h03

Compartilhar
Coluna Diálogo

Coluna Diálogo

Continue Lendo...

Perdi muito tempo até aprender que não se guarda  as palavras. ou você as fala, as escreve,  ou elas te sufocam”.

- autor desconhecido (atribuída a ClariCe lispeCtor, mas sem Comprovação) 

FELPUDA

Sebo nas canelas é o que o ex-governador Reinaldo Azambuja tem passado constantemente, para não ser ultrapassado  na raia da corrida pelo Senado. De acordo com última pesquisa publicada pelo Correio do Estado, bem logo atrás vem o senador Nelson Trad Filho (PSD), Capitão Contar (PRTB) e Simone Tebet (MDB). Depois, mais distantes e suando em bicas, estão os demais, tecnicamente empatados. De qualquer forma, todos estão batendo  a cabeça para achar a mesma marca do produto usado por Azambuja, para untar as canelas e tentar ultrapassá-lo ou mesmo seguir seu ritmo.  Afinal, são duas belas e reluzentes cadeiras à espera dos vencedores.

Coluna Diálogo

POTENCIAL

Relatório elaborado  pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande  (CDL) mostra que,  apesar do declínio  dos últimos anos,  o quadrilátero central  mantém potencial estratégico.  O relatório detalha os fatores.

MAIS

São citados como fatores  que contribuíram para  o esvaziamento econômico  e habitacional a valorização especulativa de imóveis  e as mudanças na mobilidade urbana. O estudo está disponível no site da entidade: www.cdlcampogrande.com.br.

Coluna DiálogoGleice Maria Amado com o neto Leonardo. Foto: Arquivo Pessoal
Coluna DiálogoAlessandro e Andrea Bartelle. Foto: Paulo Freitas

SUSPENSA

Processo licitatório para aquisição de combustíveis  pela prefeitura de Aral Moreira, cujo valor estimado ultrapassa  R$ 11 milhões, foi suspenso  pelo Tribunal de Contas de MS.  A Divisão de Fiscalização  de Contratações Públicas  do órgão identificou falhas.  Entre os principais pontos destacados pela fiscalização estão a ausência do Plano Anual de Contratações,  a falta de estudo técnico preliminar e inconsistências  na pesquisa de mercado.

DÚVIDA

Nos meios políticos, há quem duvide que Fábio Trad venha a ser a aposta do PT como figura  de destaque nas eleições de 2026. Muitos se lembram de que foi ele, como presidente da OAB-MS,  o responsável por ingressar com ação no STF contra a pensão vitalícia que o então ex-governador José Orcírio recebia, no valor de pouco  mais de R$ 22 mil. 

DIFÍCIL

Na época, em 2007,  Trad e Orcírio se envolveram  em embates, via imprensa  e notas oficiais, sobre a questão. O petista acabou perdendo o benefício, considerado inconstitucional pelo Supremo, o que deixou inconformado o ex-governador, que, posteriormente, em outras ocasiões, demonstrou  que a ferida com relação  a esse ato ainda não havia cicatrizado. Por isso, a união entre os dois para caminharem juntos em 2026 é considerada como difícil.

ANIVERSARIANTES

 

Dr. Luiz César (Luizito) Anzoategui, 
Mariana Baís Mujica, 
Dr. Gervásio Alves de Oliveira Júnior, 
Cláudia Bossay Assumpção Fassa, 
Jean Saliba, 
William Henrique Machado,
Cláudio Takeshi Iguma,
Arlindo Nardini,
Rodrigo Juliace de Araújo,
Maria do Socorro Alves Cardoso,
Edson Inacio Guarnieri,
Julio Kenko Shimabukuro,
Laerte Gomes da Silva,
Rosângela Teixeira dos Santos Couto,    
Maria Lucia Alves Melli,
Ricardo Landi,
Nilson Paulo Fontana Cordeiro,
Araldo Caimar Rocha,
Cláudio Sérgio Guasso,
Priscila Elisa Siqueira Gianini, 
Paulo Sérgio Gondim,
Egídio Vilani Comin, 
Dra. Rosania Maria Basegio, Wellington Oshiro, 
Orestes Ferreira dos Santos,
Ana Carolina de Paula, 
Sidney Guerreiro,
Eduardo Nogueira Salazar,
Marcos Akamine,
Maria Aparecida Satiro da Silveira,
Dirceu Bettoni,
Alírio José Bacca,
Filipi Trevisan Simões,
Gelson Salino de Souza,
Maria Aparecida de Paiva,
Rogerio Cardoso,
Waldecir Monterio da Silva,
Sueli do Nascimento Silva,
Ana Carla Massuda de Góes,
Gilmar Pereira Bejarano,
Miltro Chaves Corrêa,
Marinete Martins Guevara de Farias,
Dr. Márcio Resende Archanjo,
Neudo Ribeiro Campos,
Dr. André Luiz de Souza Grava, 
Allan Rupp Filho,
Thereza Miyeko Nakao Shimizu,
Patricia Mansano,
Manoel Frederico Cortez,
Neido Castilho Filho,
Gilson Molina Filartiga,
Carlos de Oliveira Bento,
Dr. Hussem Khalil Fares,
Dr. Paulo André Costa Novaes,
Melissa Chaves Miranda,
Joffre de Araujo,
Maria de Fátima Vital,
Carlos Augusto Faria,
Gladia Rodrigues Cabel,
Iracy Fernandes Barbosa,
Isabel Nunes da Cunha,
Julimar Faria Santiago,
Frederique Leite Penteado,
Célia Vaz de Campos Trindade,
Janete Nagles Faker,
Aparecida Martins Azevedo,
Marco Aurélio Perez,
Bruna Albuquerque Setti, 
Florêncio Amado,
Catarina Afonso Pereira,
Inácio da Silva Torres,
Antônio João de Lima,
Sebastião Pereira Neves,
Alexandre Augusto Rezende Lino,
Cícero Ferro,
Constâncio Alpirez Silva, 
Júlio Cesar Morais Nantes,
William Corrêa Lima,
Maria Heloisa Nantes,
Nádia Gimenez,
Maria Aparecida Neves,
Ivo Carlos Barbosa,
Zilá Correia,
Thiago Martins Ferreira,
Pedro Paulo Gomes,
Terezinha Vieira Domingos,
Márcio Pereira Alves,
Zeli Ramona Ximenes,
Luiz Moreira Lima,
Rogério Rodrigues Figueiredo,
Renata Gonçalves Pimentel,
Paulo Sérgio Franco do Amaral,
Carlos Agostinho Maia Paiva,
Ana Maria da Cunha Ayub,
Plinio de Sá Moreira,
Angélica Nunes Dourado,
Wagner Higa de Freitas,
Yone Azambuja Dutra,
Gilvan Antonio Perin,
Gladis Maria Pelisari,
Doris Martt Silveira Nantes,
Filipe da Silva Araújo,
Agnes Keppke,
Marlene dos Santos Marques,
Adriana de Matos Monteiro Martins,
Álvaro Martins da Silva Junior,
Lilian Roberta Hormung Cardoso de Melo,
Roberto Tomi,
Giuliano Guilherme de Lima.

 

20 e 21 anos

Namoro virtual entre jovens de MS e BA dá em casamento, com festa nos dois estados

Ambos se conheceram pela internet em 2022 e se casaram em julho de 2025, após 1 ano de namoro a distância e 1 ano e meio de namoro presencial

31/08/2025 17h00

Compartilhar
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS) ARQUIVO PESSOAL

Continue Lendo...

O que poderia dar errado, deu muito certo: dois jovens, da Bahia e Mato Grosso do Sul, que se conheceram pela internet, se casaram.

Camilly Stephany, de 21 anos e Glauber Camargo, de 20 anos se casaram, estudam na mesma universidade e estão morando juntos, após 2 anos e meio de namoro, sendo 1 ano de namoro a distância e 1 ano e meio de namoro presencial.

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)Foto acima em Campo Grande (MS). Foto abaixo em Senhor do Bonfim (BA)

Camilly Stephany, de 21 anos, é estudante de Psicologia e morava em Lauro de Freitas (Bahia), cidade localizada a 27 quilômetros da Capital, Salvador.

Glauber Camargo, de 20 anos, é soldado do Exército Brasileiro, estudante de Análise de Desenvolvimento de Sistemas e mora em Campo Grande (MS).

Ambos se conheceram pela internet em fevereiro de 2022. Mas, só foram se conhecer pessoalmente, pela primeira vez, em agosto de 2022.

Em janeiro de 2023, Camilly se mudou para Campo Grande para ficar perto de Glauber. Em julho de 2025, os dois se casaram, com direito a duas festas de casamento: uma em Campo Grande (MS) e a outra em Senhor do Bonfim (BA).

FESTA DE CASAMENTO EM CAMPO GRANDE (MS)

FESTA DE CASAMENTO EM SENHOR DO BONFIM (BA)

Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)
Camilly e Glauber, em sua festa de casamento em Campo Grande (MS)

“Orei muito e acredito que com a benção de Deus é ela e sempre foi ela. Eu soube que era ela desde o momento em que eu conversei com ela. Vi uma mulher que somava comigo e que é o meu amor. Quando começamos a namorar, já começamos a planejar o casamento” disse Glauber, apaixonado.

“O que eu mais amo na Camilly é o jeito simples dela, de conversar, de trocar ideia, de andar de bicicleta, essas coisas simples da vida”, complementou.

O casal pretende ter filhos, mas só daqui a 8 anos, quando estiverem estáveis financeiramente, formados e com um emprego fixo.

HISTÓRIA DE AMOR

Em fevereiro de 2022, Glauber – em Campo Grande (MS) e Camilly – em Lauro de Freitas (BA) – começaram a conversar através de um bate papo na internet. Amos se conectaram desde o primeiro dia de conversa. Conversavam sobre como era a vida dele em Mato Grosso do Sul e a dela na Bahia.

Do site de bate-papo, partiram para o Instagram e, após muita insistência de Glauber, começaram a dialogar pelo WhatsApp.

Ambos não desgrudavam do celular por um minuto e trocavam conversas por mensagem de texto, ligação e chamada de vídeo.

As chamadas de vídeo se tornaram cada vez mais frequentes e não se restringiram apenas ao casal, mas também a família: avó/mãe de Camilly e mãe de Glauber se cumprimentavam por vídeochamada.

Quatro meses depois, em maio de 2022, perceberam que estavam apaixonados um pelo outro e não viam a hora de se conhecerem pessoalmente.

"Ela tem uma beleza incrível. Ela é fofa, carinhosa e, principalmente: tem a presença de Deus", disse Glauber.

"Vi um rapaz sensível e incrivelmente parecido comigo, que já passou por muita coisa na vida mas mesmo assim é extremamente carinhoso e atencioso. Além disso, um jovem com o coração voltado para Deus", disse Camilly.

O plano de se conhecerem pessoalmente surgiu e tomou conta do pensamento do casal. Até que Glauber convenceu seus pais de irem para a Bahia visitar Camilly.

O casal realizou o sonho de se conhecer pessoalmente em 24 de agosto de 2022. O acadêmico de Engenharia Mecânica desembarcou no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães - Salvador (SSA) com as mãos suando e coração acelerado de nervosismo. Camilly estava de prontidão esperando o amado, com as pernas bambas, para vê-lo pela primeira vez.

"Uma sensação surreal quando eu o vi andando em minha direção no aeroporto. Ele veio e me abraçou mas eu estava completamente paralisada e não conseguia mover meus pés do chão. Tive sensação de desmaio, e se não sentasse em algum lugar, acho que minhas pernas falhariam. Era como se ele tivesse saído da tela do celular e se materializado em minha frente. Foi um dos melhores dias de minha vida!", afirmou Camilly.

"Cheguei perto dela e dei um abraço, saíram lágrimas dos olhos dela e ela ficou paralisada. Logo após entrarmos no carro, ela me acompanhou até o hotel, junto com meus pais. Fomos de mãos dadas e ela pegava em meu rosto, me perguntando se tudo aquilo era real", disse Glauber.

Glauber e seus pais ficaram cinco dias em Salvador, em um hotel. Camilly acompanhou Glauber e sua família todos os dias, o dia todo, enquanto estiveram na Bahia. Foram no Farol da Barra, Pelourinho, Elevador Lacerda, Morro do Cristo, Praia do Farol da Barra, Praia da Pedra Alta, Praia da Paciência, entre outros pontos turísticos.

No fim da viagem, o casal foi ao culto juntos agradecer a Deus pela vida, família, viagem e por finalmente terem se conhecido pessoalmente. Durante o passeio, os dois trocaram alianças para oficializar o compromisso.

Para eliminar a barreira que separava o casal fisicamente, Camilly se mudou para Campo Grande, em janeiro de 2023, para estudar e ficar ao lado do amado.

No começo, a família de Camilly não curtiu muito a ideia dela vir morar em Mato Grosso do Sul, mas logo depois todos apoiaram a menina. Já os pais de Glauber ficaram muito felizes em recebê-la em Campo Grande.

Camilly chegou em MS, logo já arrumou em emprego e começou a cursar psicologia em uma universidade particular. Glauber também ingressou na faculdade.

Ambos trabalham o dia inteiro e estudam a noite, na mesma universidade. Portanto, durante a semana, é difícil de estarem juntos. O único tempinho que o casal tem para curtir a companhia um do outro é no fim de semana.

Atualmente, ambos moram juntos em sua casa com uma gatinha, que se chama “Mimi”. Vivendo em família, ambos estão cada dia mais apaixonados um pelo outro. O amor é capaz de encurtar distâncias.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador
Mato Grosso do Sul

/ 20 horas

STJ livra Banco do Brasil de pagar "Mega-Sena" a filhos de desembargador

2

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta
Cidades

/ 8 horas

Mais uma frente fria traz tempestade e queda nas temperaturas a partir de quinta

3

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo
CIDADE MORENA

/ 15 horas

Casal de 'pitbulls assassinos' tira paz de moradores em Campo Grande; vídeo

4

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS
danos morais

/ 3 dias

União deve indenizar motorista e passageiros por abordagem abusiva da PRF em MS

5

Nota Premiada tem cinco ganhadores para o prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado
cpf na nota

/ 11 horas

Nota Premiada tem cinco ganhadores para o prêmio de R$ 100 mil; Veja o resultado

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 hora

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco