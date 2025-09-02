O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém...Leia na coluna de hoje

Mark Twain - escritor americano.
"Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo”.
FELPUDA
O PT, enfim, decidiu oficializar sua saída da administração estadual. Porém, no estilo “meia boca”, tipo “finjo que serei oposição e você finge que acredita”. Trocando em miúdos: as lideranças sentaram com o governador Riedel e comunicaram que estão tirando o time porque ele defendeu o ex-presidente Bolsonaro e criticou o STF. Para os petistas, em nível nacional, isso chega a ser uma “heresia” e houve reflexo, cá por essas bandas, porque o partido estava “aninhado” no governo e integrava sua base aliada. A permanência ficou insustentável. Mas, as lideranças conversaram e informaram que vão continuar aprovando o que for do “interesse do Estado...” Como se vê...
“A laço”
A filiação de Fábio Trad ao PT, cantada em verso e prosa antes do evento, mostrou que ele não é unanimidade na sigla para a disputa ao governo de MS. Passado o período de “pegá-lo a laço”, alguns petistas falam de outras opções, como o deputado estadual José Orcírio e o também parlamentar Pedro Kemp. Nos bastidores, uma ala do partido afirma que ele seria tão “da esquerda ”como uma nota de R$ 13”.
Armadilha
Tem gente dizendo que a filiação de Fábio Trad foi uma estratégia do PT, capitaneada por José Dirceu, que recentemente esteve por aqui para participar de uma audiência pública, mas que teria vindo visando, sem trocadilho, pôr a “locomotiva petista nos trilhos”. Fábio se filiando atrapalha uma aliança do PSD com o PP e o PL, fortalecendo o centro-direita em MS. Essa coligação iria contra os planos de Lula de eleger um senador esquerdista no Estado.
Implosão
Além do mais, o objetivo seria “implodir” os caminhos dos irmãos Trad, principalmente o do senador Nelson Trad Filho, que tenta ser o segundo nome da aliança PL-PP, fazendo dobradinha com o ex-governador Reinaldo Azambuja, que disputará o Senado e, obviamente, com apoio do ex-presidente Bolsonaro. Já o vereador Marcos Trad, do PDT, que pretende disputar uma vaga de deputado estadual, encontraria dificuldades para se eleger, por estar numa legenda sem representatividade.
COLABOROU TATYANE GAMEIRO