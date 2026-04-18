O que a vitamina A pode fazer por nossa beleza?

Sopa é janta?

Ensopados são ótimos aliados no outono, quando o corpo humano tende a perder mais líquidos e a ficar mais suscetível a doenças respiratórias, como gripes e resfriados

Ingredientes como alho, cebola, gengibre e ervas frescas possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes e ajudam a reforçar o sistema imunológico Freepik

Com a chegada do outono, o clima começa a mudar em grande parte do Brasil. As temperaturas caem, o ar fica mais seco e os primeiros resfriados da estação passam a circular com mais frequência. É nesse cenário que um velho conhecido da culinária brasileira volta a ganhar protagonismo nas cozinhas: os ensopados.

Mais do que pratos quentes, eles carregam história, tradição e uma forte conexão com o cuidado e o acolhimento.

Os ensopados estão entre as preparações mais antigas da humanidade. A técnica de cozinhar alimentos lentamente em líquidos – seja água, caldo ou molho – surgiu como uma forma prática de amaciar carnes, aproveitar ingredientes disponíveis e extrair o máximo de sabor.

No Brasil, essa tradição foi moldada por diferentes influências culturais, especialmente indígenas, africanas e europeias, resultando em uma enorme diversidade de receitas que variam conforme a região.

Entre os povos indígenas, o hábito de cozinhar alimentos em líquidos já era comum muito antes da colonização. Caldos à base de mandioca, peixes e ervas nativas formavam a base alimentar de diversas etnias.

Com a chegada dos portugueses, novas técnicas e ingredientes foram incorporados, como o uso de panelas de ferro e cortes de carne bovina. Já a influência africana trouxe temperos marcantes, o uso de azeite de dendê e a valorização de preparos longos, que intensificam sabores.

Essa mistura de saberes deu origem a pratos emblemáticos. No Nordeste, por exemplo, ensopados como o sarapatel e o guisado de carne ganham destaque.

No Sudeste, o cozido e as panelas de carne com legumes são presenças frequentes. Já no Sul, os ensopados mais encorpados, muitas vezes à base de carne bovina e batatas, refletem a influência europeia.

Mas o papel dos ensopados vai além da gastronomia. Eles também ocupam um lugar simbólico na cultura brasileira, associados ao cuidado familiar e ao conforto emocional.

É comum que essas receitas sejam transmitidas de geração em geração, com cada família guardando seus segredos – seja um tempero especial, um tempo de cozimento ou um ingrediente inesperado.

Durante o outono e o inverno, essa relação se intensifica. Com o clima mais frio e seco, o corpo humano tende a perder mais líquidos e a ficar mais suscetível a doenças respiratórias, como gripes e resfriados.

Nesse contexto, os ensopados aparecem como aliados importantes. Ricos em líquidos, nutrientes e, muitas vezes, vitaminas provenientes de legumes e verduras, eles ajudam na hidratação e no fortalecimento do organismo.

Além disso, o calor do prato contribui para a sensação de conforto térmico, enquanto o vapor pode ajudar a aliviar sintomas como congestão nasal. Ingredientes como alho, cebola, gengibre e ervas frescas, frequentemente presentes nesses preparos, também possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, reforçando o sistema imunológico.

Outro ponto relevante é a praticidade. Ensopados permitem o aproveitamento integral de alimentos, reduzindo desperdícios e tornando-se uma opção econômica – especialmente importante em tempos de orçamento apertado.

Com poucos ingredientes e uma panela, é possível preparar refeições completas, nutritivas e saborosas.

A versatilidade é outro fator que explica a popularidade dos ensopados no Brasil. Eles podem ser adaptados de acordo com o que se tem em casa, respeitando preferências alimentares e restrições.

Há versões com carne bovina, frango, peixe, legumes e até opções vegetarianas e veganas, mostrando que tradição e inovação podem caminhar juntas.

Veja a seguir três receitas deliciosas e nutritivas de ensopados.

Ensopado de frango com gengibre (reforço para imunidade)

Ingredientes

500g de peito ou coxa de frango em pedaços;

1 colher (chá) de gengibre ralado;

1 cebola picada;

2 dentes de alho;

1 cenoura picada;

1 abobrinha picada;

1 litro de água;

Sal, pimenta e salsinha a gosto;

1 colher de azeite.

Modo de Preparo

> Refogue o alho, a cebola e o gengibre no azeite;

> Adicione o frango e doure levemente;

> Acrescente a água e deixe cozinhar por 20min;

> Adicione os legumes e cozinhe até ficarem macios;

> Ajuste o sal e finalize com salsinha.

Ensopado de carne com legumes

Foto: Freepik

Ingredientes

500g de carne bovina em cubos (acém ou músculo);

2 batatas picadas;

2 cenouras em rodelas;

1 cebola picada;

3 dentes de alho;

2 tomates picados;

1 litro de água ou caldo de carne;

Sal, pimenta e cheiro-verde a gosto;

2 colheres (chá) de óleo.

Modo de Preparo

> Em uma panela, aqueça o óleo e doure a carne;

> Adicione a cebola e o alho, refogando bem;

> Acrescente os tomates e cozinhe até desmanchar;

> Adicione a água ou caldo e deixe cozinhar por cerca de 30min;

> Em seguida, coloque os legumes e cozinhe até ficarem macios;

> Finalize com cheiro-verde.

Ensopado vegetariano de legumes com lentilha

Foto: Freepik

Ingredientes

1 xícara (chá) de lentilha;

1 batata picada;

1 cenoura picada;

1 tomate picado;

1/2 abóbora em cubos;

1 cebola;

2 dentes de alho;

1 litro de água;

Sal, pimenta e cúrcuma a gosto;

1 colher (chá) de azeite.

Modo de Preparo

> Refogue a cebola e o alho no azeite;

> Adicione o tomate e os temperos;

> Acrescente a lentilha e a água, deixando cozinhar por 20min;

> Depois, adicione os legumes e cozinhe até tudo ficar macio;

> Sirva quente.

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