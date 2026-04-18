O que a vitamina A pode fazer por nossa beleza?

Ensopados são ótimos aliados no outono, quando o corpo humano tende a perder
mais líquidos e a ficar mais suscetível a doenças respiratórias, como gripes e resfriados
Com a chegada do outono, o clima começa a mudar em grande parte do Brasil. As temperaturas caem, o ar fica mais seco e os primeiros resfriados da estação passam a circular com mais frequência. É nesse cenário que um velho conhecido da culinária brasileira volta a ganhar protagonismo nas cozinhas: os ensopados.
Mais do que pratos quentes, eles carregam história, tradição e uma forte conexão com o cuidado e o acolhimento.
Os ensopados estão entre as preparações mais antigas da humanidade. A técnica de cozinhar alimentos lentamente em líquidos – seja água, caldo ou molho – surgiu como uma forma prática de amaciar carnes, aproveitar ingredientes disponíveis e extrair o máximo de sabor.
No Brasil, essa tradição foi moldada por diferentes influências culturais, especialmente indígenas, africanas e europeias, resultando em uma enorme diversidade de receitas que variam conforme a região.
Entre os povos indígenas, o hábito de cozinhar alimentos em líquidos já era comum muito antes da colonização. Caldos à base de mandioca, peixes e ervas nativas formavam a base alimentar de diversas etnias.
Com a chegada dos portugueses, novas técnicas e ingredientes foram incorporados, como o uso de panelas de ferro e cortes de carne bovina. Já a influência africana trouxe temperos marcantes, o uso de azeite de dendê e a valorização de preparos longos, que intensificam sabores.
Essa mistura de saberes deu origem a pratos emblemáticos. No Nordeste, por exemplo, ensopados como o sarapatel e o guisado de carne ganham destaque.
No Sudeste, o cozido e as panelas de carne com legumes são presenças frequentes. Já no Sul, os ensopados mais encorpados, muitas vezes à base de carne bovina e batatas, refletem a influência europeia.
Mas o papel dos ensopados vai além da gastronomia. Eles também ocupam um lugar simbólico na cultura brasileira, associados ao cuidado familiar e ao conforto emocional.
É comum que essas receitas sejam transmitidas de geração em geração, com cada família guardando seus segredos – seja um tempero especial, um tempo de cozimento ou um ingrediente inesperado.
Durante o outono e o inverno, essa relação se intensifica. Com o clima mais frio e seco, o corpo humano tende a perder mais líquidos e a ficar mais suscetível a doenças respiratórias, como gripes e resfriados.
Nesse contexto, os ensopados aparecem como aliados importantes. Ricos em líquidos, nutrientes e, muitas vezes, vitaminas provenientes de legumes e verduras, eles ajudam na hidratação e no fortalecimento do organismo.
Além disso, o calor do prato contribui para a sensação de conforto térmico, enquanto o vapor pode ajudar a aliviar sintomas como congestão nasal. Ingredientes como alho, cebola, gengibre e ervas frescas, frequentemente presentes nesses preparos, também possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, reforçando o sistema imunológico.
Outro ponto relevante é a praticidade. Ensopados permitem o aproveitamento integral de alimentos, reduzindo desperdícios e tornando-se uma opção econômica – especialmente importante em tempos de orçamento apertado.
Com poucos ingredientes e uma panela, é possível preparar refeições completas, nutritivas e saborosas.
A versatilidade é outro fator que explica a popularidade dos ensopados no Brasil. Eles podem ser adaptados de acordo com o que se tem em casa, respeitando preferências alimentares e restrições.
Há versões com carne bovina, frango, peixe, legumes e até opções vegetarianas e veganas, mostrando que tradição e inovação podem caminhar juntas.
Veja a seguir três receitas deliciosas e nutritivas de ensopados.
Ensopado de frango com gengibre (reforço para imunidade)
Ingredientes
- 500g de peito ou coxa de frango em pedaços;
- 1 colher (chá) de gengibre ralado;
- 1 cebola picada;
- 2 dentes de alho;
- 1 cenoura picada;
- 1 abobrinha picada;
- 1 litro de água;
- Sal, pimenta e salsinha a gosto;
- 1 colher de azeite.
Modo de Preparo
> Refogue o alho, a cebola e o gengibre no azeite;
> Adicione o frango e doure levemente;
> Acrescente a água e deixe cozinhar por 20min;
> Adicione os legumes e cozinhe até ficarem macios;
> Ajuste o sal e finalize com salsinha.
Ensopado de carne com legumes
Foto: Freepik
Ingredientes
- 500g de carne bovina em cubos (acém ou músculo);
- 2 batatas picadas;
- 2 cenouras em rodelas;
- 1 cebola picada;
- 3 dentes de alho;
- 2 tomates picados;
- 1 litro de água ou caldo de carne;
- Sal, pimenta e cheiro-verde a gosto;
- 2 colheres (chá) de óleo.
Modo de Preparo
> Em uma panela, aqueça o óleo e doure a carne;
> Adicione a cebola e o alho, refogando bem;
> Acrescente os tomates e cozinhe até desmanchar;
> Adicione a água ou caldo e deixe cozinhar por cerca de 30min;
> Em seguida, coloque os legumes e cozinhe até ficarem macios;
> Finalize com cheiro-verde.
Ensopado vegetariano de legumes com lentilha
Foto: Freepik
Ingredientes
- 1 xícara (chá) de lentilha;
- 1 batata picada;
- 1 cenoura picada;
- 1 tomate picado;
- 1/2 abóbora em cubos;
- 1 cebola;
- 2 dentes de alho;
- 1 litro de água;
- Sal, pimenta e cúrcuma a gosto;
- 1 colher (chá) de azeite.
Modo de Preparo
> Refogue a cebola e o alho no azeite;
> Adicione o tomate e os temperos;
> Acrescente a lentilha e a água, deixando cozinhar por 20min;
> Depois, adicione os legumes e cozinhe até tudo ficar macio;
> Sirva quente.
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