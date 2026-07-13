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Correio B

felpuda

O vice-governador Barbosinha colocou a bota de sete léguas e... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta segunda-feira (13)

ESTER GAMEIRO

13/07/2026 - 00h01
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"Há certo gosto em pensar sozinho. É ato individual, como nascer e morrer”

Carlos Drummond de Andrade - escritor brasileiro

FELPUDA

O vice-governador Barbosinha colocou a bota de sete léguas e encerrará, em breve, a maratona por todos os municípios de MS. Falta pouco para ele cravar a placa de “Missão Cumprida” de uma ação idealizada pelo seu gabinete para ouvir os pedidos da população ali, lá, acolá e, dessa forma, auxiliar o governador Eduardo Riedel em seu programa de municipalismo. Barbosinha, que afirmou em entrevista ao Correio do Estado que vice é para auxiliar, não para atrapalhar ou conspirar, deverá compor novamente a chapa majoritária. Detalhe: ele “encarou os estradões” de carro.

ABRINDO

O PT será o primeiro partido a abrir oficialmente o calendário das convenções em MS. Seu encontro está marcado para o dia 27, quando deverá homologar candidaturas, como a do pré-candidato ao governo Fábio Trad, e definir a estratégia para a disputa eleitoral.

MAIS

A informação foi confirmada pelo presidente estadual, Vander Loubet, pré-candidato ao Senado. A partir daí, as legendas entram na reta decisiva rumo às eleições. O prazo para realização das convenções termina no dia 5 de agosto.

Oscar Augusto Vianna Stuhrk e Maria Luiza Moraes D’Avila Stuhrk. Foto: Studio Vollkopf
Fabi Santos. Foto: Arquivo Pessoal

 BALAIO ÚNICO

A bancada federal de MS recebeu R$ 311 milhões em emendas liberadas pelo governo de Lula às vésperas do defeso eleitoral – período de três meses que antecede o primeiro turno das eleições até a posse dos eleitos, durante o qual diversas condutas da administração pública são limitadas ou proibidas. O detalhe é que o dinheiro não fez distinção entre governistas e oposicionistas.

AÍ...

Na hora dos discursos, muitos sobem à tribuna para disparar contra o Planalto, e na maioria das vezes com razão. Na hora das emendas, porém, o clima costuma ser de paz e harmonia, mesmo estando a população no maior sufoco econômico. Afinal, verba pública não pergunta em quem o parlamentar vota. Como diria Júlio César: “Até tu, Brutus?”

"QUEIMANDO"

Tarcísio de Freitas resolveu mirar Simone Tebet. Ao comentar a mudança de domicílio eleitoral dela para São Paulo, onde ela é pré-candidata ao Senado, o governador afirmou que ela não teria chances de eleição nem em Mato Grosso do Sul nem em terras paulistas. No mesmo raciocínio, incluiu também a ministra Marina Silva, do Acre. Simone deixou o MDB, após mais de 30 anos de filiação, e ingressou no PSB para disputar a eleição com o apoio do petista Lula. A campanha mal começou e os rounds já dão sinais de que promete. Afinal...

ANIVERSARIANTES

  • Tádea Maria Buainain Thomazi,
  • Licinio Bossay,
  • Jary De Carvalho E Castro,
  • Giuliano Lopes,
  • Aparecida Bueno Nogueira,
  • Juarez Lopes,
  • Aparecida Gonçalves Do Prado De Souza Campos,
  • Aimê Loureiro De Carvalho Pavan,
  • Ivanilde Herrera Fernandes Saad,
  • Isadora Abreu Medeiros,
  • Jandira Mechi Da Mota,
  • Altair Detoni,
  • José Gomes Bezerra,
  • Libindo Assis Godoy,
  • Alexandre Cabral Zocareli,
  • Marcela Jirousek Lemos Monteiro,
  • Thiago Haruo Mishima,
  • José Carlos Rodrigues Martinez,
  • Matias Gonsales Soares,
  • Maria Helena Lunardon Nunes,
  • Sadie Jafar Adri,
  • Naila Franco Cândia
  • Dr. Luiz Cláudio Bonassini Da Silva,
  • Maristela Rezek,
  • Sagramor Farias,
  • Alexsandro Vieira,
  • Cléber Silva Pache,
  • Eda Pereira De Castro,
  • Jaqueline Da Silva Ortiz,
  • Vicente De Paula Husiba,
  • Alice Candida Lima,
  • Maria Lima Soares Medeiros,
  • Lidia Ramona Moraes Bender,
  • Andreia Rodrigues Morilho,
  • Natália Higa Pereira Mendes,
  • Nélia Harumi Hiane De Oliveira,
  • Jairo Mendes De Castro,
  • Aline Nogueira Siravegna,
  • Meire Rodrigues Barbosa,
  • Carlos Hugueney Dal Farra,
  • Joel Francisco De Oliveira,
  • Zaida Flôres,
  • Dinah Brum Escobar,
  • Antônio Teixeira Barros,
  • Jairo Lemes De Souza,
  • Durval Ouriveis Júnior,
  • Sérgio Baptista Tabosa,
  • José Glaucy Flôres,
  • Sanami Esaki,
  • Lygia Maria Ferreira De Brito,
  • Elizabeth Saab Palmira,
  • Heleodoro Ferreira De Almeida,
  • Liel Trindade De Vargas,
  • Eledir Guiomar Balthazar,
  • Amélia Barrinuevo Marques,
  • Maria Das Graças Nunes,
  • Flávio Brito De Souza,
  • Mário Henrique Flôres,
  • Severino Mendes De Almeida,
  • Humberto Pereira Rosa,
  • Dr. José Antônio Carneiro De Albuquerque,
  • Silvio Fernando Degaspari,
  • Lúcia Helena De Oliveira Nogueira,
  • Gilberto Antunes Camargo,
  • Edson Luiz Cubel Brizuena,
  • Claudinei José Dos Santos,
  • Ricardo Almeida De Andrade
  • Tiane Saab Palieraqui,
  • Mirian Yamazato Sumida,
  • Ana Leon Dos Santos,
  • Kikuzo Nakasse,
  • Tereza Gasparino Fameli,
  • Sidnei Escudero Pereira,
  • Maria Lúcia Cardoso Lima,
  • Edne Belintane Tucci,
  • Tânia Maria Maia Fugimoto,
  • Luiz Carlos Rocha Gomes,
  • Oziel Matos Holanda,
  • Silvio Ricardo Pereira De Souza,
  • Maria José Camy De Araújo,
  • Rosângela Rosa Cardoso Teixeira,
  • Lúcio Alziro Fernandes,
  • Anacleto Gonçalves Barriguella,
  • Venâncio Caputti Neto,
  • Antonia Odete Da Costa,
  • Christiane De Araújo Rocha,
  • Armando De Paula Vieira,
  • Camila Denise Molina Soares,
  • Ailton De Arruda,
  • João Isaac Moreira,
  • Faber Pereira Kamachi,
  • Carlos Chagas Ferreira De Souza,
  • José Severino Da Silva Filho,
  • Maria Aparecida Dos Santos,
  • Cláudia Angélica Gerei,
  • Carlos Olímpio De Oliveira Neto,
  • Simone Ito Coutinho,
  • Camila Silva Ferreira,
  • Francisco De Alencar,
  • Idemar Lopes Rodrigues,
  • Jaber Cledson Da Silva,
  • Kléber Moreno Soncela,
  • Luiz Carlos Ferreira Pires,
  • Wilson Fernandes Sena Júnior,
  • Luiz Paulo De Andrade,
  • Keila Gomes Lima,
  • Paulo Roberto Maia Lellis,
  • Alexandre Gonçalves Da Silva,
  • Maria Lúcia Nantes,
  • Nádia Cardoso Dos Santos.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Saúde Correio B+

Você já ouviu falar do "Chip da Beleza"? Entenda os perigos desse nome para o tratamento

Médico especialista em saúde da mulher alerta que o nome "Chip da Beleza", apesar de popular, é incorreto e leva a erros no uso do tratamento

12/07/2026 14h00

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Você já ouviu falar do

Você já ouviu falar do "Chip da Beleza"? Entenda os perigos desse nome para o tratamento Foto: Divulgação

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Desde o início dos anos 2000, quando a apresentadora Hebe Camargo, ao ser questionada sobre como permanecia linda, comentou que usava um “Chip da Beleza”, o nome pegou. Você, inclusive, já deve ter ouvido falar dele por aí, não é mesmo? 

Contudo, a verdade, segundo o Dr. Luiz Augusto Junior, médico especialista na saúde da mulher, é que não existe um “Chip da Beleza” - o tratamento citado por Hebe não é um chip, e nem deve ser usado para fins estéticos. 

O que é o “Chip da beleza”?

Ele é, na verdade, uma forma de reposição hormonal. “Não existe chip da beleza. O que existe é um implante hormonal, um pequeno dispositivo colocado no tecido subcutâneo, abaixo da pele, que funciona como um instrumento de liberação de medicamentos.

Ele libera contínua, previsível e sustentada aquilo que o médico quer que a paciente receba por determinado período”, explica o Dr. Luiz. 

Assim, essa é apenas uma forma diferente e com um controle mais simplificado de fazer a já conhecida reposição hormonal, realizada especialmente por mulheres na fase da menopausa, quando a produção de alguns hormônios pelo organismo feminino cai bastante. 

Quando o tratamento é individualizado e a paciente recebe um implante com os medicamentos e hormônios certos nas doses corretas, é possível vencer diversos desafios e sintomas da menopausa, como os calores (fogachos), o ressecamento vaginal, a qualidade do sono alterada e o risco de osteoporose. 

Quando ele deve ou não ser utilizado?

O implante hormonal foi criado para tratar de patologias ginecológicas. Contudo, com o tempo e, especialmente influenciadas pela fala de Hebe sobre o “Chip da Beleza”, muitas mulheres passaram a usá-lo apenas para fins estéticos. Todavia, isso não é nada recomendável. 

“Nós não utilizamos hormônios para deixar uma mulher mais bonita, nós os utilizamos para tratar sintomas e corrigir deficiências, para melhorar a saúde e a qualidade de vida. A melhora estética pode acontecer? Com certeza!

Mas ela vem como consequência quando a mulher dorme melhor, treina melhor, tem mais energia, autoestima e volta a cuidar do seu corpo”, comenta o especialista. 

Além disso, é importante ressaltar que, assim como em outras formas de reposição hormonal, o implante também pode ter contra indicações para certas pessoas, uma vez que isso não é definido pela via do tratamento, e sim pelos hormônios usados e suas doses.

Por isso mesmo, é importante que sua indicação seja feita sempre por um médico especialista e com informações o suficiente sobre você para fazer uma decisão acertada para o tratamento. 

O uso indiscriminado dos implantes hormonais pode trazer diversas consequências, como aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom, aumento da resistência à insulina e risco elevado de trombose e infarto, além de virilização nas mulheres, com crescimento de pelos, engrossamento da voz e aumento do clitóris. 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 13 e 19 de julho. Confie no seu potencial e dê o primeiro passo.

O Pajem de Paus anuncia uma semana de movimento, descobertas e novos começos, convidando você a transformar inspiração em ação.

12/07/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 13 e 19 de julho. Confie no seu potencial e dê o primeiro passo.

A energia do Tarô da semana entre 13 e 19 de julho. Confie no seu potencial e dê o primeiro passo. Foto: Divulgação

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Pajem de Paus- A coragem de acender uma nova chama

Há semanas em que a vida nos convida ao recolhimento. Em outras, ela nos impulsiona para frente, despertando uma inquietação criativa que torna impossível permanecer no mesmo lugar. Esta é uma dessas semanas.

O Pajem de Paus surge como a carta regente trazendo consigo toda a força do elemento Fogo: entusiasmo, criatividade, coragem, transformação e movimento.

Sua presença anuncia um período em que as ideias começam a ganhar forma, oportunidades surgem de maneira inesperada e sentimos um desejo quase irresistível de experimentar algo novo. É como se uma centelha fosse acesa dentro de nós, lembrando que sempre existe espaço para recomeçar.

Os Pajens — chamados de Valetes em alguns baralhos — representam o arquétipo do aprendiz. Diferentemente dos Reis, Rainhas e Cavaleiros, eles ainda não dominam completamente seu elemento.

Estão descobrindo seus talentos, explorando possibilidades e construindo experiência. Por isso, simbolizam o início de uma jornada, aquele momento em que tudo ainda é potencial.

Quando um Pajem aparece como carta regente, costuma anunciar novidades, convites, oportunidades, mensagens ou acontecimentos capazes de inaugurar um novo ciclo.

Mas ele também deixa um importante ensinamento: oportunidades são sementes. Elas carregam enorme potencial, mas precisam de dedicação, coragem e constância para florescer.

Entre todos os Pajens, o de Paus talvez seja o mais inquieto e inspirador. Curioso por natureza, ele aprende fazendo. Não espera sentir-se totalmente preparado para agir, porque compreende que a verdadeira confiança nasce justamente durante o caminho.

Seu entusiasmo é maior do que o medo, e sua disposição para explorar novos territórios faz dele um dos grandes símbolos dos novos começos no Tarô.

Na imagem da carta, cada detalhe reforça essa mensagem. O bastão que segura já apresenta pequenos brotos verdes, mostrando que uma nova vida começa a despontar. A pena vermelha em seu chapéu representa conquistas futuras e paixão pelo que se faz.

As pirâmides ao fundo lembram que toda energia precisa de direção para produzir resultados. E o deserto ensina uma das lições mais bonitas da carta: mesmo os terrenos mais áridos podem florescer quando encontram propósito e determinação.

Talvez seja exatamente isso que esta semana esteja pedindo de você.

Pode surgir uma ideia aparentemente simples, um projeto antigo voltar a chamar sua atenção, um convite inesperado aparecer ou nascer a vontade de aprender algo completamente novo.

Pode ser um curso, uma mudança de carreira, um empreendimento, uma viagem ou apenas uma decisão que vinha sendo adiada há muito tempo.Não ignore esse chamado.

Muitas vezes imaginamos que precisamos ter todas as respostas antes de começar qualquer coisa importante. Esperamos o momento perfeito, mais experiência, mais dinheiro, mais segurança. O Pajem de Paus desmonta essa lógica.

Ele nos lembra que ninguém inicia uma jornada sabendo exatamente onde ela vai terminar. É caminhando que descobrimos o caminho.

Talvez a vida esteja colocando em suas mãos responsabilidades maiores justamente porque enxerga capacidades que você ainda não reconheceu completamente em si. Nem sempre nos sentimos prontos para as oportunidades que aparecem. Frequentemente, é aceitando esses desafios que descobrimos do que realmente somos capazes.

Essa carta também desperta uma enorme força criativa. E criatividade não pertence apenas aos artistas. Ela se manifesta sempre que encontramos soluções diferentes para problemas antigos, reinventamos nossa rotina ou enxergamos possibilidades onde antes víamos apenas obstáculos.

Por isso, vale prestar atenção às pequenas inspirações dos próximos dias. Uma conversa casual, um livro, um filme, uma viagem ou até um comentário aparentemente sem importância podem despertar exatamente a ideia que você procurava.

Grandes transformações raramente começam de maneira grandiosa. Na maioria das vezes, elas nascem como uma pequena centelha que precisa apenas de espaço para crescer.

O Pajem também fala sobre aprendizado. Acima de tudo, ele é um estudante da vida. Faz perguntas, experimenta, observa, erra e recomeça sem transformar os próprios erros em fracassos.

Talvez uma das maiores lições desta carta seja justamente desenvolver humildade para continuar aprendendo, independentemente da idade ou da experiência acumulada.

Esta é uma excelente semana para iniciar um curso, desenvolver novas habilidades, aprofundar conhecimentos ou explorar áreas completamente diferentes daquelas às quais você está acostumado. O conhecimento adquirido agora poderá abrir portas importantes no futuro.

Outro aspecto bastante positivo dessa carta está relacionado às notícias. O elemento Fogo movimenta situações que estavam paradas e costuma trazer respostas aguardadas. Um telefonema, um e-mail, uma entrevista, uma proposta profissional ou uma oportunidade inesperada podem marcar esta semana.

Para quem busca recolocação, deseja empreender ou iniciar um novo projeto, o Pajem de Paus costuma ser um excelente presságio.

Mas existe um alerta importante.

Toda essa energia criativa pode facilmente transformar-se em dispersão. O Pajem gosta de variedade, novidades e desafios, mas corre o risco de querer abraçar tudo ao mesmo tempo. Ter muitas ideias é maravilhoso; realizá-las exige foco. Antes de sair plantando sementes em todas as direções, escolha quais realmente merecem sua dedicação.

Existe também sua sombra. Quando o fogo não encontra um caminho para se expressar, pode transformar-se em ansiedade, impulsividade, irritação e frustração.

Se você perceber uma sensação de inquietação ou de estar preso, talvez o Universo esteja apenas mostrando que chegou a hora de iniciar alguma coisa — mesmo que seja um passo pequeno.

Nos relacionamentos, o clima também se torna mais leve. O Pajem de Paus favorece encontros, conversas estimulantes, paqueras e novas conexões. Para quem busca um novo amor, este é um período propício para conhecer pessoas inspiradoras e iniciar romances de maneira espontânea, sem excesso de expectativas.

Para quem já vive uma relação, a carta convida o casal a sair da rotina. Experimentar programas diferentes, viajar, aprender algo juntos ou simplesmente compartilhar novos interesses pode renovar o entusiasmo e fortalecer os laços.

Ao mesmo tempo, ela lembra que relações saudáveis também respeitam o espaço individual e incentivam o crescimento de cada pessoa.

Na vida profissional, esta é uma carta extremamente favorável. Ela anuncia projetos criativos, treinamentos, mudanças de função, novas responsabilidades, entrevistas e possibilidades de expansão. Se sua rotina vinha parecendo repetitiva ou sem propósito, esta semana pode trazer exatamente o estímulo necessário para reacender sua motivação.

Nas finanças, o momento também é promissor, especialmente quando os recursos estão ligados ao empreendedorismo, à criatividade ou ao investimento em conhecimento. Cursos, especializações e novas competências podem representar retornos muito maiores do que aparentam neste momento. Ainda assim, a carta aconselha cautela com gastos impulsivos motivados apenas pela empolgação.

A energia do Pajem de Paus ganha ainda mais força com a Lua Nova em Câncer, que acontece na terça-feira, 14 de julho. E esta não será uma Lua Nova qualquer: trata-se de uma superlua, que surge aparentemente maior e mais luminosa no céu, intensificando também nossos movimentos internos, emoções e percepções.

Toda Lua Nova marca o início de um novo ciclo, um convite para plantar intenções e abrir espaço para o que desejamos construir. Nesta lunação, porém, o principal aprendizado está em encontrar equilíbrio entre a busca por realização profissional e a necessidade de segurança emocional.

Enquanto Câncer nos reconecta às nossas raízes, aos vínculos afetivos, à família e ao sentimento de pertencimento, essa Lua também direciona o olhar para a carreira, os objetivos de longo prazo e o lugar que desejamos ocupar no mundo.

É um momento especialmente favorável para redefinir metas, reorganizar prioridades e refletir se o caminho profissional escolhido está alinhado não apenas às ambições, mas também aos valores e àquilo que verdadeiramente nos nutre.

É justamente nesse ponto que o Pajem de Paus se torna um grande aliado. Tanto a carta quanto a Lua Nova falam de começos, coragem e abertura para novas possibilidades. Ambos despertam o entusiasmo necessário para dar o primeiro passo, experimentar novos caminhos e confiar mais na própria inspiração.

Ao mesmo tempo, deixam um lembrete importante: crescer não significa romper com as próprias raízes.

O verdadeiro progresso acontece quando a vontade de explorar o novo caminha lado a lado com aquilo que nos oferece estabilidade, acolhimento e sentido.

O propósito também nasce desse encontro entre sonho e pertencimento. Ele raramente surge como uma resposta pronta. Vai sendo construído ao longo da jornada, nas escolhas que fazemos, nos desafios que aceitamos, nos erros que nos transformam e nos aprendizados que acumulamos. Cada experiência amplia nossa consciência e revela, pouco a pouco, uma versão mais autêntica de quem somos e do caminho que realmente viemos trilhar.

Independentemente da idade, existe dentro de cada pessoa uma parte que continua curiosa, criativa e disposta a sonhar. É essa parte que o Pajem desperta.

Se esta carta escolheu conduzir sua semana, talvez esteja dizendo que não é mais hora de esperar por todas as certezas. É hora de confiar na primeira inspiração, plantar uma nova ideia, aceitar um convite, aprender algo diferente ou simplesmente dar o primeiro passo em direção a um sonho antigo.

Porque toda grande realização começa exatamente assim: com uma pequena chama. E talvez ela já esteja acesa dentro de você.

Como escreveu Lao Tsé: "Uma jornada de mil quilômetros começa com um único passo." Talvez este seja o momento de dar o seu.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

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