Oito ativos que você precisa analisar antes de comprar um gloss labial

Após a pandemia, o mercado de maquiagem passou por uma transformação significativa, impulsionando o crescimento de produtos voltados para os lábios em diferentes formatos, embalagens e fórmulas.
Entre eles, o gloss labial se consolidou como um dos itens mais desejados do segmento de beleza, ganhando espaço não apenas pela estética, mas também pelo apelo de cuidado e tratamento diário.
Muito além do efeito brilhante e volumoso, o gloss passou a incorporar ativos hidratantes e regeneradores, acompanhando uma demanda crescente por produtos multifuncionais. “Atualmente os consumidores procuram produtos que unam beleza e tratamento.
Os lábios são extremamente sensíveis, possuem uma barreira mais fina e poucas glândulas sebáceas e sudoríparas, sofrem com maior exposição ao ambiente e à saliva, o que favorece o ressecamento constante. Por isso, o gloss ideal é aquele que também entrega hidratação e proteção no uso diário”, explica a médica atuante em dermatologia Dra. Isadora Ragognete.
Os lábios são estruturas delicadas que revestem a entrada da boca e, justamente por serem mais vulneráveis às mudanças climáticas, poluição, exposição solar e até ao uso frequente de produtos inadequados, exigem atenção especial na rotina de cuidados.
A doutora reforça que os cuidados com a região devem fazer parte da rotina diária. “Por serem constantemente expostos a diferentes agressões no dia a dia, os lábios precisam de cuidados diários e de ativos que realmente façam diferença tanto a curto quanto a longo prazo”, conclui a médica.
Diante da variedade de fórmulas disponíveis no mercado, a Dra. Isadora listou os oito principais ativos que vale procurar em um gloss labial para manter os lábios mais saudáveis, hidratados e protegidos.
Ácido hialurônico
Conhecido pelo alto poder de hidratação, o ativo ajuda a manter os lábios mais macios e com aspecto volumoso. “Ele atrai água para a região dos lábios, ajudando a reduzir o aspecto ressecado e proporcionando uma aparência mais uniforme e saudável”, explica a Dra. Isadora.
Vitamina E
Com ação antioxidante, ajuda a proteger os lábios contra agressões externas e sinais de ressecamento. “A vitamina E auxilia na proteção da pele contra danos causados por fatores ambientais, além de contribuir para a manutenção da hidratação”, comenta a médica.
Manteiga de karité
Muito utilizada em produtos labiais, promove nutrição intensa e ajuda na recuperação de rachaduras. “É um ativo excelente para quem sofre com lábios sensíveis ou descamando, principalmente em períodos mais frios e secos”, destaca.
Pantenol
Possui ação calmante e regeneradora, ajudando na recuperação da barreira labial “O pantenol é interessante porque ajuda a aliviar desconfortos e melhora a sensação de maciez logo nas primeiras aplicações”, afirma a Dra.
Óleos vegetais
Óleo de jojoba, coco e rosa mosqueta ajudam a manter a hidratação natural dos lábios. “Os óleos vegetais formam uma barreira protetora que reduz a perda de água e melhora a textura dos lábios ao longo do dia”, explica.
Ceramidas
Importantes para fortalecer a barreira de proteção da pele, evitando ressecamento excessivo. “As ceramidas ajudam a preservar a integridade dos lábios, principalmente em pessoas que têm tendência à sensibilidade”, comenta a médica.
Esqualano
Ativo hidratante leve e confortável, muito utilizado em fórmulas modernas de gloss. “O esqualano oferece hidratação sem deixar sensação pegajosa, trazendo conforto para o uso contínuo”, diz a Dra. Isadora.
FPS na fórmula
A proteção solar também é importante para a saúde labial. “Muitas pessoas esquecem que os lábios também sofrem com os danos da radiação solar. Produtos com FPS ajudam a prevenir ressecamento, manchas e envelhecimento precoce da região”, finaliza.