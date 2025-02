Operação das autoridades policiais em município do interior de Mato Grosso... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Cecilia Sfalsin - escritora brasileira

O tempo costuma dizer quem você foi

e fez e te revelar quem você poderia ter

sido e o que você poderia ter feito”.

FELPUDA

Operação das autoridades policiais em município do interior de Mato Grosso do Sul poderá, segundo os bastidores políticos, precipitar mudança em importante setor da estrutura governamental. As supostas peripécias, realizadas em outros carnavais e não nos momentos atuais, alertou para o risco de gerar possíveis “chamuscadas” causadas por fogo alheio. Na área privada, como na vida pública, prevalece a frase histórica: “A mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta”. Portanto…

Interino

O conselheiro Jerson Domingos foi designado pelo presidente da Corte de Contas de MS, Flávio Kayatt, para responder interinamente pelo gabinete de Osmar Domingues Jeronymo, afastado do cargo desde outubro de 2024 por determinação do STJ.

Mais

Jeronymo respondia pela função de corregedor-geral daquele Tribunal, quando houve a determinação de afastamento na Operação Ultima Ratio, da Polícia Federal. O corregedor-geral da nova Mesa Diretora é o conselheiro Marcio Monteiro.

O conselheiro Flávio Kayatt foi empossado como novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) em cerimônia que realizada no dia 31 de janeiro, no Yotedy. Na vice-presidência, tomou posse o conselheiro Jerson Domingos e como corregedor-geral, o conselheiro Marcio Monteiro. O evento contou com a presença de diversas autoridades, além de conselheiros de outras Cortes de Contas do País. A nova diretoria foi eleita para o biênio 2025-2026.

Christiano Metello, que comemora nova idade hoje

Sharon Coplan Hurowitz e Kate Young

Fora do tom

Falando em nome de seu partido na solenidade de abertura da Assembleia Legislativa, o deputado estadual pelo PT Pedro Kemp fez um discurso considerado fora do tom para o momento. Como se a sua sigla fosse a dona da verdade, ele disse que de um lado estão os que exercem a dominação e de outro, os do poder-serviço, que atuam pela coletividade e se submetem à vontade popular. Citou Trump e Mujica como comparativo e teceu críticas lá, aqui e acolá.

Na canela

Como se estivesse dando um “puxão de orelha” no governador Eduardo Riedel, disse textualmente que “Mato Grosso do Sul está

no topo dos índices, mas apenas olhar para o PIB não é de fato olhar para todos. É preciso ter as riquezas melhor distribuídas. Quando falamos de renda média, não nos atentamos aos extremos, aos que recebem muito aquém às necessidades”, disse. E afirmou que a longa espera nas filas dos exames reclama providências, além da necessidade de políticas públicas para as comunidades indígenas e os assentados.

Rachado?

O pronunciamento de Kemp, segundo alguns políticos da base aliada, sinaliza que o PT estaria rachado com vistas a 2026. Segmentos como indígenas e assentados estão sob o comando da esquerda na administração de Riedel. A cota do PT é formada

por 1 secretaria, 8 subsecretarias e 2 coordenadorias. Kemp não é da corrente interna dos deputados Vander Loubet (federal) e José Orcírio (estadual).

ANIVERSARIANTES

Christiano Lima Metello,

Dra. Magali Martins Trivellato,

Luiz Ricardo de Oliveira Debortoli,

Diego Correia,

Dr. Gustavo Mendes Medeiros,

Francisco Lopes da Silva,

Dimas Gonçalo de Faria,

Jalmir Amorim Dutra,

Marco Antonio Homem de Carvalho,

Pe. Ricardo Carlos,

Antonio Tomaz de Lima,

Cláudio Cézar Machado,

Marivalde dos Santos,

Vicente Mota de Souza Lima,

Amelia Barbosa Nogueira,

Yolanda Barreto Flud,

Zilda Nunes de Castro,

Luiz Carlos Franco,

Paulo Rogério de Carvalho Silva,

Antonio Alberto de Bortoli,

Dr. Sideni Soncini Pimentel,

Karolina Curado Coppola Zanotto, Dr. Marcos Alves Chaves,

Dra. Lilian Gonçalves,

André Alves Ferreira,

Maria Flavia Decco,

Tays Kaida Vieira,

Eduardo Bogalho Pettengill,

Artemis Cesco Fieschi,

Flávio Neves Costa,

Marcelo Moraes Salles,

Paulo Henrique Aguiar Nery,

Vagner Pinheiro da Conceição,

Ozená Alves Almeida,

João Borges dos Santos,

Ilza de Rezende Chagas,

Luiz Carlos Capucci,

Nelson Coleto Amador de Souza,

Luiz Roberto Holf de Araujo,

Fernando de Paula Lousada,

Dante Martins de Oliveira,

Aleide Figueiredo Serra,

Nelly Rieskstins Villarinho Bonfim,

Urbano Paulo Santi,

José Espíndola de Barros,

Patrícia Akemi Tsuge Ikeziri,

Amaury Neiva de Carvalho e Silva,

Clóvis Glienke,

Hamilton Carvalho de Moura,

Claudio Marques Costa Junior,

Hélio Machado Borges,

João Simemuta da Costa Fonseca,

Cleber Jackson Toledo,

Fabiano Barth,

Maria Cristina Ataíde,

Argemiro Ângelo Corrêa Rezende,

Leandro Gianny

Gonçalves dos Santos,

Cinthia Emmanuelle Silva Arantes,

José Márcio de Araújo,

Glaucy da Silva Carmo,

Edson de Almeida,

José Carlos Araújo Lemos,

Célia Aparecida Bartles Carvalho,

Maria Francisca Menezes

Farias Araújo,

Joise Maira Bearari Ramos,

Roberto Miyashiro,

Kasla Garcia Gomes Tiago de Souza,

Getúlio José da Costa,

Vilson Corrêa,

José Carlos Pesuto,

Maria Carmen Martinez Santos,

Polyanne Cruz Soares Silva,

Roberto Torres Filho,

Vanessa Escobar Machado,

Adriana Eliza Barbosa Pinheiro,

Delvio Fagundes Cordeiro,

Leda Ribeiro Mendes Martins,

Antonio Gilmar Vieira,

Elidia Cruciol,

José Carlos de Souza Teixeira,

Fernando Marques,

Nelson Luiz de Carvalho,

Vladmir Tavares de Lima,

Luciana Barbosa Lopes,

Pedro Carlos de Lima,

Aracy de Souza Medeiros,

Marlene Gonçalves Silveira,

Devanir Fonseca Arantes,

Ayrton José Motta Nunes,

Jandíra dos Santos,

Dalva Cândido da Silva,

Milene Cerveira,

Alisson Farias de Souza,

Carlos Henrique Lopes Barbosa,

Valdirene Pereira Oliveira,

Sônia MariaToledo Fonseca,

Rosa Maria Azevedo,

Antônio Pedro da Silva,

Edmara Pereira de Souza,

Cleir Costa Lima,

Aldemira Silva Ribeiro,

Elisa Dias Fonseca dos Santos,

Ivete Maria Vieira,

Jussimara Martins Limeira,

Dalbem Santos Guerreiro,

Helena Carvalho Marques

Francisco Carlos Lemos,

José Antonio Araujo de Souza.

*Colaborou Tatyane Gameiro