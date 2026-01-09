Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Os alquimistas políticos estão com a ampulheta chegando próximo à "hora H"... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (9)

Felpuda

09/01/2026 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Millôr Fernandes - escritor brasileiro

Com muita sabedoria, estudando muito, pensando muito, procurando compreender tudo e todos, um homem consegue, depois de mais ou menos quarenta anos de vida, aprender a ficar calado”.

FELPUDA

Os alquimistas políticos estão com a ampulheta chegando próximo à “hora H”, obrigando-os a estudar as fórmulas para chegar à “poção perfeita” de chapas competitivas, na tentativa de ganhar o maior número de cadeiras no parlamento, principalmente. Seria como se estivessem empenhados em descobrir a Pedra Filosofal, aquela da mitologia, que transformava metais comuns em ouro. Nos bastidores, já se fala que a dificuldade nesse sentido é muito grande, porque qualquer semelhança não é mera coincidência.

6 09 01 2025 Felpuda

Posse 

Amanhã, às 8h, será realizada a solenidade de posse da nova diretoria executiva da Associação Luso-Brasileira de Campo Grande-MS/Clube Estoril para o biênio 2026-2027. Também serão empossados membros dos Conselhos de Sócios Remidos, Consultivo e Fiscal.

Concurso

Com remuneração mensal de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99, a Câmara dos Deputados abriu inscrições para concurso público, que serão encerradas às 17h (de MS) do dia 26 de janeiro. Estão sendo oferecidas 70 vagas imediatas para cargos de nível superior e o mesmo número para reserva.

Loreta Zardo, Jane Abuhassan Gonçalves, Sonia Silveira e Nely Braga de Souza

 

Hortência Marcari

Afinadíssimo

O governador em exercício, Barbosinha, recebeu o ex-governador Azambuja para, entre outras coisas, discutir também o cenário político. O liberal está afinadíssimo com a administração de Riedel, tanto é que divulgou o encontro em suas redes sociais e escreveu: “O Estado tem investimentos em todas as regiões que este ano serão entregues, transformando a vida das comunidades”. Caldeirão político está em ebulição.

Na espera

Essa reunião das duas lideranças despertou a atenção dos meios políticos, porque Barbosinha foi designado pelo presidente estadual do PSD, senador Nelson Trad Filho, para conduzir as articulações voltadas às eleições deste ano. O partido pretende estar no mesmo arco de aliança de PL e União Progressista (federação formada pelo União Brasil e o PP) na disputa pela reeleição de Riedel, porém, depende das definições de Gilberto Kassab, dirigente nacional da legenda.

Recuo

Diante da pressão da Câmara Municipal e da população, a Prefeitura de Campo Grande começou a recuar, embora a iniciativa pareça ser, digamos, um “gesto de bondade” para com o contribuinte. Assim é que decidiu prorrogar o prazo para pagamento do IPTU até o dia 12 de fevereiro. Mas dizem que a guerra não terminou, porque o objetivo da queda de braço é outro: o aumento significativo nos valores do referido imposto e a redução do desconto de 20% para 10%.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essen... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (8)

08/01/2026 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Max Lucado - escritor americano

Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem nem o estrague com os problemas de amanhã”

Felpuda

Na opinião de parlamentares de diversas cores partidárias, o que era essencial para imagem de pessoas públicas estaria em plano muito inferior: a postura. Determinados prefeitos e vereadores atacando desafetos em praças, bem como pelas ruas da cidade, tem se tornando cena comum em alguns dos municípios de MS. A situação chegou a tal ponto que há gestores que “colecionam” atos de violência, inclusive verbal, prometendo “meter bala” nos adversários. Talvez acreditem que, ao serem eleitos, ganharam o “direito” de sair distribuindo bordoadas por aí. Afe!

Sorria!

Durante o ano passado, deputados federais viveram a fase de “a cada f lash, um sorriso” sem pestanejar, conforme mostra os gastos da cota parlamentar (verba indenizatória) com propaganda dos seus feitos.

Mais

Cada parlamentar teve direito a R$ 46,3 mil mensais e na soma geral, aplicaram mais de R$ 4 milhões. Nenhum investiu menos de R$ 400 mil para ficar “bonito (a) na foto”. Pode?

Diálogo

A embrapa lançou a BRS (prefixo de suas variedades de plantas) Carina, novo cultivo de nectarina para o mercado de frutas de clima temperado. De acordo com o órgão, a novidade está no período de maturação, e é uma opção de ciclo médio, com colheita iniciada na última semana do mês de novembro. Além disso, é atraente aos consumidores por apresentar uma casca brilhante, de vermelho intenso, e possuir sabor doce com acidez equilibrada. O produto é resultante do programa de melhoramento genético das frutas de caroço da embrapa. O interesse do mercado interno pelo cultivo está no aumento da demanda por nectarinas e nas oportunidades.

DiálogoEvelyn Souza

 

DiálogoWilliam Bonner e Natasha Dantas

Companheiro

Nos bastidores políticos, a opinião é que o governador Eduardo Riedel deverá ter novamente como companheiro de chapa na busca pela reeleição do seu atual vice José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Politicamente, ele nunca causou problemas para Riedel e na área administrativa tem exercido bem o seu papel. Em entrevista ao Correio do Estado, afirmou que “a função de vice é para auxiliar e não para conspirar ou criar problemas”. Portanto...

"Toque"

A condução política da campanha eleitoral para tentativa de reeleição do governador Eduardo Riedel e de dois senadores da aliança PL-Federação Progressista (PP e União Brasil) terá o “toque maior” do ex-governador Reinaldo Azambuja, comandante da sigla liberal. Isso é o que se ouve nas rodinhas políticas. Antes mesmo de deixar o ninho tucano, ele vinha fazendo as articulações com vistas as eleições deste ano, inclusive nacionalmente. Como ele sabe, e muito, o caminho das pedras...

De casa

Na grupo da centro-direita, alguns dos interessados em participar das chapas tiveram, de alguma forma e em momentos diferentes, ligação direta com Azambuja. O governador Riedel integrou seu secretariado; Nelson Trad Filho elegeu-se senador quando o então tucano disputou e saiu vitoriso para o segundo mandato; Rose Modesto, candidata a deputada federal, foi sua vice-governadora quando ele se elegeu pela primeira vez ao governo. Isso, só para citar alguns nomes.

ANIVERSARIANTES

  • Dr. Mansour Elias Karmouche,
  • Laura Cristina Ricci Trouy,
  • Anita Maria Toazza Bellin,
  • Ananda Rozin Barbosa,
  • Dr. Mateus Maciel de Sousa Chaves,
  • Airvane Gomes de Oliveira,
  • Celso Donizete Molina,
  • Dr. Humberto Monteiro Molinari,
  • Antônio Vieira de Almeida,
  • Dr. Julião de Freitas,
  • Luciano Sakamoto,
  • Clara Amanda Trentin Alves Lima,
  • Eliza Oshiro,
  • Dra. Thaís Gaspar,
  • Laura Helena Santiago dos Santos,
  • Floriano Henrique Morais,
  • Luciley Rodrigues Santana,
  • Alzira Santa Teixeira Frederico,
  • Aline Marengo Farias,
  • Marilia Rosa Lopes,
  • Firmino Miranda Cortada Filho,
  • Fábio Luis Miotto,
  • Pedro Bolívar Cândido,
  • Ivan Paes Barbosa,
  • Dr. José Tannous,
  • Michaela Sandim Coelho,
  • Mariluce Müller,
  • Jeovane Félix de Oliveira,
  • Jerônimo Alves Chaves,
  • Denise Lopes Moura,
  • Dra. Margarete Gaban,
  • Marilia dos Reis,
  • Dr. Arnaldo Rodrigues,
  • Mauricio Guenka,
  • Sandra Margareth Santo,
  • Abadia Costa,
  • Rosalina Aparecida Rezende Ferreira,
  • Adriana Aparecida Abuhassan,
  • Manoel José de Souza,
  • Elisabete Lerte dos Santos,
  • Márcio Murilo Marques,
  • Jaqueline Maria Marques,
  • Maria Antonia do Amaral Martins,
  • Aida Ottoni Mendonça,
  • Yvone Coelho de Souza,
  • Dr. Rafael Coldibelli Francisco,
  • Semiria Alvez Ferreira,
  • Maria Eliane de Almeida,
  • Idalcy Ribeiro Leite,
  • Fabiano Preza de Mattos,
  • Jéssica de Oliveira Chaves,
  • Luiz Carlos Bezerra,
  • Maria Helena Corrêa Lima,
  • Ana Martha de Almeida,
  • Marcela Marta Souza Santos Pires,
  • Anestardo de Paula Deus,
  • Luzia Francisca Lima,
  • Rodrigo Pereira Pontes,
  • Gioconda Gomes Barbosa,
  • Oscar Cesar Ferreira Xavier,
  • Maria Cristina Vieira,
  • Lucas André Viegas
  • Carvalho de Siqueira,
  • Andreza Linares Ribeiro,
  • Lucila Nantes da Silva,
  • Adolfo Borges Vilella,
  • Luiz Carlos Fredo,
  • Antônio Gomes Flores,
  • Dra. Carmen Silva Martimbianco de Figueiredo,
  • João Fernandes da Fonseca,
  • Leila Cristina Monteiro,
  • Maria Teresa Teixeira,
  • Tânia Pereira Rodrigues,
  • William Vieira,
  • Francianny Cristine Santos Arruda,
  • Celina Moreira,
  • Gieze Marino Chamani,
  • Andrei Endres,
  • Osvaldo Demenciano,
  • Amanda Duarte da Rocha,
  • Neido Castilho,
  • Dyleine Ferreira Cardoso da Silva,
  • Milene Cristina Galvão,
  • Lívia Gimenez Fernandes,
  • Marcos de Oliveira Monteiro,
  • Walter Rocha Ferreira,
  • Adão de Jesus Felipe,
  • Vitório Romanini Junior,
  • Odilson Arruda Soares,
  • Carlos de Arruda,
  • Alexandra Miceno Pineis
  • Meza Bonfietti,
  • Marcina Ferreira do Carmo Aratani,
  • Ângela Maria Lobo Sollberger,
  • Sidnei Pepinelli,
  • Luiz Ari Schaedler,
  • Eduardo Esgaib Campos Filho,
  • Marcos Antônio Meurer,
  • Fernanda Cristina Rodrigues,
  • Robson Ludjero Santos de Melo,
  • Francisco Manoel Maia,
  • Eliane Oshiro,
  • Nayara Heráclia Silita de Almeida,
  • Sorandra Espíndola Moraes,
  • Anderson Ennes Melgarejo,
  • Marcelo Matos de Oliveira,
  • Écio Altair Jesuíno,
  • Murilo Castro de Melo,
  • Léa Borges Casemiro Pereira,
  • Eraldo Martins Chaves.

*Colaborou Tatyane Gameiro

dicas

No Dia do Leitor, confira indicações de livros da equipe do Correio do Estado

Entre romances, clássicos da literatura brasileira e mundial, ficção e não-ficção, as sugestões convidam os nossos leitores a descobrir novas histórias

07/01/2026 17h32

Compartilhar
dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro Foto: Pixabay

Continue Lendo...

Neste dia 7 de janeiro é comemorado o Dia do Leitor. A data foi criada em homenagem à fundação do jornal "O Povo", em 1928, pelo jornalista e poeta Demócrito Rocha.

Um ano depois, Demócrito lançou o suplemento “Maracajá”, que se tornou um espaço de divulgação do movimento modernista literário cearense nas primeiras décadas do século 20.

Em celebração ao Dia do Livro, jornalistas do Correio do Estado compartilham com os leitores indicações de obras que de alguma forma os marcaram.

Entre romances, clássicos da literatura brasileira e mundial, ficção e não-ficção, as sugestões convidam os nossos leitores a descobrir novas histórias e fazer da leitura um novo hábito, seja como fonte de conhecimento, reflexão, ou apenas entretenimento.

Confira as indicações da equipe do Correio do Estado:

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A Sangue frio - Trumam Capote

O repórter Alison Silva indica o livro de romance de não-ficção 'A Sangue Frio', de Trumam Capote.

O livro conta a história da morte de toda a família Clutter, em Holcomb, Kansas, e dos autores da chacina. Capote decidiu escrever sobre o assunto ao ler no jornal a notícia do assassinato da família, em 1959.

Além de narrar o extermínio do fazendeiro Herbert Clutter, de sua esposa Bonnie e dos filhos Nancy e Kenyon - uma típica família americana dos anos 50, pacata e integrada à comunidade -, o livro reconstitui a trajetória dos assassinos.

Publicado em 1965, A sangue frio rapidamente se tornou um sucesso de crítica e vendas. Reflexão sutil sobre as ambiguidades do sistema judicial do país, o texto desvenda o lado obscuro do sonho americano.

Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A editora de Cidades, Daiany Albuquerque, indica 'Memórias póstumas de Brás Cubas', de Machado de Assis.

Brás Cubas está morto. Mas isso não o impede de relatar em seu livro os acontecimentos de sua existência e de sua grande ideia fixa: lançar o Emplasto Brás Cubas.

O medicamento anti-hipocondríaco torna-se o estopim de uma série de lembranças, reminiscências e digressões da vida do defunto autor.

Publicado em 1881, escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos mais importantes romances brasileiros de todos os tempos. Inovador, irônico, rebelde, toca no que há de mais profundo no ser humano. 

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

O príncipe - Maquiavel

O editor de Política, Daniel Pedra, indica o livro 'O Príncipe', de Nicolau Maquiavel.

O príncipe, escrito em 1513, demonstra como um governante deve agir seja com o exército, com os seus ministros ou com o povo para manter o poder e a ordem do Estado mesmo que para isso se comporte de modo cruel ou imoral.

Esta obra clássica da filosofia moderna é fruto da época em que foi concebida.

O príncipe é uma meditação sobre a conduta do governante e sobre o funcionamento do Estado, produzida num momento da história ocidental em que o direito ao poder já não depende apenas da hereditariedade e dos laços de sangue. É um estudo sobre as oportunidades oferecidas pela fortuna, sobre as virtudes e os vícios intrínsecos ao comportamento dos governantes, com sugestões sobre moralidade, ética e organização urbana que, apesar da inspiração histórica, permanecem atuais.

As 48 leis do poder - Robert Greene

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

O analista de marketing, Denis Felipe, indica o livro 'As 48 leis do poder", de Robert Greene.

Todos querem ter poder. Mas poucos sabem o que fazer para alcançá-lo. Como conseguir aquela promoção tão esperada? O que fazer para conquistar a admiração dos colegas e neutralizar quem vive tentando derrubá-lo? Como ser o queridinho do chefe?

Em As 48 leis do poder, o leitor aprende a manipular pessoas e situações para alcançar seus objetivos. E descobre por que alguns conseguem ser tão bem-sucedidos, enquanto outros estão sempre sendo passados para trás.

Além de oferecer o “caminho das pedras”, o autor cita casos de sucesso e de fracasso revelados à luz de suas regras. Para ilustrar o que diz, Greene recorre a fábulas e a episódios reais da história, e usa e abusa de citações.

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

O minotauro global - Yanis Varoufakis

O editor-chefe, Eduardo Miranda, indica o livro 'O minotauro global - A verdadeira origem da crise financeira e o futuro da economia', do autor Yanis Varoufakis.

Neste livro, o ex-ministro grego das Finanças no governo do Syriza, Yanis Varoufakis, destrói o mito de que a regulamentação dos bancos é ruim para a saúde econômica. Com rigor e profundidade, ele demonstra como a ganância global do setor financeiro foi a principal causa da última crise econômica.

Para ilustrar, Varoufakis recorre à imagem mitológica do Minotauro: uma monstruosidade financeira que não deveria existir e, por tal motivo, vive reclusa em um labirinto, exigindo periódicos sacrifícios dos humanos.

Após a bulimia que causou o colapso de 2008, a besta se reergue levantando junto novas dúvidas: como os principais responsáveis pela crise saíram ainda mais poderosos? O que levou os Estados a torrarem suas reservas e comprometerem seus orçamentos para salvá-los? Varoufakis explica com clareza a falência deste complexo sistema e aponta as saídas para reintroduzir a racionalidade numa ordem econômica altamente irracional.

Diário de um banana - Greg Heffley

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

O repórter de Cidades, Felipe Machado, indica a série 'Diário de um banana', do autor Greg Heffley.

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe disso melhor do que Greg Heffley, que se vê mergulhado no mundo do ensino fundamental, onde fracotes são obrigados a dividir os corredores com garotos mais altos, mais malvados e que já se barbeiam.

Em Diário de um Banana, o autor e ilustrados Jeff Kinney apresenta um herói improvável, como Greg diz em seu diário. Só não espere que seja todo Querido Diário isso, Querido Diário aquilo. Para nossa sorte, o que Greg Heffley diz que fará e o que ele realmente faz são duas coisas bem diferentes.

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

Rota 66 - Caco Barcellos

O fotojornalista Gerson Oliveira indica o livro 'Rota 66', do jornalista Caco Barcellos.

Já consagrado pelo público e pela crítica, Rota 66 é um livro onde o autor desmonta a intricada rede que forma o “esquadrão da morte oficial” montado em São Paulo. Resultado de uma investigação meticulosa e audaciosa, a obra foi escrita por Caco Barcellos, que é correspondente internacional da Rede Globo e considerado um dos jornalistas de maior prestígio dentro da emissora, pela audiência conseguida por suas reportagens.

Uma questão de química - Bonnie Garmus

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A editora do Portal, Glaucea Vaccari, indica o livro 'Uma questão de química', da autora Bonnie Garmus.

Elizabeth Zott é uma talentosa química que só quer realizar sua pesquisa em paz. Infelizmente, no início dos anos 1960, a comunidade científica não tem uma visão muito igualitária dos gêneros. No instituto em que ela trabalha, os homens a silenciam e sabotam diariamente e estão determinados a ir às últimas consequências para atrapalhar sua carreira.

Todos menos um. Calvin Evans, o introvertido e brilhante pesquisador idolatrado no instituto, é o único que vê Elizabeth além das aparências e a trata como igual.

Mas a vida é imprevisível como a ciência e, por um capricho do destino, se torna a maior estrela do programa de televisão mais visto e adorado dos Estados Unidos.

Porém nem todos estão felizes com seu sucesso, porque, no fundo, Elizabeth não está apenas ensinando a cozinhar, mas desafiando as mulheres a pensar – e a transformar seu papel no mundo.

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

Hábitos atômicos - James Clear

O repórter João Pedro Flores indica o livro 'Hábitos atômicos', de James Clear

James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégicas práticas que o ensinarão, exatamente, como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes.

Clear é conhecido por sua habilidade em transformar tópicos complexos em comportamentos simples que podem ser facilmente aplicados à vida cotidiana e profissional. Seu método, desenvolvido a partir de conceitos comprovados da biologia, psicologia e neurociência, é um guia descomplicado para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus, impossíveis.

Ao longo desta jornada, os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação.

O livro de magia - Alice Hoffman

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A repórter Laura Brasil indica 'O livro da magia', da autora Alice Hoffman.

Esta é a parte final da saga das Owens, iniciada em Da Magia à Sedução, best-seller que deu origem ao filme cult de mesmo nome.

Agora, em Livro de Magia, as Owens vão se unir para quebrar, de uma vez, a maldição relacionada ao amor que paira sobre as mulheres da família. Quando a amada tia Jet ouve o besouro da morte, sabe que é sinal de que não tem mais tempo a perder: precisa revelar o segredo recém-descoberto para quebrar o mal. Mas o tempo está se esgotando: ela tem apenas sete dias de vida!

No mesmo momento, sua sobrinha-neta Kylie, sem saber que pertence a uma linhagem de bruxas condenadas, acaba por se apaixonar. Com a vida do seu amado em risco, três gerações de Owens são obrigadas a usar todos os seus dons para quebrar a magia que tem marcado a vida de todas.

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

Laranja mecânica - Antony Burgess

A repórter estagiária Mariana Piell indica o livro 'O laranja mecânica'.

Uma das mais brilhantes sátiras distópicas já escritas, Laranja Mecânica ganhou fama ao ser adaptado em uma obra magistral do cinema pelas mãos de Stanley Kubrick. O livro também é um clássico moderno da ficção inglesa e um marco na cultura pop, que representa um dos ícones literários da alienação pós-industrial.

Alex é o jovem líder de uma gangue de adolescentes cuja diversão é cometer perversidades e atos de violência pelas ruas de uma cidade futurista governada por um Estado repressivo e totalitário. Depois de cometer um crime que termina em um assassinato, ele acaba preso pelo governo e submetido a um método experimental de recondicionamento de mentes criminosas, que se utiliza de terapia de aversão brutal.

Brilhante, transgressivo e influente, o livro traz uma visão assombrosa do futuro contada em seu próprio léxico inventivo chamado “nadsat”, que mescla gírias de gangues inglesas e palavras russas.

Conte-me seus sonhos - Sidney Sheldon

dia do Leitor é comemorado no dia 7 de janeiro

A editora de Economia, Súzan Benites, indica o livro 'Conte-me seus sonhos', do autor Sidney Sheldon.

Considerado o mais inusitado e surpreendente romance do mestre Sidney Sheldon.

Baseado em pesquisas médicas, o livro conta uma história cheia de suspense envolvendo três belas jovens acusadas de assassinato e seu julgamento inusitado. Ashley, Toni e Alette têm duas coisas em comum: são bonitas e suspeitas de cometer uma série de assassinatos brutais. A polícia efetua a prisão, que leva a um julgamento jamais visto, no qual a defesa lança mão de provas bizarras, porém cientificamente autênticas.

Conte-me seus sonhos é uma narrativa repleta de tensão, com personagens únicos e surpreendentes, na qual Sidney Sheldon presenteia o leitor com um enredo repleto de reviravoltas emocionantes, mostrando que até os segredos mais obscuros acabam sempre se revelando.

De Londres a Roma, de Quebec a São Francisco, a trama de Conte-me seus sonhos é magnética desde o começo até o final surpreendente.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS
sinal de alerta

/ 1 dia

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6921, quarta-feira (07/01)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6921, quarta-feira (07/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6921, quarta-feira (07/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3581, de quarta-feira (07/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3581, de quarta-feira (07/01): veja o rateio

5

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Prefeitura descarta recuar do aumento do IPTU e da taxa do lixo

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30 minutos

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026