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Diálogo

Os órgãos de controle e repressão nunca tiveram tanto trabalho para... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (31)

Ester Figueredo

31/10/2026 - 00h02
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Goretti di Moura - Poeta de MS

"Cada um tem seu jeito de reagir. Silenciar-se o tempo todo é tarefa para santos"

FELPUDA

Os órgãos de controle e repressão nunca tiveram tanto trabalho para prender e punir os velhacos que desviam recursos públicos a torto e a direito em todo o país. Cá em Mato Grosso do Sul, infelizmente, não há exceção e, assim, o que fica cada vez mais claro é que, de maneira geral, a bandidagem já não se intimida com a ameaça de prisão, sinal de que a impunidade continua falando mais alto. Não bastassem os setores públicos, agora o bicho vem pegando até nos hospitais. Pode?

Foto: Divulgação/Tiberius Drumond

No período de 1º a 9 de novembro, cinco estudantes brasileiros irão participar da XVIII Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA 2026), no Paraguai. Durante a programação, os jovens enfrentam provas teóricas, observacionais e práticas relacionadas aos temas. O Brasil será representado por Maria Beatriz Mesquita Ximenes, David Luis Holanda Ferro, Alexandre Monte Mitoso Ribeiro, Rodrigo Marinho dos Santos e Paulo Isidro Reis de Lima (foto). Eles conquistaram as vagas após um amplo processo seletivo iniciado na 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Uma das características da OLAA é que as provas em grupo são realizadas por equipes multinacionais, formadas por estudantes de diferentes países, que também têm a oportunidade de conhecer importantes centros científicos e pontos turísticos do Paraguai. 

Manuela Paiva da Silva Gonçalves com os avós Nedson Pereira da Silva e Maria Edilene Paiva da Silva, dia 24, data em que comemorou 15 anosManuela Paiva da Silva Gonçalves com os avós Nedson Pereira da Silva e Maria Edilene Paiva da Silva, dia 24, data em que comemorou 15 anos - Foto: ARQUIVO PESSOAL

 

Nanda MarquesNanda Marques - Foto: Lu Prezia

Valendo

O Tribunal de Justiça de MS decidiu manter em vigor lei aprovada pelos vereadores André Salineiro e Rafael Tavares, que veta a participação de trans nos jogos das equipes femininas em Campo Grande. Pela lei, os jogos realizados por aqui deverão ser de homens contra homens e mulheres contra mulheres. Assim, assim...

Proibição

Com o início da piracema no domingo (1º) na calha do Rio Paraná e em 5 de novembro nos demais rios, a Polícia Militar Ambiental intensificou a fiscalização nos rios de Mato Grosso do Sul para coibir a pesca ilegal durante o período de reprodução dos peixes. A proibição segue até 28 de fevereiro de 2027. 

Respingos

# Os produtores ligados ao agronegócio de Mato Grosso do Sul enfiaram a mão no bolso e doaram quase R$ 1,6 milhão à campanha de Flávio Bolsonaro. Os dados estão no portal do TRE e não foi identificado ninguém do agronegócio daqui dando grana para o presidente Lula. 

# Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Paraíso das Águas, que têm  atividades do agronegócio, deram mais de 70% dos votos, cada um, para o candidato da direita.

ANIVERSARIANTES 

SÁBADO (31)

  • Juliano Salles Marzola (Juliano Vaka),
  • Nelson Oshiro, 
  • Dr. Renato Otavio Zangirolami,
  • Gisele Paquer, 
  • Lia Maria Barbosa,
  • Elizeu Alves dos Santos,
  • Luiz Anisio Bortoluzzi,
  • Nelson Cintra Ribeiro, 
  • Luiz Carlos Medeiros Rocha,
  • Wildo Scherer,
  • Lucila Rodrigues Queiroz,
  • João Carlos Polidoro da Silva,
  • Gui Olintho Macedo,
  • Gilson Pereira Nogueira,
  • José Sinsei Toome,
  • Nadir Barbosa dos Santos,
  • Eliane Guedes da Costa,
  • Fátima Regina Ribeiro Rumeu,
  • Djalma Loubet, 
  • Anderson Teixeira Campos,
  • Jemima Leite de Brito,
  • Nelson Yutoku Tobaru, 
  • Luiz Felipe Medeiros Vieira,
  • Maria Tereza Noll Marques, 
  • Carlos Donizetti Costa Teodoro,
  • Carolina Silveira Ferrari,
  • Euza Regina Viero Rezek,
  • Dr. Jorge Armando Chorres Benitez,
  • Dr. Áureo Garcia Ribeiro Filho,
  • Dr. Marcos Vargas Aleixo,
  • Maria Auxiliadora Bichara,
  • Maria Helena Lady Gavilan,
  • Marilena Espindola Ribeiro,
  • Ana Maria Martins Fontanillas,
  • Lúcia Germano Falbo,
  • Hélio dos Santos Rojas,
  • Bárbara Vasconcelos, 
  • Daniele Zafalon Beraldo,
  • Walmir Provenzano,
  • André Luiz Maluf de Araújo,
  • Alberto Campos Widal,
  • Márcia Fiori Prazain,
  • Pedro Luiz Balan,
  • Alfredo de Souza Caio,
  • Dra. Evani Cristiane Pereira Dias,
  • Adriana Maria Corrêa,
  • Ana Cristina Gonçalves Franzoloso,
  • Cecilia Reiko Nobura Wada,
  • Iris Balbuena Leão,
  • Dr. Luis Alberto de Magalhães,
  • Alberto Benites Nunes, 
  • Dr. José Albino Ottoni Coimbra, 
  • Alexandre Conti Lemos,
  • Dr. José Maria Dameão,
  • Dr. Cristovão Cardoso,
  • Regina Célia Miranda,
  • Dr. Alexandre Beinotti,
  • Airton Hiroshi Mitani,
  • Dr. Alexandre Martins Pereira Macedo,
  • Cleverson de Oliveira Falbot,
  • Fernanda Espindola de Araújo,
  • Darcy Pereira dos Anjos Hoffmann,
  • Paulo Nobre de Miranda Ploger,
  • César Augusto Scheide,
  • Dra. Sabrina Tavano Macari Pires,
  • Júlio Cesar Vilalba Akamine,
  • Dr. Marcos Barbosa de Oliveira,
  • Dra. Laila Janadarki Medina Saber,
  • Andréia Martinez Figueiredo,
  • Carlos Alberto Mendonza Kadar,
  • Tcharles Alberto Borges Kadar,
  • Márcia Cortada Fiori.

DOMINGO (1º)

  • Daniel Cavassa Daude,
  • Lucia Ferreira Gonçalves Peretelli,
  • Dr. Periperis Rodrigues do Prado, 
  • Roberto Tarashigue Oshiro Junior,
  • Melissa de Carvalho Sone Tamaciro, 
  • Andrea Torres,
  • José Cândido de Paula Neto, 
  • Maria Aparecida Paim Lima,
  • Alanis Netto Lopes,
  • Fábio Theodoro de Faria,
  • Antonio Roberto de Mello Netto,
  • Vespaziano Almeida de Assis,
  • Diomedes Hirochi Yasunaka,
  • José Roberto Mangieri,
  • Lucas Alves do Valle Filho,
  • Samir Nammoura,
  • Luiz Cesar Penteado Ferreira,
  • José Carlos de Oliveira Robaldo, 
  • Valéria Alberton, 
  • Dalva Viegas Gomes da Silva,
  • José Gomes de Alencar,
  • Ronaldo Barbosa de Oliveira,
  • Ramão Santo Barbosa de Brito,
  • Marilú Campos Seba, 
  • Dra. Mariza Felício Fontão, 
  • Vanessa Correa Stuhrk Gorski,  
  • Eliana Minari Cividini, 
  • Waldomiro Santos Pancini,
  • Dra. Rozeli Dolor Galego Rodrigues de Barros,
  • Dra. Vanessa Silva Baes,
  • Marly Marques Mattos,
  • Júlio Furlaneto Bellucci,
  • Agenor de Figueiredo,
  • Rosana D´Elia Bellinati,
  • Carmem Lúcia Esteves do Nascimento,
  • Ronaldo Saab da Rosa,
  • Izabel de Fátima Duailibi,
  • Laerte Junqueira de Andrade Filho,
  • Fábio Nahas Pereira dos Santos,
  • José Lorenzi,
  • Dr. Carlos Augusto Fernandes de Souza,
  • Carmem Lopes Salomão,
  • Higino Manoel Figueiredo Maciel,
  • Carlos Alberto Charbel,
  • Carlos Haguiuda,
  • Marilda Vieira Trefzger,
  • Arnaldo Kiyomura,
  • Carla Regina Seba Rahe, 
  • Dr. Luiz Alexandre Lani, 
  • Mauro Cesar Cristofani,
  • Priscila Castro Rizzardi,
  • Antônio Leovegildo Balestieri,
  • Fábio Eiji Hirakaza,
  • Sérgio Aparecido Zumiotti,
  • Nivaldo Shigueru Shirado,
  • Eduardo Scalzilli Pantoja,
  • Geraldo Denadai,
  • Edmar Antonio Travain,
  • Guilherme Rigon Pedrini,
  • Maria Margareth Ayr Fernandes Cance,
  • Edson Roberto Ceobaniuc Nogueira,
  • Thaís Yumi Komiyama,
  • Clarice Jost,
  • Luzia Mineko Kamiya Coppini,
  • Walter João Genovese,
  • Patricia Coutinho Petini,
  • Fernanda Ferra Finocchio,
  • Ricardo Seiji Shiguematsu,
  • Juliana Tripoli de Paula,
  • Danieli Dolci,
  • Márcio Bassani.

Colaborou com Tatyane Gameiro

A 57 dias do natal

Caravana de Natal da Coca-Cola já tem data e vai passar em 4 municípios de MS; veja

Caminhões estarão enfeitados com luzes natalinas, sistema de bolhas d'água, decoração interativa, painéis LED, cenografia natalina, cenários montados e Casa móvel do Papai/Mamãe Noel

29/10/2026 12h00

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Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Itaporã

Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Itaporã DIVULGAÇÃO/Coca Cola

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A 57 dias do Natal, o Papai Noel e as comemorações natalinas já estão batendo na porta.

A tradição de sair às ruas para acompanhar a passagem da Caravana Iluminada de Natal, da Coca-Cola, está de volta e já tem data, local e hora.

O desfile, que ocorre apenas uma vez por ano, promete encantar crianças e adultos com um espetáculo de luzes, cores e música, levando o clima de Natal a diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

As carretas natalinas percorrerão várias avenidas/ruas de Campo Grande, Dourados, Itaporã e Três Lagoas no mês de dezembro.

A expectativa é de que a caravana reúna familiares e amigos nas ruas, por onde passar. O desfile de carretas promete render vários cliques.

Os caminhões estarão enfeitados com luzes natalinas, sistema de bolhas d’água, decoração interativa, painéis LED, cenografia natalina, cenários montados e Casa móvel do Papai/Mamãe Noel.

Confira os trajetos:

CAMPO GRANDE - 16 DE DEZEMBRO -  19H

  • INÍCIO - 19 horas – Comper Itanhangá – Avenida Ricardo Brandão
  • Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo
  • Avenida Afonso Pena – da rotatória do Parque dos Poderes até a 13 de maio
  • Avenida Ceará
  • Rua 13 de Maio
  • Avenida Antônio Maria Coelho
  • Avenida 14 de julho
  • Avenida Fernando Correa da Costa - apenas uma quadra, entre 13 de Maio e 14 de Julho
  • Avenida Eduardo Elias Zahran
  • Avenida Bom Pastor
  • Avenida Toros Puxian
  • Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade
  • FIM – Avenida Gury Marques
Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Itaporã

 DOURADOS - 17 DE DEZEMBRO - 20H

  • INÍCIO - Avenida Marcelino Pires
  • Rua Delfino Garrido
  • Avenida Weimar Gonçalves Torres
  • Rua Paissandú
  • Rua Monte Alegre
  • Rua Rangel Torres
  • Avenida Marcelino Pires
  • Rua Mato Grosso
  • Rua Cuiabá
  • Rua Rio Brilhante
  • Rua Pedro Rigott
  • Rua Hayel Bon Faker
  • Rua Manoel Rasselem
  • Rua General Osório
  • Rua Ponta Porã
  • FIM - Parque dos Ipês - Avenida Presidente Vargas
Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Itaporã

 ITAPORÃ - 17 DE DEZEMBRO - 18H

  • INÍCIO - Rotatória de entrada/saída da cidade - MS-156
  • Avenida José Chaves da Silva
  • Avenida Estefano Donella
  • Avenida São José
  • Rua Duque de Caxias
  • Rua Edson Bezerra
  • Rua Aral Moreira
  • Rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira
  • Rua Duque de Caxias
  • FIM - Rotatória de entrada/saída da cidade - MS-156
Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Itaporã

TRÊS LAGOAS - 13 DE DEZEMBRO - 19H

  • INÍCIO - avenida Ranulpho Marques Leal - Atacadão
  • Avenida Felipe Jaime
  • Rua Perimetra
  • Rua Antônio Carlos Duarte da Silva
  • Avenida Ponta Porã
  • Avenida Capitão Olinto Mancini
  • Avenida Ranulpho Marques Leal
  • Rua Joaquim Murtinho
  • Rua Jorge Elias Seba
  • Avenida Advogado Rosário Congro
  • Rua Bernardo Antônio Leite
  • Rua Professora Maria Queiroz Moreira
  • Rua 13 de Junho
  • Avenida Doutor Clodoaldo Garcia
  • Avenida Filinto Muller
  • Rua Doutor Eurydice Chagas Cruz
  • Rua Doutor Oscar Guimarães
  • Avenida Doutor Eloy de Miranda Chaves
  • Rua Paranaíba
  • Ciclovia da Lagoa
  • FIM - Avenida Filinto Muller
Carretas natalinas da Coca Cola vão passar em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Itaporã

Lançamento

Documentário "CenAlternativa 2" mostra a produção autoral feminina de Mato Grosso do Sul

Lançamento gratuito do documentário "CenAlternativa 2" será realizado hoje, na Casa de Cultura de Campo Grande, expondo a produção autoral feminina de Mato Grosso do Sul e evidenciando o trabalho de diversas gerações

29/10/2026 09h00

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Erica Espíndola aparece entre depoimentos do documentário

Erica Espíndola aparece entre depoimentos do documentário Foto: Reprodução/Redes Sociais

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Hoje acontece, às 19h, na Casa de Cultura de Campo, o lançamento gratuito do documentário “CenAlternativa 2”, produção do duo Vozmecê que aborda nesta obra de aproximadamente 30 minutos a criação, a profissionalização e os desafios da cena independente local, com destaque especial para as obras autorais femininas sul-mato-grossenses.

Tratando-se da primeira parte, o documentário que tem assinatura do duo formado por Namaria Schneider e Pedro Fattori, e também por Manu Komiyama, da KPROD Produções, conta com cerca de meia hora de registros das experiências, trajetórias e reflexões de mulheres que contribuem para movimentar a produção musical sul-mato-grossense.

Com o comando da direção de Namaria e Fattori, a produção audiovisual dá sequência ao projeto “CenAlternativa – MS Geração 20”, ampliando o registro da nova música produzida em Mato Grosso do Sul.

Sob o olhar das lentes da dupla, o destaque da vez vem para evidenciar as mulheres que edificam a cena cultural local.

Para além de saber das criações e influências, o documentário “CenAlternativa 2” traz o enfoque sobre os “corres” e caminhos percorridos para desenvolvimento e sustentação das carreiras femininas na arte sul-mato-grossense.

Cabe frisar que esse projeto só pôde ser realizado por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab), por meio da Fundação Municipal de Cultura (Fundac), da Prefeitura de Campo Grande, do Ministério da Cultura e do governo federal.

PRODUÇÃO ACESSÍVEL

Importante reforçar que esse documentário tem interpretação na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e legendas, além de haver uma versão com audiodescrição, o que, por sua vez, amplia as possibilidades de acesso ao conteúdo pelo público campo-grandense.

Essa exibição de lançamento será gratuita e aberta ao público, na Casa de Cultura de Campo Grande. A proposta é convidar a comunidade a conhecer as histórias dessas artistas e a reconhecer a diversidade e a importância da música independente produzida em Mato Grosso do Sul.

Com história local, a sonoridade do Vozmecê é marcada por uma combinação pouco convencional de estilos, que inclui polca paraguaia, psicodelia, baião, rock, axé e elementos da música experimental. Essa mistura nasceu tanto da convivência com artistas locais quanto das experiências vividas durante viagens pelo País.

Segundo o casal, a identidade musical do projeto foi moldada pelas influências culturais de Mato Grosso do Sul, estado marcado pela proximidade com países vizinhos e por uma diversidade de tradições.

“Tem uma influência muito forte dessa região de fronteira, com ritmos como a polca paraguaia, o chamamé e a guarânia”, explica Namaria. “Mas também fomos encontrando referências nas viagens pelo Brasil, como o baião no Nordeste e algumas vertentes do samba e da música experimental”, destaca.

Uma das experiências mais marcantes da trajetória do duo foi o período em que viveram de forma itinerante dentro de uma van, percorrendo 17 estados e realizando apresentações de arte de rua. Segundo os artistas, essa fase ajudou a consolidar sua visão artística.

Formado pelo casal Namaria Schneider e Pedro Fattori, o Vozmecê construiu uma trajetória marcada pela mistura de referências sonoras e por uma atuação independente que ajudou a fortalecer a música alternativa no Estado.

O duo começou a trajetória ainda jovem, tocando nas ruas e construindo sua carreira de forma independente.

Ao longo dos anos, acumulou apresentações em diferentes cidades brasileiras, viagens e projetos autorais que ajudaram a consolidar seu nome na cena alternativa regional.

“A rua acabou sendo uma espécie de escola, porque você aprende a lidar diretamente com as pessoas, com o improviso e com a realidade do cotidiano. Durante as entrevistas, uma coisa que chamou atenção foi a diversidade de caminhos que os artistas estão trilhando. São estéticas e formas de produção muito diferentes, mas existe algo em comum: a vontade de continuar criando mesmo diante de muitas limitações estruturais”, relembra Fattori

INDEPENDÊNCIA DELAS

Essas conversas registradas em “CenAlternativa 2” foram conduzidas por Namaria, reunindo falas de nomes que há tempos percorrem os caminhos da música local, como: Mel Dias, Ariadne, Erica Espíndola, Paula Fregatto, Leca Harper, Serena MC, Bell Éter, Bianca Bacha e Ana Ferreira, da banda Urbem, e Nana Coloral. 

Neste grupo aparecem diferentes gerações, estilos e experiências, com as participantes compartilhando suas perspectivas sobre composição, processos criativos, como funciona a parte da circulação artística, bem como a profissionalização, a autogestão e as redes de apoio.

Erica Espíndola aparece entre depoimentos do documentárioMel Dias lança novo single amanhã e compõe documentário - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Conforme os organizadores, para além de ser um mero compilado que reúne depoimentos, a produção documenta os desafios enfrentados e as possibilidades existentes para quem produz música autoral em Mato Grosso do Sul, sendo uma forma de contribuir também para manter viva toda a memória de uma cena cultural em constante transformação.

“Registrar essas trajetórias é uma maneira de reconhecer a força e a diversidade das mulheres que fazem a música autoral de Mato Grosso do Sul. Queremos que o documentário seja um espaço para que elas compartilhem suas experiências, seus processos criativos e também os desafios que encontram para desenvolver seus trabalhos. É um registro da cena que temos hoje e da contribuição dessas artistas para a nossa cultura”, afirma Namaria. 

Com essa sequência da primeira homônima, o novo filme “CenAlternativa” reforça a proposta de documentar artistas e suas respectivas experiências nos movimentos que contribuem para a construção da identidade musical produzida em Mato Grosso do Sul. 

Além disso, os responsáveis indicam que essa iniciativa também contribui para ampliar a visibilidade de trabalhos independentes e aproximar o público de diferentes expressões da produção musical contemporânea.

“O audiovisual permite registrar não apenas a música, mas também as histórias, os contextos e as pessoas que fazem essa cena acontecer. Com o ‘CenAlternativa 2’, damos continuidade a esse trabalho de documentação, valorizando a diversidade da produção autoral do Estado e criando um material que também possa servir de memória para as próximas gerações”, diz Fattori.

Como bem acompanhado pelo Correio do Estado, ainda em março deste ano, “CenAlternativa – MS Geração 20”, aparece como uma produção um pouco mais extensa, com 45 minutos, e que investiga a cena alternativa contemporânea de Mato Grosso do Sul.

Essa primeira obra reúne depoimentos de mais de 20 artistas e trabalhadores da cultura, além de mais de 60 horas de entrevistas realizadas ao longo da produção.

Entre os participantes estão nomes como Beca Rodrigues, Silveira, Karla Coronel, Dovalle e SoulRa.

Segundo Fattori, o objetivo foi registrar um momento específico da produção musical local, especialmente a geração de artistas que começou a lançar seus trabalhos entre 2020 e 2025.

“Durante as entrevistas, uma coisa que chamou atenção foi a diversidade de caminhos que os artistas estão trilhando. São estéticas e formas de produção muito diferentes, mas existe algo em comum: a vontade de continuar criando mesmo diante de muitas limitações estruturais”, relatou à época.

Entre os nomes presentes está também Mel Dias, que lança novo single amanhã. Ela começou a traçar sua história na arte ainda em 2014, nas batalhas de rima locais e movida principalmente pela necessidade de expressão e pela afirmação de sua própria voz. Em 2017, lançou sua primeira música, ainda na alcunha de Dandara Zumbi como nome artístico.

“Não sou apenas uma artista: sou uma filosofia viva. Minha arte carrega a força, a alegria e a determinação da mulher preta e periférica que escolhe escrever, com autonomia, a sua própria narrativa. Em 2021, após um período em São Paulo, retornei à minha cidade natal, onde sigo desenvolvendo minha trajetória musical e fortalecendo meu papel como referência e representatividade no território”, conclui Mel Dias.

Erica Espíndola aparece entre depoimentos do documentárioDocumentário estreia hoje, às 19h, na Casa de Cultura

>> SERVIÇO

Lançamento do documentário “CenAlternativa 2: Mulheres da Nova Música do MS – Parte 1” 

  • Data: hoje.
  • Horário: às 19h.
  • Local: Casa de Cultura de Campo Grande.
  • Entrada: gratuita e aberta ao público.
  • Duração: aproximadamente 30 minutos.
  • Instagram: @cenalternativa.ms. 

Ficha técnica: 

  • Direção: Namaria Schneider e Pedro Fattori.
  • Produção executiva, roteiro e pesquisa: Namaria Schneider.
  • Direção de produção, fotografia, edição e colorização: Manu Komiyama.
  • Direção de som: Pedro Fattori.
  • Operação e assistência de câmera: Pedro Fattori, Namaria Schneider e Manu Komiyama.
  • Acessibilidade: Jessé Macedo.

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