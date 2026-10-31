Os órgãos de controle e repressão nunca tiveram tanto trabalho para... Leia na coluna de hoje

Goretti di Moura - Poeta de MS
"Cada um tem seu jeito de reagir. Silenciar-se o tempo todo é tarefa para santos"
FELPUDA
Os órgãos de controle e repressão nunca tiveram tanto trabalho para prender e punir os velhacos que desviam recursos públicos a torto e a direito em todo o país. Cá em Mato Grosso do Sul, infelizmente, não há exceção e, assim, o que fica cada vez mais claro é que, de maneira geral, a bandidagem já não se intimida com a ameaça de prisão, sinal de que a impunidade continua falando mais alto. Não bastassem os setores públicos, agora o bicho vem pegando até nos hospitais. Pode?
No período de 1º a 9 de novembro, cinco estudantes brasileiros irão participar da XVIII Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA 2026), no Paraguai. Durante a programação, os jovens enfrentam provas teóricas, observacionais e práticas relacionadas aos temas. O Brasil será representado por Maria Beatriz Mesquita Ximenes, David Luis Holanda Ferro, Alexandre Monte Mitoso Ribeiro, Rodrigo Marinho dos Santos e Paulo Isidro Reis de Lima (foto). Eles conquistaram as vagas após um amplo processo seletivo iniciado na 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Uma das características da OLAA é que as provas em grupo são realizadas por equipes multinacionais, formadas por estudantes de diferentes países, que também têm a oportunidade de conhecer importantes centros científicos e pontos turísticos do Paraguai.
Valendo
O Tribunal de Justiça de MS decidiu manter em vigor lei aprovada pelos vereadores André Salineiro e Rafael Tavares, que veta a participação de trans nos jogos das equipes femininas em Campo Grande. Pela lei, os jogos realizados por aqui deverão ser de homens contra homens e mulheres contra mulheres. Assim, assim...
Proibição
Com o início da piracema no domingo (1º) na calha do Rio Paraná e em 5 de novembro nos demais rios, a Polícia Militar Ambiental intensificou a fiscalização nos rios de Mato Grosso do Sul para coibir a pesca ilegal durante o período de reprodução dos peixes. A proibição segue até 28 de fevereiro de 2027.
Respingos
# Os produtores ligados ao agronegócio de Mato Grosso do Sul enfiaram a mão no bolso e doaram quase R$ 1,6 milhão à campanha de Flávio Bolsonaro. Os dados estão no portal do TRE e não foi identificado ninguém do agronegócio daqui dando grana para o presidente Lula.
# Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Paraíso das Águas, que têm atividades do agronegócio, deram mais de 70% dos votos, cada um, para o candidato da direita.
ANIVERSARIANTES
SÁBADO (31)
- Juliano Salles Marzola (Juliano Vaka),
- Nelson Oshiro,
- Dr. Renato Otavio Zangirolami,
- Gisele Paquer,
- Lia Maria Barbosa,
- Elizeu Alves dos Santos,
- Luiz Anisio Bortoluzzi,
- Nelson Cintra Ribeiro,
- Luiz Carlos Medeiros Rocha,
- Wildo Scherer,
- Lucila Rodrigues Queiroz,
- João Carlos Polidoro da Silva,
- Gui Olintho Macedo,
- Gilson Pereira Nogueira,
- José Sinsei Toome,
- Nadir Barbosa dos Santos,
- Eliane Guedes da Costa,
- Fátima Regina Ribeiro Rumeu,
- Djalma Loubet,
- Anderson Teixeira Campos,
- Jemima Leite de Brito,
- Nelson Yutoku Tobaru,
- Luiz Felipe Medeiros Vieira,
- Maria Tereza Noll Marques,
- Carlos Donizetti Costa Teodoro,
- Carolina Silveira Ferrari,
- Euza Regina Viero Rezek,
- Dr. Jorge Armando Chorres Benitez,
- Dr. Áureo Garcia Ribeiro Filho,
- Dr. Marcos Vargas Aleixo,
- Maria Auxiliadora Bichara,
- Maria Helena Lady Gavilan,
- Marilena Espindola Ribeiro,
- Ana Maria Martins Fontanillas,
- Lúcia Germano Falbo,
- Hélio dos Santos Rojas,
- Bárbara Vasconcelos,
- Daniele Zafalon Beraldo,
- Walmir Provenzano,
- André Luiz Maluf de Araújo,
- Alberto Campos Widal,
- Márcia Fiori Prazain,
- Pedro Luiz Balan,
- Alfredo de Souza Caio,
- Dra. Evani Cristiane Pereira Dias,
- Adriana Maria Corrêa,
- Ana Cristina Gonçalves Franzoloso,
- Cecilia Reiko Nobura Wada,
- Iris Balbuena Leão,
- Dr. Luis Alberto de Magalhães,
- Alberto Benites Nunes,
- Dr. José Albino Ottoni Coimbra,
- Alexandre Conti Lemos,
- Dr. José Maria Dameão,
- Dr. Cristovão Cardoso,
- Regina Célia Miranda,
- Dr. Alexandre Beinotti,
- Airton Hiroshi Mitani,
- Dr. Alexandre Martins Pereira Macedo,
- Cleverson de Oliveira Falbot,
- Fernanda Espindola de Araújo,
- Darcy Pereira dos Anjos Hoffmann,
- Paulo Nobre de Miranda Ploger,
- César Augusto Scheide,
- Dra. Sabrina Tavano Macari Pires,
- Júlio Cesar Vilalba Akamine,
- Dr. Marcos Barbosa de Oliveira,
- Dra. Laila Janadarki Medina Saber,
- Andréia Martinez Figueiredo,
- Carlos Alberto Mendonza Kadar,
- Tcharles Alberto Borges Kadar,
- Márcia Cortada Fiori.
DOMINGO (1º)
- Daniel Cavassa Daude,
- Lucia Ferreira Gonçalves Peretelli,
- Dr. Periperis Rodrigues do Prado,
- Roberto Tarashigue Oshiro Junior,
- Melissa de Carvalho Sone Tamaciro,
- Andrea Torres,
- José Cândido de Paula Neto,
- Maria Aparecida Paim Lima,
- Alanis Netto Lopes,
- Fábio Theodoro de Faria,
- Antonio Roberto de Mello Netto,
- Vespaziano Almeida de Assis,
- Diomedes Hirochi Yasunaka,
- José Roberto Mangieri,
- Lucas Alves do Valle Filho,
- Samir Nammoura,
- Luiz Cesar Penteado Ferreira,
- José Carlos de Oliveira Robaldo,
- Valéria Alberton,
- Dalva Viegas Gomes da Silva,
- José Gomes de Alencar,
- Ronaldo Barbosa de Oliveira,
- Ramão Santo Barbosa de Brito,
- Marilú Campos Seba,
- Dra. Mariza Felício Fontão,
- Vanessa Correa Stuhrk Gorski,
- Eliana Minari Cividini,
- Waldomiro Santos Pancini,
- Dra. Rozeli Dolor Galego Rodrigues de Barros,
- Dra. Vanessa Silva Baes,
- Marly Marques Mattos,
- Júlio Furlaneto Bellucci,
- Agenor de Figueiredo,
- Rosana D´Elia Bellinati,
- Carmem Lúcia Esteves do Nascimento,
- Ronaldo Saab da Rosa,
- Izabel de Fátima Duailibi,
- Laerte Junqueira de Andrade Filho,
- Fábio Nahas Pereira dos Santos,
- José Lorenzi,
- Dr. Carlos Augusto Fernandes de Souza,
- Carmem Lopes Salomão,
- Higino Manoel Figueiredo Maciel,
- Carlos Alberto Charbel,
- Carlos Haguiuda,
- Marilda Vieira Trefzger,
- Arnaldo Kiyomura,
- Carla Regina Seba Rahe,
- Dr. Luiz Alexandre Lani,
- Mauro Cesar Cristofani,
- Priscila Castro Rizzardi,
- Antônio Leovegildo Balestieri,
- Fábio Eiji Hirakaza,
- Sérgio Aparecido Zumiotti,
- Nivaldo Shigueru Shirado,
- Eduardo Scalzilli Pantoja,
- Geraldo Denadai,
- Edmar Antonio Travain,
- Guilherme Rigon Pedrini,
- Maria Margareth Ayr Fernandes Cance,
- Edson Roberto Ceobaniuc Nogueira,
- Thaís Yumi Komiyama,
- Clarice Jost,
- Luzia Mineko Kamiya Coppini,
- Walter João Genovese,
- Patricia Coutinho Petini,
- Fernanda Ferra Finocchio,
- Ricardo Seiji Shiguematsu,
- Juliana Tripoli de Paula,
- Danieli Dolci,
- Márcio Bassani.
Colaborou com Tatyane Gameiro