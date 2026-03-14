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Oscar 2026: o Brasil no centro da corrida e uma noite sem vencedores óbvios

Com indicações de brasileiros nas principais categorias, disputas abertas em atuação e Melhor Filme e polêmicas de campanha na reta final, a edição deste ano chega ao Oscar com um nível raro de suspense.

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

14/03/2026 - 14h00
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Todo mundo vai estar de olho em Los Angeles no domingo, quando a indústria do cinema se reúne para a cerimônia do Academy Awards de 2026. E há uma sensação relativamente rara pairando sobre a temporada deste ano: mesmo com uma transmissão que deve ultrapassar facilmente as três horas, dificilmente a festa terá o ar arrastado e previsível que marcou algumas edições recentes.

O motivo é simples. Esta é uma corrida que chega à reta final sem respostas claras para várias das categorias mais importantes da noite.

Para o público brasileiro, há ainda um elemento adicional. O Brasil aparece desta vez no centro da conversa da temporada. Artistas brasileiros estão entre os indicados em categorias como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Fotografia, algo que raramente acontece simultaneamente.

Ao mesmo tempo, a corrida de atuação masculina coloca o país novamente em destaque graças à presença de Wagner Moura entre os concorrentes mais comentados do ano.

Esse conjunto de indicações cria algo incomum: a sensação de que o Brasil não está apenas presente na festa, mas disputando espaço real nas categorias que definem o rumo da noite.

Durante décadas, a participação brasileira no Oscar foi marcada por momentos isolados. Filmes como Central do Brasil e Cidade de Deus ajudaram a colocar o país no radar da indústria internacional, enquanto a indicação histórica de Fernanda Montenegro permanece como um dos marcos da presença brasileira na premiação.

Mas a paisagem atual parece diferente. O crescimento das coproduções internacionais, o circuito de festivais e o interesse crescente da Academia por cinematografias fora do eixo tradicional de Hollywood ampliaram o espaço para filmes e artistas de diferentes países.

Essa transformação se conecta diretamente com mudanças dentro da própria Academia. A ampliação do número de votantes internacionais na última década alterou o perfil das indicações. Filmes falados em diferentes idiomas passaram a disputar categorias principais com mais frequência, tornando o Oscar uma vitrine mais global do que em qualquer outro momento de sua história.

Ainda assim, o que torna a edição de 2026 particularmente fascinante é a ausência de vencedores evidentes em várias categorias.

A disputa de Melhor Filme resume bem essa sensação. Ao longo da temporada, diferentes produções venceram prêmios importantes da indústria, impedindo que qualquer título consolidasse uma liderança clara. O resultado é uma corrida fragmentada, na qual vários filmes chegam ao Oscar com apoio suficiente para sonhar com a vitória.

Essa mesma instabilidade aparece nas categorias de atuação.

Durante boa parte da temporada, parecia relativamente seguro apostar na vitória de Timothée Chalamet em Melhor Ator. Mas nas últimas semanas a narrativa mudou.

Declarações do ator em entrevistas — nas quais afirmou abertamente que gostaria de ganhar o Oscar — provocaram reações negativas entre parte da indústria. Em um ambiente onde campanhas costumam ser cuidadosamente calibradas, esse tipo de comentário pode gerar resistência entre votantes.

Esse tipo de mudança de clima costuma abrir espaço para surpresas. E é justamente nesse contexto que a candidatura de Wagner Moura passou a ganhar ainda mais atenção nas análises da temporada. Em uma disputa apertada, pequenas mudanças de percepção podem alterar completamente o resultado final.

Outras categorias importantes também chegam à cerimônia sem consenso absoluto. A corrida de ator coadjuvante mudou várias vezes de direção ao longo dos últimos meses, enquanto diferentes performances foram ganhando força conforme os prêmios precursores eram anunciados.

Na disputa de Melhor Atriz, por outro lado, existe um ponto de convergência mais claro em torno de Jessie Buckley, cuja performance vem sendo apontada por muitos críticos como uma das mais impressionantes do ano. Ainda assim, o histórico do Oscar mostra que esta é uma das categorias mais propensas a reviravoltas inesperadas.

Entre os prêmios principais, talvez o único relativamente consolidado seja o de direção. Ao longo da temporada, o trabalho de Paul Thomas Anderson construiu uma narrativa de reconhecimento quase inevitável. Considerado há décadas um dos grandes autores do cinema contemporâneo, Anderson parece finalmente reunir o consenso necessário para conquistar a estatueta.

Mesmo assim, quando se trata de Melhor Filme, a situação permanece completamente aberta.

Essa fragmentação reflete uma mudança profunda na própria Academia. Hoje, o Oscar reúne um número muito maior de votantes internacionais e profissionais vindos de diferentes áreas da indústria. O consenso se tornou mais difícil — e o resultado, paradoxalmente, mais interessante.

Depois de meses de campanhas, debates e especulações, várias das estatuetas mais importantes da noite continuam sem dono definido.

Por isso mesmo, quando as luzes se acenderem em Los Angeles e os envelopes começarem a ser abertos, o que o público provavelmente verá é algo que o Oscar raramente consegue oferecer hoje em dia: suspense real.

E para uma cerimônia que, em alguns anos, foi criticada por parecer longa demais e surpreendente de menos, isso pode fazer toda a diferença.

Felpuda

Depois de mais de dois anos e meio, o PT desembarcou do governo de Riedel...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sábado (14) e domingo (15)

14/03/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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André Alvez - poeta de MS

"Pode ser só o silvo do vento essas vozes que escuto. Mas há o som do moinho, um quintal de saudades e restos de melancolia. então me acalmo, abraço a certeza: tudo é poesia”.

 

FELPUDA

Depois de mais de dois anos e meio, o PT desembarcou do governo de Riedel. Durante todo esse período, desfrutou de diversos cargos, comandou secretaria e secretarias-executivas, período em que tudo era, digamos, f lores. O rompimento foi em agosto de 2025, e de lá para cá tudo mudou. Deputados petistas não veem nada de positivo na administração da qual um dia fizeram parte. O interessante, para não dizer outra coisa, é que, quando acionam a metralhadora giratória, fazem a maior cara de paisagem. Pode?

DiálogoEm solenidade realizada em são Paulo, o jurista e professor ives gandra da silva martins tomou posse como membro efetivo da academia nacional de direito desportivo (andd). Sua presença na instituição simboliza a união entre a erudição do direito Constitucional e as especificidades do direito desportivo, área que exige cada vez mais profundidade doutrinária diante dos novos desafios do mercado e das relações laborais no esporte. O histórico do novo acadêmico nas atividades no mundo desportivo inclui passagens como vice-presidente do Tribunal de Justiça desportiva (TJd) das Federações Paulistas de Voleibol e Handebol, juiz do TJd da Federação Paulista de Futebol de salão, consultor jurídico da Federação Paulista de basquetebol, conselheiro e membro do Conselho deliberativo do São Paulo Futebol Clube e vice-presidente da associação brasileira de Karatê.

 

DiálogoSilvio Eduardo Orro e Maria Luiza Sperb (Zucca)

 

DiálogoLucille Coreth e Sophie Weber

Enfim...

A ministra Simone Tebet anunciou que disputará o Senado por São Paulo. Atende assim ao desejo de Lula, que pretende ter palanque naquele estado com nome diferente concorrendo e “oxigenar” o seu grupo político. Em Mato Grosso do Sul, ela foi deputada estadual, vice-governadora, prefeita de Três Lagoas e disputou a Presidência da República, tendo Lula como um dos adversários.

Novo endereço

O último mandato de Simone Tebet foi de 2015 a 2022, como senadora pelo MDB, partido em que milita há muitos anos. A ministra deverá migrar para outra sigla, provavelmente o PSB, porque tanto em nível nacional como regional os emedebistas não querem aliança com o PT. Assim, além de ter que deixar Mato Grosso do Sul para continuar sua trajetória política, terá também de fazer o mesmo com relação à sigla em que construiu sua história.

E?

Números mostram uma trágica constatação: em 2025, homens mataram 1.568 mulheres no Brasil. Entre as vítimas, 66,35% foram assassinadas dentro de casa. Esse panorama foi debatido em comissão do Congresso. Os números devem ser ainda maiores, pois há subnotificação e crimes não solucionados.

Aniversariantes

SÁBADO (14)
Liana Maria Maksoud Machado,
Sidney Ramão Peralta,
Tamile Jardim,
Celina Guimarães Brasil,
Deise dos Santos Rezende,
José Fernando de Campos,
Milton Galo Garcia,
Roberto de Castro Cunha,
Dr. Moacyr Felix de Oliveira,
Luíza Nobuko Okamura,
Dianizia Araujo Ferreira,
João Aparecido de Almeida,
Francisco Jorge Peralta,
Marlova Cristina Mioto da Costa,
Elair Alberto Deboni,
Helio Garone Vilalba,
Dr. José Carlos Benites,
Vanusa Martins da Silva Alves,
Geraldo Rodrigues da Mota Junior,
Antonia Marcondes de Castro,
Larissa Aparecida Diniz de Mattos,
Luiz Américo Lima Paradiso,
Antônio Eduardo de Lima Ricardo,
Túlio d’Avila Stuhrk,
Flávia Miyahira,
Waldemir Poppi,
Miguel Takashi Kaneshige,
Wilson Ferreira Leite,
George Washington Ramos,
Zacarias Souza Marques,
Suely Loureiro da Rosa,
Tatiana Nunes de Moraes,
Manoel Lopes Filho,
João Belchior da Silva,
Pedro Esteves de Freitas,
Celso Nantes,
Antônio Evaldo Oliveira,
Heládio Mendonça Arruda Filho,
Nelson da Costa e Faria,
Noé Gomes de Souza,
Wilson Alves Almeida,
Marilda Holsback,
Ivone Corrêa de Oliveira,
Benícia Carolina Ribeiro,
Ogusiku Chyohei,
Dra. Maria das Dores Rezende Silveira,
Lilian Puga Moraes,
Rita Júlia Magalhães Brates,
Rosedelma Oliveira Fontoura,
Lucas Gomes Lima,
Maria Auxiliadora Neves,
Amaury Pereira de Lima,
Maria Fernanda Leal
Maymone Couto,
Rosemary Bezerra de Moraes Ferreira,
Matilde Lemes,
Percedino Rodrigues,
Valdir José Dall Angol Zanin,
Rodrigo Marra de Alencar Lima,
Matilde Brandão Cardoso,
Ricardo Jabor Rosa,
Marcos André Madrid da Silva,
Jorge Roberto Genaro,
João Batista Ferrairo Honório,
Zaira Cândida de Sá Silva,
Antonia Lucia Yule Jacobson,
Márcio Lúcio Seraguci,
Melissa Sabatel,
Aguinaldo Zagretti,
Jamil Jader Ferrari,
Cláudia Namiuchi Akucevikius,
Ereni Piroli Baziqueto,
Edenilson Dittmar,
Nelson Willians Fratoni Rodrigues,
Leda Regina Luz Saab Nogueira,
Marisa Yoko Yasunaka.

DOMINGO (15)
Dr. Olney Cardoso Galvão,
Scheila dos Santos Canto Cruz,
Dr. Rogério Carlos Sanfelice Nunes,
Alcy Pereira Martins,
Tutoma Aoki,
Severino Augusto Monteiro,
Antônio José dos Santos,
Edilson Tomi,
Francisco Laranjeira Silva,
João Roberto Baird,
Luiz Fernando Bruno,
Zélia Ferreira de Oliveira,
Cleomenes Pereira da Rosa,
Olinto Bizarro Teixeira Júnior,
Rodrigo Mendes Ribeiro,
Maria Tereza Leal de Freitas,
Rogerio Thiago Soares,
Vilma Taveira Vaz,
Ana Paula Griza Favilla,
Dorival Betini,
Juliana da Silva Ibarra,
Paulo Robson Divino de Oliveira Silva,
Luciano Barreto de Paula,
Marelucia Maria da Silva,
Antonio Sergio Vaz de França,
Regina Sitorski Lins,
Ana Maria Barbosa Marques Dib,
Sabrina Bandeira Adorno Alcântara de Carvalho,
Lívia Simão de Freitas,
Marcos Roberto Prata Chacha,
Tonya Roberta Pettengill Novaes,
Mirella Laca de Oliveira,
Alexandre Nicolau
Gerson Garcia Serpa,
Josué Emidio da Silva,
Rogério Posser,
Igor Lorenzo de Almeida Dutra,
Dr. Ricardo Ramirez Pavon,
Fabrício Judson Pacheco Rocha,
Sandra de Cássia Fontoura,
Maria de Fátima Leandro Bruno,
Rosana Andréa Borges de Barros,
Faissal Kabad,
Marcelo Sigarini da Silva,
Luiz Eduardo Braga,
Lina Germani,
Alípio Carlos de Brito,
Dr. Luiz Alberto Figueiredo,
Clarice Célia Feder Netto,
Vera Lucia Kodjaoglanian,
Osvaldo Vitor,
Rodrigo Fabian Fernandes de Campos,
Walkiria Alves,
Nilson da Silva Vilas Bôas,
João Carlos Vieira Barbosa,
Pedro Ivo Gomes,
Karla Conceição Moreira,
Dra. Rosilda Zeferino,
Ana Cristina Marques,
Márcia Regina Dias da Rocha Fico,
Oscar Yule Queiroz,
Bruna dos Santos Pereira Interlando,
Mônica Riegg,
Daniel Schundt Falqueiro,
Aurinda de Oliveira Tomonaga,
Eduardo Cesar Budid,
Tatiana Moreira Sortica dos Santos Barrocas,
Danilo Provenzano Pereira,
Ana Paula Alves Gobbi,
Tatiana Curvo de Araújo Rossatto,
Donato Menegheti. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

NAS TELONAS

Às vésperas do Oscar, confira onde assistir "O Agente Secreto"

Premiação ocorre no próximo domingo (18) e filme brasileiro concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura

13/03/2026 10h40

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O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias no Oscar

O Agente Secreto, filme brasileiro, concorre em quatro categorias no Oscar Divulgação

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Com bagagem de dois Globos de Ouro e na disputa pelo Oscar, filme de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura no elenco, "O Agente Secreto" têm sessões diárias nos cinemas de Campo Grande a partir de hoje e continua em cartaz até a próxima quarta-feira (18).

Concorrendo em quatro categorias do Oscar, o filme brasileiro retornou as telonas e na Capital Morena as redes de cinema programaram sessões durante a reta final na corrida pela estatueta dourada.

No Cinemark, de hoje até quarta-feira o cinema preparou duas sessões por dia com horários fixos de 14h e 17h30. O mesmo acontece no Cinepólis, em que até a próxima quarta-feira está reservado o horário fixo de 19h45 para exibição do filme nas telonas. Já no UCI, serão duas sessões antes do dia da premiação, hoje às 20h40 e amanhã às 15h.

Marcada para o próximo domingo (15), o Oscar está na sua 98ª edição e acontece no Teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia.

Ingressos podem ser comprados online por meio dos sites dos cinemas e também nas bilheterias presencialmente.

Premiações

Há pouco mais de um mês, o cinema brasileiro se consagrava mais uma vez nos holofotes do Globo de Ouro com o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro para o longa "O Agente Secreto", além de Melhor Ator em Filme Dramático para Wagner Moura pela atuação e, em ambas as premiações outros filmes com grandes nomes estavam e estão na disputa.

Na categoria Melhor Ator, mais uma vez Wagner Moura compete com Michael B. Jordan, indicado pela atuação dupla em "Pecadores", mas na primeira vez, no Globo de Ouro, o ator brasileiro levou a melhor.

Também indicado na categoria Melhor Filme no Globo de Ouro e no Oscar, "O Agente Secreto" disputou com filmes que também concorrem pela estatueta dourada. "Frankestein", estrelado por Jacob Elordi, o longa norueguês "Valor Sentimental", "Hamnet" e "Pecadores" são os que compõe a lista dos indicados nas duas premiações.

Além das premiações já citadas, o filme brasileiro teve participação de destaque no Festival de Cannes e recebeu dois prêmios na Riviera Francesa: Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho.

'O Agente Secreto'

Lançado no Brasil em 06 de novembro de 2025, conforme a sinopse da obra, o filme que acompanha o professor especializado em tecnologia Marcelo na sua fuga do próprio passado violento, em um Brasil de 77, se passa na capital de Pernambuco, Recife. 

Em plena semana de Carnaval, Marcelo percebe que só atraiu o caos do qual sempre buscava fugir e, para piorar, passa a ser até mesmo espionado pelos seus vizinhos. 

Importante lembrar que essa obra traz a classificação indicativa para maiores de 16 anos, pois podem possuir cenas com violência, linguagem imprópria e conteúdo sexual.

>> Serviço

Sessões do filme "O Agente Secreto"

  • UCI: hoje (13) às 20h40 e amanhã (14) às 15h.
  • Cinemark: de 13 a 18, com duas sessões diárias às 14h e 17h30;
  • Cinepólis: de 13 a 18, com sessão única diária às 19h45;

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