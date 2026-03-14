Oscar 2026: o Brasil no centro da corrida e uma noite sem vencedores óbvios - Foto: Divulgação

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Todo mundo vai estar de olho em Los Angeles no domingo, quando a indústria do cinema se reúne para a cerimônia do Academy Awards de 2026. E há uma sensação relativamente rara pairando sobre a temporada deste ano: mesmo com uma transmissão que deve ultrapassar facilmente as três horas, dificilmente a festa terá o ar arrastado e previsível que marcou algumas edições recentes.

O motivo é simples. Esta é uma corrida que chega à reta final sem respostas claras para várias das categorias mais importantes da noite.

Para o público brasileiro, há ainda um elemento adicional. O Brasil aparece desta vez no centro da conversa da temporada. Artistas brasileiros estão entre os indicados em categorias como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Fotografia, algo que raramente acontece simultaneamente.



Ao mesmo tempo, a corrida de atuação masculina coloca o país novamente em destaque graças à presença de Wagner Moura entre os concorrentes mais comentados do ano.

Esse conjunto de indicações cria algo incomum: a sensação de que o Brasil não está apenas presente na festa, mas disputando espaço real nas categorias que definem o rumo da noite.

Durante décadas, a participação brasileira no Oscar foi marcada por momentos isolados. Filmes como Central do Brasil e Cidade de Deus ajudaram a colocar o país no radar da indústria internacional, enquanto a indicação histórica de Fernanda Montenegro permanece como um dos marcos da presença brasileira na premiação.



Mas a paisagem atual parece diferente. O crescimento das coproduções internacionais, o circuito de festivais e o interesse crescente da Academia por cinematografias fora do eixo tradicional de Hollywood ampliaram o espaço para filmes e artistas de diferentes países.

Essa transformação se conecta diretamente com mudanças dentro da própria Academia. A ampliação do número de votantes internacionais na última década alterou o perfil das indicações. Filmes falados em diferentes idiomas passaram a disputar categorias principais com mais frequência, tornando o Oscar uma vitrine mais global do que em qualquer outro momento de sua história.

Ainda assim, o que torna a edição de 2026 particularmente fascinante é a ausência de vencedores evidentes em várias categorias.

A disputa de Melhor Filme resume bem essa sensação. Ao longo da temporada, diferentes produções venceram prêmios importantes da indústria, impedindo que qualquer título consolidasse uma liderança clara. O resultado é uma corrida fragmentada, na qual vários filmes chegam ao Oscar com apoio suficiente para sonhar com a vitória.

Essa mesma instabilidade aparece nas categorias de atuação.

Durante boa parte da temporada, parecia relativamente seguro apostar na vitória de Timothée Chalamet em Melhor Ator. Mas nas últimas semanas a narrativa mudou.



Declarações do ator em entrevistas — nas quais afirmou abertamente que gostaria de ganhar o Oscar — provocaram reações negativas entre parte da indústria. Em um ambiente onde campanhas costumam ser cuidadosamente calibradas, esse tipo de comentário pode gerar resistência entre votantes.

Esse tipo de mudança de clima costuma abrir espaço para surpresas. E é justamente nesse contexto que a candidatura de Wagner Moura passou a ganhar ainda mais atenção nas análises da temporada. Em uma disputa apertada, pequenas mudanças de percepção podem alterar completamente o resultado final.

Outras categorias importantes também chegam à cerimônia sem consenso absoluto. A corrida de ator coadjuvante mudou várias vezes de direção ao longo dos últimos meses, enquanto diferentes performances foram ganhando força conforme os prêmios precursores eram anunciados.

Na disputa de Melhor Atriz, por outro lado, existe um ponto de convergência mais claro em torno de Jessie Buckley, cuja performance vem sendo apontada por muitos críticos como uma das mais impressionantes do ano. Ainda assim, o histórico do Oscar mostra que esta é uma das categorias mais propensas a reviravoltas inesperadas.

Entre os prêmios principais, talvez o único relativamente consolidado seja o de direção. Ao longo da temporada, o trabalho de Paul Thomas Anderson construiu uma narrativa de reconhecimento quase inevitável. Considerado há décadas um dos grandes autores do cinema contemporâneo, Anderson parece finalmente reunir o consenso necessário para conquistar a estatueta.

Mesmo assim, quando se trata de Melhor Filme, a situação permanece completamente aberta.

Essa fragmentação reflete uma mudança profunda na própria Academia. Hoje, o Oscar reúne um número muito maior de votantes internacionais e profissionais vindos de diferentes áreas da indústria. O consenso se tornou mais difícil — e o resultado, paradoxalmente, mais interessante.

Depois de meses de campanhas, debates e especulações, várias das estatuetas mais importantes da noite continuam sem dono definido.

Por isso mesmo, quando as luzes se acenderem em Los Angeles e os envelopes começarem a ser abertos, o que o público provavelmente verá é algo que o Oscar raramente consegue oferecer hoje em dia: suspense real.

E para uma cerimônia que, em alguns anos, foi criticada por parecer longa demais e surpreendente de menos, isso pode fazer toda a diferença.