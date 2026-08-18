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Oswaldo Montenegro está de volta a Mato Grosso do Sul em sua nova turnê

Menestrel da MPB retorna aos palcos com nova montagem do espetáculo que marcou sua trajetória; apresentação em Campo Grande será em setembro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Mariana Piell

Mariana Piell

18/08/2026 - 08h15
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Aos 70 anos de vida e de trajetória artística, Oswaldo Montenegro revisita um dos espetáculos mais emblemáticos de sua carreira. O cantor, compositor, músico e diretor retorna aos palcos com uma nova versão de “A Dança dos Signos”, fenômeno que atravessou gerações e que agora ganha uma turnê comemorativa com elementos multimídia, música, teatro, humor e histórias sobre as relações humanas.

Em Campo Grande, a apresentação está marcada para o dia 26 de setembro, sábado, às 20h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo. A montagem promete unir canções conhecidas do público a uma experiência visual renovada, mantendo como eixo central a proposta de utilizar os signos do zodíaco como ponto de partida para falar sobre diferenças, encontros e convivência.

“A Dança dos Signos” transforma os 12 signos em personagens de uma narrativa que busca refletir sobre a diversidade das personalidades e a maneira como as pessoas se relacionam. Ao longo do espetáculo, Oswaldo Montenegro estabelece uma conversa direta com a plateia e alterna músicas, histórias, brincadeiras e homenagens a nomes importantes da música brasileira e internacional.

UM ESPETÁCULO

A apresentação começa com uma das músicas mais conhecidas do repertório do artista: “A Lista”. Antes de seguir para a proposta central do espetáculo, ele compartilha com o público uma história pessoal relacionada à escolha da canção para abrir a apresentação.

A partir daí, começa a travessia por “A Dança dos Signos”. Entre um signo e outro, Montenegro conduz a narrativa de maneira intimista, conversando com a plateia e introduzindo situações bem-humoradas. O roteiro também abre espaço para referências a grandes compositores e intérpretes da música mundial.

Cada signo recebe uma identidade musical própria. Para escorpião, por exemplo, aparece “A Palo Seco”, de Belchior, enquanto aquário é associado à obra de Tom Jobim, com “Eu Não Existo sem Você”. Áries recebe citações instrumentais de “Your Song”, de Elton John.

Já libra e gêmeos são atravessados por referências a nomes como John Lennon, Paul McCartney, Bob Dylan e Chico Buarque. As homenagens se juntam a músicas da própria trajetória de Oswaldo Montenegro, entre elas, “Incompatibilidade”, um dos clássicos associados à carreira do artista.

EXPERIÊNCIA VISUAL

A montagem deste ano também incorpora recursos tecnológicos que ampliam a dimensão teatral da apresentação. Um grande painel de LED integrado ao palco passa a fazer parte da narrativa, exibindo participações virtuais, jogos de sombras e coreografias que dialogam com os músicos durante o espetáculo.

A tecnologia, nesse caso, aparece como complemento à linguagem construída por Montenegro ao longo de sua trajetória. A intenção é de aproximar o teatro poético, característica presente em diversos trabalhos do artista, de uma experiência audiovisual contemporânea.

O resultado é uma montagem que procura preservar a essência de “A Dança dos Signos”, mas atualiza sua forma de apresentação para a turnê que marca os 70 anos de Oswaldo Montenegro.

PARCERIA MUSICAL

No palco, o artista estará acompanhado por músicos que fazem parte da construção da atmosfera do espetáculo. Um dos principais destaques é a presença de Madalena Salles, parceira do cantor na música e na vida, que participa da apresentação tocando flauta.

A relação dos dois é também incorporada à dinâmica cênica. A dupla protagoniza esquetes e diálogos bem-humorados, criando momentos de interação que ajudam a quebrar a distância tradicional entre artista e público.

A formação conta ainda com o multi-instrumentista Alexandre Meu Rei e com a violoncelista Janaína Salles. O conjunto de instrumentos contribui para uma sonoridade que combina as canções de Oswaldo com diferentes referências musicais apresentadas ao longo da narrativa.

A viola de 12 cordas de Montenegro ocupa lugar de destaque na apresentação. O instrumento, associado à identidade musical do artista, acompanha sua voz e se soma à flauta, ao violoncelo e aos demais elementos musicais da montagem.

SETE DÉCADAS

A nova turnê de “A Dança dos Signos” chega aos palcos em um momento simbólico da carreira de Oswaldo Montenegro. Aos 70 anos, o artista aproveita a ocasião para revisitar uma obra que se tornou uma das marcas de sua trajetória.

A escolha do espetáculo para a comemoração também estabelece uma espécie de encontro entre passado e presente. De um lado, estão as músicas e histórias que ajudaram a consolidar a carreira do compositor, de outro, uma montagem renovada, com recursos tecnológicos e uma estrutura pensada para levar o espetáculo a uma nova geração de espectadores.

O retorno de “A Dança dos Signos” também recupera uma característica recorrente no trabalho de Montenegro: a mistura de música e dramaturgia. O artista construiu parte importante de sua trajetória transitando por diferentes linguagens, aproximando canções, poesia, teatro e narrativa.

Essa combinação está presente na nova montagem, que não se limita à apresentação musical. A conversa com a plateia, os diálogos entre os integrantes do elenco, as referências a outros artistas e as projeções no palco fazem parte da experiência.

METÁFORA

Embora o título remeta diretamente à astrologia, a proposta do espetáculo vai além das características atribuídas tradicionalmente aos signos.

O zodíaco é utilizado como uma espécie de painel para discutir a convivência entre pessoas diferentes. A partir dos signos, o espetáculo propõe uma reflexão sobre personalidades, afinidades, conflitos e encontros.

A ideia é justamente tratar as diferenças não como obstáculos, mas como parte da riqueza das relações humanas. Cada signo funciona como uma porta de entrada para uma história, uma música ou uma situação, formando um mosaico que procura representar a diversidade das experiências humanas.

Por isso, a apresentação também pode ser compreendida como uma celebração da convivência. A astrologia é o ponto de partida, mas o destino da narrativa está nas relações entre as pessoas.

Foto: Divulgação

Serviço

  • Oswaldo Montenegro – “A Dança dos Signos”
  • Data: dia 26 de setembro (sábado).
  • Horário: às 20h.
  • Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Os ingressos podem ser adquiridos no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado de O Boticário, de segunda-feira a sábado, das 13h às 18h30min. Informações e atendimento pelo WhatsApp (67) 99296-6565.
Também é possível comprar pela internet pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br.

FELPUDA

Parece que a moda também chegou ao monitoramento eletrônico...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (17)

17/08/2026 00h01

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François Guizot - político francês

"A consciência é a faculdade que o homem tem de contemplar quanto se passa no seu íntimo, assistir à própria existência, ser, por assim dizer, espectador de si próprio”.

FELPUDA 

Parece que a moda também chegou ao monitoramento eletrônico. Se projeto que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) for aprovado, agressores de mulheres no Estado poderão desfilar com tornozeleira cor-de-rosa, uma espécie de “coleção exclusiva” para quem confundiu força com covardia. A ideia não cria punição extra, apenas facilita a fiscalização e reforça a proteção às vítimas. De quebra, talvez ajude alguns valentões de ocasião a descobrir que violência doméstica não combina com anonimato. Afinal, o acessório poderá virar o primeiro item obrigatório do guarda-roupa. E dê-lhe!...

De improviso

O debate dos candidatos a senador promete ser um Deus nos acuda. Se no passado teve gente que perdeu voto porque ia ler projeto no caderninho e não deu tempo, imagina agora. Com microfone aberto, tempo cronometrado e adversário do lado, vai sobrar improviso e faltar conteúdo.

Mais

Tem candidato que decora discurso, mas esquece o Estado. Tem outro que fala 2 horas e não diz nada em 2 minutos. Não se pode dizer que será um circo de horrores porque, com certeza, deverão ocorrer momentos hilários. E põe momentos nisso!

Marina Maiolino - Arquivo pessoal
Charline Reidel - Arquivo pessoal

Em xeque 

A saída de Nelson Trad Filho da disputa pelo Senado provocou mudanças no tabuleiro eleitoral de Mato Grosso do Sul. Nos bastidores, a informação era que, em vários municípios, a composição desejada seria Azambuja como primeiro voto e Trad Filho como segundo. Com a desistência do senador, essa estratégia perdeu força e abriu disputa pelos votos  que estavam direcionados a ele. Assim, os demais candidatos estão tentando ocupar mais espaço. É esperar para ver.

Sinal

Reinaldo Azambuja recebeu uma sinalização pública de apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, reforçando sua aproximação com o eleitorado conservador de Mato Grosso do Sul. O movimento também busca reduzir dúvidas provocadas pela antiga defesa da candidatura de Marcos Pollon ao Senado. Azambuja esteve em Brasília para gravar material de campanha ao lado do senador presidenciável Flávio Bolsonaro. O encontro reuniu cerca de 20 candidatos ao Senado e contou com a participação de Michelle.

Baixa

O PRD, que tem o ex-senador Delcídio do Amaral como candidato ao governo de MS, promoveu mudanças significativas em suas chapas eleitorais. Na composição majoritária, houve troca da candidata à vice-governadora, do candidato ao Senado e de um dos suplentes. O partido também enfrenta baixas entre os candidatos ao Legislativo. Dois postulantes à Câmara dos Deputados desistiram da disputa. Na corrida pela Alems, oito candidatos pularam fora.

Aniversariantes

 
  • Soraya Palieraqui Nemir Faoro,
  • Édison Cláudio Fabiano Holzmann,
  • Bernadete Manica,
  • Yuri Peixoto Barbosa Valeis,
  • Shirleyde Guimarães Bezerra Moura,
  • Humberto Bortoletto,
  • Juliana Maura Azevedo Pegogo,
  • Marcos Antonio Cavalcante Leite,
  • Carlos Jacinto Fonseca da Paz,
  • Maria Auxiliadora Goulart dos Santos,
  • Vilmuth Marks,
  • Irapuã Gonzaga Carneiro,
  • Elaine Maria Gobbi Campos Mello,
  • Celia Maria Mello Pereira Abratte,
  • Lysi Moretti,
  • Evelyn Fameli,
  • Elenilton Dutra de Andrade,
  • Roberto Godoy Scandoglieri,
  • Estela Rodrigues Santana,
  • Carlos César Galvão Zoccante,
  • Dr. Sérgio Renato de Almeida Couto,
  • Celso Massachi Marques Inouye,
  • Sarah Luana da Silva Pedrosa,
  • Paulo Guilherme Francisco Cabral,
  • Gal. Yvan Luiz Madruga Varjão,
  • Maria Sueli Pereira de Souza,
  • Judite de Novaes Ferreira,
  • Inês Takayassu,
  • Iracema Carretoni Figliolino,
  • Dra. Ana Paula Lanza Paes,
  • Wilma Salvi,
  • Carlos Humberto Fialho Canale,
  • Murilo Cunha,
  • Edna Espíndola Cardoso,
  • Maria Lúcia Muller Viegas dos Santos,
  • Almir de Lima Couto,
  • José Henrique Franco Pereira,
  • Messias Bhering,
  • Sandra Lopes da Silva,
  • Odete Saab Rosa,
  • Zenaide Pereira Cavalcante,
  • Licineide de Macedo de Almeida,
  • Jairo Lara,
  • Vera Lúcia Faraco Fernandes Arruda,
  • Edna Macae Arima Miyasato,
  • Clara Figueiredo Bacchi de Araújo,
  • Nair Souza Soares,
  • Adão Flávio Ferreira,
  • Hamilton Corrêa Sobrinho,
  • Rubens Mello Guimarães,
  • Geraldo Couto Fernandes,
  • Paulo José de Andrade,
  • Robson Moreira Maia,
  • Telson Faraday Martinez,
  • Walter Leite Pereira,
  • Fernando Cordeiro do Nascimento,
  • Fábio Henrique dos Santos,
  • Angela Corrêa Nobre,
  • Manoel Jacques Sobrinho,
  • Arnaldo Vargas da Costa,
  • José Gerson Chaves,
  • Hilton José Braga,
  • Jairo Albuquerque de Paula,
  • Simone Luz da Silva,
  • Liane de Arruda Corrêa,
  • Rosa Maria Venhofen Martinelli,
  • Neide Pereira Cota Vidoto,
  • Denise Lima de Souza Nantes,
  • Libério José da Silva,
  • Cynthia Alves dos Reis,
  • Carlos Eduardo Brandão Calvani,
  • Luiz Otávio Flores da Anunciação,
  • Ana Cristina Abdo Ferreira,
  • Júlio César da Gama Fernandes,
  • Andrea Acosta Guarachi,
  • Devair Aparecido Francisco,
  • Wenzel de Brito Fernandes,
  • Atsumi Miyamoto Pessoa,
  • Cleyton Vinicius Martinez,
  • Verginia Afonso Paiva Albuquerque,
  • Raquel Ortega Villarroer,
  • Eulina Menezes de Souza,
  • Fernando Alves da Silva,
  • Adriano da Rocha Ferreira,
  • Soraia Genobie da Costa,
  • Adriana Souza da Silva,
  • Raphael Bacchi de Barros,
  • Caroline Yamazato Sumida de Medeiros,
  • Kelri Molina Arguelho,
  • Gabriela Minossi,
  • Honorio Suguita,
  • José Figueiredo Filho,
  • Fabrizia Foletto,
  • José Theodulo Becker,
  • Nívea Peres Klafke,
  • Luzinete Machado,
  • Roseli Aparecida Rodrigues,
  • Janaína Paula Britto da Cruz,
  • Daniel Marcos Camarotti Lorenzo,
  • Milton Gonçalves Lima,
  • Carolina Pereira Dittert,
  • Fernando Augusto Santos do Valle,
  • Danielly Goncalves Vieira de Pinho,
  • Elisabete da Silva Andreotti,
  • Eliane Farias Caprioli Prado,
  • Rogelia Ovelar.

cinema

'Homem-Aranha: Um Novo Dia' atinge US$ 2 bi e já está entre 8 maiores bilheterias da história

Apenas oito filmes já atingiram a marca ao longo da história, incluindo Titanic e as franquias Vingadores, Avatar e Star Wars

16/08/2026 21h00

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Homem-Aranha: Um Novo Dia atingiu cerca de US$ 2 bilhões em sua bilheteria global

Homem-Aranha: Um Novo Dia atingiu cerca de US$ 2 bilhões em sua bilheteria global Foto: Reprodução

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Homem-Aranha: Um Novo Dia atingiu cerca de US$ 2 bilhões (o equivalente a R$ 10,5 bilhões na cotação atual) em sua bilheteria global - ou seja, incluindo vendas de ingressos no mundo todo - neste domingo, 16.

De acordo com informações publicadas pela revista Variety, a soma envolve US$ 785 milhões no mercado norte-americano e US$ 1,2 bilhões no restante do planeta.

Apenas oito filmes já atingiram a marca ao longo da história, incluindo Titanic e as franquias Vingadores, Avatar e Star Wars. Um Novo Dia também superou Sem Volta Para Casa como a maior renda entre as produções do Homem-Aranha. Confira na lista abaixo.

‘Homem-Aranha’ está entre as 10 maiores bilheterias da história do cinema hoje

  • US$ 2,9 bilhões - Avatar (2009)
  • US$ 2,8 bilhões - Vingadores: Ultimato (2019)
  • US$ 2,3 bilhões - Avatar: O Caminho da Água (2022)
  • US$ 2,2 bilhões - Ne Zha 2 (2025)
  • US$ 2,2 bilhões - Titanic (1997)
  • US$ 2,06 bilhões - Star Wars: O Despertar da Força (2015)
  • US$ 2,05 bilhões - Vingadores: Guerra Infinita (2018)
  • US$ 2 bilhões - Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026)
  • US$ 1,9 bilhões - Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021)
  • US$ 1,8 bilhões - Zootopia 2 (2025)
  • ‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’

Dirigido por Destin Daniel Cretton, Homem-Aranha: Um Novo Dia traz no elenco nomes como Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink e Mark Ruffalo e está em seu terceiro fim de semana desde que foi lançado, em 29 de julho de 2026. Ainda não há previsão sobre quando será a estreia no streaming no Brasil.

Segundo crítica publicada pelo Estadão, o longa alcança o equilíbrio entre a ação e a emoção de forma genuinamente divertida, com Tom Holland vivendo o herói amadurecido.

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