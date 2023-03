Padoca tem menu que faz qualquer um levantar cedo aos domingos

Padoca do Enildo está localizada no Centro de Campo Grande - Divulgação

Uma refeição descontraída com sabores que vão muito além do pãozinho com café e um lugar charmoso que faz todo mundo querer pular cedo da cama até no domingo se tornaram a nova programação queridinha do campo-grandense.

A Padoca do Enaldo, na Rua Dom Aquino esquina com a Padre João Crippa, que nasceu com receitas de família e já se consolidou na cena gastronômica da cidade em dias de semana, agora é endereço predileto aos domingos, com um saborosíssimo café da manhã.

Não é à toa, receitas como a famosa coxa creme de São Paulo, o pão Mineirin tostado na manteiga com queijo minas grelhado ou o PãoLiça (choripan) são alguns dos pratos deliciosos para saborear aos domingos.

Cardápio

Das 7h às 11h, você pode saborear um menu cheio de delícias. Destaque para os chamados ‘Queridinhos da Padoca’, entre eles o Paulistano, uma baguete fresquinha tostada na manteiga, queijo minas grelhado e carne seca cremosa.

Na lista de crepiocas, você vai se surpreender com a “Vó faz pra mim”, preparada com mussarela e banana nanica doce com canela. Tem também a tapioca do “Do Sertão” recheada com queijo coalho, requeijão e carne seca desfiada.

O tradicional ovo mexido não passa despercebido no café da manhã, só que no menu da Padoca do Enaldo ele é mais surpreendente. Vale muito a pena pedir o “Mexidinho do Samu”, com pão de forma tostado na manteiga, ovos mexidos com queijo muçarela tostado e crispy de bacon.

Se você gosta de um café da manhã bem reforçado, lá tem variedade de petiscos e porções. Aquela tilápia à milanesa chega crocante à mesa acompanhada de um molho de alho assado com toque especial do chef. O trio de bolinhos de carne da casa vem acompanhado de vinagrete e molho de alho assado.

Não quer sair da dieta aos domingos? Não se preocupe, o menu de doces tem receitinhas para você comer sem culpa. Uma delas é a salada de frutas acompanhada de coalhada da casa e granola. Tem ainda uma saborosa coalhada da casa com banana grelhada.

O cardápio é variado e completo. Vale muito a pena levantar cedo aos domingos e experimentar como a Padoca do Enaldo é diferente.

A casa fica no coração de Campo Grande, na Dom Aquino 2158, esquina com a Padre João Crippa e tem um perfil no Instagram @padocadoenaldo para abrir o apetite.

Você também pode fazer encomendas pelo telefone (67)98127-0175.