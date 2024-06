DATAS COMEMORATIVAS

O dia 12 de junho pouco tem a ver com o significado religioso, é, na verdade, uma questão exclusivamente comercial

Dia dos namorados: por que o Brasil é 'do contra' e não comemoramos no dia de São Valentim ? Divulgação: Internet

"Por que o Valentine's Day é comemorado no mundo todo dia 14 de fevereiro, e aqui no Brasil comemoramos o Dia dos Namorados só no dia 12 de junho ?".

Com certeza você já ouviu ou até mesmo já se fez essa pergunta, e, para alegria de uns ou tristeza de outros, a resposta pode ser bem curta: na verdade o Dia dos Namorados é uma data criada por uma agência publicitária, especificamente do publicitário João Doria, pai do empresário, jornalista e ex-governador de São Paulo, João Doria Jr. Já o Dia de São Valentim ou Valentine's Day - como é mais conhecido, surgiu na Inglaterra por volta do século III (3) ao século V (5).

De acordo com informações da BBC News, há muitas explicações para a história do Valentine's Day (Dia de São Valentim), entretanto, a mais famosa é a de que São Valentim era um padre de Roma que foi condenado à pena de morte no século III.

Segundo relatos, nesta época, o imperador Claudio II baniu os casamentos naquele século por acreditar que homens casados se tornavam soldados piores — a ideia dele era de que solteiros, sem qualquer vínculo familiar, poderiam render melhor no exército.

Valentim, porém, defendeu que o casamento era parte do plano de Deus e dava sentido ao mundo. Por essa razão, ele quebrou a lei imposta pelo imperador, e passou a organizar cerimônias em segredo.

Quando Cláudio II descobriu, o padre foi preso e sentenciado à morte no ano 270 d.C.

No entanto, durante o período em que ficou preso, Valentim se apaixonou pela filha de um carcereiro. No dia do cumprimento da sentença, ele enviou uma carta de amor à moça assinando "do seu Valentim" — o que originou a prática moderna de enviar cartões para a pessoa amada no dia 14 de fevereiro.

Foi apenas dois séculos depois que a data passou a ser efetivamente comemorada, quando o papa Gelásio instituiu o Dia de São Valentim, classificando-o como um símbolo dos namorados.

A comemoração foi criada quando a Igreja transformou em festa cristã uma antiga tradição pagã — um festival romano de três dias chamado Lupercalia.

O evento, ocorrido no meio de fevereiro, celebrava a fertilidade. O objetivo era marcar o início oficial da primavera.

Mas há ao menos outras duas figuras históricas que disputaram o título de São Valentim associado a essa data. Uma delas é um bispo de uma cidade próxima a Roma — na região da atual Terni — e a outra, um mártir do norte da África.

Como não se sabe muito sobre essas duas outras figuras, o padre de Roma acabou se tornando o mais conhecido entre os padroeiros dos namorados.

Dia dos Namorados no Brasil

No Brasil a história pode ser totalmente frustrante para alguns, por coincidir com a véspera do Dia de Santo Antônio - conhecido como santo casamenteiro, muitos brasileiros acreditam que a data tem cunho religioso. Porém, tudo começpu com a agência Standart Propaganda, onde João Dória (pai de João Dória Jr.), foi contratado pela loja Exposição Clipper com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho, que eram sempre muito fracas.

Inspirado pelo sucesso do Dia das Mães, Doria instituiu outra data para trocar presentes no ano: o Dia dos Namorados.

Dória, então, uniu a data do santo casamenteiro e o dia para celebrar o amor entre casais, criando a primeira propaganda que instituiria a data no país, com slogans de: "Não é só com beijos que se prova o amor!" e "Não se esqueçam: amor com amor se paga". O sucesso foi tanto, que a propaganda foi julgada a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda à época.

Mas ao contrário do que pensam, a data não 'colou' na mente do brasileiro de primeira, ela só foi virar moda no ano seguinte, quando mais regiões começaram a aderir.