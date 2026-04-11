Pão de queijo surgiu da criatividade e se transformou em um dos maiores símbolos da culinária

Patrimônio cultural e gastronômico de Minas Gerais, o pão de queijo surgiu das dificuldades do período colonial - Freepik

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Poucos alimentos representam tão bem a cultura brasileira quanto o pão de queijo. Crocante por fora, macio por dentro e com sabor marcante, ele ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais e conquistou o País inteiro.

Mas sua origem está longe de ser apenas gastronômica, ela é profundamente ligada a um contexto histórico de escassez, adaptação e criatividade no Brasil colonial.

A história do pão de queijo começa ainda no período do Brasil Colônia, entre os séculos 17 e 18, especialmente nas regiões mineradoras de Minas Gerais. Na época, o acesso a ingredientes básicos da culinária europeia, como a farinha de trigo, era extremamente limitado.

Isso acontecia por diversos fatores: o trigo não se adaptava bem ao clima brasileiro, e sua importação de Portugal era cara e irregular, dificultada pela logística precária e pelas restrições comerciais impostas pela Coroa portuguesa.

Diante desse cenário, as populações locais precisaram reinventar suas práticas alimentares. Foi nesse contexto que a mandioca, planta nativa amplamente cultivada pelos povos indígenas, ganhou protagonismo.

A partir dela, produzia-se o polvilho, que se tornaria a base de diversas receitas, incluindo o futuro pão de queijo.

Inicialmente, o que se tinha era uma espécie de pão de goma, feito apenas com polvilho e água, moldado e assado. Era um alimento simples, funcional e sem grandes pretensões de sabor.

No entanto, com o passar do tempo e o desenvolvimento da pecuária leiteira em Minas Gerais, novos ingredientes começaram a ser incorporados.

O queijo, especialmente o queijo minas artesanal, passou a ser adicionado à massa, transformando completamente o resultado final. A gordura (muitas vezes na forma de banha de porco) também era utilizada para dar mais maciez e sabor.

Assim, nascia o pão de queijo como o conhecemos hoje, resultado direto da mistura entre ingredientes disponíveis e a criatividade culinária das cozinheiras da época, muitas delas mulheres negras escravizadas, responsáveis pela alimentação nas casas e nas fazendas.

Esse aspecto é fundamental para entender a história do pão de queijo. Ele não é apenas um produto da culinária mineira, mas também um símbolo da resistência cultural e da capacidade de adaptação de diferentes povos (indígenas, africanos e europeus) que contribuíram para a formação da identidade brasileira.

Ao longo dos séculos 19 e 20, o pão de queijo se consolidou como um alimento típico de Minas Gerais, presente no café da manhã, no lanche da tarde e em reuniões familiares.

Sua popularização em escala nacional ocorreu principalmente a partir da segunda metade do século 20, com a industrialização e a criação de versões congeladas, que facilitaram o preparo e a distribuição pelo País.

Hoje, o pão de queijo é um dos alimentos brasileiros mais conhecidos internacionalmente. Ele aparece em cafeterias, padarias e até em redes de fast-food, sendo frequentemente associado à ideia de conforto, tradição e sabor caseiro.

Apesar disso, sua essência continua ligada à simplicidade e à história de escassez que marcou sua origem.

Pão de queijo tradicional mineiro

Pão de queijo tradicional mineiro - Fotos: Freepik

Ingredientes:

500 g de polvilho azedo;

250 ml de leite;

100 ml de óleo;

1 colher (chá) de sal;

2 ovos;

200 g de queijo minas meia-cura ralado.

Modo de preparo:

> Aqueça o leite com o óleo e o sal até começar a ferver;

> Despeje a mistura sobre o polvilho e mexa bem para escaldar;

> Espere amornar e adicione os ovos, misturando até formar uma massa homogênea;

> Acrescente o queijo ralado e misture novamente;

> Modele bolinhas e coloque em uma assadeira untada;

> Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 a 30 minutos, até dourar.

Pão de queijo com polvilho doce (mais macio)

Ingredientes:

500 g de polvilho doce;

250 ml de leite;

100 ml de óleo;

1 colher (chá) de sal;

2 ovos;

200 g de queijo mussarela ralado.

Modo de preparo:

> Ferva o leite com o óleo e o sal;

> Misture ao polvilho e mexa bem;

> Após esfriar um pouco, adicione os ovos e misture;

> Incorpore o queijo;

> Modele bolinhas e leve ao forno a 180°C por cerca de 30 minutos;

> Essa versão fica mais leve e com textura mais macia.

Pão de queijo de liquidificador (prático)

Ingredientes:

1 xícara (chá) de leite;

1/2 xícara (chá) de óleo;

2 ovos;

1 colher (chá) de sal;

2 xícaras (chá) de polvilho doce;

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado.

Modo de preparo:

> Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa líquida homogênea;

> Despeje em forminhas (de empada) untadas;

> Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 a 25 minutos.

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