Papai Noel confirma encontro com crianças na Casa da Cultura

Horóscopo

Veja o que os astros dizem sobre o seu signo

A energia astral está em movimento! Este é um bom momento para expandir ideias e dar passos importantes. Descubra o que o universo reserva para você e tome as melhores decisões.

Áries

Seus projetos em grupo, seus sonhos e sua carreira pedem um momento de transformação no dia de hoje, Áries. Você está alinhado com seu propósito? Esse propósito ajuda de alguma forma a sociedade? Use essa energia para alinhar seus objetivos, sonhos e a sua profissão. Estamos aqui a serviço da humanidade, sem perder a nossa essência.

Touro

Você pode sentir hoje que a carreira e o caminho do seu futuro estão em uma fase de reestruturação. O que você busca profissionalmente precisa se alinhar com suas crenças e a sua verdade. Perceba se você não está vivendo o sonho de outra pessoa. Está tudo bem mudar a rota, touro.

Gêmeos

Você pode sentir que precisa reforçar a sua fé hoje, gêmeos. Esse é o momento de se aprofundar em novas filosofias de vida e questionar velhos padrões. Pare de seguir a manada. É hora de enxergar um novo mundo e expandir seus horizontes, geminiano.

Câncer

Dia de olhar para as suas sombras internas, aquelas que você coloca para debaixo do tapete. É hora de se transformar, canceriano. Chega de ficar deitado no fim do poço. Ritualize hoje, tome banhos, faça orações, se conecte com você e resgate a sua força interior. Eu sei, pode dar medo, mas, ao mesmo tempo, é libertador.

Leão

Rompimentos entre parcerias e relacionamento podem acontecer hoje, leão. Você pode ser chamado a encarar seus medos e inseguranças, deixando para trás o que não funciona mais. O que foi construído em castelo de areia tende a desmoronar e o que é sólido irá resistir. Respira fundo, no fim tudo dá certo!

Virgem

A sua rotina de trabalho e saúde pede por uma transformação hoje, virgem. Chega de repetir velhos hábitos nocivos a você. Ajustes nos seus hábitos diários podem trazer cura para você, tanto no corpo físico como no mental. Cuidado com alimentos gordurosos hoje, evite se possível e tenha uma alimentação saudável.

Libra

Momento de rever a forma como você está aproveitando a vida. Será que você está fazendo coisas que verdadeiramente gosta? Ou está fazendo algo pelos outros? É hora de assumir o compromisso com os seus hobbies e lazer. Inclusive, isso pode trazer bons insights para futuros projetos. Mas não fique à espera, deixe fluir.

Escorpião

Coisas no lar e questões familiares podem passar por mudanças significativas hoje. Algo que te magoava pode vir à tona. Assuntos importantes podem ser discutidos. Cuidado com as palavras que ferem. Dia bem intenso e emocional para você. Proteja a sua energia, ok? Para que a bad não bata na sua porta.

Sagitário

Chamado para você mudar sua rotina, sua forma de pensar e começar algo novo hoje. Que tal começar um novo curso? Aprender algo novo? Mudar o caminho do trabalho? Chega de ficar no automático e de ficar na zona de conforto. É hora de mudanças, sagitário. Apenas cuidado com brigas entre pessoas próximas, ok?

Capricórnio

Suas finanças e valores pessoais são colocados em cheque hoje, capricórnio. Você está passando por uma reformulação interna já há muito tempo, por isso a energia de hoje fala que é hora de deixar para trás o que não contribui para o seu crescimento pessoal, pois isso impacta diretamente na sua vida financeira.

Aquário

Dia intenso para você, aquário. É hora de você resgatar seu poder pessoal e sua força interior. Transformações internas serão trabalhadas hoje e você pode sentir a necessidade de se livrar de padrões antigos que já não te servem. Momento de renascimento pessoal, aquariano. Aproveite!

Peixes

Dia super forte e espiritual para você hoje, peixes. Se conecte com seus mentores e guias e se entregue à força da guiança maior. Cuidado com coisas que podem surgir, como pensamentos autodestrutivos, ansiedade, medos e traumas. Você está recebendo um chamado para encerrar ciclos cármicos, se joga!

Astral do dia

Hoje, a Lua Nova continua em Capricórnio, e o clima segue sério e focado. Não tem grandes movimentações no céu, então é um ótimo dia pra continuar com aquela pegada capricorniana de produtividade. Se ontem você já começou a planejar ou estruturar algo, hoje é dia de manter o ritmo e dar continuidade, sem pressa, mas com firmeza. A energia é ótima para você se organizar, resolver pendências e pensar no futuro de forma prática. Capricórnio é sobre disciplina, então aproveita para fazer aquelas tarefas que exigem paciência e dedicação. Não precisa ser nada grandioso, mas cada passo hoje conta pro resultado lá na frente!

