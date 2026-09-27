Para celebrar a chegada da primavera, invista na Salada Primavera com Molho de Mar

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Depois de quebrar um recorde nacional que durava 35 anos, campeã de 2025 mira bicampeonato na tradicional prova capixaba, que reúne elite brasileira e internacional

A 35ª Dez Milhas Garoto terá uma das brasileiras de maior evidência no cenário atual da corrida de rua. Núbia Oliveira, campeã da edição de 2025, retorna à prova no dia 27 de setembro, em Vitória e Vila Velha, vivendo o melhor momento de sua carreira.



Pouco depois de fazer história ao quebrar um recorde brasileiro que permanecia intocado havia 35 anos, a atleta encara novamente a tradicional disputa capixaba com um objetivo claro: defender o título e provar que a vitória do ano passado não foi por acaso.

Núbia estabeleceu recentemente a marca de 1h11min13s na meia maratona em Buenos Aires, superando o antigo recorde brasileiro de Silvana Pereira, que permanecia vigente há três décadas e meia.



O resultado colocou a corredora definitivamente entre os principais nomes da nova geração da corrida de rua brasileira e aumentou ainda mais a expectativa para sua segunda participação na Dez Milhas Garoto.

“A temporada vem sendo incrível. Estamos felizes e satisfeitos com os resultados obtidos até aqui. Recentemente quebrei o recorde brasileiro da meia maratona, que já durava 35 anos, da Silvana Pereira, com a marca de 1h11min13s”, afirma.

A vitória na edição passada teve um significado especial. Em 2025, Núbia encerrou um jejum de 18 anos sem uma brasileira no lugar mais alto do pódio feminino da Dez Milhas Garoto. Agora, volta ao Espírito Santo não apenas como campeã, mas como recordista nacional e um dos nomes brasileiros que chegam à prova com maior expectativa.

“As expectativas para a Dez Milhas Garoto são sempre as melhores. “Estou bem preparada e com vontade de ir defender esse título”, destaca.

Torcida e percurso como aliados

Será apenas a segunda participação de Núbia na Dez Milhas Garoto, mas a corredora já conhece um dos grandes diferenciais da prova: a força do público capixaba. Para ela, a atmosfera criada pelos torcedores é um combustível especialmente importante nos quilômetros finais.

“Gosto muito da torcida capixaba. A energia é incrível, principalmente na chegada, que é muito contagiante”, conta.

O percurso entre Vitória e Vila Velha também não é novidade para a campeã. Núbia reconhece os desafios da prova, mas acredita que as características do trajeto dialogam com sua preparação.

“É um percurso que tem algumas partes desafiadoras, mas tem características que encontramos muito nos nossos treinos, então me sinto preparada”, explica.



De olho na elite internacional

A 35ª Dez Milhas Garoto reunirá novamente atletas de alto nível do Brasil e do exterior, cenário que Núbia considera importante para seu próprio crescimento competitivo.

“Gosto muito de competir ao lado de atletas de alto nível, porque isso nos mostra o quanto estamos evoluindo. Correr ao lado de grandes atletas nos faz ganhar cada vez mais confiança e acreditar que também podemos estar entre eles”, afirma.

A declaração traduz o momento vivido pela brasileira: de campeã nacional a protagonista em provas de alto nível, Núbia chega à Dez Milhas Garoto disposta a medir novamente forças com a elite internacional.

Além da disputa pela elite, a 35ª edição da Dez Milhas Garoto será uma grande celebração da corrida de rua, com 20 mil participantes no tradicional percurso entre Vitória e Vila Velha.

Para Núbia, a preparação começa antes da largada e passa por algo fundamental: respeitar o planejamento.

“Que todos tenham uma boa hidratação no dia anterior à prova, coloquem em prática tudo aquilo que foi planejado com o treinador e aproveitem muito cada parte do percurso”, recomenda.

E deixa uma mensagem que resume o espírito da competição: “Corram, vivam cada quilômetro e, acima de tudo, sejam felizes durante a prova!”

Uma brasileira para ficar de olho

Reconhecida pela World Athletics e com Permit Ouro da CBAt, a Dez Milhas Garoto chega à 35ª edição, consolidada entre as principais provas de rua do calendário brasileiro. E, desta vez, terá uma atração especial no pelotão feminino: a brasileira que quebrou um recorde nacional de 35 anos volta ao palco onde fez história em 2025, agora para tentar escrever um novo capítulo — o do bicampeonato.