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Para celebrar a chegada da primavera, invista na Salada Primavera com Molho de Mar

Uma receita leve e refrescante para comemorar a chegada da nova estação

Flavia Viana

Flavia Viana

27/09/2026 - 12h00
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A primevera chegou, e com ela opções de receitas deliciosas para fazer em casa... Olha essa salada da Água Doce Cachaçaria do Brasil leve, saborosa e refrescante! 


SALADA PRIMAVERA COM MOLHO DE MARACUJÁ

Ingredientes:

  • 400 gramas de peito de frango em filés
  • 1 manga firme cortada em cubos
  • 70 gramas de alface crespa rasgada
  • 30 gramas de rúcula rasgada
  • 50 gramas de alface roxa rasgada
  • 100 gramas de tomate-cereja cortado ao meio
  • 50 gramas pepino japonês em lâminas finas
  • 100 gramas cenoura ralada
  • 100 gramas cebola-roxa em fatias bem finas
  • 50 gramas de queijo coalho em cubos
  • 2 colheres de sopa de castanhas picadas
  • 3 colheres de café de sal e pimenta-do-reino
  • 1 fio de azeite
  • Molho de maracujá:
  • 100 gramas de polpa maracujá
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de café de sal

Modo de preparo:

Comece temperando o frango com sal e pimenta e grelhe-o com um fio de azeite até ficar bem dourado. Deixe descansar por alguns minutos e corte em tiras. Para o molho, misture a polpa do maracujá, o azeite, o mel, o limão e o sal até obter uma mistura homogênea e levemente cremosa.

Em uma travessa, faça uma base generosa de folhas e distribua a manga, o tomate, o pepino, a cenoura, a cebola-roxa e o queijo coalho. Disponha as tiras de frango por cima, finalize com as castanhas e sirva com o molho de maracujá à parte ou regado sobre a salada.

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: Fácil

Tempo: aproximadamente 30 minutos.

 

Esporte B+

Recordista brasileira, Núbia Oliveira volta à Dez Milhas Garoto para defender título histórico

Depois de quebrar um recorde nacional que durava 35 anos, campeã de 2025 mira bicampeonato na tradicional prova capixaba, que reúne elite brasileira e internacional

26/09/2026 17h00

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Recordista brasileira, Núbia Oliveira volta à Dez Milhas Garoto para defender título histórico

Recordista brasileira, Núbia Oliveira volta à Dez Milhas Garoto para defender título histórico Foto: Divulgação

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A 35ª Dez Milhas Garoto terá uma das brasileiras de maior  evidência no cenário atual da corrida de rua. Núbia Oliveira, campeã da edição de 2025, retorna à prova no dia 27 de setembro, em Vitória e Vila Velha, vivendo o melhor momento de sua carreira.

Pouco depois de fazer história ao quebrar um recorde brasileiro que permanecia intocado havia 35 anos, a atleta encara novamente a tradicional disputa capixaba com um objetivo claro: defender o título e provar que a vitória do ano passado não foi por acaso.

Núbia estabeleceu recentemente a marca de 1h11min13s na meia maratona em Buenos Aires, superando o antigo recorde brasileiro de Silvana Pereira, que permanecia vigente há três décadas e meia.

O resultado colocou a corredora definitivamente entre os principais nomes da nova geração da corrida de rua brasileira e aumentou ainda mais a expectativa para sua segunda participação na Dez Milhas Garoto.

“A temporada vem sendo incrível. Estamos felizes e satisfeitos com os resultados obtidos até aqui. Recentemente quebrei o recorde brasileiro da meia maratona, que já durava 35 anos, da Silvana Pereira, com a marca de 1h11min13s”, afirma.

A vitória na edição passada teve um significado especial. Em 2025, Núbia encerrou um jejum de 18 anos sem uma brasileira no lugar mais alto do pódio feminino da Dez Milhas Garoto. Agora, volta ao Espírito Santo não apenas como campeã, mas como recordista nacional e um dos nomes brasileiros que chegam à prova com maior expectativa.

“As expectativas para a Dez Milhas Garoto são sempre as melhores. “Estou bem preparada e com vontade de ir defender esse título”, destaca.

Torcida e percurso como aliados

Será apenas a segunda participação de Núbia na Dez Milhas Garoto, mas a corredora já conhece um dos grandes diferenciais da prova: a força do público capixaba. Para ela, a atmosfera criada pelos torcedores é um combustível especialmente importante nos quilômetros finais.

“Gosto muito da torcida capixaba. A energia é incrível, principalmente na chegada, que é muito contagiante”, conta.

O percurso entre Vitória e Vila Velha também não é novidade para a campeã. Núbia reconhece os desafios da prova, mas acredita que as características do trajeto dialogam com sua preparação.

“É um percurso que tem algumas partes desafiadoras, mas tem características que encontramos muito nos nossos treinos, então me sinto preparada”, explica.

De olho na elite internacional

A 35ª Dez Milhas Garoto reunirá novamente atletas de alto nível do Brasil e do exterior, cenário que Núbia considera importante para seu próprio crescimento competitivo.

“Gosto muito de competir ao lado de atletas de alto nível, porque isso nos mostra o quanto estamos evoluindo. Correr ao lado de grandes atletas nos faz ganhar cada vez mais confiança e acreditar que também podemos estar entre eles”, afirma.

A declaração traduz o momento vivido pela brasileira: de campeã nacional a protagonista em provas de alto nível, Núbia chega à Dez Milhas Garoto disposta a medir novamente forças com a elite internacional.

Além da disputa pela elite, a 35ª edição da Dez Milhas Garoto será uma grande celebração da corrida de rua, com 20 mil participantes no tradicional percurso entre Vitória e Vila Velha.

Para Núbia, a preparação começa antes da largada e passa por algo fundamental: respeitar o planejamento.

“Que todos tenham uma boa hidratação no dia anterior à prova, coloquem em prática tudo aquilo que foi planejado com o treinador e aproveitem muito cada parte do percurso”, recomenda.

E deixa uma mensagem que resume o espírito da competição: “Corram, vivam cada quilômetro e, acima de tudo, sejam felizes durante a prova!”

Uma brasileira para ficar de olho

Reconhecida pela World Athletics e com Permit Ouro da CBAt, a Dez Milhas Garoto chega à 35ª edição, consolidada entre as principais provas de rua do calendário brasileiro. E, desta vez, terá uma atração especial no pelotão feminino: a brasileira que quebrou um recorde nacional de 35 anos volta ao palco onde fez história em 2025, agora para tentar escrever um novo capítulo — o do bicampeonato.

 

Bem-estar - Correio B+

Postura corporal: como está a sua?

Profissional de Educação Física esclarece mitos e verdades sobre a saúde da coluna

26/09/2026 16h00

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Profissional de Educação Física esclarece mitos e verdades sobre a saúde da coluna

Profissional de Educação Física esclarece mitos e verdades sobre a saúde da coluna Foto: Divulgação

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Cuidar da postura não é apenas uma questão estética, é estar atento à qualidade de vida que esse cuidado proporciona no decorrer da vida.

A má postura pode gerar diversos quadros de dor, incluindo doenças ósseas e articulares, e com o passar do tempo começa a causar limitações na realização de tarefas simples como: pegar um objeto no chão, tirar malas do avião, pegar uma bolsa no banco de trás do carro. 

“Pode parecer algo bobo, ou até mesmo que não tenha ligação alguma, mas a má postura causa impacto não só na coluna, como também nos ombros e quadril. Além das dificuldades diárias, essas alterações podem impactar nas práticas esportivas, ou seja, no seu lazer”, comenta Stephanie Iara Heidorn, personal trainer,  especialista em dor e mobilidade na Bodytech Company.

Além do impacto na qualidade de vida, a postura pode influenciar a forma como os outros nos veem. Por exemplo, uma postura arqueada pode ser vista como uma pessoa desleixada e até representar falta de confiança para quem te observa.

Para aqueles que estão preocupados com a estética, a má postura pode favorecer um abdômen distendido, ou seja, aquela barriguinha mais saliente e indesejada por todos.

Boa postura no dia a dia

É importante adaptar os ambientes em que passamos mais tempo. Se você trabalha em frente a um computador, vale a pena elevar a tela até a linha do seu olhar para evitar o arqueamento da coluna e a projeção da sua cervical para a frente.

Passamos entre 6 a 8 horas dormindo, por isso, é importante ficar atento à posição do sono. Esse cuidado pode ajudar na melhora postural e na redução de quadros de dor. Deixar o ambiente confortável com a utilização de travesseiros, pode ser um bom começo.

Se você dorme de lado utilize um travesseiro entre as pernas, se dorme de abdômen para cima utilize o acessório abaixo dos joelhos, e para ambas as posições fique atento a altura do travesseiro para que sua cervical fique sempre bem acomodada, preservando um bom alinhamento.

É importante evitar permanecer sentado por longos períodos, faça pequenas pausas para beber água ou se proponha a ficar de pé sempre que utilizar o celular, revezar as posições também pode ajudar.

Além dessas recomendações é muito importante lembrar que a prática de exercício físico, principalmente os que envolvem fortalecimento muscular contribuem muito para a manutenção postural de uma maneira mais fácil e natural.

Problemas acarretados pela má postura

Os principais problemas causados pela má postura são: encurtamentos, fraquezas e desequilíbrios musculares. Os desequilíbrios sobrecarregam a coluna, cintura escapular e pélvica e podem ocasionar o aparecimento de hérnia de disco, tendinites, bursites, artrose, restrição de movimento e, consequentemente, muita dor. 

No topo dos inimigos da postura estão: longos períodos na mesma posição, falta de exercício físico e o tempo excessivo em frente às telas.

“Para amenizar as dores e auxiliar na correção da postura é essencial investir em exercícios de alongamento e mobilidade. Eles ajudam a amenizar a tensão gerada pelo desequilíbrio muscular, na hidratação e nutrição das articulações e principalmente no resgate dos movimentos. Qualquer tipo de restrição causa compensação e a compensação gera sobrecarga, causando dor”, orienta a profissional de Educação Física.

Stephanie esclarece quatro mitos e verdades relacionados à postura

1. Usar cinta para correção postural: MITO

O uso de cinta pode contribuir para o enfraquecimento muscular, uma vez que o suporte postural está relacionado ao seu uso. Os músculos precisam estar em uso para exercerem a sua função.

2. Fazer exercícios abdominais para fortalecimento do CORE e melhorar a postura: MITO

Os exercícios abdominais tradicionais, de modo geral, enfatizam a flexão de tronco, ou seja, é uma postura de arqueamento, adotada quando estamos sentados olhando para telas baixas.

Para melhorar a compreensão da região do CORE que compõe o centro de gravidade do corpo, onde todos os movimentos são iniciados, muitos autores englobam tronco, quadril e ombros como CORE também.

Os músculos dessa parte do corpo são essenciais na função e no controle de todas essas regiões, possuindo uma importante participação na estabilização da coluna. A maneira mais comum de exercitar a parede abdominal, seja no solo ou com uso de equipamentos, é por meio de flexões da coluna.

No entanto, dificilmente o músculo abdominal é utilizado dessa forma em atividades esportivas ou no dia a dia. A grande função dessa zona do corpo é estabilizar a coluna e não atuar como flexora, como é comumente nos deparamos nas academias. 

Procure realizar exercícios isométricos e de estabilização para obter melhor resultado, e para conseguir ficar mais próximo da principal função do CORE.

3. O posicionamento dos pés pode contribuir muito para a melhora postural: VERDADE

Experimente sentar-se em uma cadeira e deixar os pés soltos no chão. Agora, apoie os mesmos de maneira firme com a sola toda, perceba como sua coluna reage de maneira diferente.

4. Um jeito fácil de corrigir a postura é lançar os ombros para trás, forçando a musculatura das costas: MITO

Corrigir a postura dessa forma pode causar maior tensão na região, levando a quadros de dor e desequilíbrio. Para um ajuste mais confortável, faça um giro dos seus ombros, levando-os para a frente, para cima e posicionando-os para trás. Dessa forma, suas escápulas ficarão acomodadas no local certo e você não fará força para manter uma boa postura.

 


 

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