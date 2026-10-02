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Diálogo

Para colocar ponto final nas tretas com o ex-governador Reinaldo Azambuja... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (2)

Ester Figueiredo

02/10/2026 - 00h02
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Cecília Meireles - Escritora brasileira

"Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar nem me espantei por perder. A noção ou o sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade”.

FELPUDA 

Para colocar ponto final nas tretas com o ex-governador Reinaldo Azambuja, o Capitão Contar revelou a participação decisiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, antes de ser preso. Por ser militar, Contar lembrou da disciplina nos quartéis de obediência e cumpriu as ordens de Bolsonaro para fazer as pazes com Azambuja e acabar de vez com as quedas de braço, mesmo “não se gostando”. No final, os dois selaram parceria na campanha eleitoral pela disputa das duas vagas ao Senado. Vamos ver no que vai dar...

Sem tempo

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) não fizeram campanha em cinco Estados. Um deles é MS. Flávio esteve aqui na pré-campanha, quando participou da abertura da Expogrande. Outros Estados não visitados:  Tocantins, Rondônia, Acre e Espírito Santo.

Elas

O candidato a governador pelo PT, Fábio Trad, prometeu reservar 70% das secretarias para mulheres. Seria um feito histórico. Mas, para isso acontecer, ele precisa combinar,  muito bem combinado, com o eleitor para assumir o governo de MS. Senão...

Amigas desde sempre: Marisa Serrano e Maria Aparecida Bueno  Amigas desde sempre: Marisa Serrano e Maria Aparecida Bueno - Foto: Arquivo Pessoal

 

Lázaro RamosLázaro Ramos - Foto: Lu Prezia

Renovação?

Nos bastidores, persiste a conversa de que se confirmada a tendência do eleitorado, como indicaram as pesquisas realizadas para consumo interno dos partidos, a renovação será significativa. Assim, muitas “caras novas” deverão surgir no cenário político de Mato Grosso do Sul. Como diria vovó, parafraseando o genial poeta Vinicius de Moraes: “Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure...”

Sonho meu...

A “velha guarda” da política de Mato Grosso do Sul sonha em poder voltar, e com tudo, para Assembleia Legislativa.Isso com a eventual eleição de Londres Machado, o mais antigo de todos, André Puccinelli e também Jerson Domingos. Há quem garanta que eles não querem muitas coisas não, mas só o comando do Poder Legislativo. Londres já presidiu Assembleia por 12 anos e Jerson por 8 anos. Sei não...

Sem lei seca 

Neste domingo (4), a maior parte do país, incluindo Mato Grosso do Sul, não terá proibição estadual à venda  de bebidas alcoólicas no primeiro turno das eleições. A restrição vale em sete estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Piauí. Até agora, Ceará e Roraima ainda não definiram se vão adotar a medida.Em Goiás e no Tocantins, parte dos municípios terá proibição.  A lei seca eleitoral não é lei federal. Cada estado decide se adota a proibição. 

ANIVERSARIANTES 

  • Dr. Joenildo de Sousa Chaves, 
  • Dra. Sandra Georges Sleiman Gomes, 
  • Roneu Moreira Brum, 
  • Eva Maria Cesar Oliva,
  • Fernando Veríssimo Baruta, 
  • Gilson José Portes da Silveira,
  • Dr. Elson Yamasato,
  • Otávio de Souza Escobar,
  • Jorge Alberto Caravajal Leite,
  • Hedil Amado Felicio,
  • Wanderley Herculano Olive,
  • Abelardo Teixeira Fraga,
  • Walter Pereira dos Santos,
  • José Raphael Fernandes Lins, 
  • Thiago e Silva Teruya,
  • Laércio Vendruscolo, 
  • Ana Paula do Souto de Arruda Alves, 
  • Henrique Xavier, 
  • Samuel de Arruda Farias, 
  • Dra. Ester dos Anjos Oliveira 
  • de Moraes,
  • Dra. Maithê Vendas Galhardo, 
  • Dr. Marcio Vieira Recalde, 
  • Kenia Pereira Ifran,
  • José Ivanir Ribeiro Durães,
  • Gilberto Fleuri Stefanelo,
  • Lucas Junot Dutra Morisson,
  • Alfredo Antunes Soares,
  • Jamil Rossetto Schelela, 
  • Antenor Balbinot Filho,
  • Arcendina Oliveira Silveira,
  • Carlos Eduardo de Souza Xavier,
  • Cristian Queirolo Jacob,
  • Durval Nunes da Silva,
  • Allan Oliveira Gutemberg,
  • Marta Maria Drumond,
  • Dalcia Rodrigues da Silva,
  • Eduardo de Paula de Souza,
  • Angela de Jesus Santana,
  • Edward de Figueiredo Cruz,
  • Mario Pasini,
  • Nelson Teruya,
  • Paulo Sergio Fluninhan,
  • Elias Torres Barbosa,
  • Dra. Maria Auxiliadora Loschi, 
  • Dr. José Carlos Carrato,
  • Priscila Papasidero, 
  • Ely Dias de Souza,
  • Evaldo Rodrigues Patricio,
  • Henrique João Ruas Pereira 
  • Coelho,
  • Jader Roberto de Freitas,
  • Ana Lúcia de Carvalho,
  • José Vander Lopes Batista,
  • Leandro de Souza Godoy,
  • Marcel Marques Santos,
  • Patrícia Senedes,
  • Marcelo Fernandes 
  • de Carvalho,
  • Mateus Bortolás,
  • Orlando Cesar Costa,
  • Pedro Ricardo da Silva,
  • Rafael Cavazzoni Lima,
  • Enio Villanova Torres,
  • Renato Chagas Corrêa da Silva,
  • Leontina Barbosa Alegre,
  • Angela da Silva Dias, 
  • Fabiano Espíndola Pissini, 
  • Camila Corrêa de Souza,
  • Elias de Araujo Alencar,
  • Francisco de Paula Ribeiro,
  • Munir Jorge,
  • Vânia Maria Brum,
  • Antonio Rodrigues Neto,
  • Marisa Júlia Coutinho,
  • Angela Maria Perez Donega,
  • Carmélio José dos Santos Filho,
  • Moysés Almeida Victório,
  • José Vieira Lopes,
  • Claudionor Teixeira,
  • Angela Regina Bobadilha,
  • Marco Aurélio Cardoso,
  • Marilene Machado da Silva,
  • Rosana Alves Correia, 
  • Angela Glória da Silva,
  • Luciene Aparecida Ferreira,
  • Andréia de Oliveira,
  • Jonas Pereira de Souza Neto,
  • Raimunda Rosa de Lima,
  • Milton Rodrigues Pereira,
  • Dr. Aguinaldo Pereira de Nadai,
  • Henry Harfuch,
  • Valdir Martinelli,
  • Ana Lucia Laburu,
  • Dr. Edvardes Carmona Gomes,
  • Maria Yolanda de Castelo Branco,
  • Raul Pertuzzatti,
  • Alcindo Ribeiro Vilela,
  • Rondinelio Corrêa de Gouveia,
  • Werner Hugo Dreyer,
  • Jeanete Bittencourt Maia,
  • Adair Martins Torres,
  • Marlene Oliveira Cunha Gregol,
  • Solange Pereira Queiroz Nantes,
  • Odair Serrano de Oliveira,
  • Paulo César de Arruda,
  • Welder Souza Mongelli,
  • Alexandre Alves Herculano,
  • Valdelice Sueli dos Santos,
  • Carolina Bergo Domingues.

Colaborou com Tatyane Gameiro

LITERATURA

Escritora de MS cria personagem em busca da alma gêmea impossível

Em "Ele: Uma Procura Infinita", escritora sul-mato-grossense acompanha um homem incapaz de compreender as mudanças nas relações e que passa por diferentes vínculos afetivos sem conseguir construir uma vida a dois

30/09/2026 08h30

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A procura por uma companheira que corresponda a uma imagem construída no imaginário conduz o personagem central de “Ele: Uma Procura Infinita”, novo romance da escritora e jornalista Mazé Torquato Chotil.

Em pré-venda pela Editora Patuá, o livro acompanha a trajetória de um homem identificado apenas como Ele, suas relações com diferentes mulheres e os filhos que surgem ao longo desse percurso.

Por trás da sucessão de encontros, separações e recomeços, a autora constrói uma reflexão sobre identidade, convivência e as transformações nas relações entre homens e mulheres.

O romance também passa por Mato Grosso do Sul. Embora atualmente viva em Paris, na França, Mazé mantém na literatura a presença das terras onde nasceu.

Livro “Ele: Uma Procura Infinita” - Foto: Divulgação

Em “Ele: Uma Procura Infinita”, as lembranças da infância do personagem aparecem ao longo da narrativa, associadas às idas e vindas da memória. A presença do Estado, porém, não é apenas um recurso da história: para a autora, trata-se de um território que passa pela sua produção literária.

“Nas idas e vindas das páginas, ele se lembra situações de sua infância nessas terras sul-mato-grossenses. Na verdade, aqui é a autora que não consegue se desvencilhar dessa terra!”, afirma Mazé.

A história nasce de uma inquietação da autora diante das mudanças ocorridas nas relações sociais nas últimas décadas. Para Mazé, enquanto as mulheres conquistaram novos espaços, parte dos homens passou a enfrentar dificuldades para compreender o seu papel diante dessa transformação.

“O homem ficou um pouco perdido. A mulher lutou e tem conquistado espaço nas relações sociais, enquanto o homem não está sabendo muito bem como reagir”, explica. Para ela, esse processo não se restringe ao Brasil, mas integra uma mudança mais ampla nas relações humanas.

O personagem criado no romance representa justamente essa dificuldade de adaptação.

Ele não consegue compreender a necessidade de que cada pessoa possa construir sua identidade e ocupar o seu espaço. Em vez disso, procura nas mulheres que encontra uma figura que corresponda àquilo que idealizou como companheira.

É nesse ponto que surge a procura infinita do título. A busca não termina porque o que o personagem procura não existe na realidade, mas apenas na imagem que construiu. “O que está no seu imaginário não pode ser real. Mas ele pode mudar!”, afirma a autora.

A sucessão de relacionamentos, portanto, não funciona apenas como uma coleção de histórias amorosas. Cada vínculo revela a dificuldade do protagonista em lidar com a autonomia da outra pessoa.

Quando a companheira passa a assumir a identidade e deixa de corresponder ao comportamento que ele considera correto, Ele abandona a relação, muitas vezes sem explicar as razões.

Mazé Torquato Chotil - Foto: Divulgação

Para Mazé, esse comportamento produz uma violência que ultrapassa o rompimento amoroso. “Uma enorme violência para a outra pessoa”, define.

Ao mesmo tempo, a autora procura não construir o personagem apenas como alguém que provoca sofrimento. Ele também é apresentado como uma pessoa incapaz de compreender plenamente o outro e, por isso, igualmente preso às limitações que tem.

“Ele não aprendeu, não sabe lidar com o outro e termina sofrendo – porque ele também é humano. Precisa ser ajudado; caso contrário, continuará a encontrar pessoas que, mesmo diante de seu amor, de seu carinho e de sua ternura, perceberão que não é possível construir uma vida a dois”, diz.

As relações

Ao acompanhar a vida afetiva do protagonista, o romance coloca em cena também os filhos e as diferentes configurações familiares que surgem dessas relações. A autora afirma ter buscado mostrar personagens que possuem desejos pessoais e precisam ter espaço para construir suas identidades.

Essa questão aparece especialmente quando a narrativa trata da adolescência. Para Mazé, é nesse período que o indivíduo começa a se confrontar de maneira mais intensa com o mundo e com as expectativas daqueles que o cercam.

“As pessoas são elas mesmas, com seus desejos, e devem se assumir. Sobretudo na adolescência, elas precisam se confrontar com o mundo. Devem e podem ser ajudadas, mas não podem ser obrigadas a fazer o que o outro quer”, afirma.

A dificuldade de Ele está justamente em não conseguir estabelecer essa relação de convivência. Ele ama, demonstra carinho e ternura, mas tenta encaixar as pessoas em uma ideia personalista de como uma relação deve funcionar.

A pergunta que passa por todo o romance, nesse sentido, não é apenas sobre encontrar alguém para amar, mas sobre como duas pessoas podem permanecer juntas sem que uma precise abrir mão de sua identidade.

“É como viver juntos, como ser ajudado, sem impor ao outro o seu ponto de vista”, resume a escritora.

Construir esse personagem exigiu também da autora um exercício de deslocamento. Ao escrever sobre um homem e acompanhar seus pensamentos e comportamentos, Mazé precisou se colocar na perspectiva de alguém diferente dela.

“Tinha a preocupação de não deixar o leitor se perder entre as múltiplas mulheres e os filhos. Aliás, lembro ao leitor, nas primeiras páginas, o que ele vai encontrar, de forma a guiá-lo”, conta.

A estrutura do romance acompanha as idas e vindas da trajetória do protagonista e costura diferentes relações ao longo da narrativa. A autora afirma ter buscado construir as conexões entre os personagens progressivamente, de acordo com a trajetória imaginada para Ele.

Do jornalismo à literatura

Jornalista, com doutorado e pós-doutorado, Mazé também encontra na literatura uma maneira diferente de abordar questões que fazem parte de sua observação do mundo. Para ela, a ficção permite tratar de assuntos humanos sem a mesma obrigação de objetividade presente no jornalismo.

“Gosto da forma literária – mesmo tendo feito doutorado e pós-doutorado – porque ela nos dá essa liberdade”, afirma.

A diferença, segundo a escritora, está também na forma como o leitor entra em contato com as informações. No jornalismo, ela explica, o texto apresenta elementos sobre o objeto abordado. Na literatura, esses mesmos assuntos podem ser incorporados à narrativa e descobertos pelo leitor no decorrer da leitura.

“Como jornalista, dou aos meus textos informações sobre o objeto em questão, mas a literatura permite abordá-las todas de forma leve, deixando o leitor se introduzir nas palavras escritas, aprender, ver ‘sem esforço’”, diz.

Terra natal

Embora o romance tenha como centro as relações afetivas de Ele, Mato Grosso do Sul permanece como uma espécie de território de memória. O personagem tem os “pés de sua infância” fincados no Estado, segundo Mazé.

A presença sul-mato-grossense se relaciona também com a trajetória da autora, nascida em Glória de Dourados. As lembranças do Estado aparecem em diferentes trabalhos de sua produção e, neste novo romance, surgem ligadas às memórias do protagonista.

“Em todas as minhas obras, essas terras estão presentes, menos ou mais, dependendo de se a obra é um romance ou uma biografia de pessoas que vivem longe desse lugar”, afirma.

A escritora pretende retornar ao Brasil no fim de outubro. Antes de voltar ao Estado, no entanto, a programação de divulgação do romance começa em São Paulo, onde está localizada a Editora Patuá.

A previsão é de que novembro seja dedicado a atividades em diferentes espaços paulistas e, depois, ao Rio de Janeiro, onde Mazé pretende participar da Primavera dos Livros Mar Livre.

A passagem por MS está prevista para o início de 2027. “Começarei por Glória de Dourados, onde nasci e guardo um grande carinho, pelas lembranças do lugar da minha infância e adolescência e pelo seu povo, até chegar à nossa capital”, conta.

Apresentação

“Ele: Uma Procura Infinita” chega ao público com apresentação do escritor e professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Godofredo de Oliveira Neto, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).

A aproximação entre os dois aconteceu em Paris, onde Mazé vive. Godofredo trabalhou durante anos na Sorbonne e, depois de conhecer o texto, recebeu da autora o convite para apresentar o romance.

A resposta foi recebida por Mazé como um reconhecimento importante para o trabalho. Entre as observações feitas pelo escritor está a avaliação de que o romance apresenta domínio da forma romanesca, originalidade na trama, estrutura capitular e uma temática relevante.

“O domínio romanesco da Mazé é evidente, a originalidade da ‘intrigue’, a sequência capitular, a escritura e o tema em si bem o provam. Obra importante na nossa literatura”, escreveu Godofredo.

diálogo

Dia desses, todo-todo, o ex-governador Reinaldo Azambuja... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (30)

30/09/2026 00h01

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Carl Sagan - escritor americano

"Saber muito não significa ser inteligente; a inteligência não é só informação, mas também julgamento, a maneira pela qual uma informação é coordenada e utilizada”

Felpuda

Dia desses, todo-todo, o ex-governador Reinaldo Azambuja, que está disputando uma cadeira no Senado para chamar de sua, publicou um vídeo nas redes sociais em que ele sobe numa balança e afirma ter perdido quatro quilos desde o início da campanha eleitoral. Isso, segundo consta, mesmo não recusando uma comidinha ali, um pastelzinho acolá, uma chipa alhures. Ele só não mostrou como estão as solas dos seus sapatos. Mas dá para imaginar, né?!...

Até ela!

Nossa Senhora Aparecida não tem nada a ver com a disputa presidencial, mas acabou sendo envolvida, depois de divulgada uma notícia falsa de que Flávio Bolsonaro “cassaria” seu título de padroeira do Brasil. A notícia foi desmentida pela TV, que reconheceu o erro.

Mais

Só que as redes sociais publicaram a fake news e a disputa foi parar no Judiciário. O TSE mandou as redes suspenderem as postagens. Horas depois, o STF derrubou a decisão, mas o TSE manteve a suspensão. Nada como viver num país sem problemas...

Sandra Salomão, Maria Helena Pimentel e Dra. Mariam Kodjaoglanian
Dilla Oliveira

Ungidos

O eleitor desatento pode não ter percebido que pai e filha estão disputando eleição com as bênçãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pai é o Tenente Portela, que, na condição de soldado, dirigia o jipe do então tenente Bolsonaro no Exército em Nioaque. Dessa convivência nasceu uma grande amizade, que transferiu para a política. A filha, Ana Portela, saiu do nada para ser eleita vereadora em Campo Grande, com Bolsonaro pedindo voto nas redes sociais.

De sola

O deputado federal Nikolas Ferreira, que busca a reeleição por Minas Gerais, entrou de sola na campanha de Capitão Contar na disputa por uma vaga no Senado. Ele gravou vídeo apelando para o eleitor sul-mato-grossense colocar Contar no Senado para apoiar impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Munição

Durante debate promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo entre candidatos ao Senado, Simone Tebet defendeu que a classe política tenha vergonha na cara e passe a “roubar menos”. Na tentativa de fazer parecer que é preciso dar um basta nessa situação, acabou soando mais como redução de danos do que fiscal da moralidade. O candidato Guilherme Derrite não perdeu tempo e disse que político não pode roubar de jeito nenhum, aproveitando para sugerir que ela estaria admitindo algum grau de tolerância com a corrupção. Simone, claro, recuou da afirmação e concordou que nenhum político deve roubar. Mas deu o que falar...

Aniversariantes

  • Djanira (Deja) Estevão Correa,
  • Márcia Raquel Prazeres Miotello Ferrão,
  • Dr. Nélio Stabile,
  • Eliana Izabel Regasso de Souza,
  • Georgete Daude,
  • Aroldo Romero Cândido,
  • Ilda Moreno Sosa Ortiz,
  • Laysa Emy Kamimura,
  • Teresinha Prado de Albuquerque,
  • Irone Alves Ribeiro Barbosa,
  • Jerônimo Fernandes,
  • Eunicio Marçal Rosa,
  • Edison Yoshito Shinohara,
  • Maria Helena Ramos Baseggio,
  • Luiz Roberto da Costa,
  • Elza de Deus Fossatti,
  • Jerônimo Jeferson da Silva,
  • Jorge Tastumi Hada,
  • Edvaldo Zagatto,
  • Alfredo Domingos Torres Filho,
  • Milena Crestani Neto,
  • Paulo Roberto Paraguassu,
  • Maria Tereza Vendas Galhardo,
  • Annelise Kudiess Kumpel,
  • Célia Maciel Ferreira,
  • Carlos Antônio Pettengill Novaes,
  • Antônio Luiz Paulo,
  • Selma Marquesi,
  • Francisca Anizia Rocha de Sousa,
  • Illi Moretti Cirqueira,
  • Dr. José Roberto Oliva,
  • Geni dos Santos,
  • Edson Ruiz Albano,
  • Reginaldo Aparecido Pereira,
  • Hélio Yarzon Silva,
  • Pedro Paulo de Barros Lima,
  • Nair Lagemann Fedrizzi,
  • Ivete Maria da Silva Lopes,
  • Ana Maria Giraldo,
  • Regina Saravy Ferro,
  • Ivanir Ayala Alves,
  • Walter Correa de Barros,
  • Elizabeth Zocante,
  • Francisco Maniçoba,
  • Cleusa Medeiros Cândia,
  • Maria Fernanda Marques Soares,
  • Maria Beatriz Marques Soares,
  • Dr. Edson Bossay Costa,
  • Arnildo Fell,
  • Rosa Malagoli,
  • Nelson Assis de Aguiar,
  • Gustavo Barbosa Coelho,
  • Paulo Nobuo Tanamati,
  • Joceli Murad Abrão,
  • Marcos Luiz da Silva,
  • Dalva de Lima Kusano,
  • Olivio Ribeiro de Paulo,
  • Lealson Serra Bella,
  • Aurea Colenghi Oliveira,
  • Israel Freitas Simões,
  • Dr. Ricardo Leão de Souza Zardo,
  • Osnaldo Ramão Mendonça,
  • Maria Aparecida Zanda,
  • Walber Luíz Castro Noleto,
  • Rogério Brustoloni Guimarães,
  • Elenir Souza da Cunha,
  • Alisson Menezes Mendonça,
  • Fabiana Feitosa dos Santos,
  • Mário Sérgio Pache Anache,
  • João Carlos Ramirez,
  • Salete Teresinha de Luca,
  • Eduardo de Godoi Pereira,
  • Antônio Pedro da Costa Marques,
  • Margareth Medeiros Sanches Cervieri,
  • Bruno Denari,
  • Marco Antonio Gehlen,
  • Lauro Takeo Akiyama,
  • Elaine Oliveira Oshiro,
  • Abadio Queiroz Baird,
  • Robson Cação Lechuga Diniz,
  • Antônio Reginaldo Vasconcelos,
  • Niwton Nogueira,
  • Aparecido Martinez Espinola,
  • Bertoni Aparecido Gonçalves Nantes,
  • André Luis de Carvalho,
  • Bianca Haddad Delfini Perez,
  • Carlos Eduardo Bonfim e Messias,
  • Elaine Dobes Vieira,
  • Antônio Alves Corrêa,
  • Claudete Abrão,
  • Juliane dos Reis Lara Ponce Ruiz,
  • Ana Beatriz Caparroz Sanches,
  • Ricardo Martinez Froes,
  • Sandra Cervo Stefanello,
  • Roger Frederico Koster Canova,
  • Eva Regina Ferreira de Freitas,
  • Rosângela Cristina Cardoso Floriano,
  • Izidoro Antonio Viana Gutierrez Filho,
  • Ana Martinês Colman,
  • Giuliana Porto Salvador,
  • Ana Luiza Rodrigues Vale Almeida,
  • Roberto Tortul,
  • Alessandro de Souza Lopes,
  • Lúcio André de Almeida,
  • Mário Alves da Silva,
  • Nivaldo Inácio Campos,
  • Onorina de Menezes Fialho.

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