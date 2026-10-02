Para colocar ponto final nas tretas com o ex-governador Reinaldo Azambuja... Leia na coluna de hoje

Cecília Meireles - Escritora brasileira
"Em toda a vida, nunca me esforcei por ganhar nem me espantei por perder. A noção ou o sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade”.
FELPUDA
Para colocar ponto final nas tretas com o ex-governador Reinaldo Azambuja, o Capitão Contar revelou a participação decisiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, antes de ser preso. Por ser militar, Contar lembrou da disciplina nos quartéis de obediência e cumpriu as ordens de Bolsonaro para fazer as pazes com Azambuja e acabar de vez com as quedas de braço, mesmo “não se gostando”. No final, os dois selaram parceria na campanha eleitoral pela disputa das duas vagas ao Senado. Vamos ver no que vai dar...
Sem tempo
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Lula (PT) não fizeram campanha em cinco Estados. Um deles é MS. Flávio esteve aqui na pré-campanha, quando participou da abertura da Expogrande. Outros Estados não visitados: Tocantins, Rondônia, Acre e Espírito Santo.
Elas
O candidato a governador pelo PT, Fábio Trad, prometeu reservar 70% das secretarias para mulheres. Seria um feito histórico. Mas, para isso acontecer, ele precisa combinar, muito bem combinado, com o eleitor para assumir o governo de MS. Senão...
Renovação?
Nos bastidores, persiste a conversa de que se confirmada a tendência do eleitorado, como indicaram as pesquisas realizadas para consumo interno dos partidos, a renovação será significativa. Assim, muitas “caras novas” deverão surgir no cenário político de Mato Grosso do Sul. Como diria vovó, parafraseando o genial poeta Vinicius de Moraes: “Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure...”
Sonho meu...
A “velha guarda” da política de Mato Grosso do Sul sonha em poder voltar, e com tudo, para Assembleia Legislativa.Isso com a eventual eleição de Londres Machado, o mais antigo de todos, André Puccinelli e também Jerson Domingos. Há quem garanta que eles não querem muitas coisas não, mas só o comando do Poder Legislativo. Londres já presidiu Assembleia por 12 anos e Jerson por 8 anos. Sei não...
Sem lei seca
Neste domingo (4), a maior parte do país, incluindo Mato Grosso do Sul, não terá proibição estadual à venda de bebidas alcoólicas no primeiro turno das eleições. A restrição vale em sete estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Piauí. Até agora, Ceará e Roraima ainda não definiram se vão adotar a medida.Em Goiás e no Tocantins, parte dos municípios terá proibição. A lei seca eleitoral não é lei federal. Cada estado decide se adota a proibição.
ANIVERSARIANTES
- Dr. Joenildo de Sousa Chaves,
- Dra. Sandra Georges Sleiman Gomes,
- Roneu Moreira Brum,
- Eva Maria Cesar Oliva,
- Fernando Veríssimo Baruta,
- Gilson José Portes da Silveira,
- Dr. Elson Yamasato,
- Otávio de Souza Escobar,
- Jorge Alberto Caravajal Leite,
- Hedil Amado Felicio,
- Wanderley Herculano Olive,
- Abelardo Teixeira Fraga,
- Walter Pereira dos Santos,
- José Raphael Fernandes Lins,
- Thiago e Silva Teruya,
- Laércio Vendruscolo,
- Ana Paula do Souto de Arruda Alves,
- Henrique Xavier,
- Samuel de Arruda Farias,
- Dra. Ester dos Anjos Oliveira
- de Moraes,
- Dra. Maithê Vendas Galhardo,
- Dr. Marcio Vieira Recalde,
- Kenia Pereira Ifran,
- José Ivanir Ribeiro Durães,
- Gilberto Fleuri Stefanelo,
- Lucas Junot Dutra Morisson,
- Alfredo Antunes Soares,
- Jamil Rossetto Schelela,
- Antenor Balbinot Filho,
- Arcendina Oliveira Silveira,
- Carlos Eduardo de Souza Xavier,
- Cristian Queirolo Jacob,
- Durval Nunes da Silva,
- Allan Oliveira Gutemberg,
- Marta Maria Drumond,
- Dalcia Rodrigues da Silva,
- Eduardo de Paula de Souza,
- Angela de Jesus Santana,
- Edward de Figueiredo Cruz,
- Mario Pasini,
- Nelson Teruya,
- Paulo Sergio Fluninhan,
- Elias Torres Barbosa,
- Dra. Maria Auxiliadora Loschi,
- Dr. José Carlos Carrato,
- Priscila Papasidero,
- Ely Dias de Souza,
- Evaldo Rodrigues Patricio,
- Henrique João Ruas Pereira
- Coelho,
- Jader Roberto de Freitas,
- Ana Lúcia de Carvalho,
- José Vander Lopes Batista,
- Leandro de Souza Godoy,
- Marcel Marques Santos,
- Patrícia Senedes,
- Marcelo Fernandes
- de Carvalho,
- Mateus Bortolás,
- Orlando Cesar Costa,
- Pedro Ricardo da Silva,
- Rafael Cavazzoni Lima,
- Enio Villanova Torres,
- Renato Chagas Corrêa da Silva,
- Leontina Barbosa Alegre,
- Angela da Silva Dias,
- Fabiano Espíndola Pissini,
- Camila Corrêa de Souza,
- Elias de Araujo Alencar,
- Francisco de Paula Ribeiro,
- Munir Jorge,
- Vânia Maria Brum,
- Antonio Rodrigues Neto,
- Marisa Júlia Coutinho,
- Angela Maria Perez Donega,
- Carmélio José dos Santos Filho,
- Moysés Almeida Victório,
- José Vieira Lopes,
- Claudionor Teixeira,
- Angela Regina Bobadilha,
- Marco Aurélio Cardoso,
- Marilene Machado da Silva,
- Rosana Alves Correia,
- Angela Glória da Silva,
- Luciene Aparecida Ferreira,
- Andréia de Oliveira,
- Jonas Pereira de Souza Neto,
- Raimunda Rosa de Lima,
- Milton Rodrigues Pereira,
- Dr. Aguinaldo Pereira de Nadai,
- Henry Harfuch,
- Valdir Martinelli,
- Ana Lucia Laburu,
- Dr. Edvardes Carmona Gomes,
- Maria Yolanda de Castelo Branco,
- Raul Pertuzzatti,
- Alcindo Ribeiro Vilela,
- Rondinelio Corrêa de Gouveia,
- Werner Hugo Dreyer,
- Jeanete Bittencourt Maia,
- Adair Martins Torres,
- Marlene Oliveira Cunha Gregol,
- Solange Pereira Queiroz Nantes,
- Odair Serrano de Oliveira,
- Paulo César de Arruda,
- Welder Souza Mongelli,
- Alexandre Alves Herculano,
- Valdelice Sueli dos Santos,
- Carolina Bergo Domingues.
Colaborou com Tatyane Gameiro