Para começar o dia bem os seus dias, aposte no suco Reset Natural

Nada melhor que começar a semana de forma saudável e refrescante

Flavia Viana

Flavia Viana

08/03/2026 - 12h00
Com uma rotina equilibrada e bem-organizada, além de instituição de hábitos saudáveis no cotidiano, você aumenta as suas chances de ter mais qualidade de vida e viver com conforto e alegria. Um dos hábitos saudáveis mais importantes é, sem dúvidas, a prática regular de exercícios físicos com uma boa alimentação.
A Água Doce Sabores do Brasil dividiu com a gente a receita saudável e refrescante para o nosso dia a dia. Confira!

RESET NATURAL

Ingredientes:

  • 200 ml de água de coco
  • 50ml de suco de limão
  • 5 gramas ou 1 fatia fina de gengibre
  • 5 gramas de salsinha
  • 1 maçã pequena
  • 6 pedras de gelo

Modo de preparo:

Comece batendo a água de coco, o suco de limão, o gengibre, a salsinha e os pedaços da maça em um liquidificador. Acrescente as pedras de gelo e sirva imediatamente.

  • Tempo de preparo: 10 minutos
  • Grau de dificuldade: Fácil
  • Rendimento: 1 porção

Quando o pet vira alvo: um sinal silencioso de violência contra a mulher

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a psicóloga Juliana Sato alerta para um padrão pouco discutido nas relações abusivas: o uso do animal de estimação como instrumento de controle, coerção e intimidação dentro de casa.

07/03/2026 16h04

Quando o pet vira alvo: um sinal silencioso de violência contra a mulher

Quando o pet vira alvo: um sinal silencioso de violência contra a mulher Foto: Divulgação

No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a discussão sobre violência doméstica costuma ganhar espaço. Porém, nem sempre todos os seus sinais são reconhecidos. Entre eles, há um aspecto ainda pouco debatido: quando o animal de estimação se torna alvo de tensão, crítica ou ameaça dentro da relação.

A psicóloga Juliana Sato alerta para um padrão pouco discutido nas relações abusivas: o uso do animal de estimação como instrumento de controle, coerção e intimidação dentro de casa que pode parecer, à primeira vista, um simples conflito de convivência, em alguns contextos revela padrões de controle, desqualificação e coerção que atingem a mulher por meio de um vínculo afetivo que ela não deseja (ou nã o consegue) romper.

Confira logo abaixo o que diz a profissional Juliana Sato sobre o asssunto. Ela é certificada pela renomada Association for Pet Loss and Bereavement, entidade pioneira e referência em luto pet nos Estados Unidos. 

Preferência por animais de estimação não define caráter nem funciona, por si só, como marcador de personalidade. Há motivos legítimos para manter distância de pets, como alergias, fobias, experiências negativas anteriores, valores familiares ou limites pessoais.

O que realmente merece atenção é a forma como essa preferência aparece na convivência, sobretudo quando há uma relação afetiva em que o animal já ocupa um lugar importante, porque é nesse ponto que se torna possível observar se existe respeito pelo que é valioso para o outro e se há disposição para construir uma vida em comum sem transformar diferenças em disputa.

No cotidiano doméstico, o pet costuma ocupar um espaço que mistura rotina e vínculo; para muita gente, não se trata de um detalhe da casa, mas de uma presença que atravessa a história pessoal e participa da organização emocional da vida.

Quando o parceiro não tem afinidade com animais, isso pode ser administrado com maturidade, desde que a convivência se estabeleça com acordos claros e reconhecimento mútuo do que cada um considera essencial.

A tensão começa quando a presença do animal passa a alterar o clima do lar, e o vínculo, em vez de ser respeitado como parte da vida de quem o trouxe, passa a ser tratado como exagero ou inconveniência, criando um cenário em que o responsável pelo pet se vê, aos poucos, cedendo mais do q ue gostaria para evitar conflito.

É nesse momento que o assunto deixa de ser gosto pessoal e passa a revelar padrões relacionais. Quando o pet vira palco de conflito, o que aparece com frequência é a dificuldade de sustentar o lugar do outro dentro da relação, como se a convivência só fosse “permitida” quando o parceiro passa a editar a própria rotina para não desagradar quem precisa comandar o ambiente.

A situação se torna mais delicada quando surgem desqualificações, tentativas de impor regras não combinadas ou atitudes que transformam cuidado em motivo de crítica, porque isso já não diz respeito ao animal, mas à forma como aquela relação lida com limites e autonomia.

Esse ponto ganha outra dimensão quando entram em cena comportamentos de coerção. Em contextos de violência doméstica, ameaças ou agressões contra animais podem ser usadas como forma indireta de controle, atingindo a pessoa por meio de um vínculo que ela não quer, ou não consegue, abandonar.

A literatura que discute a chamada Teoria do Elo observa que maus-tratos contra animais podem funcionar como sinal de alerta para outras violências dentro de casa, inclusive contra mulheres, o que exige atenção quando o animal é intimidado, negligenciado ou ferido, já que nessas situações o problema deixa de ser apenas doméstico e passa a envolver risco.

Não gostar de animais pode ser apenas preferência; o alerta aparece quando isso vem junto de desprezo pelo seu vínculo e pressão para você ceder, porque esse padrão raramente fica restrito ao pet e tende a invadir outras áreas da vida, justamente aquelas em que você precisaria ser tratada com consideração.

Quando o vínculo com o pet vira alvo, o que está em jogo não é o animal em si, mas a forma como aquela relação decide quem pode existir com autonomia e quem precisa se adaptar para manter a paz.

Em casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, a denúncia pode ser feita pelo Disque 181, pela Polícia Militar no 190 em situações de flagrante, diretamente em uma Delegacia de Polícia ou por meio das delegacias eletrônicas estaduais, além dos canais do Ministério Público e dos serviços municipais de proteção animal ou zoonoses.

Quando o pet vira alvo: um sinal silencioso de violência contra a mulher Juliana Sato é certificada pela renomada Association for Pet Loss and Bereavement, entidade pioneira e referência em luto pet nos Estados Unidos - Divulgação

The Wrecking Crew aposta no sofá e no carisma de seus astros

Ação, humor chulo e química fraterna sustentam um filme confortável e confuso

07/03/2026 13h59

The Wrecking Crew aposta no sofá e no carisma de seus astros

The Wrecking Crew aposta no sofá e no carisma de seus astros Foto: Divulgação

Há filmes que já nascem com um destino claro, e The Wrecking Crew é um deles. Desde a concepção até o resultado final, tudo aqui parece pensado para o sofá, para o consumo despretensioso e para um público que busca ação ruidosa, humor fácil e rostos conhecidos que saibam conduzir esse tipo de experiência sem exigir muito envolvimento emocional. Não há esforço real para disfarçar essa vocação. O filme assume sua função de entretenimento direto e se organiza inteiramente em torno disso.

O centro de gravidade está em Jason Momoa, que entrega exatamente o que se espera dele e talvez seja por isso que funcione. Suas piadas chulas, seu humor físico e seu excesso performático não são acidentes, mas escolhas conscientes.

Momoa usa todos os clichês de sua persona pública de forma deliberadamente divertida, exagerando trejeitos, expressões e reações como quem entende que o jogo aqui não é o da sofisticação, mas o da cumplicidade com o espectador. É um carisma que não depende do texto, mas que o atravessa e o sustenta, mesmo quando o roteiro parece pouco interessado em fazer sentido.

Ao lado dele, Dave Bautista funciona como contraponto mais contido e surpreendentemente eficaz. Os dois convencem como irmãos não por um trabalho dramático elaborado, mas pela fisicalidade compartilhada, pelo contraste de corpos e pela dinâmica quase infantil de rivalidade e afeto que o filme explora o tempo todo. É uma relação construída mais no gesto do que na palavra, o que combina com a lógica geral da narrativa.

Para o público brasileiro, há ainda um agrado específico e assumidamente calculado. A presença de Morena Baccarin como a namorada brasileira adiciona uma camada extra de identificação e humor, especialmente quando o filme permite que Momoa transforme expressões como “neném” e “chuchu” em pequenas gags que funcionam justamente pela mistura de afeto, deboche e estranhamento cultural. Não é humor sofisticado, mas cumpre seu papel dentro da proposta.

A trama, por sua vez, é confusa e quase irrelevante. Ela existe apenas como pretexto para encadear cenas de luta, perseguições e piadas, sem grande preocupação com coerência interna ou desenvolvimento narrativo. A crítica percebeu isso com clareza e, em geral, não pareceu incomodada. The Wrecking Crew não tenta ser mais do que é. Ele se instala confortavelmente em seu gênero, aceita seus limites e aposta na familiaridade como valor.

O resultado é um filme claramente nichado, feito para passar o tempo, para ser visto com atenção dividida e para oferecer uma sensação de conforto a quem aprecia esse tipo de ação leve e humor escancarado. Não há ambição de marcar época ou reinventar o buddy movie.

Há apenas a consciência de que carisma, química e repetição de fórmulas ainda são suficientes para segurar o espectador por algumas horas. Dentro dessa lógica, The Wrecking Crew entrega exatamente o que promete e talvez seja por isso que funcione tão bem quanto se espera.

