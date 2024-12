Parada Natalina chega à Rua 14 de julho nesta terça-feira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Parada Natalina, uma das principais atrações do Natal campo-grandense, retorna à Rua 14 de Julho às 18h30 da noite desta terça-feira, trazendo alegria ao público. Um dos destaques da apresentação é a Família Rena, que cativa crianças por onde passa.

A atração volta ao local na próxima quinta-feira (19), e nos dias 21 e 23 de dezembro, também às 18h30.

Para os próximos dias, a programação das paradas natalinas continua na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, levando ainda mais magia às noites de fim de ano.

Cidade do Natal

Nesta terça-feira (17), a Cidade do Natal oferece uma programação especial com a apresentação do Coral Canto em Campo, às 19h, que promete emocionar o público com canções natalinas. O local, que já se consolidou como ponto de encontro para famílias, segue com uma agenda repleta de atrações musicais e gastronômicas até o fim do mês.

Além das apresentações culturais, os visitantes da Cidade do Natal podem desfrutar de uma ampla diversidade gastronômica na praça de alimentação, com opções para todos os gostos e preços acessíveis, a partir de R$ 6. Entre as delícias oferecidas, destacam-se cupim soleado com mandioca, comida japonesa, opções veganas e diversos lanches.

City Tour de Natal

O City Tour de Natal segue com saídas da Cidade do Natal às 18h, 19h e 20h, oferecendo uma experiência completa para quem deseja conhecer mais da decoração natalina pela cidade. O tour acontece até o dia 30 de dezembro, exceto em dias específicos.

A Cidade do Natal funciona diariamente das 17h30 às 22h30, até o dia 31 de dezembro. Confira a programação cultural para a semana no local:

Programação cultural

16/12 – Segunda-feira

Coral das Hosanas – 19h30

17/12 – Terça-feira

Coral Canto em Campo – 19h

18/12 – Quarta-feira

Edenis Music Inspiration - Otávio Neto – 19h30

19/12 – Quinta-feira

Coral e Orquestra Adoração (IEADMS) Maestro Paulo Silva – 19h

20/12 – Sexta-feira

Haywana – 19h30

21/12 – Sábado

Dany Cristinne – 19h30

22/12 – Domingo

Voz Mece – 19h30

Assine o Correio do Estado.