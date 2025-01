Parque da Mônica estreia em shopping de Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Os pequenos que ainda estão com toda a energia das férias para gastar têm como opção de lazer o Parque da Mônica Esportes, que iniciou suas atividades nesta quinta-feira (9), no Shopping Campo Grande.

Essa é a primeira vez no Brasil que o Parque da Mônica traz um circuito de aventuras infláveis, piscina de bolinhas, giro radical e espaço multijogos com a temática do grupo de amigos dos quadrinhos criados por Maurício de Souza: A Turma da Mônica.

Podem brincar crianças de 2 a 13 anos de idade, e, para maior comodidade dos pais, a atração está localizada na praça de eventos. É importante correr, pois o evento tem uma passagem rápida.

Ingressos

Parque da Mônica Esportes

R$ 60 (até 40 minutos)

R$ 70 (41 a 80 minutos)

R$ 80 (81 a 120 minutos)

R$ 90 (121 a 160 minutos)

Crianças PCD (Pessoa com Deficiência) e dentro do TEA (Transtorno do Espectro Autista) têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteirinha ou laudo de comprovação.

O momento de levar a criançada e os amiguinhos para curtir até a energia acabar chegou! O horário de funcionamento durante a semana é das 10h às 22h, e nos finais de semana, até às 20h.

A atração está localizada na praça de eventos em curta temporada, com funcionamento das 10h às 22h, de segunda-feira a sábado, e até 20h aos domingos.

Imagem Divulgação

Feira literária

Pensando na importância de incentivar a leitura nos pequenos, o shopping está promovendo a Feira de Livros Letrinhas, com opções no ‘precinho’ a partir de R6,90. São publicações infantis, ficção, romance, aventura e outros estilos.

Mais diversão

Não dá para ficar em casa com o Kinder Parque, que leva os pequenos em um circuito de aventuras composto por sete brinquedos para crianças de 1 a 12 anos.

Os valores são de R 50 para 40 minutos, e mais R10 a cada 15 minutos adicionais. O Kinder Parque está localizado no 2º piso, próximo ao Carrefour.

Alegria dos pais

Para a alegria dos grandinhos, o Yuup Play está com bônus em dobro nas férias de janeiro! Com a compra de um passaporte, o outro vem de bônus.

O espaço tem chamado a atenção da garotada por reunir jogos, games, carrossel, piscina de bolinhas, bate-papo e muito mais. Localizado no 2º piso, na compra dos ingressos de R 50, ganha mais ‘cinquentinha’.

Atenção: o benefício é ativado exclusivamente pelo aplicativo do Shopping Campo Grande.

Cineminha

Entrando no clima, enquanto a Turma da Mônica diverte os pequenos na praça, no cinema entra em cartaz o filme Chico Bento, que precisa salvar a goiabeira do Sinhô Lau.

Os pequenos vão amar assistir a ‘Chico Bento e a Goiabeira’, que estreou esta semana nas salas, com classificação livre.

