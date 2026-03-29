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Páscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a família

Confira sugestões de prato principal e sobremesa para comemorar a data

Flavia Viana

Flavia Viana

29/03/2026 - 09h00
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Celebrada em 5 de abril neste ano, a Páscoa é uma das datas mais tradicionais do calendário brasileiro e um momento especial para reunir a família à mesa. Para quem deseja preparar um almoço saboroso de maneira econômica para receber amigos e familiares, a Água Doce Sabores do Brasil e o Divino Fogão apresentam sugestões de receitas de prato principal e sobremesa que unem economia, facilidade e muito sabor para a ocasião para a Páscoa do B+, confira!
 

Páscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a família - Divulgação

TILÁPIA AO MOLHO DE ALHO-PORÓ

Ingredientes:

  • 1 kg de filé de tilápia
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de pimenta do reino
  • 200 gramas de alho-poró
  • 5 colheres de sopa de manteiga
  • 5 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 500 ml de leite
  • 1 colher de café de tempero pronto
  • 1 colher de chá de cebola em pó
  • 100 gramas de requeijão

Modo de preparo:

Em uma panela, adicione a manteiga e a farinha de trigo até que vire uma massa. Em seguida, adicione o leite e mexa sem parar. Após isso, adicione ½ colher de café de noz moscada. Em outra panela, coloque uma colher de sopa de manteiga, 200 gramas de alho-poró fatiado e frite até que ele esteja cozido.

Adicione o tempero pronto, a cebola em pó, a pimenta do reino e adicione o molho branco e 100 gramas de requeijão. Em seguida, mexa até incorporar. Ajuste o sal se necessário. Asse o filé de tilápia em fogo médio.

Montagem: Em uma travessa, adicione molho branco em baixo, em seguida o peixe assado e cubra com o restante do molho. Coloque fatias de limão grelhada e um ramo de alecrim.
 

Páscoa sem complicação: receitas econômicas e saborosas para celebrar com a família - Divulgação

 BOMBOM DE PÁSCOA

Ingredientes:

  • 300 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 100 gramas de chocolate branco derretido
  • 2 colheres de sopa de creme de avelã (opcional)

Modo de preparo:

Inicialmente, derreta o chocolate e pincele nas forminhas de bombom e leve para a geladeira para firmar. Para o recheio, misture o creme de leite com o chocolate branco derretido e o creme de avelã. Depois, recheie os bombons e cubra com mais chocolate derretido e deixe na geladeira até endurecer.

Cinema Correio B+

Emergência Radioativa na Netflix: o que a série mostra, o que aconteceu em Goiânia?

Boa reconstrução histórica que revisita um dos maiores desastres do Brasil

28/03/2026 14h00

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Emergência Radioativa na Netflix: o que a série mostra, o que aconteceu em Goiânia

Emergência Radioativa na Netflix: o que a série mostra, o que aconteceu em Goiânia Foto: Divulgação

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A chegada de Emergência Radioativa ao catálogo da Netflix subiu rapidamente no Top 10 mundial, aparecendo em terceiro lugar como uma das séries mais vistas do final de março. Ela não se sustenta apenas pela curiosidade em torno de uma história real, mas pela sensação de que certos acontecimentos nunca se encerram de fato, apenas retornam sob novas formas quando voltam ao centro do debate público.

Emergência Radioativa parte de um dos acidentes radiológicos mais graves já registrados fora de uma usina nuclear e transforma um episódio muitas vezes reduzido a números em uma narrativa que recoloca pessoas, escolhas e consequências no centro.

O que aconteceu em Goiânia em 1987

Em setembro de 1987, dois catadores encontraram um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativada na cidade de Goiânia. Dentro do equipamento havia uma cápsula com césio-137, um material radioativo altamente perigoso que, naquele momento, parecia apenas um objeto curioso, quase fascinante, sobretudo pelo brilho azulado que emitia no escuro.

O equipamento foi desmontado e partes dele levadas para um ferro-velho, onde a cápsula acabou sendo aberta. O pó brilhante começou a circular entre familiares, amigos e vizinhos, compartilhado sem qualquer noção de risco, tocado com as mãos, levado para dentro de casa, espalhado como algo raro e intrigante. O que parecia inofensivo se transformou rapidamente em uma cadeia de contaminação que atingiu centenas de pessoas.

A dimensão do desastre só começou a se revelar quando surgiram sintomas graves e profissionais de saúde perceberam que estavam diante de algo que não se encaixava em nenhum diagnóstico comum. O Brasil, naquele momento, não estava preparado para lidar com um acidente dessa natureza fora de um ambiente controlado.

Como a situação foi contida

A resposta exigiu uma mobilização inédita de autoridades sanitárias, forças armadas e especialistas em energia nuclear. Áreas inteiras foram isoladas, casas demolidas, objetos pessoais passaram a ser tratados como resíduos radioativos.

Pessoas foram levadas para centros de triagem, muitas vezes sem compreender plenamente o que estava acontecendo, enquanto equipes tentavam mapear a extensão da contaminação.

O processo de descontaminação foi longo e complexo. Toneladas de material foram recolhidas e armazenadas em locais preparados para conter a radiação. O episódio acabou sendo classificado como um dos acidentes radiológicos mais graves do mundo, especialmente pelo impacto humano fora de uma usina nuclear.

As consequências que continuam reverberando

Quatro pessoas morreram diretamente em decorrência da contaminação, entre elas a menina Leide das Neves, que se tornou o rosto mais emblemático da tragédia. Centenas apresentaram diferentes níveis de exposição, com efeitos físicos e psicológicos que se estenderam por anos.

O impacto ultrapassou a questão da saúde. Moradores de Goiânia enfrentaram estigmatização, rejeição em outras cidades e um medo difuso que alterou relações sociais e a própria percepção sobre o lugar. A cidade passou a carregar uma marca que não se limita ao tempo imediato do acidente.

A série se apoia justamente nessa dimensão ao mostrar que as consequências não se encerram quando o material é contido. Elas permanecem na memória, na identidade e na forma como aquela história continua sendo contada.

Como e quando a série surgiu

Emergência Radioativa surge em um momento em que as plataformas de streaming ampliam o investimento em histórias reais com forte identidade local e potencial de circulação global.

A escolha pelo caso do césio-137 acompanha esse movimento, mas também responde a uma tendência mais ampla de revisitar tragédias por meio de uma linguagem audiovisual contemporânea, próxima do thriller e do drama psicológico.

Concebida como minissérie, a produção reconstrói os dias que antecedem a descoberta da contaminação, acompanha a propagação do material e observa a resposta das autoridades. A narrativa alterna pontos de vista, acompanhando tanto vítimas quanto profissionais envolvidos na tentativa de conter o desastre.

Elenco e construção dramática

O elenco reúne nomes conhecidos do audiovisual brasileiro, com interpretações contidas e emocionantes. A série aposta em personagens que reagem com confusão, negação e, gradualmente, desespero.

Essa escolha reforça a proposta da narrativa ao aproximar o espectador da experiência dos personagens, mantendo a sensação de que tudo aquilo poderia ter acontecido em qualquer contexto semelhante.

O que a crítica tem dito

A recepção crítica tem sido, em grande parte, positiva no que diz respeito à forma, destacando a capacidade da série de construir tensão sem recorrer a soluções fáceis, respeitando a natureza invisível do perigo.

A comparação com Chernobyl aparece com frequência, mas quase sempre acompanhada de uma ressalva importante, já que a história brasileira se sustenta por si mesma ao expor uma cadeia de negligências mais fragmentada e, por isso, mais difícil de atribuir a um único responsável.

Ao mesmo tempo, a série enfrenta críticas de representantes das vítimas, que questionaram a produção por não terem sido consultados de forma mais direta e criticaram decisões como a ausência de filmagens em Goiânia. Esse tipo de reação amplia a discussão e introduz uma dimensão ética que vai além da análise estética, mas honestamente, não interfere no resultado final.

Por que a série repercute agora

O alcance da série indica que existe um interesse imediato do público, impulsionado tanto pela curiosidade quanto pela redescoberta de um episódio que, apesar de amplamente documentado, nunca foi completamente assimilado.

Ao trazer o acidente de volta ao centro da conversa, Emergência Radioativa não oferece respostas definitivas nem tenta encerrar o tema. O que a série faz é reativar uma memória que continua produzindo efeitos, lembrando que certos acontecimentos seguem moldando o presente muito depois de deixarem o noticiário.

Gastronomia

Livro lançado na Capital resgata várias receitas de imigrantes da Ilha de Okinawa

Obra reúne pratos, histórias e tradições preservadas por gerações de imigrantes e que, até hoje, permaneciam restritas ao ambiente familiar

28/03/2026 11h30

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Para resgatar e preservar a culinária tradicional okinawana, autores do livro consultaram os membros mais antigos da comunidade

Para resgatar e preservar a culinária tradicional okinawana, autores do livro consultaram os membros mais antigos da comunidade Montagem - Raquel de Souza/Henrique Arakaki

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Os sabores e saberes da culinária okinawana, mantidos por décadas dentro das casas de famílias imigrantes, ganham agora registro inédito em livro. A obra “Kwachi Sabirá – Culinária, histórias e receitas dos primeiros imigrantes okinawanos em Campo Grande” será lançada neste sábado, a partir das 18h, na Associação Okinawa de Campo Grande, reunindo receitas, memórias e tradições que atravessaram gerações.

O lançamento marca um momento histórico para a cidade, que abriga a segunda maior comunidade okinawana do Brasil. Ao longo dos anos, a presença desses imigrantes ajudou a construir uma identidade cultural singular, resultado da fusão entre costumes trazidos da ilha de Okinawa e influências locais – combinação que tem como maior símbolo o sobá, reconhecido como patrimônio imaterial de Campo Grande.

Embora muitas vezes associada à culinária japonesa, a gastronomia de Okinawa possui características próprias. Isso porque a ilha foi, por séculos, um reino independente, com língua, cultura e tradições distintas do Japão. Essa singularidade também se reflete nas receitas reunidas no livro, que preserva, inclusive, a nomenclatura original dos pratos na língua okinawana.

De acordo com uma das autoras, Renata Kawano, a imigração japonesa em Campo Grande teve uma característica particular: cerca de 70% dos imigrantes que chegaram à cidade eram oriundos de Okinawa. “No livro usamos os nomes na língua de Okinawa, como uma forma de resgatar esses termos”, explica.

A publicação é resultado de aproximadamente um ano de trabalho e contou com a participação ativa da comunidade. Assinam a obra Marcel Arakaki Asato, Dirce Kimié Guenka, Nilton Kiyoshi Shirado e Renata Naomi Otto Kawano. O livro surge como um esforço coletivo para preservar uma herança cultural que corria o risco de se perder com o tempo.

“Este livro nasceu da necessidade urgente de preservar, registrar e transmitir a rica herança culinária trazida pelos milhares de imigrantes okinawanos que chegaram a Campo Grande há mais de um século. Eles trouxeram histórias, danças, músicas, receitas de comidas simples e uma forma de cozinhar que sustentava o corpo e as memórias da terra natal”, destaca Marcel Arakaki.

Como parte desse resgate, a equipe entrevistou membros mais antigos da comunidade, todos com mais de 90 anos, que compartilharam lembranças sobre os hábitos alimentares e o cotidiano das primeiras gerações.

Entre eles estão Cândida Adania, Jorge Tetsu Taira e Nobukatsu Higa, cujos relatos ajudaram a reconstruir parte dessa história.

O livro apresenta receitas emblemáticas da culinária okinawana, como o castirá – bolo de rapadura bastante conhecido entre descendentes, mas hoje pouco consumido até mesmo em Okinawa; o andagui, bolinho doce semelhante ao bolinho de chuva brasileiro; o arroz vermelho, tradicional em celebrações por simbolizar prosperidade; e a sopa de cabrito, antes preparada apenas em ocasiões especiais e atualmente servida na festa junina da associação.

Também não poderia faltar o sobá, prato que se tornou um dos maiores símbolos gastronômicos de Campo Grande, embora sua versão local tenha se transformado ao longo do tempo, distanciando-se da receita original da ilha.

A ideia de reunir esse patrimônio em livro surgiu após a visita de chefs de Okinawa à cidade, quando os autores perceberam que diversas receitas já haviam sido adaptadas pelas famílias locais. A constatação reforçou a urgência de documentar essas transformações e preservar as origens.

A obra contou ainda com apoio do governo de Okinawa, especialmente por meio dos autores Dirce Kimié Guenka e Nilton Kiyoshi Shirado, que atuam como Embaixadores da Boa Vontade da província.

Publicado em português, inglês e japonês, o livro busca alcançar não apenas leitores brasileiros, mas também descendentes e interessados em outras partes do mundo.

Castirá (bolo de rapadura okinawano)

Para resgatar e preservar a culinária tradicional okinawana, autores do livro consultaram os membros mais antigos da comunidade

Ingredientes

 

  •  1 rapadura (500 g);
  •  5 xícaras de água;
  •  1 ovo;
  •  4 colheres (de sopa) de óleo;
  •  1 colher (de sopa) de bicarbonato de sódio;
  •  4 xícaras de farinha de trigo;
  •  Gengibre ralado (opcional);
  •  Gergelim para finalizar.

Modo de Preparo

  • Coloque a rapadura picada em uma panela com as 5 xícaras de água. Ferva até dissolver completamente. Desligue o fogo e deixe esfriar. Separe meia xícara desse caldo e reserve para a finalização. 
  • Em uma tigela grande, coloque o restante do caldo de rapadura já frio. Acrescente o ovo, o óleo e o bicarbonato. Misture delicadamente. Adicione a farinha aos poucos, mexendo com colher de pau ou espátula – sem bater, apenas incorporando. Se desejar, coloque um pouco de gengibre ralado.
  • Despeje a massa em uma assadeira untada e enfarinhada. Leve ao forno médio (180 °C) por aproximadamente 35 minutos a 45 minutos, ou até firmar e dourar levemente.
  • Retire do forno e, ainda quente, regue a superfície com o meio copo do caldo de rapadura reservado, espalhando com uma colher. Polvilhe gergelim por cima – o caldo ajuda a fixar.

Observações:

O castirá deve ficar firme, mas úmido por dentro. O gengibre é opcional, mas bastante tradicional entre as famílias antigas.

Sobá

Para resgatar e preservar a culinária tradicional okinawana, autores do livro consultaram os membros mais antigos da comunidade

Ingredientes

Para o macarrão (aprox. 1 kg)

  •  1 kg de farinha de trigo branco comum;
  •  3 ovos (ou 6 ovos, se não usar água de cinzas);
  •  2 colheres (de chá) de sal;
  •  Água, apenas o suficiente para dar o ponto;
  •  2 colheres (de sopa) de óleo;
  •  Ajinomoto a gosto;
  •  Opcional da tradição: água de cinzas.

Preparo: 

Ferver 1 litro de água com 1 xícara de cinzas de carvão ou lenha. Deixar decantar e usar apenas o líquido claro.

Proporção: Para 1 kg de trigo, usar 1 xícara de café dessa água.

Para o caldo (rende cerca de 5 tigelas)

  •  1 kg de osso de vaca;
  •  500 gramas de osso de porco;
  •  Meio copo americano de shoyu;
  •  Hondashi a gosto;
  •  Sal, se necessário.

Para servir

  •  Omelete fina fatiada;
  •  Cebolinha picada;
  •  Carne de porco, costelinha ou carne bovina cozida e fatiada;
  •  Alga kombu ou kamaboko, conforme costume familiar (opcional).

Modo de Preparo

Macarrão

  • Misture a farinha, o sal, os ovos, o óleo e o ajinomoto.
  • Vá adicionando água (ou água de cinzas + água) aos poucos, até formar uma massa firme e homogênea.
  • Sove bem até ficar lisa.
  • Abra a massa com rolo ou cilindro e corte em tiras próprias para sobá.
  • Polvilhe farinha para não grudar e reserve.

Caldo

  • Aqueça uma panela grande sem óleo e coloque os ossos diretamente sobre o fundo quente.
  • Deixe queimar levemente, mexendo sempre. Essa etapa dá profundidade ao sabor.
  • Acrescente água até cobrir os ossos e deixe ferver.
  • Vá retirando a espuma que se forma na superfície.
  • Cozinhe por 2 a 3 horas, até a carne se desprender dos ossos.
  • Tempere com hondashi e shoyu. Ajuste o sal se necessário.
  • Coe o caldo, se desejar, e reserve.

Montagem

  • Cozinhe o macarrão em água fervente até ficar al dente.
  • Divida o macarrão em tigelas.
  • Cubra com o caldo quente.
  • Finalize com:
  • Omelete fatiada;
  • Cebolinha;
  • Carne fatiada (porco, costela ou bovina);
  • Sirva bem quente.

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