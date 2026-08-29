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Pelos brancos também amarelam: entenda por que isso acontece com os pets

Assim como os cabelos, pelagens claras exigem cuidados específicos para preservar fios sem comprometer a saúde da pele; veterinária dá dicas

Flavia Viana

Flavia Viana

29/08/2026 - 15h00
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Quem tem cabelos loiros ou assumiu os brancos provavelmente já conhece o problema: com o tempo, os fios podem ganhar uma tonalidade amarelada e perder luminosidade.

Nos pets de pelagem branca ou clara, isso também pode acontecer. Porém, se com os humanos os produtos escolhidos já exigem atenção, com os animais o cuidado precisa ser redobrado. Isso porque o uso de shampoos inapropriados pode provocar o ressecamento ou sensibilizar a pele.

Esses fios têm pouca ou nenhuma melanina, pigmento natural que, além de dar cor, atua na proteção contra a radiação UV. Portanto, sua ausência deixa o pelo mais vulnerável a danos solares.

Quando a pele também é pouco pigmentada, a área fica ainda mais suscetível aos efeitos do sol, mesmo que nem todo pet com pelagem branca ou clara desenvolva problemas de pele.

“Os shampoos matizadores e clareadores encontrados normalmente no mercado promovem uma limpeza profunda com foco no embelezamento, o que pode acabar ressecando a pele e deixando os pelos opacos, com aquele efeito de ‘estopa’. O cuidado com a pelagem branca precisa considerar também a hidratação e a proteção da pele”, afirma Nathália Starek, médica-veterinária e CEO da Vidaá. 

A lógica acompanha uma mudança mais ampla na maneira como os cuidados com os animais vêm sendo encarados. Em vez de olhar somente para brilho, maciez e aparência da pelagem, o conceito de skincare pet parte da saúde da pele e dos fios e considera as necessidades específicas de cada animal.

A individualização é especialmente importante porque não existe uma única rotina adequada para todas as pelagens. “Quando falamos de pelagens claras, não basta pensar em neutralizar o amarelo. É preciso preservar a barreira da pele e manter os fios hidratados e protegidos. A aparência saudável da pelagem é consequência desse cuidado”, completa Nathália.

Diálogo

Na eleição deste ano, o eleitor poderá encontrar mais do que sobrenomes... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna Diálogo deste sábado (29) e domingo (30)

29/08/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Sérgio Cruz - poeta de ms

"De repente, a palavra deixou de ser crível; não é possível mais trazer a verdade contida, pois repetida, a mentira vira verdade”.

FELPUDA 

Na eleição deste ano, o eleitor poderá encontrar mais do que sobrenomes conhecidos nas urnas: achará articuladas dobradinhas familiares. Rodolfo Nogueira tenta a reeleição para deputado federal ao lado da esposa, Gianni Nogueira, candidata à Assembleia. Roberto Hashioka também vai à Câmara Federal levando a tiracolo a esposa, Dione Hashioka, que busca retornar à Assembleia. Já Geraldo Resende quer eleger a filha, Bárbara Resende. É a campanha no melhor estilo “família unida”: um pede voto para o outro. Vai vendo...

Retorno

Cinco ex-presidentes da Assembleia Legislativa de MS disputam o retorno nas eleições deste ano: Londres Machado, Paulo Corrêa, Gerson Claro, Jerson Domingos e Junior Mochi. Caso sejam reeleitos, eles poderão voltar a colocar seus nomes à disposição dos colegas para  presidência do Legislativo. A disputa pela cobiçada cadeira, portanto, poderá reunir novamente nomes que já estiveram no comando. Agora, tudo dependerá das urnas.

60+

A eleição de 2026 para o Senado mostra um perfil etário cada vez mais maduro entre os candidatos. Passa de um terço os que têm 60 anos ou mais, enquanto uma parcela menor está na faixa dos 35 aos 39 anos. O envelhecimento da população brasileira também se reflete nas urnas, com presença significativa de candidatos acima dos 70 anos. Há ainda quem tenha chegado aos 80 e continue disposto a encarar a maratona eleitoral. 

Esperança

Nos bastidores da política, a pergunta é para onde irão os votos que, em tese, seriam de Nelson Trad Filho. Levantamentos para consumo interno indicam crescimento considerável do apoio a Reinaldo Azambuja. Quem apostava em Vander Loubet como principal beneficiário da mudança, poderá ter de rever as contas. Até o Capitão Contar estaria ganhando inesperada sobrevida nesse rearranjo eleitoral. É esperar para conferir.

Assistência

Vereadores de Campo Grande receberam o relatório do 2º trimestre da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atualmente, três unidades oferecem 225 vagas para moradia de idosos, todas ocupadas. Cerca de 60 pessoas aguardam na fila por uma vaga, enquanto uma das propostas é a criação do Centro-Dia para receber idosos durante o dia e que retornem às suas casas no fim do expediente.

Com feijão

O jornalista Jefferson de Almeida reuniu de A a Z na 26ª edição da sua tradicional feijoada. Foi no último dia 15, na Estância Montana, com decoração de Ricardo Malta. Da música a gastronomia, Jefferson cuidou pessoalmente de todos os detalhes. Os flashes são do Studio Vollkopf.

Diálogo

 

Diálogo
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ANIVERSARIANTES

SÁBADO (29)

  • Mozart Vilela Andrade Júnior,
  • Solange Valcanaia Brum, 
  • Otávio Gomes Figueiró, 
  • Fernando Camilo de Carvalho,
  • Maria de Fátima Rezende,
  • Rosangela Fernandes D’Ávila, 
  • Dorvalino Vieira,
  • Maria Virgínia da Rocha,
  • Peter Dunbar, 
  • Clemir Dunbar,
  • Shirley Albuquerque (Shell),
  • Orlando Ferreira Nogueira,
  • Gilmar Oliveira Barros,
  • Dr. João de Campos Corrêa,
  • Dra. Evenye Luna de Oliveira,
  • Carlos Augusto Ferreira,
  • Cleonice Arruda, 
  • Mario Real,
  • Fauzi Muhamad Abdul 
  • Hamid Suleiman,
  • Joaquim Candido Teodoro de Carvalho,
  • Dr. Amilton Plácido da Rosa,
  • Mário Rodrigues Zanatta Júnior,
  • Dra. Francisca Fernanda Oliveira Nunes Vasconcelos, 
  • Miriam Menezes,
  • Aparecida Toledo,
  • Gil Carlos Pereira de Camillo, 
  • Vanderlei Verdolin, 
  • Leila Maria Setti, 
  • José Carlos Rezende,
  • Sandra Regina Monteiro Ferzeli, 
  • Adilson José Scapim,
  • Cláudia Elaine Peres,
  • Luiz Antônio Ferreira  de Alencastro,
  • Aldo Serra Gonçalves,
  • Jucineide Marques Friosi,
  • Célia Regina Nascimento Saraiva,
  • Cláudio Roberto Rezende,
  • Zélio de Oliveira Júnior,
  • Claudinéia Amorim,
  • Shaher Abdel Majid Abdel Jalil Adassi,
  • Mauro Brasil,
  • Walmir Galto dos Reis,
  • Mara Sueli Mena Lousada,
  • Eliete Souza Silveira,
  • Carlos Antônio Alves,
  • Dr. Sílvio Renato de Carvalho, 
  • Maurício Baad,
  • Coriolano José Ferreira,
  • Maria Aparecida Escobar Martins,
  • José Carretoni,
  • Clóvis Aparecida Duarte,
  • Dra. Zenóbia da Silva Pedrosa, 
  • Jeremias da Costa Neto,
  • Norma Fróes,
  • José da Cunha Rosa,
  • Cláudia Meire da Silva,
  • Milton Baís Barboza Júnior,
  • Sílvia Maria Ferreira,
  • Jerusa Duarte da Silva,
  • Maria da Graça Ramos,
  • Larissa Oliveira,
  • Joana Florinda de Almeida,
  • Esequias Burigato,
  • Pedro Paulo Gomes,
  • Adriana Aparecida Silva,
  • Glauco Lubacheski de Aguiar,
  • Luiza de Barros Pinheiro,
  • Antonio Flavio Lins de Oliveira,
  • João Batista Castro,
  • Walmir de Bortoli,
  • Maria Madalena Nogueira da Silva,
  • João Batista dos Reis, 
  • Vanusa Borges Barbosa,
  • Ana Paula Santos Fernandes,
  • Nilton Shimabukuro,
  • Luís Eduardo Kodjaoglanian Bacchi, 
  • Solange de Leon Pereira,
  • Luiza Gonçalves Medina.

DOMINGO (30)

  • Isabela de Britto Maiolino Mendes,
  • Camila Estarópoli Ramos Zeuli, 
  • Ana Cristina Georges e Castro, 
  • Thiago Cândido Tosta, 
  • Armando Miranda Cândia,
  • Voldi de Medeiros,
  • Dr. Claudio Guensei Shinzato, 
  • Claudio Regis Andrighetto Filho,
  • Fernanda Willig,
  • José Maria Rocha,
  • Willian Geraldo Maksoud Bussuan,
  • Raul Rodrigues Curto, 
  • Marli Torres Campeiro,
  • Marlise Santiago Louzada da Cruz Echer, 
  • Renato Martins da Costa,
  • Maria José dos Santos Souza,
  • Reinaldo Solon Silveira Froehlich,
  • Alyne Leite Souza,
  • Ailton Gomes de Oliveira,
  • Margarete Dibo Nacer Lani,
  • Alex Souza Nascimento,
  • Osvaldo Lencina,
  • Gilmar Furtado Constantino,
  • Maria do Carmo de Souza Ferreira, 
  • Dr. Carlos Augusto Sanjiro Yonamine, 
  • José Rosa Gonçalves,
  • Rosa Maria Serra Bella,
  • Noely Oliveira Carvalho,
  • Vanusa Alves Ribeiro,
  • Álvaro Ribeiro Matias,
  • Rosimeire Pinheiro de Araujo,
  • Conceição de Arruda,
  • Nelson de Oliveira,
  • Zilda Júlia Campos de Souza,
  • Orlando Alves Sequeira,
  • Raimundo Dias,
  • Silvia Aparecida Brum,
  • Angelita Paiva dos Santos,
  • Dr. Horácio de Almeida,
  • Ronaldo Marcos Ojeda,
  • Maria Cristina Mattos,
  • Ronaldo  Novaes Ferreira, 
  • Janio Batista de Macedo,
  • Luiz Carlos Baptista Guimarães,
  • Miguel José da Silva,
  • Noêmia de Almeida,
  • Anderson Vieira Lopes,
  • Iraci Melquis da Silveira, 
  • Sônia Correia da Silva,
  • Maria Zinomar Araújo de Rezende, 
  • Inêz Murari Pereira Gentil,
  • Sâmia Sassine de Freitas,
  • Angélica Flores de Oliveira,
  • Ligia Argemon Vieira,
  • Rosa de Souza Arcanjo,
  • Ronni Alex Utriachi,
  • Andrei Soljenitzen de Castilho,
  • Aparecido dos Passos Júnior,
  • Joaquim da Costa Camponez,  
  • Alfredo Arcanjo Cruz Figueiredo, 
  • Christiane Lacerda Bejas,
  • Fernando Godoy Marim,
  • Cleusa de Fátima de Oliveira Pereira Rainho,
  • Gaze Feiz Aidar,
  • Juliano Mateus Dalla Corte,
  • Maria Aparecida Carvalho Iunes,
  • Erika Rossana Montiel Santander,
  • Olga Lemos Cardoso de Marco,
  • Cristina Loiacono,
  • Fabiana Foroni,
  • Jenifer Ferreira Figueiredo.

Colaborou com Tatyane Gameiro.

Música

JS Orchestra leva flashbacks e rock dos anos 80 ao Veras Bar

Banda se apresenta neste sábado (29), a partir das 20h, com repertório marcado por clássicos que atravessam gerações

28/08/2026 17h30

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JS Orchestra

JS Orchestra Divulgação

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A JS Orchestra sobe ao palco do Veras Bar neste sábado (29), às 20h, para uma apresentação que aposta em um repertório repleto de flashbacks, com destaque para o rock dos anos 1980.

No repertório da banda, sucessos que fizeram história ganham novas interpretações, em uma noite que transita pelo rock e por outros estilos que marcaram diferentes gerações. A proposta é revisitar músicas que permanecem vivas na memória do público, com arranjos próprios e uma formação que reúne músicos experientes da cena sul-mato-grossense.

Para Joaquim Seabra, o “Cebola”, vocalista e saxofonista da JS Orchestra, a ideia é justamente criar uma conexão com o público por meio de músicas que continuam atuais mesmo décadas depois.

“A gente gosta muito de tocar essas músicas que fizeram parte da vida das pessoas. Principalmente o rock dos anos 80, que tem uma energia muito própria. É um repertório que o público reconhece, canta junto e, ao mesmo tempo, a gente consegue colocar a nossa identidade”, destaca Joaquim Seabra.

Clássicos repaginados

A JS Orchestra é formada por Joaquim Seabra “Cebola” (vocal e sax), Maila Marcato (vocal), Jean Stringueta (guitarra e backing vocal), Roni Espíndola (baixo) e Diogo Zarate (bateria).

Com uma sonoridade marcada pela presença dos vocais, guitarra, baixo, bateria e saxofone, o grupo constrói um show pensado tanto para quem viveu os grandes hits das décadas de 70, 80 e 90 quanto para quem está descobrindo essas músicas agora.

SERVIÇO

JS Orchestra no Veras Bar
Data: 29 de agosto (sábado)
Horário: 20h
Local: Veras Bar — Av. Bom Pastor, 154 - Vila Vilas Boas
Reservas pelo telefone: (67) 99641-2759

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