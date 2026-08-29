Pelos brancos também amarelam: entenda por que isso acontece com os pets

Diálogo

Leia a coluna Diálogo deste sábado (29) e domingo (30)

Sérgio Cruz - poeta de ms "De repente, a palavra deixou de ser crível; não é possível mais trazer a verdade contida, pois repetida, a mentira vira verdade”. FELPUDA

Na eleição deste ano, o eleitor poderá encontrar mais do que sobrenomes conhecidos nas urnas: achará articuladas dobradinhas familiares. Rodolfo Nogueira tenta a reeleição para deputado federal ao lado da esposa, Gianni Nogueira, candidata à Assembleia. Roberto Hashioka também vai à Câmara Federal levando a tiracolo a esposa, Dione Hashioka, que busca retornar à Assembleia. Já Geraldo Resende quer eleger a filha, Bárbara Resende. É a campanha no melhor estilo “família unida”: um pede voto para o outro. Vai vendo...

Retorno

Cinco ex-presidentes da Assembleia Legislativa de MS disputam o retorno nas eleições deste ano: Londres Machado, Paulo Corrêa, Gerson Claro, Jerson Domingos e Junior Mochi. Caso sejam reeleitos, eles poderão voltar a colocar seus nomes à disposição dos colegas para presidência do Legislativo. A disputa pela cobiçada cadeira, portanto, poderá reunir novamente nomes que já estiveram no comando. Agora, tudo dependerá das urnas.

60+

A eleição de 2026 para o Senado mostra um perfil etário cada vez mais maduro entre os candidatos. Passa de um terço os que têm 60 anos ou mais, enquanto uma parcela menor está na faixa dos 35 aos 39 anos. O envelhecimento da população brasileira também se reflete nas urnas, com presença significativa de candidatos acima dos 70 anos. Há ainda quem tenha chegado aos 80 e continue disposto a encarar a maratona eleitoral.

Esperança

Nos bastidores da política, a pergunta é para onde irão os votos que, em tese, seriam de Nelson Trad Filho. Levantamentos para consumo interno indicam crescimento considerável do apoio a Reinaldo Azambuja. Quem apostava em Vander Loubet como principal beneficiário da mudança, poderá ter de rever as contas. Até o Capitão Contar estaria ganhando inesperada sobrevida nesse rearranjo eleitoral. É esperar para conferir.

Assistência

Vereadores de Campo Grande receberam o relatório do 2º trimestre da Secretaria Municipal de Assistência Social. Atualmente, três unidades oferecem 225 vagas para moradia de idosos, todas ocupadas. Cerca de 60 pessoas aguardam na fila por uma vaga, enquanto uma das propostas é a criação do Centro-Dia para receber idosos durante o dia e que retornem às suas casas no fim do expediente.

Com feijão

O jornalista Jefferson de Almeida reuniu de A a Z na 26ª edição da sua tradicional feijoada. Foi no último dia 15, na Estância Montana, com decoração de Ricardo Malta. Da música a gastronomia, Jefferson cuidou pessoalmente de todos os detalhes. Os flashes são do Studio Vollkopf.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (29)

Mozart Vilela Andrade Júnior,

Solange Valcanaia Brum,

Otávio Gomes Figueiró,

Fernando Camilo de Carvalho,

Maria de Fátima Rezende,

Rosangela Fernandes D’Ávila,

Dorvalino Vieira,

Maria Virgínia da Rocha,

Peter Dunbar,

Clemir Dunbar,

Shirley Albuquerque (Shell),

Orlando Ferreira Nogueira,

Gilmar Oliveira Barros,

Dr. João de Campos Corrêa,

Dra. Evenye Luna de Oliveira,

Carlos Augusto Ferreira,

Cleonice Arruda,

Mario Real,

Fauzi Muhamad Abdul

Hamid Suleiman,

Joaquim Candido Teodoro de Carvalho,

Dr. Amilton Plácido da Rosa,

Mário Rodrigues Zanatta Júnior,

Dra. Francisca Fernanda Oliveira Nunes Vasconcelos,

Miriam Menezes,

Aparecida Toledo,

Gil Carlos Pereira de Camillo,

Vanderlei Verdolin,

Leila Maria Setti,

José Carlos Rezende,

Sandra Regina Monteiro Ferzeli,

Adilson José Scapim,

Cláudia Elaine Peres,

Luiz Antônio Ferreira de Alencastro,

Aldo Serra Gonçalves,

Jucineide Marques Friosi,

Célia Regina Nascimento Saraiva,

Cláudio Roberto Rezende,

Zélio de Oliveira Júnior,

Claudinéia Amorim,

Shaher Abdel Majid Abdel Jalil Adassi,

Mauro Brasil,

Walmir Galto dos Reis,

Mara Sueli Mena Lousada,

Eliete Souza Silveira,

Carlos Antônio Alves,

Dr. Sílvio Renato de Carvalho,

Maurício Baad,

Coriolano José Ferreira,

Maria Aparecida Escobar Martins,

José Carretoni,

Clóvis Aparecida Duarte,

Dra. Zenóbia da Silva Pedrosa,

Jeremias da Costa Neto,

Norma Fróes,

José da Cunha Rosa,

Cláudia Meire da Silva,

Milton Baís Barboza Júnior,

Sílvia Maria Ferreira,

Jerusa Duarte da Silva,

Maria da Graça Ramos,

Larissa Oliveira,

Joana Florinda de Almeida,

Esequias Burigato,

Pedro Paulo Gomes,

Adriana Aparecida Silva,

Glauco Lubacheski de Aguiar,

Luiza de Barros Pinheiro,

Antonio Flavio Lins de Oliveira,

João Batista Castro,

Walmir de Bortoli,

Maria Madalena Nogueira da Silva,

João Batista dos Reis,

Vanusa Borges Barbosa,

Ana Paula Santos Fernandes,

Nilton Shimabukuro,

Luís Eduardo Kodjaoglanian Bacchi,

Solange de Leon Pereira,

Luiza Gonçalves Medina.

DOMINGO (30)

Isabela de Britto Maiolino Mendes,

Camila Estarópoli Ramos Zeuli,

Ana Cristina Georges e Castro,

Thiago Cândido Tosta,

Armando Miranda Cândia,

Voldi de Medeiros,

Dr. Claudio Guensei Shinzato,

Claudio Regis Andrighetto Filho,

Fernanda Willig,

José Maria Rocha,

Willian Geraldo Maksoud Bussuan,

Raul Rodrigues Curto,

Marli Torres Campeiro,

Marlise Santiago Louzada da Cruz Echer,

Renato Martins da Costa,

Maria José dos Santos Souza,

Reinaldo Solon Silveira Froehlich,

Alyne Leite Souza,

Ailton Gomes de Oliveira,

Margarete Dibo Nacer Lani,

Alex Souza Nascimento,

Osvaldo Lencina,

Gilmar Furtado Constantino,

Maria do Carmo de Souza Ferreira,

Dr. Carlos Augusto Sanjiro Yonamine,

José Rosa Gonçalves,

Rosa Maria Serra Bella,

Noely Oliveira Carvalho,

Vanusa Alves Ribeiro,

Álvaro Ribeiro Matias,

Rosimeire Pinheiro de Araujo,

Conceição de Arruda,

Nelson de Oliveira,

Zilda Júlia Campos de Souza,

Orlando Alves Sequeira,

Raimundo Dias,

Silvia Aparecida Brum,

Angelita Paiva dos Santos,

Dr. Horácio de Almeida,

Ronaldo Marcos Ojeda,

Maria Cristina Mattos,

Ronaldo Novaes Ferreira,

Janio Batista de Macedo,

Luiz Carlos Baptista Guimarães,

Miguel José da Silva,

Noêmia de Almeida,

Anderson Vieira Lopes,

Iraci Melquis da Silveira,

Sônia Correia da Silva,

Maria Zinomar Araújo de Rezende,

Inêz Murari Pereira Gentil,

Sâmia Sassine de Freitas,

Angélica Flores de Oliveira,

Ligia Argemon Vieira,

Rosa de Souza Arcanjo,

Ronni Alex Utriachi,

Andrei Soljenitzen de Castilho,

Aparecido dos Passos Júnior,

Joaquim da Costa Camponez,

Alfredo Arcanjo Cruz Figueiredo,

Christiane Lacerda Bejas,

Fernando Godoy Marim,

Cleusa de Fátima de Oliveira Pereira Rainho,

Gaze Feiz Aidar,

Juliano Mateus Dalla Corte,

Maria Aparecida Carvalho Iunes,

Erika Rossana Montiel Santander,

Olga Lemos Cardoso de Marco,

Cristina Loiacono,

Fabiana Foroni,

Jenifer Ferreira Figueiredo.

Colaborou com Tatyane Gameiro.