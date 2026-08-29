Pelos brancos também amarelam: entenda por que isso acontece com os pets

Quem tem cabelos loiros ou assumiu os brancos provavelmente já conhece o problema: com o tempo, os fios podem ganhar uma tonalidade amarelada e perder luminosidade.
Nos pets de pelagem branca ou clara, isso também pode acontecer. Porém, se com os humanos os produtos escolhidos já exigem atenção, com os animais o cuidado precisa ser redobrado. Isso porque o uso de shampoos inapropriados pode provocar o ressecamento ou sensibilizar a pele.
Esses fios têm pouca ou nenhuma melanina, pigmento natural que, além de dar cor, atua na proteção contra a radiação UV. Portanto, sua ausência deixa o pelo mais vulnerável a danos solares.
Quando a pele também é pouco pigmentada, a área fica ainda mais suscetível aos efeitos do sol, mesmo que nem todo pet com pelagem branca ou clara desenvolva problemas de pele.
“Os shampoos matizadores e clareadores encontrados normalmente no mercado promovem uma limpeza profunda com foco no embelezamento, o que pode acabar ressecando a pele e deixando os pelos opacos, com aquele efeito de ‘estopa’. O cuidado com a pelagem branca precisa considerar também a hidratação e a proteção da pele”, afirma Nathália Starek, médica-veterinária e CEO da Vidaá.
A lógica acompanha uma mudança mais ampla na maneira como os cuidados com os animais vêm sendo encarados. Em vez de olhar somente para brilho, maciez e aparência da pelagem, o conceito de skincare pet parte da saúde da pele e dos fios e considera as necessidades específicas de cada animal.
A individualização é especialmente importante porque não existe uma única rotina adequada para todas as pelagens. “Quando falamos de pelagens claras, não basta pensar em neutralizar o amarelo. É preciso preservar a barreira da pele e manter os fios hidratados e protegidos. A aparência saudável da pelagem é consequência desse cuidado”, completa Nathália.