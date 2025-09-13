Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Adotou seu primeiro pet? Saiba como cuidar da alimentação dele

Para ajudar nessa fase, tão desafiadora quanto prazerosa, médica-veterinária que atua na capacitação fornece dicas práticas e respostas às dúvidas mais comuns dos tutores de primeira viagem.

Flavia Viana

Flavia Viana

13/09/2025 - 17h00
Adotar um animal de estimação é abrir as portas da casa e do coração para um novo integrante da família. Para quem está recebendo seu primeiro pet, a experiência pode ser repleta de alegria, descobertas e também de dúvidas. Afinal, cada gesto de cuidado faz a diferença no bem-estar desse novo companheiro.

Especialmente quando o assunto é a alimentação, um dos pilares para promover sua saúde e qualidade de vida. Seja ele filhote, adulto ou um animal já idoso, é importante entender suas necessidades nutricionais, oferecer um alimento de qualidade e fazer o manejo correto, adequando a nova rotina de ambos. 

Para ajudar nessa fase, tão desafiadora quanto prazerosa, a médica-veterinária Juliana Soncin, que atua na capacitação técnica da Adimax, fornece dicas práticas e respostas às dúvidas mais comuns dos tutores de primeira viagem, quando o assunto é a alimentação do pet. Com informação, carinho e dedicação, essa adaptação será muito mais tranquila.

- A partir de quanto tempo de vida é recomendado adotar um filhote, para assegurar que já tenha desmamado?

O desmame é um processo gradual e muito importante para o desenvolvimento saudável dos filhotes. Tecnicamente, eles devem permanecer com a mãe por, no mínimo, 45 dias, período essencial para garantir nutrição adequada, fortalecimento da imunidade e os primeiros aprendizados sociais. No entanto, especialistas recomendam que a adoção responsável aconteça entre 2 e 3 meses de idade, pois esse tempo extra contribui para uma socialização mais completa, maior independência e equilíbrio comportamental.

Vale lembrar que, em casos de resgate, quando filhotes são encontrados abandonados antes da idade ideal, a prioridade deve ser oferecer os cuidados adequados e acompanhamento veterinário, assegurando que recebam o suporte necessário para se desenvolverem bem. Assim, mais do que seguir apenas a idade mínima, a adoção deve sempre considerar o bem-estar do animal e as condições para que ele cresça de forma saudável.

- Qual é o alimento recomendado para esta fase inicial da vida do pet?

Durante a fase de crescimento, o ideal é oferecer sempre um alimento completo e balanceado formulado para filhotes de cães ou gatos, de acordo com a espécie. Isso porque, nesse período, o organismo do animal ainda está em desenvolvimento, finalizando a formação de tecidos, fortalecimento do sistema imunológico e estruturas importantes para a vida adulta. Por isso, os alimentos destinados a filhotes possuem maiores teores de proteína, energia e gordura, além de nutrientes essenciais como o DHA, um ácido graxo da família do ômega 3, essencial para o desenvolvimento cerebral e da visão.

- Quantas vezes ao dia o animal deve comer?

Para os filhotes, a quantidade diária de alimento deve ser dividida em, no mínimo, três porções diárias, respeitando assim sua menor capacidade estomacal e favorecendo o aproveitamento do alimento. No caso de gatos filhotes, a orientação também é dividir em, no mínimo, três porções ao dia. Porém, o ideal é que o alimento fique disponível o dia todo, uma vez que é um comportamento natural dos gatos realizar várias e pequenas refeições ao dia. Mas atenção: a quantidade a ser oferecida deve seguir o recomendado. O número de refeições é livre, mas a quantidade não.

Já para cães adultos, a quantidade diária de alimento deve ser dividida em pelo menos duas refeições, para que não passem muito tempo sem se alimentar. Se a rotina do tutor permitir, é interessante dividir em três refeições. Lembrando que oferecer mais refeições ao dia não significa que o animal comerá mais, mas sim que a quantidade total será dividida em mais porções ao longo do dia.

- Como fazer a troca do alimento, quando for necessária?

Os filhotes geralmente chegam às casas dos tutores já desmamados. Durante o desmame, eles passam do leite materno para a ração seca apropriada para filhotes de forma natural e gradual. O ideal é que o alimento esteja disponível no comedouro mesmo enquanto o filhote ainda mama, assim ele pode ir experimentando aos poucos e observando a mãe comer, o que estimula a aceitação.

Para facilitar essa transição, pode-se oferecer também alimento úmido ou papinha de desmame, que ajudam na passagem do leite materno para o alimento sólido. O alimento úmido não deve permanecer no comedouro por mais de 30 minutos, para evitar contaminação.

Quando chegar o momento de mudar o alimento, a transição deve ser gradual para evitar desconfortos gastrointestinais, conforme indicado na embalagem ou sob orientação do médico-veterinário.

Vale lembrar dos casos especiais de cães e gatos órfãos, ou adotados antes do período de desmame: nesses, devem ser utilizados alimentos para essa fase, como colostro comercial e papinha de desmame, até que estejam prontos para iniciar a alimentação sólida.

- É normal o pet rejeitar o alimento nos primeiros dias? O que fazer?

É normal que o pet apresente rejeição ao alimento nos primeiros dias em um novo lar. Isso acontece porque ele está passando por um período de adaptação, marcado pela separação da mãe e da ninhada, além do estresse da mudança de ambiente, com novos cheiros, pessoas e rotinas. Nessa fase, o tutor deve oferecer a mesma ração que o filhote já estava acostumado, em um local tranquilo e sem muitos estímulos, evitando alterações bruscas na dieta. Com o tempo, o animal tende a se sentir mais seguro e volta a se alimentar normalmente.

- Como calcular a quantidade ideal de ração para meu pet?

A quantidade diária deve respeitar a indicação da embalagem, conforme o peso e o nível de atividade física do animal, ou a recomendação do médico-veterinário de confiança. Em caso de dúvidas, o tutor pode ligar no Serviço de Atendimento ao Cliente do fabricante. Vale destacar ainda que os petiscos, geralmente oferecidos como agrado ou recompensa, também devem seguir a quantidade recomendada na embalagem, para que o animal não receba um excesso de calorias, o que pode levar ao ganho de peso em excesso.

- Posso variar a ração ou isso faz mal?

É possível variar a ração de cães e gatos, mas não é recomendado fazer isso com frequência. Diferente dos humanos, os pets têm o paladar menos exigente e não costumam enjoar do alimento, de modo que não há necessidade de trocas constantes. Pelo contrário: mudanças frequentes podem causar desconforto digestivo e até levar à rejeição do alimento, especialmente no caso dos gatos, que tendem a ser mais seletivos com texturas e formatos. Sempre que for necessário trocar a ração — seja por indicação veterinária, mudança de fase de vida ou outra necessidade, o ideal é realizar o processo de forma gradual. 

Pet B+: Adotou seu primeiro pet? Saiba como cuidar da alimentação dele - Divulgação

- É verdade que alguns alimentos humanos são tóxicos para os cães? Quais?

Há uma série de alimentos da dieta humana que apresentam riscos ocultos para nossos amigos de quatro patas:

*O primeiro item da lista de alimentos proibidos é o chocolate, pois contém duas substâncias tóxicas para os pets: cafeína e teobromina, que podem provocar vômitos, diarreia, convulsões e problemas cardíacos. Para animais mais sensíveis, podem até levar à morte. Vale destacar que o tutor que pensar em oferecer um chocolate mais amargo, acreditando ser menos prejudicial, estará colocando o animal em risco, pois o teor de teobromina é maior;

*Uva (fresca ou passa) contém uma substância tóxica aos animais que pode provocar alterações como o aumento da frequência urinária e da ingestão de água, ocasionando lesão nos rins;

*Temperos como o alho e a cebola, usados nas preparações e considerados saudáveis na dieta humana, podem atacar as células do sangue dos animais, podendo causar anemia.

Além desses, há outros alimentos que podem ser perigosos: xilitol (adoçante encontrado em gomas, balas, doces sem açúcar e pasta de dente), macadâmia e semente de frutas. 

- Como saber se a ração que escolhi é realmente de qualidade?

Para saber se a ração escolhida é de qualidade, é importante observar tanto o comportamento e a saúde do pet quanto a confiabilidade da marca:

Indicação veterinária: uma ração recomendada por médico-veterinário que leva em consideração a idade, porte e condição de saúde do pet;

Qualidade das fezes: fezes bem formadas e consistentes, que não marcam o piso, ou fezes macias, bem formadas e com aspecto umedecido que marcam levemente o piso. A qualidade das fezes indica boa digestibilidade e absorção de nutrientes;

Saúde da pelagem: pelo brilhante, macio e saudável é reflexo de ingredientes de qualidade, como proteínas e ácidos graxos essenciais;

Ingredientes funcionais: alimentos que incluem componentes extras, como antioxidantes, prebióticos, fibras especiais e outros ingredientes funcionais, oferecem benefícios à saúde além da nutrição básica;

Empresa idônea e responsável: prefira alimentos de fabricantes que sigam padrões de qualidade e segurança reconhecidos, com transparência nas informações do rótulo e compromisso com o bem-estar animal. Isso garante confiança e segurança naquilo que está sendo oferecido ao seu pet.

Enquanto a ração para adultos é formulada para atender às necessidades energéticas e nutricionais de cães em plena atividade e evitar o sobrepeso, a ração sênior foca em promover qualidade de vida, bem-estar e saúde na idade mais avançada. O envelhecimento é representado por mudanças progressivas que ocorrem após a maturidade em vários órgãos, as quais resultam em diminuição da sua capacidade funcional. Durante essa fase de vida, os cães passam por um processo natural de perda de massa muscular e queda no metabolismo.

Além disso, podem apresentar alterações no trato digestivo (intestino preso – constipação), diminuição da resposta imunológica e desgaste natural das articulações. Desse modo, a ração para cães sênior possui energia moderada e maior teor de fibras para evitar ganho de peso devido à menor atividade física; mix de fibras e prebióticos para manter a saúde intestinal; antioxidantes naturais e ômega 3 (EPA + DHA)para auxiliar na proteção de células e no processo inflamatório devido a doenças crônicas; proteína de alto aproveitamento para preservar massa muscular; condroprotetores que ajudam na saúde das articulações; fósforo controlado para cuidar da função renal.

- Com que idade o animal é considerado sênior, para receber o alimento específico para esta fase?

Cães de porte médio e grande, a partir de 5 anos. Cães de porte mini e pequeno, a partir de 7 anos de idade. 

 

Correio B

Conheça os benefícios do iogurte e algumas receitas que levam o ingrediente

Bom para os ossos, forte aliado para a perda de peso e fundamental para o equilíbrio da flora intestinal, o iogurte vai bem no café da manhã, no lanche e em sobremesas e molhos; saiba como prepará-lo em casa e conheça ainda duas receitas desse alimento

13/09/2025 10h00

Do coração aos ossos, passando pela flora intestinal, tantos benefícios fazem do iogurte sinônimo de saúde

Do coração aos ossos, passando pela flora intestinal, tantos benefícios fazem do iogurte sinônimo de saúde Divulgação

Produzido a partir da fermentação do leite, o iogurte é um alimento que traz uma série de benefícios para o organismo, a exemplo do fortalecimento dos ossos e do equilíbrio da flora intestinal. Funcionando também como forte aliado nas dietas de emagrecimento, o que o torna tão favorável à saúde é a sua composição, contendo vitaminas, cálcio, proteínas, fósforo e potássio. Algumas versões também contém os chamados probióticos – microrganismos vivos que favorecem o sistema imunológico e a digestão, entre outros benefícios.

Nutricionistas costumam endossar os diferentes tipos de iogurte que são mais fáceis de encontrar, a exemplo do natural, do grego e do Skyr (de origem islandesa). Fazê-lo em casa é bem facinho – veja na receita desta página – e você pode diversificar a experiência, acrescentando frutas, mel, granola, cereais ou caldas. Além de ser consumido in natura, o iogurte vai bem no preparo de pães, vitaminas, bolos, smoothies e molhos.

Quanto menos processado, como os três tipos mencionados acima, melhor o iogurte. E para quem entende do assunto, saudável mesmo é o iogurte sem aditivos (açúcar, adoçante e aromatizantes, etc). Não há recomendação muito rígida para as quantidades no consumo diário. 

De modo geral, a ingestão diária de leite e seus derivados, segundo especialistas, deve ser algo equivalente ao consumo de 400 a 600 gramas de iogurte natural. Confira, a seguir, alguns benefícios do iogurte natural – sim, só vale o natural, sem os aditivos.

EQUILÍBRIO DA FLORA

O iogurte, com probióticos adicionados, equilibram a flora intestinal por proteger o sistema gastrointestinal contra bactérias patogênicas, ajudando a diminuir o risco de inflamações, câncer de cólon e diarreia.

EMAGRECIMENTO

Por conter boas quantidades de proteínas, o iogurte ajuda a prolongar o tempo de digestão dos alimentos, controlando a fome e ajudando, assim, a emagrecer. 

Além disso, o iogurte contém poucas calorias, sendo, também por isso, uma boa opção para as dietas de emagrecimento. No entanto, milagres não existem.

Para ajudar a emagrecer, o iogurte deve fazer parte de uma alimentação saudável e prática regular de exercícios físicos.

SAÚDE ÓSSEA

Por conter cálcio e fósforo, minerais importantes para manter os ossos fortes, resistentes e saudáveis, o iogurte mantém a saúde dos ossos, ajudando a evitar osteopenia, fraturas e osteoporose.

MASSA MUSCULAR

O iogurte promove o ganho de massa muscular, por conter boas quantidades de proteínas, um nutriente que é essencial para a contração e formação dos músculos.

SAÚDE MENTAL

O iogurte contendo probióticos possivelmente pode ajudar a preservar a saúde mental, melhorando a função cognitiva. Isso aconteceria porque a flora intestinal equilibrada pode atuar na produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e ácido gama-aminobutírico. Mas ainda são necessários estudos para confirmar o possível benefício do iogurte com probiótico na saúde mental.

SISTEMA IMUNOLÓGICO

O iogurte ajuda a equilibrar o sistema imunológico por conter proteína, um nutriente importante para produção de anticorpos que combatem doenças e infecções.

CORAÇÃO

O iogurte, especialmente o desnatado ou semidesnatado, pode melhorar a saúde cardíaca, ajudando a controlar a pressão arterial. Isso porque o iogurte contém potássio e cálcio, minerais que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, facilitando a circulação de sangue.

Tipos de iogurte

Natural: este tipo é o menos processado, contendo apenas leite fermentado, fermentos lácteos.

Líquido: é feito a partir do iogurte natural batido, sendo adicionado de soro do leite.

Grego: é similar ao iogurte natural, mas com mais proteínas e gorduras. Tem menos soro, sendo, por isso, mais cremoso.

Skyr: este iogurte tem origem na Islândia, feito com leite desnatado e onde se usa até quatro vezes mais leite que o iogurte natural para a sua produção.

Bolo de Iogurte Natural

Ingredientes:

  • 1 copo de iogurte natural (200 mg);
  • 1 xícara (de chá) de azeite ou outro óleo vegetal;
  • 3 ovos;
  • 2 xícara (de chá) de farinha de trigo;
  • 1 xícara (de chá) de açúcar;
  • 1 colher (de café) de essência de baunilha;
  • 1 colher (de café) de fermento químico em pó;
  • 1 colher (de café) de bicarbonato de sódio.

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 180º C. Bata na batedeira os ovos, o azeite e o açúcar e, depois, acrescente a farinha e o iogurte mexendo bem com uma colher.

Acrescente a essência de baunilha, o fermento e o bicarbonato. Misture bem com uma colher.

Transfira a mistura para uma forma untada e leve para assar por 30 a 35 minutos.

Aguarde amornar e sirva em seguida.

Molho de Iogurte Natural para Salada

Ingredientes:

  • 1 pote de iogurte natural sem açúcar (170 g);
  • 1 colher (de sopa) de azeite;
  • 1 dente de alho;
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo:

Amassar o alho ou picar em pedaços bem pequenos.

Transfira o alho para um pote pequeno e acrescente o restante dos ingredientes, misturando bem.

Deixe o molho na geladeira, armazenado num pote com tampa. Consuma em até 3 dias.

O molho deve ficar na geladeira, armazenado num pote com tampa, e ser consumido em até 3 dias.

Saiba

Conforme a quantidade de gordura presente, os iogurtes podem ser integrais, semidesnatados ou desnatados. O iogurte também pode conter ou não probióticos, açúcar, lactose, adoçante e aromas.

Assine o Correio do Estado

Correio B

Com certo estardalhaço de sua agência de notícias, o governo federal...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (13) e domingo (14)

13/09/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Emannuel Marinho - Poeta de MS 

"(...) Ando um tanto incompleto de mim.  o sol do meio dia  é meio meu no que partilho”.

 

FELPUDA

Com certo estardalhaço de sua agência de notícias, o governo federal anunciou a autorização para nomeação de 460 aprovados   no concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente  e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão da imprensa estatal ainda detalha as vagas e os cargos. Também informa que a portaria, neste sentido, foi publicada no Diário Oficial. Aí vem outra informação: “As nomeações ainda dependem da existência de vagas na data da posse e da comprovação de adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual. Até parece piada de mau gosto...

Prosa

O conselheiro Jerson Domingos, vice-presidente do Tribunal  de Contas e que se aposenta dia 14 de novembro deste ano, esteve na Assembleia Legislativa de MS. Sua visita teve como foco principal conversa com o deputado Londres Machado que, sem trocadilho,  é “conselheiro” dos colegas,  principalmente daqueles que desejam conquistar mandatos.  Depois do encontro,  Jerson foi “matar saudades”,  andando pelos corredores.

Retorno

Jerson Domingos, que já presidiu a Assembleia Legislativa de MS, sinalizou em conversa com  a imprensa que não tem pretensão de vestir o pijama da aposentadoria política e que, por isso, pensa em tentar disputar uma das 24 cadeiras  do parlamento estadual.  O conselheiro se considerou  como sendo de ideologia de direita e deseja estar no mesmo campo  do governador Eduardo Riedel.

Caminho

A filiação ao União Brasil poderá ser o caminho de Jerson Domingos para seu retorno, tendo em vista sua aproximação política  com Rose Modesto. A sigla integra  a Federação União Progressista (formada com o Progressistas). O conselheiro, antes de sua nomeação no TCE, integrava  o MDB, cujas principais lideranças demonstram também apoio  à reeleição de Eduardo Riedel.

Cerco

A Comissão Parlamentar Mista  de Inquérito do INSS aprovou  399 requerimentos no dia11.  Acordo entre governistas  e oposicionistas priorizou  a quebra do sigilo de pessoas  e empresas vinculadas a associações de aposentados, assim como  de sindicatos e entidades que estariam envolvidos nas fraudes. Uma das pessoas que teve os sigilos bancário e fiscal quebrados foi Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”.

Viva o amor!

Animado que só, o casal Dr. Helio Mandetta e Maria Olga Mandetta comemorou bodas de Vinho, completando 70 anos de casamento, cercado do carinho e da alegria dos familiares e amigos.  A comemoração foi no la Zucca, no dia 6. Os cliques são de arquivo pessoal.

Diálogo
Diálogo
Diálogo
Diálogo
Diálogo


COLABOROU TATYANE GAMEIRO

