Pet B+: Câncer de próstata em pets: o perigo que poucos tutores conhecem. Veja aqui!

É pessoal, em duas semanas estaremos falando de Temporada de Premiação de 2026, voltando a especular, a criticar, a elogiar, a torcer e nos surpreender. Isso tudo porque no dia 8 de dezembro sai a lista de indicados ao Golden Globes 2026, e sim, falaremos muito de Wagner Moura e O Agente Secreto, que está certo para entrar na lista de indicados a filme estrangeiro e ator. Mas já lacro aqui: o dramalhão Hamnet será o grande destaque do início do ano, como filme, ator, atriz, trilha… tudo.
Por questões de lógica de calendário, como o Golden Globes abre a temporada, faz sentido olhar para quem está mais cotado agora – tanto no cinema quanto na TV.
A grande virada: quando comédia/musical vira campo de guerra
A Variety confirma: o lugar mais competitivo desta temporada não é o drama, é comédia/musical. O que sempre foi tratado como “categoria divertida” virou, em 2026, o verdadeiro ringue dos estúdios.
Na categoria de melhor filme de comédia ou musical, o quadro hoje é:
Jay Kelly (Netflix)
Marty Supreme (A24)
No Other Choice (Neon)
One Battle After Another (Warner Bros.) – previsto como vencedora
Wake Up Dead Man (Netflix)
Wicked: For Good (Universal Pictures)
Ou seja: temos um musical gigantesco (Wicked: For Good), um projeto autoral pesado (One Battle After Another), um dramedy esportivo com cara de cult (Marty Supreme), a nova entrada de Knives Out, uma comédia sul-coreana sombria (No Other Choice) e um original da Netflix. Não é “categoria leve”, é literalmente o centro da disputa.
No lado dos atores, Clayton Davis crava Timothée Chalamet como favorito em ator de comédia/musical por Marty Supreme, à frente de George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Brendan Fraser, Ethan Hawke (Blue Moon) e Lee Byung-hun (No Other Choice). A ideia de Chalamet ganhar seu primeiro Globo nesse terreno – em um filme esportivo ping-pong-esquisito dos Safdie – é a cara da temporada: pop, autoral e competitivo ao mesmo tempo.
Em atriz de comédia/musical, o cenário é ainda mais simbólico: Cynthia Erivo desponta como favorita absoluta por Wicked: For Good, retomando Elphaba, numa campanha que é ao mesmo tempo teatral, cinematográfica e pop. Ao lado dela, surgem Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), que ganhou em Berlim, Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) e Emma Stone (Bugonia). Na linha de alternates, nomes como Pamela Anderson (The Naked Gun) e Olivia Colman (The Roses) ainda rondam o quadro, prontos para invadir a conversa.
Nos coadjuvantes, o recado é parecido: Ariana Grande aparece como favorita em atriz coadjuvante por Wicked: For Good, enquanto Gwyneth Paltrow (Marty Supreme) e Teyana Taylor (One Battle After Another) completam o trio que mais chama atenção nesse momento.
Em ator coadjuvante, Stellan Skarsgård surge como o nome a ser batido por Sentimental Value, ladeado por Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Adam Sandler (Jay Kelly), Benicio Del Toro e *Sean Penn (One Battle After Another).
Ou seja: se alguém ainda achava que comédia/musical era o “quintal leve” dos Globes, 2026 veio para enterrar essa ideia.
Drama ainda é rei – mas com um mapa mais definido
Dito isso, o campo de drama continua sendo o território do prestígio clássico. A previsão de melhor filme de drama hoje está assim:
Frankenstein (Netflix)
Hamnet (Focus Features) – previsto como vencedor
It Was Just an Accident (Neon)
The Secret Agent (Neon)
Sentimental Value (Neon)
Sinners (Warner Bros.)
Muito do que a gente já vinha intuindo se confirma aqui:
– Hamnet como grande “dramalhão de prestígio” da temporada,
– Sinners como drama potente de estúdio,
– Sentimental Value como queridinho europeu,
– Frankenstein como monstro (com trocadilho) da Netflix,
– e The Secret Agent cravado no mapa como peça-chave, tanto em drama quanto em filme internacional.
Nas atuações, o desenho também é bem claro.
Em ator de drama, a previsão traz:
Joel Edgerton (Train Dreams)
Colin Farrell (Ballad of a Small Player)
Oscar Isaac (Frankenstein)
Dwayne Johnson (The Smashing Machine)
Michael B. Jordan (Sinners)
Wagner Moura, The Secret Agent – PREVISTO COMO VENCEDOR
Sim: nas projeções da Variety, Wagner está hoje à frente de Michael B. Jordan, Oscar Isaac e cia. Isso sozinho já seria enorme. Some a isso o fato de The Secret Agent também aparecer entre os prováveis indicados a melhor filme de drama e melhor filme em língua não inglesa e temos uma narrativa pronta: depois de Fernanda Torres, Wagner consolida o momento latino – e brasileiro – na temporada.
Em atriz de drama, o nome que domina é Jessie Buckley, favorita por Hamnet. A lista ainda traz Laura Dern (Is This Thing On?), Jennifer Lawrence (Die My Love), Renate Reinsve (Sentimental Value), Sydney Sweeney (Christy) e Tessa Thompson (Hedda). Buckley entra na temporada com aquele rótulo ingrato e poderosíssimo de “locked and loaded contender”: todo mundo já escreve o nome dela a lápis forte.
No bastidor da direção, um padrão: Paul Thomas Anderson aparece como favorito em melhor direção por One Battle After Another, à frente de Park Chan-wook (No Other Choice), *Ryan Coogler (Sinners), *Mona Fastvold (The Testament of Ann Lee), *Joachim Trier (Sentimental Value) e Chloé Zhao (Hamnet). Ou seja: drama e comédia/musical se encontram aqui – o filme “cômico” de PTA é tratado com a mesma reverência dos dramas pesados.
Em roteiro, o favoritismo pende para Ryan Coogler, por Sinners, com Hamnet, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value e Train Dreams completando o quadro. Train Dreams, aliás, aparece tanto em roteiro quanto em ator (Joel Edgerton) e entre os alternates de filme – um sinal claro de que pode ser aquele “slow burn” da temporada.
Nos blocos mais técnicos:
– em trilha sonora, o favorito é Ludwig Göransson por Sinners, com Desplat (Frankenstein), Max Richter (Hamnet), Hildur Guðnadóttir (Hedda) e *Jonny Greenwood (One Battle After Another) compondo uma categoria que parece lineup de festival de compositores;
– em canção original, a aposta principal é “Golden”, de KPop Demon Hunters;
– em animação, Zootopia 2 lidera;
– e em Cinematic and Box Office Achievement, Sinners aparece de novo como favorito, disputando espaço com Avatar: Fire and Ash, F1, KPop Demon Hunters, Superman, Weapons e Wicked: For Good.
E na TV? O que os viciados em premiação estão apostando
Considero 2026 como um dos anos mais competitivos para TV. As apostas para séries de comédia estão assim:
Abbott Elementary (ABC)
The Bear (FX on Hulu)
Hacks (Max)
Only Murders in the Building (Hulu)
Shrinking (Apple TV+)
The Studio (Apple TV+)
Alt: Wednesday (Netflix)
Ou seja: a leitura é de que o Globo deve “copiar e colar” muito do Emmy, com The Bear, Abbott e Hacks no centro, mas deixando espaço para Only Murders, Shrinking e a novata The Studio. Wednesday aparece como aquela alternativa de popularidade que pode furar bolha. E The Studio deve sair vencedora.
Entre os atores de comédia, o mesmo painel aponta:
Adam Brody – Nobody Wants This
Steve Martin – Only Murders in the Building
Seth Rogen – The Studio
Jason Segel – Shrinking
Martin Short – Only Murders in the Building
Jeremy Allen White – The Bear
Alt: Tim Robinson – The Chair Company
Na prática, isso significa:
– Jeremy Allen White continua fortíssimo por The Bear, que a dobradinha Steve Martin / Martin Short segue firme por Only Murders, e nomes como Jason Segel e Seth Rogen podem ser “novidade simpática” para o Globo abraçar.
Em atriz de comédia, o desenho é:
Kristen Bell – Nobody Wants This
Quinta Brunson – Abbott Elementary
Ayo Edebiri – The Bear
Selena Gomez – Only Murders in the Building
Jenna Ortega – Wednesday
Jean Smart – Hacks
Alt: Rachel Sennott – I Love LA
Aqui, a disputa é linda no papel:
– Quinta Brunson como rosto da comédia em rede aberta,
– Jean Smart como força veterana incontestável,
– Ayo Edebiri como fenômeno da nova geração,
– Selena Gomez e Jenna Ortega representando o poder do streaming jovem.
Qualquer combinação de cinco nomes disso rende uma categoria fortíssima.
Em drama, as apostas para melhor série estão assim:
The Last of Us (HBO)
The Morning Show (Apple TV+)
The Pitt (Max)
Severance (Apple TV+)
Slow Horses (Apple TV+)
The White Lotus (HBO)
Alt: Wycaro (Apple TV+)
Ou seja: o Globo tende a se dividir entre os “eventos premium” da HBO (The Last of Us, The White Lotus), o prestígio corporativo de The Morning Show e a estranheza elegante de Severance. Slow Horses e The Pitt completam essa cara de “drama adulto de plataforma”.
Nos atores de drama, o quadro sugerido é:
Sterling K. Brown – Paradise
Tom Hiddleston – The Night Manager
Gary Oldman – Slow Horses
Pedro Pascal – The Last of Us
Adam Scott – Severance
Noah Wyle – The Pitt
Alt: Jon Hamm – Your Friends and Neighbours
Nas atrizes de drama:
Kathy Bates – Matlock
Carrie Coon – The Gilded Age
Britt Lower – Severance
Bella Ramsey – The Last of Us
Keri Russell – The Diplomat
Rhea Seehorn – Wycaro
Alt: Michelle Pfeiffer – The Madison
Em minissérie ou filme para TV, as apostas iniciais incluem:
Adolescence (Netflix)
All Her Fault (Peacock)
Death by Lightning (Netflix)
Dying for Sex (FX)
Monster: The Original Monster (Netflix)
Com um elenco de protagonistas que passa por Robert De Niro, Stephen Graham, Charlie Hunnam, Matthew Macfadyen, Mark Ruffalo, Michael Shannon, Sarah Snook, Michelle Williams, Renée Zellweger, entre outros. É a categoria onde o Globo tradicionalmente gosta de fazer “gesto”: premiar uma atuação muito intensa, muito transformadora, que vire manchete no dia seguinte.
Agora é esperar o dia 8 para ver o quanto essas previsões viram realidade – e o quanto o Globo vai fazer o que mais sabe: nos deixar irritados, empolgados e, principalmente, falando sobre isso por semanas.