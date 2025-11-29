Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Câncer de próstata em pets: o perigo que poucos tutores conhecem. Veja aqui!

Estudos recentes revelam que cães castrados e com idade média de 8 a 11 anos estão predispostos a desenvolver a doença

Flavia Viana

Flavia Viana

29/11/2025 - 15h00
Assim como ocorre com os humanos, o Novembro Azul traz também um alerta para os tutores de cães e gatos: o câncer de próstata. Apesar de pesquisas recentes revelarem que essa patologia afeta menos de 1% dos caninos e raramente os felinos, é preciso ficar atento aos sinais dessa doença que pode ser devastadora.

A médica-veterinária do Hospital Veterinário do Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), Dra. Claudia Britto, explica que, normalmente, o câncer de próstata é constituído por tumores (carcinomas) com alto grau de agressividade, cujo resultado costuma ser a deterioração da qualidade de vida do animal.

“O câncer de próstata se inicia a partir de mutações de células que constituem o tecido glandular prostático, levando a um aumento de volume local, que reflete em alguns desconfortos como dificuldade em urinar e defecar”, explica a médica-veterinária especializada em oncologia.

“A doença é mais comum em cães devido a questões anatômicas, pois, nos caninos, a próstata é a única glândula acessória do reprodutor masculino (como em humanos). Já em gatos, além da próstata, existe a vesícula seminal, que possui uma maior importância na formação dos líquidos seminais. Ou seja, nos felinos a próstata é uma glândula com menor importância funcional do que em cães.”

Algumas características específicas podem levar o animal a desenvolver a doença. Cães entre 8 e 11 anos ou mais são os mais diagnosticados com câncer de próstata. Outro fator é determinante são os cães castrados.

“Curiosamente, a castração não protege e pode até estar associada a maior risco ou progresso mais agressivo da doença. Inclusive, animais já diagnosticados com câncer de próstata não devem ser castrados, uma vez que o procedimento pode piorar a evolução do quadro”, alerta a médica-veterinária da UniMAX.

Alguns sinais são característicos e revelam que o pet pode estar sofrendo não somente com câncer de próstata, mas também de várias outras doenças prostáticas ou urinárias. Entretanto, segundo Claudia, são “sinais de alerta” que merecem consulta veterinária com rapidez. Confira os principais sinais:

Sintomas iniciais:

- Esforço para urinar, com jato de urina fraco ou intermitente
- Micção mais frequente ou em pequenas quantidades
- Sangue na urina (hematúria)
- Esforço para defecar (fezes em forma de fita), sobretudo se a próstata dilata ou comprime o reto
- Dor ou sensação de desconforto na região pélvica ou lombar.

Sintomas mais avançados:

- Obstrução urinária total ou parcial, risco de retenção de urina
- Emagrecimento do animal (“afundamento da cabeça”)
- Dor óssea, mancar (se ossos afetados), fraqueza
- Infecções secundárias do trato urinário ou bexiga dilatada
- Parar de comer e ficar muito prostrado.

Tratamento:

Segundo a médica-veterinária, o tratamento para esse tipo de neoplasia em cães é complexo e está relacionado ao controle da doença e à oferta de qualidade de vida ao animal. “A cura completa para esse tipo de tumor prostático em cães não é comum — a maioria dos casos já está em estágio avançado no momento do diagnóstico. Já a média de sobrevida, em casos de carcinoma prostático e com base nas literaturas atuais, gira em torno de 6 a 7 meses”, salienta.  

O tratamento da doença inicia-se com diagnóstico assertivo, com exames de sangue e de imagem, podendo haver a necessidade de cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapias alternativas (Medicina Integrativa). “Pensando na terapia mais paliativa, é importante que o tutor entenda que o tratamento exige investimento, acompanhamento e nem sempre resulta em retorno prolongado — e que a qualidade de vida do pet é fator crucial para decisões”, salienta a médica-veterinária.

Tem como prevenir o câncer de próstata em pets?

De acordo com Claudia, embora não existam métodos seguros que previnam totalmente o câncer de próstata, uma vez que as causas exatas da doença não são bem definidas, há práticas que podem auxiliar nessa “batalha” contra a doença.

Uma delas está relacionada à qualidade de vida do animal. “É fundamental manter o animal em um estilo de vida saudável, sempre com peso adequado, boa nutrição e evitar exposição a substâncias tóxicas – embora a evidência específica para tumor prostático seja limitada”, salienta. “Também é importante manter o acompanhamento veterinário com frequência, especialmente para cães machos mais velhos, com exame físico que inclua palpação/ultrassom da próstata se indicado. Não deixe de observar e relatar rapidamente qualquer sinal urinário ou intestinal, tais como esforço parar urinar ou defecar, sangue na urina, jato fraco etc. A detecção precoce pode ajudar no prognóstico.”

Cinema B+: Os primeiros favoritos do Golden Globes 2026

Muito do que a gente já vinha intuindo você vai ver na coluna dessa semana

29/11/2025 13h00

É pessoal, em duas semanas estaremos falando de Temporada de Premiação de 2026, voltando a especular, a criticar, a elogiar, a torcer e nos surpreender. Isso tudo porque no dia 8 de dezembro sai a lista de indicados ao Golden Globes 2026, e sim, falaremos muito de Wagner Moura e O Agente Secreto, que está certo para entrar na lista de indicados a filme estrangeiro e ator. Mas já lacro aqui: o dramalhão Hamnet será o grande destaque do início do ano, como filme, ator, atriz, trilha… tudo.

Por questões de lógica de calendário, como o Golden Globes abre a temporada, faz sentido olhar para quem está mais cotado agora – tanto no cinema quanto na TV.

A grande virada: quando comédia/musical vira campo de guerra

A Variety confirma: o lugar mais competitivo desta temporada não é o drama, é comédia/musical. O que sempre foi tratado como “categoria divertida” virou, em 2026, o verdadeiro ringue dos estúdios.

Na categoria de melhor filme de comédia ou musical, o quadro hoje é:

Jay Kelly (Netflix)

Marty Supreme (A24)

No Other Choice (Neon)

One Battle After Another (Warner Bros.) – previsto como vencedora

Wake Up Dead Man (Netflix)

Wicked: For Good (Universal Pictures)

Ou seja: temos um musical gigantesco (Wicked: For Good), um projeto autoral pesado (One Battle After Another), um dramedy esportivo com cara de cult (Marty Supreme), a nova entrada de Knives Out, uma comédia sul-coreana sombria (No Other Choice) e um original da Netflix. Não é “categoria leve”, é literalmente o centro da disputa.

No lado dos atores, Clayton Davis crava Timothée Chalamet como favorito em ator de comédia/musical por Marty Supreme, à frente de George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Brendan Fraser, Ethan Hawke (Blue Moon) e Lee Byung-hun (No Other Choice). A ideia de Chalamet ganhar seu primeiro Globo nesse terreno – em um filme esportivo ping-pong-esquisito dos Safdie – é a cara da temporada: pop, autoral e competitivo ao mesmo tempo.

Em atriz de comédia/musical, o cenário é ainda mais simbólico: Cynthia Erivo desponta como favorita absoluta por Wicked: For Good, retomando Elphaba, numa campanha que é ao mesmo tempo teatral, cinematográfica e pop. Ao lado dela, surgem Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), que ganhou em Berlim, Kate Hudson (Song Sung Blue), Chase Infiniti (One Battle After Another), Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee) e Emma Stone (Bugonia). Na linha de alternates, nomes como Pamela Anderson (The Naked Gun) e Olivia Colman (The Roses) ainda rondam o quadro, prontos para invadir a conversa.

Nos coadjuvantes, o recado é parecido: Ariana Grande aparece como favorita em atriz coadjuvante por Wicked: For Good, enquanto Gwyneth Paltrow (Marty Supreme) e Teyana Taylor (One Battle After Another) completam o trio que mais chama atenção nesse momento.

Em ator coadjuvante, Stellan Skarsgård surge como o nome a ser batido por Sentimental Value, ladeado por Jacob Elordi (Frankenstein), Paul Mescal (Hamnet), Adam Sandler (Jay Kelly), Benicio Del Toro e *Sean Penn (One Battle After Another).

Ou seja: se alguém ainda achava que comédia/musical era o “quintal leve” dos Globes, 2026 veio para enterrar essa ideia.

Drama ainda é rei – mas com um mapa mais definido

Dito isso, o campo de drama continua sendo o território do prestígio clássico. A previsão de melhor filme de drama hoje está assim:

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features) – previsto como vencedor

It Was Just an Accident (Neon)

The Secret Agent (Neon)

Sentimental Value (Neon)

Sinners (Warner Bros.)

Muito do que a gente já vinha intuindo se confirma aqui:

– Hamnet como grande “dramalhão de prestígio” da temporada,
– Sinners como drama potente de estúdio,
– Sentimental Value como queridinho europeu,
– Frankenstein como monstro (com trocadilho) da Netflix,
– e The Secret Agent cravado no mapa como peça-chave, tanto em drama quanto em filme internacional.

Nas atuações, o desenho também é bem claro.

Em ator de drama, a previsão traz:

Joel Edgerton (Train Dreams)

Colin Farrell (Ballad of a Small Player)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura, The Secret Agent – PREVISTO COMO VENCEDOR

Sim: nas projeções da Variety, Wagner está hoje à frente de Michael B. Jordan, Oscar Isaac e cia. Isso sozinho já seria enorme. Some a isso o fato de The Secret Agent também aparecer entre os prováveis indicados a melhor filme de drama e melhor filme em língua não inglesa e temos uma narrativa pronta: depois de Fernanda Torres, Wagner consolida o momento latino – e brasileiro – na temporada.

Em atriz de drama, o nome que domina é Jessie Buckley, favorita por Hamnet. A lista ainda traz Laura Dern (Is This Thing On?), Jennifer Lawrence (Die My Love), Renate Reinsve (Sentimental Value), Sydney Sweeney (Christy) e Tessa Thompson (Hedda). Buckley entra na temporada com aquele rótulo ingrato e poderosíssimo de “locked and loaded contender”: todo mundo já escreve o nome dela a lápis forte.

No bastidor da direção, um padrão: Paul Thomas Anderson aparece como favorito em melhor direção por One Battle After Another, à frente de Park Chan-wook (No Other Choice), *Ryan Coogler (Sinners), *Mona Fastvold (The Testament of Ann Lee), *Joachim Trier (Sentimental Value) e Chloé Zhao (Hamnet). Ou seja: drama e comédia/musical se encontram aqui – o filme “cômico” de PTA é tratado com a mesma reverência dos dramas pesados.
Em roteiro, o favoritismo pende para Ryan Coogler, por Sinners, com Hamnet, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value e Train Dreams completando o quadro. Train Dreams, aliás, aparece tanto em roteiro quanto em ator (Joel Edgerton) e entre os alternates de filme – um sinal claro de que pode ser aquele “slow burn” da temporada.

Nos blocos mais técnicos:

– em trilha sonora, o favorito é Ludwig Göransson por Sinners, com Desplat (Frankenstein), Max Richter (Hamnet), Hildur Guðnadóttir (Hedda) e *Jonny Greenwood (One Battle After Another) compondo uma categoria que parece lineup de festival de compositores;

– em canção original, a aposta principal é “Golden”, de KPop Demon Hunters;

– em animação, Zootopia 2 lidera;

– e em Cinematic and Box Office Achievement, Sinners aparece de novo como favorito, disputando espaço com Avatar: Fire and Ash, F1, KPop Demon Hunters, Superman, Weapons e Wicked: For Good.

E na TV? O que os viciados em premiação estão apostando

Considero 2026 como um dos anos mais competitivos para TV. As apostas para séries de comédia estão assim:

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX on Hulu)

Hacks (Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

Shrinking (Apple TV+)

The Studio (Apple TV+)

Alt: Wednesday (Netflix)

Ou seja: a leitura é de que o Globo deve “copiar e colar” muito do Emmy, com The Bear, Abbott e Hacks no centro, mas deixando espaço para Only Murders, Shrinking e a novata The Studio. Wednesday aparece como aquela alternativa de popularidade que pode furar bolha. E The Studio deve sair vencedora.

Entre os atores de comédia, o mesmo painel aponta:

Adam Brody – Nobody Wants This

Steve Martin – Only Murders in the Building

Seth Rogen – The Studio

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Jeremy Allen White – The Bear
Alt: Tim Robinson – The Chair Company

Na prática, isso significa:
– Jeremy Allen White continua fortíssimo por The Bear, que a dobradinha Steve Martin / Martin Short segue firme por Only Murders, e nomes como Jason Segel e Seth Rogen podem ser “novidade simpática” para o Globo abraçar.

Em atriz de comédia, o desenho é:

Kristen Bell – Nobody Wants This

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Selena Gomez – Only Murders in the Building

Jenna Ortega – Wednesday

Jean Smart – Hacks

Alt: Rachel Sennott – I Love LA

Aqui, a disputa é linda no papel:
– Quinta Brunson como rosto da comédia em rede aberta,
– Jean Smart como força veterana incontestável,
– Ayo Edebiri como fenômeno da nova geração,
– Selena Gomez e Jenna Ortega representando o poder do streaming jovem.

Qualquer combinação de cinco nomes disso rende uma categoria fortíssima.

Em drama, as apostas para melhor série estão assim:

The Last of Us (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

The Pitt (Max)

Severance (Apple TV+)

Slow Horses (Apple TV+)

The White Lotus (HBO)

Alt: Wycaro (Apple TV+)

Ou seja: o Globo tende a se dividir entre os “eventos premium” da HBO (The Last of Us, The White Lotus), o prestígio corporativo de The Morning Show e a estranheza elegante de Severance. Slow Horses e The Pitt completam essa cara de “drama adulto de plataforma”.

Nos atores de drama, o quadro sugerido é:

Sterling K. Brown – Paradise

Tom Hiddleston – The Night Manager

Gary Oldman – Slow Horses

Pedro Pascal – The Last of Us

Adam Scott – Severance

Noah Wyle – The Pitt
Alt: Jon Hamm – Your Friends and Neighbours

Nas atrizes de drama:

Kathy Bates – Matlock

Carrie Coon – The Gilded Age

Britt Lower – Severance

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Wycaro

Alt: Michelle Pfeiffer – The Madison

Em minissérie ou filme para TV, as apostas iniciais incluem:

Adolescence (Netflix)

All Her Fault (Peacock)

Death by Lightning (Netflix)

Dying for Sex (FX)

Monster: The Original Monster (Netflix)

Com um elenco de protagonistas que passa por Robert De Niro, Stephen Graham, Charlie Hunnam, Matthew Macfadyen, Mark Ruffalo, Michael Shannon, Sarah Snook, Michelle Williams, Renée Zellweger, entre outros. É a categoria onde o Globo tradicionalmente gosta de fazer “gesto”: premiar uma atuação muito intensa, muito transformadora, que vire manchete no dia seguinte.

Agora é esperar o dia 8 para ver o quanto essas previsões viram realidade – e o quanto o Globo vai fazer o que mais sabe: nos deixar irritados, empolgados e, principalmente, falando sobre isso por semanas.

Brechó beneficente reúne mais de 12 mil peças com até 90% de desconto

Dinheiro arrecadado pelo tradicional Breshop do Clube Estoril é 100% destinado à causas sociais

29/11/2025 10h30

O tradicional Breshop 2025 será realizado em 7 de dezembro, das 8h às 15h, no Clube Estoril, em Campo Grande (MS), com entrada gratuita e proposta 100% beneficente. Milhares de peças de roupas, calçados, acessórios e artigos diversos serão vendidos a preços acessíveis, reforçando a vocação do bazar de unir consumo consciente e apoio direto a famílias em situação de vulnerabilidade.

Em 2024, o Breshop arrecadou mais de 10 mil peças, vendeu 8 mil itens, recebeu cerca de 2 mil visitantes e beneficiou diretamente mais de 150 famílias, números que consolidaram o evento no calendário solidário da Capital. 

A boa aceitação do público e o impacto social das ações motivaram a ampliação da estrutura para este ano, com mais frentes de arrecadação, triagem e parcerias.

Nesta edição, a organização investiu em mutirões de triagem, campanhas de arrecadação ao longo do ano e articulação com voluntários, empresas e instituições locais para aumentar o volume e a qualidade das peças oferecidas. 

Segundo a coordenação, o Breshop vai além da ideia de bazar, configurando-se como uma “corrente de solidariedade” que transforma cada doação e cada compra em dignidade e apoio concreto para quem mais precisa.

Causa social

Parte da renda obtida no Breshop 2025 será destinada à Casa da União Lar de Santana, instituição beneficente fundada em 1994 que mantém projetos sociais voltados a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. 

Entre as iniciativas apoiadas está, por exemplo, a Orquestra Beneficente de Violinos, que oferece aulas gratuitas de música para jovens de comunidades, ampliando o acesso à cultura e à formação cidadã, com prestação de contas e transparência nas ações.

Evento

Além das araras cheias de roupas e acessórios, o público encontrará um espaço para venda de lanches e bebidas não alcoólicas, criando um ambiente acolhedor para famílias e grupos de amigos que desejam passar a manhã e o início da tarde no local. 

Um locutor ficará responsável por anunciar ofertas, divulgar os parceiros e reforçar as ações mantidas pela Casa da União Lar de Santana, aproximando o público da causa social por trás das compras.

Serviço  

  • Evento: Breshop 2025 – Bazar beneficente 
  • Data: 7 de dezembro de 2025, das 8h às 15h 
  • Local: Clube Estoril – Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista, Campo Grande (MS) 
  • Entrada: gratuita 
  • Instagram: @breshopbazarbeneficente 
     

