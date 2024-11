Pet B+: Diabetes: diagnóstico precoce e controle da doença garantem longevidade aos pets

Diálogo

Confira a coluna Diálogo deste sábado (16) e domingo (17)

A infância dos nossos filhos deveria durar mais tempo. O tempo necessário para a gente amadurecer e crescer junto. E nunca, nunca se arrepender do que não fizemos”.



A natureza ensina que tucano é uma ave predadora, atacando e sendo terror de outros ninhos. Situação em disputa eleitoral de outrora fez com que isso ocorresse em diversos pontos dessa imensa floresta de Mato Grosso do Sul. Mas a reação está ocorrendo atualmente, e seria apenas uma “revanche” de pássaros de todas as espécies, que decidiram se unir. E não se trata de contos da carochinha...

Com a expectativa que alcance entre US$ 600.000 a US$ 800.000, a guitarra Futurama, que foi uma das que George Harrison mais tocou, será leiloada nos Estados Unidos, com previsão para isso acontecer ainda neste mês.

Comprado em uma loja de música em Liverpool, cidade natal dos Beatles, Harrison tocou o instrumento no início dos anos 1960, quando a banda se apresentou no Cavern Club, fez uma turnê pela Alemanha e gravou seus primeiros discos oficiais para a Polydor.

Em 1964, ele doou o instrumento para uma revista de rock como prêmio para um concurso, mas ela acabou ficando com o editor da publicação, porque o vencedor optou por um prêmio em dinheiro em vez de ter uma peça da história do rock and roll. George Harrison dizia que a guitarra era “muito difícil de tocar”, mas ele gostava do que chamou de “seu visual futurista” e porque tinha um som excelente.

A proposta de emenda à Constituição alterando a escala de trabalho para regime de 36 horas semanais e descanso de três dias encontrou reação também por parte da Abrasel. A justificativa é que, se aprovada, trará impactos negativos para toda sociedade e empreendedores do setor de alimentação fora do lar. “É uma proposta estapafúrdia e que não reflete a realidade”, diz Paulo Solmucci, presidente da entidade.

Cerca de 95% do setor é formado por microempresas, que precisariam reduzir o horário de funcionamento. Isso porque a folha de pagamentos é um dos maiores custos. A redução drástica na jornada de trabalho resultaria em aumento dos custos operacionais, o que, por sua vez, elevaria os preços finais para

o cliente. Pesquisa da Abrasel mostra que cerca de um quinto do setor trabalha com prejuízo.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará condenou 71 candidatos de uma coligação ao pagamento de total de R$ 814 mil em multas por espalharem irregularmente “santinhos” em municípios daquele estado. Detalhe: isso ocorreu nas eleições de 2022. Antes tarde do que nunca...

