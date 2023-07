PET B+: Pets no inverno: saiba como cuidar dos bichos

ALIMENTAÇÃO & ESTILO DE VIDA

Consultoria de food service de SP participa de evento nos EUA e revela tendências sobre como as pessoas desejam comer e experimentar e quais produtos ganham espaço no segmento

O mercado de food service traz, constantemente, novidades que são incorporadas nos negócios, nas opções gastronômicas e no cuidado com o consumidor. Um dos grandes eventos do setor é a NRA Show, realizada recentemente, nos EUA, e que recebeu uma missão técnica da consultoria Galunion, de São Paulo.

Três entidades nacionais integraram a força-tarefa que viabilizou a missão: a Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (Aberc), a Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Especializada em alimentação e catalisadora de conhecimento, network e inovação em prol do food service, a empresa paulista tem mais de 10 anos de atuação em consultoria para food service. E fez a parceria com a norte-americana National Restaurant Association (NRA) com o objetivo de trazer ao Brasil as tendências globais do setor diretamente da principal vitrine de soluções, tecnologias, informações e categorias da indústria de restaurantes e serviços de alimentação do mundo.

A NRA Show, realizada em Chicago, de 18 a 23 de maio, contou com mais de 150 participantes, que puderam se atualizar sobre o que está em alta no setor em diferentes frentes, seja no âmbito tecnológico, culinário ou dos modelos de negócios.

Durante o evento, os especialistas da Galunion conduziram diferentes visitas guiadas exclusivas para o grupo da missão técnica, garantindo o melhor aproveitamento de todo o conteúdo da feira, que recebeu mais de 1.800 expositores na edição deste ano.

Foi possível verificar, por exemplo, que, com base em um estudo da Datassential, 76% dos consumidores norte-americanos estão animados com as novas tendências de alimentos e bebidas em 2023.

Em contraste, segundo a mais recente pesquisa com consumidores da própria Galunion, no Brasil, 95% querem encontrar novidades em alimentos e bebidas em bares e restaurantes.

“O consumidor está sempre mudando. Como corroborado em palestra da Technomic com Ana Maria Rodriguez [responsável pelo setor de Qualidade e Inovação da Pizza Hut Internacional], desde o início da pandemia até hoje a busca do consumidor tem se atualizado, desde itens que trazem conforto, passando por ofertas para grupos que promovessem encontros, chegando hoje a uma fome por novidades”, afirma Simone Galante.

“Dentro das tendências, vemos ainda com força as opções clássicas que trazem conforto, muitas vezes oferecidas de forma diferente, com um twist. Para trazer tráfego incremental, nota-se investimento em itens difíceis de replicar em casa e inovação em itens de café da manhã”, prossegue a fundadora e CEO da Galunion.

“A singularidade se faz presente no uso de ingredientes funcionais de forma atípica, como em doces e coquetéis, e em mash-ups de receitas já consolidadas. E por fim, a indulgência continua como tendência forte”, diz Simone.

MOCKTAILS

Em meio às apresentações e cases difundidos na NRA Show 2023, as bebidas especiais tiveram destaque. Uma pesquisa da Technomic apresentou que pedir uma marca mais cara de bebida alcoólica torna a ocasião mais especial.

Essa é a visão de 41% dos clientes de forma geral e para 47% daqueles com idade entre 21 e 34 anos. A experimentação em bebidas alcoólicas também faz a diferença na experiência de consumo no local para 26% dos consumidores.

Outra tendência que vem ganhando adeptos está focada no consumo de bebidas com baixo teor alcoólico ou sem álcool. Atualmente, 27% dos operadores norte-americanos oferecem bebidas sem álcool para adultos e 64% dos que oferecem opções sem álcool relatam um impacto positivo em seus negócios.

“Os mocktails são a nova tendência em coquetelaria em todo o mundo. Consistem, basicamente, em uma mistura de sabores para a produção de um saboroso drinque, com o diferencial de ser sem álcool.

Segundo a opinião de Cassie Sakai, diretora corporativa de bebidas do Gibsons Restaurants Group, a categoria de mocktails ainda precisa melhorar na criatividade e na qualidade”, ressalta Nathalia Royo, responsável pelo setor de Inteligência de Mercado e Marketing na Galunion.

“E isso é sobre incluir as pessoas que não podem ou não querem consumir álcool, mas desejam pertencer ao momento de celebração. Apesar desses clientes ainda não estarem preparados para pagar o mesmo valor de uma opção com álcool, mocktails são uma opção de incremento ao tíquete se comparados às opções tradicionais de bebidas não alcoólicas”, afirma Nathalia.

ZEITGEIST

Zeitgeist é um termo alemão que pode ser traduzido como o conjunto do clima intelectual e cultural do mundo em uma certa época.

“Durante a missão técnica à NRA Show deste ano, pudemos ver diversos temas ligados ao zeitgeist atual refletidos nos produtos, tanto na feira como em visitas técnicas em Chicago. São produtos que refletem temas atuais, como o cuidado com a própria saúde, física e mental, o cuidado com o mundo e com as pessoas, o indivíduo cada vez mais protagonista de seu consumo e consciente de suas decisões e a inclusão, a aproximação e a fusão de culturas”, analisa Simone Galante.

Questões ligadas à saúde, por exemplo, se tornam cada vez mais evidentes no food service. Dessa forma, produtos funcionais, muitos selos enfatizando tais características nas embalagens, além de opções naturais e produtos frescos, ganham a preferência de quem se preocupa com o bem-estar na hora de se alimentar.

Um exemplo interessante de uma das visitas feitas pela Missão Técnica Galunion é o da marca Smoothie King, que tem produtos direcionados e comunicados com base no impacto que terão na saúde do consumidor, seja de corpo ou de mente, como smoothies para maior energia, para um corpo saudável ou mesmo para aproveitar o dia.

O eu como protagonista, explorando a customização e entendendo o que é saudável ou mesmo indulgente para cada um, foi visto em diversas culinárias, locais e aplicações.

SUSTENTABILIDADE

“Há diversas empresas e negócios que estão trazendo temas de cuidado com o mundo para o food service. Algumas delas têm a missão de proteger as terras e capacitar os agricultores, outras estão relacionadas a consumo consciente, compostagem e outros fatores que levam em conta o cuidado social, humano, ambiental e animal. Uma variedade de produtos já traz estampado nas embalagens essas características da produção e de operação”, observa Nathalia Royo.

“Como exemplo, temos insumos comunicados como sendo de empresas 100% de propriedade dos funcionários ou daquelas que são fundadas e lideradas por mulheres, animais criados de forma humana, bem-estar animal certificado, redução do uso de plástico, entre outros”, ilustra.

Produtos e ofertas à base de plantas é outro tema ligado à saúde do mundo que já era importante na edição do ano passado e se manteve relevante neste ano. O que pode ser observado agora foram novos caminhos e evoluções tecnológicas.

“Vimos evolução em cores, texturas e sabores, que nos trouxeram a experiência de um salmão à base de plantas muito similar ao peixe, e vimos também um caminho novo nessa oferta: o de produtos e receitas plant-forward, ou seja, com foco nos legumes e nos vegetais, destacando suas texturas, cores e sabores naturais de forma atrativa”, relata Simone.

