Pet B+: Plantas tóxicas nas calçadas: um risco invisível para os pets

Os Top 10 semanais não são tabelas de poder, mas mapas de interesse coletivo. A partir deles, é possível perceber tendências mais sutis: quando o público busca escapismo, quando retorna ao conforto do conhecido ou quando se entrega ao desconforto da curiosidade mórbida.



E nesta terceira semana de outubro, as listas mostram um padrão inconfundível — o mundo quer sentir. Seja medo, riso, nostalgia ou esperança, o streaming virou o principal espelho emocional do nosso tempo.

Netflix: o fascínio pelo medo e pela fantasia

A Netflix continua a dominar o imaginário global com a fórmula que melhor domina: metade horror psicológico, metade escapismo pop.



O topo entre as séries segue com “Monster: The Ed Gein Story”, consolidando o império de Ryan Murphy — e provando que o público ainda consome o mal com a mesma curiosidade com que assiste a reality shows.



Logo abaixo, “Old Money” e “The Diplomat” acrescentam sofisticação, enquanto “Boots” e “Genie, Make a Wish” oferecem alívio leve e fantasioso. “Victoria Beckham” e “The Hunting Wives” confirmam: glamour e crime são sempre irresistíveis quando embalados em narrativa serializada.

Nos filmes, “The Woman in Cabin 10” surge como o novo fenômeno — um thriller claustrofóbico que traduz a paranoia contemporânea com precisão cirúrgica.



“Caramelo” segue surpreendendo, um pequeno filme que virou sucesso mundial, mostrando o poder dos algoritmos em descobrir o inesperado.



Entre os demais títulos — “KPop Demon Hunters”, “My Father, the BTK Killer” e a dupla “Godzilla: King of the Monsters” e “Godzilla vs. Kong” — o que se revela é um cardápio que abraça o absurdo e o previsível com a mesma paixão.



A Netflix continua sendo o palco do excesso: entre monstros, crimes e desejos, ela reflete o caos do nosso apetite por tudo.

HBO / Max: prestígio, peso e intensidade

Na HBO, “Task” permanece soberana — uma série que condensa tudo o que a plataforma representa: densidade emocional, atuações impecáveis e dilemas morais que desafiam o espectador.



Ao redor dela, o ecletismo é calculado: “Peacemaker” e “Twisted Metal” garantem a dose de ação e irreverência, enquanto “The Thaw” e “The Chair Company” mantêm a tradição de dramas existenciais.

Nos filmes, “Superman” lidera novamente, um lembrete de que os mitos ainda sustentam a imaginação coletiva.



“The Substance” continua em alta, reforçando o domínio do horror corporal como gênero contemporâneo.



Entre “Oppenheimer”, “Materialists” e “Valiant One”, o catálogo da HBO/Max reafirma seu território: histórias que combinam espetáculo e inquietação — cinema em formato de série, e séries com alma de cinema.

Disney+: o equilíbrio entre conforto e reinvenção

O Disney+ encontrou seu novo eixo entre nostalgia e experimentação. O docudrama “Murdaugh: Death in the Family” entrou com força, mostrando que até o público da Disney está pronto para true crime — desde que venha com verniz de elegância.



Ao lado dele, “Chad Powers”, estrelada por Glenn Powell, confirma a expansão do catálogo para o público adulto, enquanto “Marvel Zombies” mantém o fandom fervendo entre risadas e vísceras animadas.

Nos filmes, o império Pixar segue intocável: “Elio” lidera e “Incredibles 2”, “Lilo & Stitch” e “The Nightmare Before Christmas” reforçam o poder da memória afetiva.



“Thunderbolts”* e o teaser de “Tron: Ares” lembram que a marca ainda sabe antecipar o futuro — mesmo quando revisita o passado.



O resultado é um Top 10 que se equilibra entre o doce e o sombrio, entre o filme que a criança ama e o adulto não esquece.

Prime Video: o mundo em várias línguas

A Amazon segue como o laboratório multicultural do streaming.



“Gen V” mantém a liderança, provando que o universo de The Boys ainda tem combustível para anos.



“The Summer I Turned Pretty” continua firme com seu romance ensolarado, mas o destaque é a longevidade de “Yo Soy Betty la Fea”, um clássico latino que ultrapassa gerações e fronteiras.



Entre “Maxton Hall”, “The Girlfriend” e “De viaje con los Derbez”, o Prime constrói o retrato mais plural entre os serviços: cada título fala com um público diferente, e todos encontram espaço no mesmo ranking.

Nos filmes, o domínio absoluto é do universo “Culpa Mía” — agora expandido em “Our Fault”, “Culpa Tuya” e “My Fault: London”. É o melodrama digital em sua forma mais pura, impulsionado por redes sociais e legiões de fãs adolescentes. A coexistência com títulos como “No Time to Die” e “Pig” prova que a Amazon pode ser, ao mesmo tempo, blockbuster e confissão íntima.



É a plataforma que melhor traduz a globalização emocional: histórias de todos os sotaques, sentimentos de um só tipo — intensos.

Paramount+: memória e permanência

O Paramount+ é, mais do que nunca, o templo da nostalgia.

“South Park” reina absoluto, e o retorno de “Sabrina, the Teenage Witch”, “Dexter” e “Charmed” confirma o apelo do que já foi sucesso. Enquanto isso, “Tulsa King” e “Lioness” mantêm viva a promessa de modernidade, equilibrando gerações em uma mesma prateleira digital.

Nos filmes, “Vicious” e “Top Gun: Maverick” seguem lado a lado — adrenalina e heroísmo em estado puro.



“Mean Girls” e “World War Z” completam o ciclo afetivo da Paramount: rir, lembrar e escapar.

A plataforma entendeu que nostalgia não é apenas memória — é produto, linguagem e identidade.

Apple TV+: elegância e consistência

A Apple TV+ continua sendo o endereço da excelência silenciosa. “The Last Frontier” estreou com impacto, enquanto “Slow Horses”, “The Morning Show” e “Severance” mantêm o padrão de ouro da televisão premium. Cada série da Apple parece desenhada à mão — e o público responde à coerência de quem prefere qualidade à saturação.

Nos filmes, “The Lost Bus” assume o topo e confirma o apetite do público por narrativas originais e intimistas.



“Wolfs”, “The Family Plan” e “Greyhound” consolidam um catálogo de sofisticação sem pressa.

Enquanto outros serviços correm atrás do algoritmo, a Apple segue cultivando o tempo — e o prestígio.

O retrato da semana

Comparada à primeira quinzena de outubro, esta semana mostra um espectador dividido entre o caos e o conforto. O true crime continua forte, o terror resiste, o melodrama adolescente cresce e a nostalgia se consolida como força comercial.



Cada plataforma reflete um desejo coletivo:

A Netflix explora o medo.

A HBO reflete a culpa.

A Disney oferece consolo.

A Amazon fala todas as línguas.

A Paramount preserva o passado.

E a Apple ainda aposta na eternidade.

O FlixPatrol não revela quantas pessoas estão assistindo — revela por que estamos assistindo.

E talvez isso seja mais interessante.

Top 10 Miscelana — Semana de 18 de outubro de 2025

Slow Horses (Apple TV+) — Gary Oldman transforma o caos em arte. A série continua impecável, inteligente e humana.

The Diplomat (Netflix) — poder, casamento e manipulação política num equilíbrio raro entre drama e ironia.

Monster: The Ed Gein Story (Netflix) — Ryan Murphy faz do horror um espelho da curiosidade coletiva.

Task (HBO / Max) — o thriller mais denso do ano; uma aula de tensão e moral.

Murdaugh: Death in the Family (Disney+) — Patricia Arquette dá vida e complexidade a uma tragédia real.

The Morning Show (Apple TV+) — poder e vulnerabilidade em combustão permanente; um drama sobre o caos moderno.

Caramelo (Netflix) — o pequeno filme que virou sensação global; doce, humano e inesperado.

Gen V (Prime Video) — sátira, anarquia e juventude: o universo The Boys no auge do sarcasmo.

Only Murders In the Building (Disney+) — Meryl Streep liderando um episódio de destaque para personagens femininas e avançando no mistério da temporada.

The Lost Bus (Apple TV+) — minimalista e emocional; a melhor prova de que o cinema autoral sobrevive no streaming.

Fontes: FlixPatrol (dados de 18 de outubro de 2025). Compilação e análise: Miscelana.