Pet B+: Plantas tóxicas nas calçadas: um risco invisível para os pets

Levar o pet para caminhadas é uma atividade indispensável e essencial para uma vida mais saudável. Entretanto, nesse percurso que mistura diversão e entretenimento, é preciso ter certos cuidados para que esse momento a dois não se torne algo traumático tanto para o tutor quanto para o animal. E um dos alertas são para algumas espécies de plantas, que embelezam praças e calçadas, mas que se forem ingeridas podem ocasionar em sérios problemas de saúde ao animal.
Tutores devem ficar atentos com os pets durante os passeios
Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), a médica-veterinária Dra. Kelly Venâncio de Oliveira Muniz salienta que algumas espécies de plantas mais populares podem representar sérios riscos à saúde dos pets.
“É cada vez mais comum que tutores de cães e gatos se deparem com plantas ornamentais em calçadas, praças e jardins residenciais. O que muitos não sabem é que algumas dessas espécies, apesar de belas, são altamente tóxicas para os animais”, alerta. “A ingestão acidental pode causar desde irritações gastrointestinais até falência renal ou neurológica.”
Especializada em Nefrologia e em Urologia Veterinária, a docente explica que a maioria das intoxicações em cães e gatos ocorre justamente em ambientes domésticos e urbanos, onde essas plantas estão ao alcance. A prevenção começa pela informação e pelo cuidado do tutor durante passeios e no quintal de casa.
“Muitas vezes o tutor só descobre que a planta é tóxica após um acidente. A melhor medida é a prevenção, evitando que cães e gatos tenham contato com essas espécies”, salienta. “Por isso, durante os passeios, mantenha o pet na guia e evite que ele mastigue plantas desconhecidas. Vale a pena ainda ensinar comandos básicos, como ‘não’ ou ‘solta’, para interromper rapidamente tentativas de ingestão. Oriente também vizinhos e familiares sobre os riscos.”
E se meu pet comer alguma planta, o que fazer?
Segundo a médica-veterinária, caso isso ocorra, a regra número 1 é não provocar vômito no animal. “Jamais faça isso, pois alguns compostos dessas espécies de plantas podem causar queimaduras adicionais”, alerta. “Outra recomendação é nunca utilizar remédios caseiros, pois podem agravar a intoxicação. A recomendação, nesses casos, é levar o animal imediatamente a um médico-veterinário e, se possível, leve também uma mostra da planta ingerida, ou uma foto dela, o que pode auxiliar no diagnóstico.”
A docente de Medicina Veterinária da UniFAJ alerta que algumas espécies, altamente tóxicas aos pets, são facilmente encontradas em praças, calçadas e jardins. Confira algumas delas:
10 plantas comuns em jardins e calçadas, mas que são tóxicas aos pets
1 - Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia spp.)
Toxina: cristais de oxalato de cálcio
Efeitos: irritação intensa na boca e garganta
Sinais: salivação excessiva, dificuldade para engolir, vômitos e inchaço
2 - Lírios (Lilium spp.)
Toxina: compostos ainda não totalmente esclarecidos, mas altamente nefrotóxicos em gatos
Efeitos: lesão renal grave, mesmo em pequenas quantidades
Sinais: vômito, apatia, perda de apetite, evolução rápida para insuficiência renal
3 - Espada-de-São-Jorge (Sansevieria trifasciata)
Toxina: saponinas
Efeitos: irritação gastrointestinal
Sinais: náusea, vômito, diarreia e letargia
4 - Azaleia (Rhododendron spp.)
Toxina: grayanotoxinas
Efeitos: comprometimento do sistema cardiovascular e nervoso
Sinais: vômito, salivação, fraqueza, arritmia cardíaca e convulsões
5 - Mamona (Ricinus communis)
Toxina: ricina (uma das mais potentes conhecidas)
Efeitos: destruição celular generalizada
Sinais: dor abdominal intensa, vômitos, diarreia sanguinolenta, convulsões, podendo levar à morte
6 - Espirradeira (Nerium oleander)
Toxina: glicosídeos cardiotóxicos (oleandrina)
Efeitos: afeta diretamente o coração
Sinais: vômitos, salivação, bradicardia, arritmia e morte súbita
7 - Hortênsia (Hydrangea macrophylla)
Toxina: cianogênicos (liberam cianeto)
Efeitos: bloqueio da respiração celular
Sinais: vômitos, diarreia, dificuldade respiratória e convulsões
8 - Copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica)
Toxina: oxalato de cálcio
Efeitos: irritação oral e digestiva
Sinais: salivação, edema de língua, vômitos, dor abdominal
9 - Bico-de-papagaio (Euphorbia pulcherrima)
Toxina: seiva com látex irritante
Efeitos: irritação de mucosas e pele
Sinais: salivação, vômitos, conjuntivite e dermatite local
10 - Manacá-de-jardim (Brunfelsia spp.)
Toxina: brunfelsamidina e escopoletina
Efeitos: neurotoxicidade
Sinais: tremores, convulsões, rigidez muscular, vômitos e diarreia.