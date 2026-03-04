Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Políticos acuados por consequências de malfeitos descobriram a "palavra...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (4)

Ester Figueiredo

04/03/2026 - 00h03
Ronald Reagan - estadista americano

"Não devemos julgar os programas sociais por quantas pessoas estão neles, mas quantas estão saindo”.

 

FELPUDA

Políticos acuados por consequências de malfeitos descobriram a “palavra mágica” na tentativa de salvar o pescoço: é a tal da “perseguição”. Quando a água está batendo na etiqueta da calça, os ditos-cujos acionam a “lâmpada maravilhosa” da imaginação para fazer surgir o “gênio”. Só que este anda um tanto cansado e está sugerindo essa palavra a torto e a direito. Resultado: há uma legião de “perseguidos” que nem sabe explicar quem são verdadeiramente os tais “perseguidores”. Essa tchurminha quer, na realidade, um salvo-conduto para poder continuar surfando nas benesses do poder.

Tensão

Pelo andar da carruagem, tudo indica que as pré-candidaturas no campo da direita em MS estariam começando a ser definidas para se concretizarem durante a janela partidária, de 6 de março a 5 de abril. As peças do quebra-cabeças eleitoral, porém, ainda não se encaixaram.

Mais

E a previsão é de que poderão ocorrer mudanças dos nomes que estão postos, principalmente, para o Senado. Outro detalhe: a oficialização dos “ungidos” acontecerá somente nas convenções partidárias, entre 20 de julho e 5 de agosto. Até lá, o clima ficará tenso.

Carla Stephanini e Rozângela Tanaka
Patricia Salles

 Quase...

A chapa da majoritária do grupo PL e União Progressista (União Brasil e PP) estaria definida em MS, em parte, segundo irônico político. Ele afirma que no campo da direita o nome é Flávio Bolsonaro como pré-candidato a presidente da República. Para governador Riedel; Azambuja para o Senado e “Especulação” como o segundo nome, para fazer “dobradinha” com ele. Afinal, não se pode esquecer que os partidos podem recorrer às prévias.

Queda de braço

A direita conservadora, formada pelos bolsonaristas raiz, está brigando entre si para disputar uma das vagas ao Senado. As duas, evidentemente, não deverá conquistar, pois em eleição o “buraco é mais embaixo”, disse um político antenado que só. Afirmou que nesse campo estão os grupos que apoiam o deputado federal Marcos Pollon, o ex-deputado Capitão Contar e a vice-prefeita Gianni Nogueira. Não se pode, segundo ele, ignorar o cenário como um todo, senão...

e?...

Nos meios políticos, a grande pergunta é qual será o caminho a ser seguido pela vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, que articulava para ser oficializada como pré-candidata ao Senado por Bolsonaro. A curiosidade é saber se deixará o PL ou se realmente migrará para o Novo em busca do seu sonho. Ela é esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira. Em tempos passados, havia sido citada por Bolsonaro como nome para uma das vagas. Mas com a tal carta divulgada por Michelle Bolsonaro...

COLABOROU TATYANE GAMEIRO 

FELPUDA

Políticos de Mato Grosso do Sul que contribuíram para tentar "blindar"... veja na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta terça-feira, 3 de março de 2026

03/03/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

"Não se acostume com o que não o faz feliz, revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas”

- Silvana Duboc, escritora brasileira

FELPUDA

Políticos de Mato Grosso do Sul que de alguma forma contribuíram para tentar “blindar” os envolvidos no roubo do dinheiro dos aposentados do INSS serão “julgados” nas urnas, em outubro deste ano. Em todo o País, as redes sociais vêm sendo usadas para divulgar o perfil dos “simpatizantes”, por vontade própria ou pressão, desses marginais que surrupiaram bilhões de milhares de idosos. Ficou claro que os defensores desse grande roubo histórico tinham um interesse maior: se dar bem politicamente, mesmo que às custas de dinheiro roubado. É cada uma!...

DiálogoGerson Claro, Kátia Claro, Ana Arminda dos Santos e Coronel David

Preferência

Embora seu irmão Fábio Trad, pré-candidato ao governo do Estado, queira contar com ele para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, o vereador Marcos Trad teria outro interesse.

Mais

Marcos não estaria disposto a arriscar brigar por uma de oito vagas na Câmara dos Deputados quando pode fazer o mesmo por uma das 24 cadeiras na Assembleia de MS. É esperar para conferir.

Diálogo

Pela primeira vez no Brasil, pesquisadores da Embrapa sequenciaram o genoma do fungo Fusarium oxysporum f. sp. cyclaminis (Focy), causador da murcha do ciclame, uma das plantas ornamentais cultivadas no País. O avanço científico fortalece as estratégias de controle da doença, que em 2023 comprometeu mais de 70% da produção em estufas de Holambra (SP), um dos principais polos de flores das Américas. Valorizada pelas flores coloridas e pelo longo período de floração, o ciclame é presença frequente em jardins e ambientes internos.

DiálogoLéo Galvão, Priscila Borgonovi e Felipe Veloso

Se...

Durante entrevista, a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias anunciou que o PP não lançará candidato ao Senado, afirmando que “política é muito hoje e, então, hoje é não” sobre disputar com candidato do partido. Vale lembrar que até as eleições de outubro haverá muitos “hoje” com suas, digamos, nuances. A senadora afirmou que “o PP tem ótimos candidatos a senador, mas isso só vai acontecer se, no fim das contas, for necessário”. Se “as contas não fecharem”...

Estranho

Muita gente da direita estranhou a carta divulgada pela ex-primeiradama Michelle Bolsonaro, em que o ex-presidente Bolsonaro “unge” Marcos Pollon como seu indicado a uma das vagas ao Senado por MS. Esse time lembra que o parlamentar foi destituído da presidência estadual da sigla. Isso sem contar que ele tentou bater de frente com a cúpula do PL. Lançou seu nome a pré-candidato a prefeito da Capital, divulgando um vídeo com termos chulos.

Rumos

Nos bastidores políticos, há quem diga que Capitão Contar “recolheu-se em copas” depois de um período de negociações diretas em Brasília na tentativa de ser candidato ao Senado. Caso Pollon seja realmente o “ungido” de Bolsonaro, afirmam que ele terá algumas opções nessas eleições. Uma delas é permanecer no PL e ser candidato a deputado federal, a outra é deixar o partido e se candidatar ao Senado em novo partido ou simplesmente não disputar as eleições neste ano. Vai saber...

Colaborou Tatyane Gameiro

SHOW GRATUITO

Guilherme & Santiago se apresentam no 17º Festival do Peixe, na Feira Central

O público também poderá aproveitar a culinária à base de peixe em condições especiais. O evento será entre os dias 1 e 5 de abril.

02/03/2026 16h05

A dupla sertaneja se apresentará na Feira Central, no dia 1° de abril

A dupla sertaneja se apresentará na Feira Central, no dia 1° de abril Divulgação

A Feira Central de Campo Grande será palco de mais uma noite memorável de música, cultura e tradição. A dupla sertaneja Guilherme e Santiago será a atração principal do 17º Festival do Peixe, com apresentação marcada para o dia 1º de abril, às 20h.

A dupla já se apresentou na Feira Central em outras oportunidades, levando multidões com shows que ficaram gravados na memória do público. Nesta edição, prometem um espetáculo emocionante que reunirá fãs de todas as idades para uma noite especial de celebração.

“A Feira Central é um espaço de encontro, cultura e tradição. Trazer uma dupla do porte de Guilherme e Santiago é uma forma de valorizar o público e oferecer experiências inesquecíveis para a população e visitantes”, afirma a presidente da Feira Central CG, Alvira Appel.

O festival

O Festival do Peixe é um dos eventos mais aguardados do calendário da Feira Central, reunindo gastronomia, cultura e entretenimento em um ambiente familiar e acolhedor.

Além da programação musical, o público poderá aproveitar a rica culinária oferecida pelos feirantes, com destaque para pratos à base de peixe em condições especiais. O evento será entre os dias 1 e 5 de abril. Confira a programação e as atrações adicionais do Festival do Peixe:

  • Exposição de camping, pesca e náutica
  • Atrações culturais, regionais e educacionais
  • Preços especiais em pratos à base de peixe

Festival Cristão

Paralelamente à programação, outro evento ocorre na Feira Central: Festival Cristão. Com espaço dedicado à fé, cultura e convivência, o local reunirá expositores com artigos religiosos, música, literatura e produtos voltados ao público cristão.

A iniciativa reforça o compromisso da Feira Central em valorizar a diversidade cultural e espiritual, proporcionando um ambiente de acolhimento, reflexão e encontro para famílias e visitantes.

O Festival Cristão amplia as experiências oferecidas ao público, fortalecendo o caráter cultural e comunitário que marca a história da Feira Central de Campo Grande.

SERVIÇO

Evento: Show Gratuito com Guilherme & Santiago – 17º Festival do Peixe
Data do show: 1º de abril de 2026 (quarta-feira)
Período do Festival: 1 a 5 de abril (de seg. a qua. à partir das 16h e nos finais de semana à partir das 11h)
Horário: 20h
Local: Feira Central de Campo Grande
Endereço: Rua 14 de Julho, 3351 – Campo Grande (MS)
Entrada: Gratuita

