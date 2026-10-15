Políticos que já foram campeões de votos em Mato Grosso do Sul, receberam... Leia na coluna de hoje

Theodore Roosevelt - Estadista americano
"A justiça não consiste em ser neutro entre o certo e o errado, mas em descobrir o certo e sustentá-lo, onde quer que ele se encontre, contra o errado".
FELPUDA
Políticos que já foram campeões de votos em Mato Grosso do Sul, receberam, sem dó nem piedade, cartões vermelhos dos eleitores. Um deles já chegou a ter mais de 100 mil votos para ficar "de boa" no Congresso, em Brasília, mas nas eleições deste ano o que recebeu dos eleitores, dá até vergonha de falar. Outro, considerado líder de expressão, com vários mandatos, foi colocado para fora pelo eleitor. Como diria vovó, citando famoso provérbio: "Um dia da caça, outro do caçador". Como nada é para sempre...
Apoio
O governador Eduardo Riedel gravou vídeo junto ao Flávio Bolsonaro, Reinaldo Azambuja e Tereza Cristina. Ele foi postado nas redes sociais e pediu apoio dos eleitores de MS.
Mais
Nele, Flávio prometeu, se eleito, ajudar o Estado com grandes investimentos. Os futriqueiros de plantão tem dito por aí que era tudo que Riedel queria ouvir. Essa gente...
Nesta sexta-feira (16), às 19h, acontecerá ensaio aberto ao público da Orquestra Corumbaense de Viola Caipira (OCVC). Durante o ensaio, os participantes poderão vivenciar o processo de construção musical da OCVC, acompanhar a execução das músicas e conhecer um pouco mais sobre o universo da viola caipira e sua importância para a valorização da cultura e da música regional.A proposta é aproximar a comunidade da Orquestra, proporcionando experiência diferente de uma apresentação convencional e permitindo que o público acompanhe os músicos durante o momento de preparação e aperfeiçoamento do repertório. A participação é gratuita e o evento acontecerá na unidade do Sesc Corumbá.
Raio X
Grupo de trabalho criado pelo governador reeleito Eduardo Riedel iniciou o levantamento dos servidores e respectivos cargos, visando preparar a máquina administrativa para o segundo mandato, a partir de 2027. A previsão é de que decreto no dia 31 de dezembro de 2026 exonere todos os comissionados, incluindo secretários e dirigentes de autarquias. O raio X deverá orientar a recomposição do governo.
Ficam
O trio de secretários Frederico Felini (Comunicação), Walter Carneiro Júnior (Casa Civil) e Rodrigo Perez (Segov) são os cotados para continuar na próxima administração estadual. Eles, inclusive, integram a equipe de transição e tiveram papel importante na reeleição. Os dois primeiros são do grupo político do senador eleito Reinaldo Azambuja.
Perda
Em 40 anos, o Estado de Mato Grosso do Sul perdeu mais da metade dos campos alagados e áreas pantanosas do seu Cerrado. Segundo a Coleção 11 do MapBiomas, essas áreas caíram de 1,01 milhão para 474,2 mil hectares entre 1985 e 2025. São cerca de 539,6 mil hectares a menos, com redução de 53%. O estado aparece entre os que mais perderam esse tipo de ambiente em termos proporcionais, ao lado de Paraná e São Paulo. A perda é grave, porque essas áreas retêm água e sustentam a existência dos rios. Lamentável!...
ANIVERSARIANTES
- Célia Aparecida Zanetti,
- Lenita Maksoud Piccolo,
- Dr. Wilson Luiz Maksoud,
- Marilú Segatto Guimarães,
- João Victor da Silva Neri,
- Marcelo Mansano,
- Edinaldo Alves da Silva,
- Jurema Lima Siqueira,
- Harley Ferreira Silverio,
- Antonio Carlos Goes,
- Ramiro Martins,
- Juliana Ornela Ribeiro,
- Helaine Pontes de Oliveira,
- José Fleuri Decco,
- Amadeu Medina,
- Ednilson de Queiroz,
- Katia Maria Gomes Ferreira Franco,
- Márcia Hideko Saito,
- Irineo Bortolas,
- Maria de Lourdes do Val Jorge,
- Terezinha de Jesus Moreira Coelho,
- Artur de Azevedo Perez,
- Tereza de Fátima Contini,
- Danilo Pereira Correa Neto,
- Marcelo Hamilton Martins Carli,
- Lygia Maura Fontoura Campanhã de Souza,
- Dyrma Elisa de Souza Chaves Soares,
- Emanuel Lacava,
- Aidina Mota de Souza,
- Mayza Gomes Galvão,
- Rogério Mainente,
- Mayara Chadid,
- Vilfrido Vargas,
- Maria Eliza Figueiredo,
- Camila Agatha Lovison,
- Vivianne Oliveira Lima,
- Izaias Rodrigues,
- Velza Maria Fregapani,
- Nilson Prado da Silva,
- João Braz da Silva,
- Tereza Cristine Domingues do Amaral Yamashita,
- Luiz Cordella,
- Yoshiharu Guenka,
- Dra. Helena Maria Libos Simionato Moreira,
- Cecília Hercilia Moura,
- Cláudia Nascimento,
- Fernando Asato,
- Alayde Nunes Martins,
- Marcos Antonio Carretoni,
- Anecy Antunes da Silva,
- Soraya Corrêa Barbosa,
- Cleyde Mara Mussi,
- Lavinia Pivot Franco,
- Breno Ney Mourão,
- Romualdo Farias,
- Moacir Vieira da Silva,
- Odilson Nepomuceno,
- Ozélia Delmondes Goes,
- Gumercindo Barbosa,
- Valdelice do Amaral,
- Odacir Albuquerque,
- Antonieta Tavares Acosta,
- Terezinha Cruz,
- Gilda Vera Bigaton,
- Esdras Rodrigues de Souza,
- Marcelo Antonio de Barros Wanderley,
- Guilherme Carneiro Camponez,
- Elben de Souza Braga,
- Nilce Alves de Oliveira,
- Antenor Doreto,
- Moacir Boer,
- Osney Novaes Dias,
- Ubirajara Aparecido Alves
- de Oliveira,
- Nilza Pinto da Silva,
- Paula Rúbia Jornada Bastos,
- Reinaldo Ferreira Lino,
- Antonio Miguel Bichara,
- Teodoro Ribeiro,
- Mário Júlio Cerveira,
- Tiago Costa Ferreira,
- Ezenilda Claro Chaves,
- Dilene Bottega Ebeling,
- Alexandre Barros Padilhas,
- Luis Fernando Cleveland Cartes,
- Carla Figueiredo Garcia de Queiroz,
- Thiago Araújo Nepomuceno,
- Ciro Maeda Filho,
- Walfrido Coelho de Souza,
- Claudemir Oliveira Cavalcante,
- Talita Albuquerque de Morais,
- Eduardo Alexandre Jorge Warde,
- Ricardo Alex Pereira Lima,
- Priscila Tirloni Josgrilbert,
- Francisco Cleiton Adriano,
- João Bosco de Araújo,
- Neusa Maria Teruel de Melo,
- Hélio Valdir Pereira,
- Carmen Lydia Alves Pereira
- da Costa,
- Onildo Santos Coelho,
- Gilson Chaves de Moraes,
- Sandra Mattos Vieira Escalante,
- Roberto Fauri,
- Iolanda São José Falcão,
- Jeffrey Newton Lemos Dutra,
- Robson Valentini.
Colaborou com Tatyane Gameiro