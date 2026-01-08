Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CRÍTICA "O AGENTE SECRETO"

Premiado longa-metragem estrelado por Wagner Moura volta hoje ao circuito da Capital

Premiado longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura, que volta hoje ao circuito de Campo Grande, tem no elenco de apoio impactante resgate do "nacional-popular"

Marcos Pierry

Marcos Pierry

08/01/2026 - 12h30
As mazelas de um país do terceiro do mundo - aquele sobre o qual já se disse “do futuro” (Zweig) nos tempos de uma ditadura anterior (Getúlio) àquela em que o filme se ambienta (Geisel) - todo estropiado por um regime de governo autoritário, que proíbe a livre a expressão, o ir-e-vir e que manda matar quem não se porta dentro das suas quatro linhas.

A corrupção e a lógica dos negócios escusos, com a prédica da eliminação dos indivíduos que não rezam no quadrado do poder estabelecido, escoam de um lado a outro, criando um elo de podridão e sordidez entre a sociedade civil e instituições da administração e da chamada ordem pública.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas filmagens de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho nas filmagens de "O Agente Secreto" - Foto: Victor Jucá/Divulgação

Tudo isso pode ser dito numa generalização macro de “O Agente Secreto”. Mas há também no quinto longa do pernambucano Kleber Mendonça Filho, com o baiano Wagner Moura no papel principal, uma multifacetada estampa do povo, esse ente tão caro ao cinema e à cultura brasileira, que foi divisor de águas, por exemplo, na década de sessenta, quando muito se discutiu sua expressão na chave dos debates travados sobre o nacional-popular e a arte engajada.

Wagner Moura no filme Wagner Moura no longa “O Agente Secreto” (2025), que conquistou quatro prêmios no Festival de Cannes - Foto: Divulgação

Há uma pontuação valiosa de Jean-Claude Bernardet e Maria Rita Galvão sobre esse binômio - o nacional-popular - que atravessa a produção cinematográfica do Brasil.

Mas a dupla irá recuar para o período anterior em que o acalorado debate ganha síntese e contundência na nomenclatura, consagrada talvez nas inquietações da geração CPC sobre as questões culturais, que coincide nas telas com o cinema novo.

Se aqui o que é visto como nacional encaminha quase sempre para alienação e ao povo, ou ao que é próprio dele, portanto, tido como popular, atribui-se a missão ou a condição de fonte de potência libertadora, tinha-se antes, no período pré-sonoro, uma qualificação meramente ‘técnica’, de identificação de origem geográfica, relacionada ao nacional.

Isso até se especular sobre o teatro de revista ter legado um possível primeiro gênero cinematográfico brasileiro (três décadas antes da chanchada) e, um pouco adiante, Humberto Mauro imprimir paisagens e brejeirices ‘plenamente’ nossas.

Teria sido Mauro também o responsável por migrar do, por assim dizer, regional (Minas Gerais) para o nacional (Rio de Janeiro) com o melodrama social “Favela dos Meus Amores” (1934), já sonoro, ainda que a intenção de autenticidade ao retratar a vida no morro - ou seja, o povo preto - tenha sido eventualmente frustrada por suposto estrelismo de Carmen Santos, atriz branca e portuguesa, que mais de uma vez afiançou sua predileção pelo popular e pelo “povo humilde” ante “criaturas endinheiradas”.

Tereza Vitória, interpretada por Isabél ZuaaPersonagem Tereza Vitória do filme "O Agente Secreto", interpretada por Isabél Zuaa - Foto: Divulgação

A atriz portuguesa Isabél Zuaa, de mãe angolana e pai da Guiné-Bissau, que faz a Tereza Vitória de “O Agente Secreto” funciona, por um interessante efeito de alteridade, como uma fresta no elenco para a demarcação da potente brasilidade, via Pernambuco, dos demais personagens secundários.

Assim como o alemão Udo Kier, que faz um judeu sobrevivente de guerra, ela é uma presença estrangeira. E, por contraste, ajuda sobremaneira no molho irresistível das figuras e das atuações que garantem o melhor estofo para Wagner Moura.

Sim, ele está na melhor forma de um talento que também sempre soube ser grande mesmo em papéis secundários (“Carandiru”, “Nina”, “Elysium”).

Mas o que seria do seu Marcelo / Armando, tão sutis quanto profundos, sem o magnetismo de uma Dona Sebastiana inebriante vivida pela quase octogenária Tânia Mara, atriz potiguar e amadora que até hoje vive de artesanato.

Ela é a dona da pensão no Recife que abriga refugiados como Tereza e Marcelo, que vem de São Paulo para encontrar o filho, recuperar a memória da mãe e sair do país para escapar da morte.

E, de Sebastiana, vamos ao truculento chefe de polícia Euclides (o cearense Robério Diógenes), o projecionista Alexandre (o mineiro Carlos Francisco), o capanga Augusto (o carioca Roney Villela), o Arlindo do ator pernambucano Thomás Aquino, que também integra o grupo da pensão, e, para citar apenas mais um de muitos outros nomes, o matador Vilmar (do também potiguar Kaiony Venâncio).

A escalação e orquestração desses intérpretes são um capítulo à parte no êxito do filme. E turbinam o tal debate sobre o nacional-popular.

DICAS FÉRIAS EM FAMÍLIA

Em casa ou durante as viagens, passar as férias com crianças e idosos requer alguns cuidados

Confira o que dizem especialistas para que os programas sejam aproveitados com tranquilidade e conforto, evitando transtornos recorrentes na agenda do período de recesso

07/01/2026 10h00

Bebês menores de 6 meses devem ser protegidos com sombra, roupas adequadas e chapéu; para crianças maiores, o protetor solar deve ser de acordo com a idade

Bebês menores de 6 meses devem ser protegidos com sombra, roupas adequadas e chapéu; para crianças maiores, o protetor solar deve ser de acordo com a idade Divulgação

As férias coincidem com o período de altas temperaturas, aumentando a chance de viagens, passeios e atividades ao ar livre. Crianças e idosos acabam ficando mais expostos a alguns riscos, como desidratação, insolação e infecções virais.

Por isso, é importante fazer um checklist cuidadoso para um recesso livre de problemas, seja dentro ou fora do ambiente doméstico ou durante passeios para outras cidades.

“Durante as férias, é preciso redobrar os cuidados e a supervisão das crianças, tanto em ambientes externos quanto dentro de casa”, alerta a médica pediatra Andrea Dambroski, que lista, a seguir, os principais riscos que podem atrapalhar férias mais seguras, especialmente para crianças com até 9 anos de idade.

Para uma devida atenção aos idosos, a geriatra Karoline Fiorotti diz que é importante revisar questões básicas de saúde antes de pegar a estrada ou embarcar no avião.

“A primeira etapa é conferir o uso correto dos medicamentos, garantindo que nada será esquecido e que as doses serão mantidas no horário habitual durante a viagem”, recomenda Karoline. Ela reforça que a rotina medicamentosa não deve ser interrompida, especialmente de idosos com doenças crônicas.

HIDRATAÇÃO

Manter a hidratação adequada é essencial, especialmente porque crianças pequenas perdem mais líquido pelo suor e, muitas vezes, esquecem de beber água enquanto brincam. “É importante oferecer água com frequência, mesmo que a criança não peça”, orienta Andrea Dambroski.

“O idoso muitas vezes não sente sede com tanta intensidade, mas precisa manter a hidratação para evitar tonturas, quedas de pressão e mal-estar”, diz Karoline Fiorotti.

Sinais como urina escura, sonolência, lábios secos ou diminuição das micções podem indicar desidratação. Em casos de vômitos ou diarreia, o soro de reidratação oral pode ser utilizado em pequenas quantidades várias vezes ao dia.

Se houver olhos fundos, apatia ou redução significativa da urina, é necessário buscar atendimento médico.

INSOLAÇÃO

A insolação é mais comum em dias muito quentes, especialmente após longos períodos de exposição solar. “Os responsáveis devem estar atentos aos riscos da exposição excessiva ao sol, principalmente sem a proteção adequada”, destaca a pediatra Andrea Dambroski.

O mesmo vale para quem tem mais idade. A recomendação é evitar o sol entre as 10h e as 16h e aplicar o protetor solar pelo menos 30 minutos antes da exposição.

Roupas leves, chapéu, pausas na sombra e moderação nas atividades físicas contribuem para a prevenção. Em casos de pele muito quente, vômitos persistentes, confusão mental ou desmaios, o atendimento deve ser imediato.

Bebês menores de 6 meses devem ser protegidos com sombra, roupas adequadas e chapéu; para crianças maiores, o protetor solar deve ser de acordo com a idadePara os idosos, a primeira etapa é conferir o uso correto dos medicamentos, garantindo que nada será esquecido e que as doses serão mantidas no horário habitual - Foto: Divulgação

QUEIMADURAS

A fotoproteção diária é indispensável no verão. As queimaduras solares, além de causarem dor, podem provocar bolhas e aumentar o risco de câncer de pele. Bebês menores de 6 meses ou adultos com mais de 60 anos devem ser protegidos principalmente com sombra, roupas adequadas e chapéu.

Para crianças maiores, o protetor solar deve ser indicado para a faixa etária, com FPS acima de 30, e reaplicado a cada duas horas ou após entrar na água.

“O uso do protetor solar deve sempre seguir orientação médica, pois existem produtos específicos para cada idade, o que reduz o risco de alergias e reações adversas”, explica Andrea.

VÍRUS

O calor e os ambientes coletivos favorecem a circulação de vírus gastrointestinais e respiratórios. Lavar as mãos com frequência, manter os ambientes arejados e evitar contato próximo com pessoas doentes são medidas essenciais de cuidado com a saúde.

Durante viagens e passeios, o consumo de alimentos fora de casa aumenta. Por isso, é importante escolher estabelecimentos confiáveis, priorizar alimentos bem cozidos e evitar aqueles que exigem refrigeração constante, como laticínios e ovos.

Antes de viajar, também é recomendável revisar a caderneta de vacinação (da criança e do idoso). Vacinas em dia ajudam a reduzir as complicações de doenças comuns no verão. Em viagens internacionais, é importante verificar as recomendações específicas do destino.

ACIDENTES

Traumas, queimaduras, quedas, afogamentos e ingestão de substâncias tóxicas estão entre os acidentes mais comuns durante as férias, e muitos deles podem ser evitados.

Medidas simples incluem proteger as tomadas, manter medicamentos e produtos de limpeza fora do alcance, instalar telas em janelas e sacadas, evitar o manuseio de líquidos quentes perto das crianças, virar os cabos das panelas para dentro do fogão, manter baldes, tanques e vasos sanitários fechados, e nunca deixar a criança sem supervisão de um adulto.

POSTURA

A postura, especialmente dos idosos, merece cuidado durante trajetos mais longos. Inchaço nas pernas, dor lombar e até trombose são alguns dos riscos para quem passa períodos sentado, em pé ou em posições desconfortáveis.

PARADINHA

Planeje paradas para descanso e movimentação a cada uma ou duas horas de viagem. No avião, ônibus ou trem, estimule o idoso a se levantar e caminhar pelo corredor.

Isso ajuda a ativar a circulação. Escolher destinos e horários que reduzam o cansaço, evitando calor extremo e tráfego intenso, também contribui para uma viagem mais leve.

MEDICAMENTOS

Revise todos os medicamentos, organize-os em caixas semanais e leve tanto as medicações de uso diário quanto as sintomáticas, como analgésicos, antialérgicos e remédios para náuseas.

Garanta quantidade suficiente para toda a viagem, com uma pequena sobra para imprevistos. Transporte tudo na bagagem de mão, junto das receitas atualizadas, e inclua itens básicos de primeiros socorros, como curativos e antissépticos.

TONTURA

Fique atento a sinais de alerta como tontura, falta de ar e, uma vez mais, inchaço nas pernas. Idosos com demência podem ficar mais confusos e ansiosos fora do seu ambiente habitual.

Procure ajuda médica se necessário. Mantenha uma rotina o mais próxima do habitual possível para promover segurança e bem-estar.

HOSPEDAGEM

Atenção ao local de hospedagem. Durante a viagem, fique de olho no cômodo das crianças e dos mais velhos: evite tapetes soltos, fios pelo caminho e outros objetos que possam aumentar o risco de queda.

ROUPAS LEVES

Nos dias quentes, a escolha de roupas leves, arejadas e de tecidos naturais, como algodão e linho, ajuda a manter o corpo mais fresco, reduzindo o risco de superaquecimento.

Diálogo

Há quem afirme que pré-candidatos ao Senado com menos de dois dígitos nas... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (7)

07/01/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Ronald Reagan - político americano

A visão do governo sobre economia pode ser resumida em frases curtas: se a coisa se move, taxe-a; se continuar em movimento, regule-a; se ela parar de se mover, subsidie-a”.

Felpuda

Há quem afirme que pré-candidatos ao Senado com menos de dois dígitos nas pesquisas sérias de opinião pública deverão ser largados na beira da estrada pelos partidos que estarão apoiando quem realmente apresente mais, digamos, musculatura eleitoral. É senso comum que a fase do “achismo” é coisa do passado. O embate pelas duas vagas deverá ficar entre quatro postulantes, na “matemática” de políticos mais antenados. Como se trata de disputa majoritária, quem tiver bons aliados, base forte, recursos e boa articulação já pode “colocar o sorrisão no rosto”.

Diálogo

Poder

Alguns deputados estaduais de MS já começaram a se mexer para entrar na disputa eleitoral com objetivo não só da reeleição. Querem também chegar ao parlamento com respaldo para tentar a presidência da Casa. Conversas nesse sentido já vêm acontecendo.

Mais

E tão logo findar as eleições, “time” começará a intensificar conversas para que seu objetivo aconteça em fevereiro de 2027. Detalhe: o projeto de poder dos partidos para os próximos anos vem sendo discutido a todo vapor e necessariamente passa pelo futuro comando da Assembleia.

DiálogoEduardo Riedel, Beto Pereira e Mauro Mendes

 

DiálogoDedé Ramenzoni

Sem briga

O deputado federal Rodolfo Nogueira, bolsonarista raiz, não deverá criar problemas no PL caso sua esposa, a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, não consiga ser o segundo nome para disputar o Senado. É essa a avaliação nos meios políticos, onde dizem que essa história de ela deixar o partido, caso não concretize o desejo, não passaria de conversa, pois o parlamentar sabe que em política “bater o pé não agrega, mas espanta”.

Assim, assim...

Rodolfo Nogueira é do agro, assim como os dois pilares da direita e centro-direita o são, no caso, o governador Riedel e o ex-governador Azambuja, que juntamente com a senadora Tereza Cristina estarão no próximo pleito. Nas eleições de 2022, o parlamentar veio “puxado” pelos votos do seu colega Marcos Pollon. Portanto, não seria de bom tom, segundo dizem, ele bater de frente com as duas lideranças, motivado pelo “querer” da esposa.

Temor

A análise que vem sendo feita é de que Gianni Nogueira não tem cacife eleitoral para disputar o Senado e que isso seria uma temeridade para o propósito da oposição, que é tentar barrar Lula 4 e, caso não consiga, eleger o maior número de senadores para promover mudanças no país. Em 2024, ela se elegeu vice-prefeita de Dourados por um acordo que passou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e a força política do hoje prefeito Marçal Filho e de outras lideranças da região. Força essa que não deverá contar numa disputa para o Senado. Portanto...

*Colaborou Tatyane Gameiro

