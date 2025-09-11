Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

ARTE, CORPO E TECNOLOGIA

"Procedimento#6" nesta sexta-feira no Sesc Prosa

Além de espetáculo, projeto de Jack Mourão e Reginaldo Borges também realiza oficina na Capital

Da Redação

Da Redação

11/09/2025 - 15h00
Depois de passar por Dourados e São Gabriel do Oeste o projeto Lugares para Existir: Procedimento #6 acontece em Campo Grande neste fim de semana, com apresentação do espetáculo “Procedimento #6” na sexta-feira, às 19 horas, no Sesc Teatro Prosa e, a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia, no sábado, às 9 horas, na Ginga Espaço de Dança; tudo gratuito. 

O projeto conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura (MinC), governo Federal, por meio do edital para projetos culturais voltados para Artes Cênicas da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), e do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Idealizado pelos artistas de dança Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, o projeto está circulando com o espetáculo “Procedimento#6” e a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia por quatro cidades de MS. 

Em julho, as ações foram realizadas em Dourados e São Gabriel do Oeste e, neste mês, chegam em Campo Grande e Três Lagoas.

“Com o projeto, nosso objetivo é valorizar e fortalecer as expressões da dança brasileira, ampliando a produção de conteúdo com foco na intersecção de corpo-dança e tecnologia e, possibilitar o acesso e a democratização das danças produzidas em diferentes Regiões de Mato Grosso do Sul. Queremos contribuir também para a diversidade da produção em dança e para a sua difusão, alcançando públicos de diferentes localidades. E, por fim, promover o acesso às manifestações artísticas, ampliando o público apreciador de arte e, em especial, de dança, nas cidades que estamos visitando”, destaca Jack Mourão.

CIRCULAÇÃO

Como criar um desaparecimento em um lugar onde o efêmero é um registro? Na tentativa de embaçar os limites entre o real e o imaginário, “Procedimento #6” aciona dispositivos que articulam paisagens, onde a imagem é trabalhada como uma memória de memórias, acionando códigos que distorcem a matéria visível e frágil do corpo. Nos procedimentos, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges redescobrem os vestígios do passado a partir dos gestos do presente.

Neste ano, o espetáculo compôs a 2ª Mostra Internacional de Dança de São Paulo (realizada pelo Itaú Cultural) e o 33° Festival de Inverno de Garanhus-PE. Em 2024 o espetáculo: participou da 26ª edição do projeto Palco Giratório, realizado pelo SESC, circulando por 20 cidades brasileiras e; foi apresentado no 23º Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas – Crear en Libertad, no Paraguai. E, em 2023, integrou o Circuito Plataforme-se.

OFICINA

A oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia pesquisa no campo das artes cênicas na intersecção com o corpo e sua capacidade de ação e movimento e outras tecnologias. O seu foco de interesse está ancorado no estudo do “evento”, nas suas dimensões poética, estética e na “mudança” como partícula organizadora e constitutiva dessa evolução composicional.

Segundo Jack Mourão, o enquadramento da prática situa-se no território da ficção, tecendo relações entre “corpo/imagem”, “espaço/tempo” e outras tecnologias, desenvolvendo estratégias de comunicação, cooperação e organização comum de forma a materializar um possível procedimento cênico e coletivo. 

“A oficina é uma oportunidade de estarmos juntos, compartilhando, trocando e vivenciando. Olhares diferentes e distintos tem em si uma singular importância. Além de treinar e ativar as cadeias de movimentos do corpo. O encontro é voltado para pessoas interessadas no ‘mover'”, acrescenta.

A apresentação do espetáculo “Procedimento #6” também integra a Mostra Palco Giratório do Sesc MS, que acontece dos dias 9 a 27, na Capital. 

O Palco Giratório é o maior projeto de circulação de artes cênicas do País. A apresentação contará com audiodescrição e intérprete de libras. 

Serviço

O projeto Lugares para Existir: Procedimento #6 apresenta o espetáculo “Procedimento #6” na sexta-feira, às 19 horas, no Sesc Teatro Prosa (reservas – via Sympla), e a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia, no sábado, às 9 horas, na Ginga Espaço de Dança (Rua Brigadeiro Tobias, 
nº 956, Bairro Taquarussu), com inscrição via Instagram. A programação é totalmente gratuita. Mais informações pelo instagram @procedimento_6. 

SETEMBRO AMARELO

Homens ainda são a maioria das vítimas da falta de cuidado psicológico

Homens ainda evitam falar de emoções e os números mostram as consequências da cultura de silêncio e do preconceito que os afasta do cuidado psicológico, ampliando riscos "ainda existe o estigma de que o homem que procura terapia é fraco ou incapaz", diz

11/09/2025 10h00

O Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio, da Associação Brasileira de Psiquiatria, desenvolvida em parceria com o Conselho Federal de Medicina; o suicídio é quase quatro vezes mais frequente entre homens

O Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio, da Associação Brasileira de Psiquiatria, desenvolvida em parceria com o Conselho Federal de Medicina; o suicídio é quase quatro vezes mais frequente entre homens FOTO: Divulgação

Na mesa de bar, no estádio ou em casa, entre amigos e familiares, os assuntos preferidos dos homens costumam girar em torno de futebol, trabalho, finanças ou política. Quase nunca, sentimentos.

Diferentemente das mulheres, problemas emocionais, inseguranças e fragilidades seguem sendo tabu, tratados com desdém ou silenciados. Esse comportamento cultural afeta diretamente os cuidados com a saúde mental e, em casos mais graves, pode resultar em quadros de dependência química, alcoolismo ou transtornos psiquiátricos.

Para o psicólogo Leonardo Leite, essa diferença tem raízes culturais e sociais. “As mulheres, pela dupla ou tripla jornada e por situações como violência e discriminação, acabam mais expostas ao sofrimento psíquico, o que explica em parte a maior procura por ajuda. Mas isso não significa que os homens não sofram. A diferença é que eles são socializados para reprimir sentimentos e evitam falar sobre vulnerabilidades”, afirma Leite.

Esse silêncio é sustentado pela ideia de que buscar apoio psicológico é sinal de fraqueza. “Ainda existe o estigma de que o homem que procura terapia é fraco ou incapaz de resolver seus próprios problemas. Esse constrangimento faz com que muitos evitem compartilhar suas dores e tentem resolver sozinhos, o que só agrava o problema”, acrescenta o psicólogo, que atua como professor no curso de Psicologia da Estácio.

ESTATÍSTICAS

As consequências desse comportamento aparecem de forma dramática nos números. Segundo dados do Ministério da Saúde, o suicídio é quase quatro vezes mais frequente entre homens: 9,9 mortes autoprovocadas por 100 mil habitantes, contra 2,6 entre as mulheres. A faixa etária mais atingida vai dos 15 aos 29 anos, justamente o período em que surgem os primeiros sintomas de transtornos como depressão e ansiedade, somados às pressões do início da vida adulta.

O professor alerta que, além da resistência em buscar tratamento, muitos homens recorrem a válvulas de escape que só agravam a situação. O uso abusivo de álcool e drogas, por exemplo, é comum como forma de anestesiar sintomas de ansiedade ou tristeza. “Essas substâncias até oferecem alívio momentâneo, mas depois intensificam os sintomas e podem levar à dependência. É uma solução aparente que retroalimenta o problema”, explica Leite.

Outro fator é a escolha de métodos mais letais nas tentativas de suicídio, como enforcamento e armas de fogo, o que aumenta significativamente o número de mortes consumadas. A ingestão de álcool, presente em grande parte desses episódios, atua ainda como um desinibidor, favorecendo atos impulsivos.

RESISTÊNCIA

A resistência em procurar apoio psicológico também gera prejuízos em diferentes dimensões da vida. Muitas vezes, os sinais iniciais, como insônia, crises de irritabilidade ou isolamento, são ignorados até que o sofrimento já compromete relações familiares, desempenho profissional e qualidade de vida. “O que poderia ser resolvido com uma intervenção rápida e eficaz acaba se transformando em pedido de socorro tardio. E quando o homem procura ajuda, já é porque sua vida está bastante desestruturada”, observa o professor.

Esse atraso no cuidado faz com que o tratamento seja mais longo e complexo, além de ampliar o sofrimento individual e coletivo. A família, muitas vezes, também enfrenta dificuldades para identificar os sinais e oferecer apoio sem julgamentos.

ACOLHIMENTO

Apesar dos dados alarmantes, especialistas acreditam que é possível transformar essa realidade. Para Leonardo Leite, a principal aposta deve estar na educação e no incentivo a práticas preventivas desde cedo.

“Precisamos ensinar nossos filhos, sobrinhos e irmãos que falar sobre sentimentos é legítimo. Esse hábito precisa ser cultivado desde a infância para que as próximas gerações cresçam entendendo que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de coragem”, defende.

Além da educação, o professor reforça a importância do acolhimento no cotidiano. “Quando um pai, um tio ou um amigo dá sinais de sofrimento, o ideal não é julgar, mas escutar e oferecer apoio. Esse gesto simples pode salvar vidas”, completa.

DESAFIOS

A campanha do Setembro Amarelo, dedicada à prevenção do suicídio, encontra no público masculino um desafio central: romper barreiras culturais e desconstruir a ideia de que a masculinidade está atrelada à ausência de fragilidades.

Mais do que ampliar serviços de atendimento, a mudança passa por criar novos espaços de diálogo, em que homens possam falar sobre suas dores sem medo de serem ridicularizados. A transformação é lenta, mas urgente. Afinal, como lembram os especialistas, o silêncio pode custar vidas.

Em Campo Grande, as instituições de ensino superior – públicas e privadas – prestam atendimento psicológico gratuito, buscando promover a saúde mental. Na Estácio, por exemplo, o serviço-escola de psicologia (SEP), atende, neste semestre, pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os Narcóticos Anônimos, organização mundial sem fins lucrativos, por meio de grupos como o Milagres Acontecem (Rua Rio Grande do Sul, nº 1.864, Centro) ou Laços que Nos Unem (Rua Roberto Spengler, nº 368, Jardim Monte Líbano), também atuam no auxílio para os casos de dependência química. Mais informações por telefone: 132 ou 0800 888 8282. Já o Alcoólicos Anônimos conta com 14 endereços na Capital, vários na região central. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99835-0260.

Diálogo

Quem acompanhou o depoimento do ex-ministro da Previdência Social... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna Diálogo desta quinta-feira (11)

11/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Carlos Hilsdorf  - escritor brasileiro

Sucesso é um esporte coletivo.  demonstre gratidão a todos  os que colaboram com suas vitórias”.

Felpuda

Quem acompanhou o depoimento do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito como testemunha, percebeu que ele teve um “mestre”, cujo nome começa com “L”: na maioria das perguntas a resposta foi de que não sabia disso ou daquilo, repetindo como um mantra que o INSS é um órgão que tem autonomia. O dito-cujo, munido de papéis, fez mais jogos de palavras em suas respostas. Aí a oposição foi com chumbo grosso para cima e a situação se encaminhou às conhecidas narrativas da esquerda. Procuraram encontrar um culpado e lógico que o escolhido foi Bolsonaro. Tal narrativa, porém, está sendo desmontada.

Lado a lado

O deputado estadual Coronel David foi o maior responsável em fortalecer o nome do então deputado federal e pré-candidato à Presidência da República  Jair Bolsonaro em MS. 

Mais

Agora, ele deverá colaborar  com o ex-governador Azambuja na condução do Partido Liberal, quando este assumir o comando da sigla. O deputado está em seu terceiro mandato.

Diálogo

Está tramitando na assembleia Legislativa de ms, projeto de lei que institui a juruva como ave símbolo  dos domínios da mata atlântica do estado. A proposta tem como objetivo valorizar a biodiversidade regional e reforçar a identidade ecológica. A medida prevê que o Poder executivo utilize a imagem da ave em campanhas educativas, materiais oficiais e eventos relacionados ao meio ambiente. A juruva é uma espécie bioindicadora, presente em áreas bem preservadas. Aprovado o projeto, a ave será apresentada como símbolo na 15ª reunião da Conferência das Partes, evento mundial sobre espécies migratórias, a ser sediado em Campo Grande, em março de 2026, conforme o autor do proposta, deputado Renato Câmara.

DiálogoFernando Rodrigues, Theresa Hilcar e Osmar Bastos

 

DiálogoDaniela Bulhões

Novo rumo

A deputada estadual Mara Caseiro deverá deixar o PSDB, quando  da abertura da janela partidária  no início do ano que vem, para  se filiar ao PL. Ela não disputará  a reeleição, tendo em vista que  seu projeto é o de tentar conquistar uma das oito cadeiras na Câmara Federal. A parlamentar tem todo apoio do ex-governador Azambuja, tendo exercido  o cargo de diretora-presidente da Fundação de Cultura em sua administração. Em 2022, Mara  teve 49.512 votos, sendo a campeã  nas urnas para a Assembleia.

Missão

Sem ainda ter encontrado  um nome para lançar oficialmente como pré-candidato ao governo  de MS, o PT continua pensando em soluções. As principais lideranças ainda tentam convencer Fábio Trad a encarar a missão quase que suicida, enquanto esse reluta em bater o martelo, pois sabe que artilharia pesada está sendo posicionada contra ele, caso decida entrar na disputa. Como já exerceu mandatos sabe muito bem da velha máxima de que “barata esperta não atravessa galinheiro”.

Cadeira

Petistas que têm maior potencial de votos estão pulando fora  de ser cabeça de chapa  na majoritária para encarar  a disputa em 2026. O deputado José Orcírio, por exemplo é um deles e fala até em lançar a esposa, mas como vice. Com o governo federal da esquerda caindo  pelas tabelas, envolvido em casos de corrupção e cada vez mais afastado do povo, o PT vai ter que lançar um “boi de piranha” para tentar eleger alguns deputados.

ANIVERSARIANTES

Dra. Ellen Priscile Xandu Kaster Franco  
Dra. Catarina Maria Fagundes Magalhães  
Larissa Moraes Cantero Pereira  
Maria Clara Pontes Alvares  
Patricia Jacob de Brito  
Argemiro Rodrigues Machado  
Catarina Yukiko Tsuge  
Jaime Carlos de Oliveira Filho  
Arnildo Ferre Irbe  
Marcelo Ferreira Miranda  
Nilson Neves Barbosa  
Rita Hildebrand Almeida  
Stelvia Gomes Moreno  
Edson dos Santos Sales  
Thietre Pires  
Mário Sérgio Vasquez Dorneles  
Jacson Mateus Alba  
Oscar Rocha  
Ivan Gibim Lacerda  
Julliane Suzzie Ramos de Lima  
Maikon Barbosa  
Joel Pizzini  
Thiago Sartori Dib  
Dr. Alfredo Alves Bobadilha  
Maria Auxiliadora Ferraz  
Dr. Antônio Silveira Leite  
Odilson Vitório  
Luana Rodrigues do Nascimento  
Marcio Irala de Lima  
Andréia Regis Guimarães  
Oscar Inácio Peixer  
Luiza Cantero Faria  
Pedro dos Santos Filho  
José Corrêa Filho  
Eliane Ferreira Kruki  
Narimã de Oliveira Costa  
Yolanda Assunção Barboza  
Maria Neide Romero  
Adélia Sebastiana Simioli  
Maria Madalena Conte  
Wanda Girão Faria  
André Luiz Nacer de Souza  
Roberto da Costa  
Darci Umbellino Dias  
Dra. Norman Regina Brum Gomes  
Sidney Carlos Leschine  
Luiz Carlos Ribeiro  
Valderez Oliveira  
Tânia Mara de Andrade  
Luciene Vaz Baltuilhe  
Marcelo de Araújo Schneider  
João Carlos Melli  
Vânia Vilalba Acosta  
Écio Mendes Garcia  
Giovani Nesello  
Tatiana de Oliveira  
Elza Salvador Albuquerque  
Déborah Freitas Soto  
Carolina Souza Meier  
Hudson Ferreira  
Geisa Francisca da Silva  
Ynara Santos  
Danilo Rocha Silva  
José Avelino de Oliveira  
Delizete Maria Correa Alves  
Edy Fernando de Souza  
Isabel Aparecida Fernandes Ribeiro  
Adriane de Mello Nogueira Queder  
Fabíola Meldau Lemos  
João Fernando Villela  
Paulo Sérgio Franco do Amaral  
Roberto Dias Figueiredo  
Saul Girotto Júnior  
José Antonio Tozzi  
Hélio César de Mello  
Josenir Pereira de Oliveira  
Laura Aparecida Ferreira Vieira  
Ângela Maria Barbosa de Paula  
Henriqueta Garcia Ribeiro  
Antonia Aparecida de Souza  
Ila da Silva Fernandes  
Tayta Regina Drissen de Farias Reis  
Marcos Antonio Maganhotte Silva  
Olivia Tosta de Macedo Vianna  
João Bosco Homem de Carvalho Filho  
Dr. Emílio Morita Sakura  
Thaiz Paulino de Mattos  
Juliana Foscaches de Paula  
Anivaldo José da Silva  
Ulisses Alberto Vessechia  
Vera Lúcia Magalhães de Souza  
Luzineis Bernandes Arantes  
Marli de Fátima da Silva Gamarra  
Maria José Pereira França de Jesus  
Carlos Alberto Rodrigues Conessa  
Marilda Rolon do Vale  
Eliane Novaes Guimarães Mercadante  
Lúcio Ballerini  
Anagilda de Oliveira  
Lyllian Aparecida Xavier Naglis de Lacerda  
Sônia Paixão Passos da Silva  
Katiuscia Estevam Perez  
Nelide do Carmo Cremasco Ostetto Oliveira  
Péricles Landgraf Araújo de Oliveira  
Renato Ferreira Morettini

*Colaborou Tatyane Gameiro

