"Procedimento#6" nesta sexta-feira no Sesc Prosa

Depois de passar por Dourados e São Gabriel do Oeste o projeto Lugares para Existir: Procedimento #6 acontece em Campo Grande neste fim de semana, com apresentação do espetáculo “Procedimento #6” na sexta-feira, às 19 horas, no Sesc Teatro Prosa e, a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia, no sábado, às 9 horas, na Ginga Espaço de Dança; tudo gratuito.
O projeto conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura (MinC), governo Federal, por meio do edital para projetos culturais voltados para Artes Cênicas da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), e do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Idealizado pelos artistas de dança Jackeline Mourão e Reginaldo Borges, o projeto está circulando com o espetáculo “Procedimento#6” e a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia por quatro cidades de MS.
Em julho, as ações foram realizadas em Dourados e São Gabriel do Oeste e, neste mês, chegam em Campo Grande e Três Lagoas.
“Com o projeto, nosso objetivo é valorizar e fortalecer as expressões da dança brasileira, ampliando a produção de conteúdo com foco na intersecção de corpo-dança e tecnologia e, possibilitar o acesso e a democratização das danças produzidas em diferentes Regiões de Mato Grosso do Sul. Queremos contribuir também para a diversidade da produção em dança e para a sua difusão, alcançando públicos de diferentes localidades. E, por fim, promover o acesso às manifestações artísticas, ampliando o público apreciador de arte e, em especial, de dança, nas cidades que estamos visitando”, destaca Jack Mourão.
CIRCULAÇÃO
Como criar um desaparecimento em um lugar onde o efêmero é um registro? Na tentativa de embaçar os limites entre o real e o imaginário, “Procedimento #6” aciona dispositivos que articulam paisagens, onde a imagem é trabalhada como uma memória de memórias, acionando códigos que distorcem a matéria visível e frágil do corpo. Nos procedimentos, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges redescobrem os vestígios do passado a partir dos gestos do presente.
Neste ano, o espetáculo compôs a 2ª Mostra Internacional de Dança de São Paulo (realizada pelo Itaú Cultural) e o 33° Festival de Inverno de Garanhus-PE. Em 2024 o espetáculo: participou da 26ª edição do projeto Palco Giratório, realizado pelo SESC, circulando por 20 cidades brasileiras e; foi apresentado no 23º Encuentro Internacional de Danza y Artes Contemporáneas – Crear en Libertad, no Paraguai. E, em 2023, integrou o Circuito Plataforme-se.
OFICINA
A oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia pesquisa no campo das artes cênicas na intersecção com o corpo e sua capacidade de ação e movimento e outras tecnologias. O seu foco de interesse está ancorado no estudo do “evento”, nas suas dimensões poética, estética e na “mudança” como partícula organizadora e constitutiva dessa evolução composicional.
Segundo Jack Mourão, o enquadramento da prática situa-se no território da ficção, tecendo relações entre “corpo/imagem”, “espaço/tempo” e outras tecnologias, desenvolvendo estratégias de comunicação, cooperação e organização comum de forma a materializar um possível procedimento cênico e coletivo.
“A oficina é uma oportunidade de estarmos juntos, compartilhando, trocando e vivenciando. Olhares diferentes e distintos tem em si uma singular importância. Além de treinar e ativar as cadeias de movimentos do corpo. O encontro é voltado para pessoas interessadas no ‘mover'”, acrescenta.
A apresentação do espetáculo “Procedimento #6” também integra a Mostra Palco Giratório do Sesc MS, que acontece dos dias 9 a 27, na Capital.
O Palco Giratório é o maior projeto de circulação de artes cênicas do País. A apresentação contará com audiodescrição e intérprete de libras.
Serviço
O projeto Lugares para Existir: Procedimento #6 apresenta o espetáculo “Procedimento #6” na sexta-feira, às 19 horas, no Sesc Teatro Prosa (reservas – via Sympla), e a oficina Procedimentos de Investigação em Arte/Corpo/Tecnologia, no sábado, às 9 horas, na Ginga Espaço de Dança (Rua Brigadeiro Tobias,
nº 956, Bairro Taquarussu), com inscrição via Instagram. A programação é totalmente gratuita. Mais informações pelo instagram @procedimento_6.