Procura por dietas aumenta e nutricionistas indicam o melhor caminho para o emagrecimento saudável

Promessa ou “projeto verão”, muitas pessoas procuram dietas na internet para emagrecer de forma rápida no início de ano. No entanto, nutricionistas dão dicas para uma perda de peso de forma saudável, e os cuidados com as dietas milagrosas da internet.

Profissionais da área notam um aumento de procura de pacientes para o acompanhamento nutricional nesse início de 2023. Para a nutricionista Bárbara do Vale, que registrou um crescimento na procura de novos atendimentos, eles se devem principalmente ao fato de que surge nas pessoas o sentimento de “ano novo, vida nova”, o que propicia a uma iniciativa para começar o acompanhamento nutricional. “Também por conta dos ‘exageros’ durante as festas de final de ano e das férias”, aponta do Valle.

Milena Melo também é nutricionista, e notificou a mesma situação. Ambas alertam para os cuidados com as dietas da internet, que prometem emagrecimento rápido.

“O risco dessas dietas é que as pessoas acreditam que elas funcionam e, geralmente, isso não ocorre. Com isso, vem a frustração de não emagrecer - o que costuma ser o objetivo. Ou, em alguns casos, a pessoa até emagrece, chega ao peso desejado, mas não adquire a constância na alimentação e acaba voltando ao peso inicial ou, até mesmo, a um peso maior. Nesse caso, há um risco elevado no desenvolvimento de algum tipo de compulsão alimentar, inclusive”, alerta Bárbara.

Um dos fatores para dietas da internet não funcionarem é a generalidade dessas “receitas milagrosas”, o que descarta a individualidade de cada pessoa.

“Essas dietas da internet, a gente nota que tem algumas que a gente não sabe ainda as consequências, o que vai acontecer no organismo dessa pessoa, até porque é algo muito individual, cada corpo reage de uma maneira, por isso que é recomendado o acompanhamento de um profissional, porque ele vai estudar a pessoa individualmente”, comenta Milena.

O que muitos também começam é o famoso “projeto verão”, que também pode acarretar em resultados não esperados.

“Como nutricionista, costumo dizer que "o corpo do verão se constrói no inverno", não é faltando dois ou três meses para as suas férias na praia que você vai conquistá-lo. Obviamente, quando temos um objetivo teremos "mais gás" para continuar, porque o ser humano precisa, naturalmente, de motivação e agora que estamos no começo do ano é natural fazermos planos de levar uma vida mais saudável. Então, é necessário colocar esses planos em prática, obter uma constância e não deixar esse ciclo do "projeto verão" se repetir”, indica Bárbara.

Já Milena, alerta para os cuidados com os limites do corpo e a importância do acompanhamento, não apenas nutricional, mas também de um profissional de educação física.

“Ao começar esses projetos a pessoa tem que se atentar principalmente ao que está dentro da realidade dela, então fazer exercícios que não machuquem, com acompanhamento de um profissional de educação física, fazer o que gosta, porque se ela começar uma atividade física ou uma dieta que ela não goste, que ela não tenha incentivo, ela vai acabar largando na metade do caminho e não vai conseguir uma constância, e pra um objetivo, talvez corporal, ou até mesmo saudável, é importante as pessoas manterem uma certa regularidade e uma frequência” aconselha Melo.

Ambas as nutricionistas indicam alimentos naturais, como frutas, verduras e legumes para quem quer começar uma reeducação alimentar.

“Os alimentos aliados do emagrecimento saudável são aqueles que passam pelo menor processamento possível, os mais próximos da condição in natura, que são os obtidos diretamente de plantas ou animais, como, por exemplo, legumes, frutas, tubérculos, castanhas, nozes e carnes como bovina, suína, aves e peixes”, diz Bárbara do Vale.

Milena Melo cita que até o pão pode ser um aliado em uma alimentação mais saudável, mas “em quantidade suficiente pra pessoa fazer um lanchinho pra pessoa ficar satisfeita”. “Eu acho que todo alimento é permitido, de maneira equilibrada, acho que essa é a chave fundamental, das pessoas entenderem seus limites”, comenta a profissional.