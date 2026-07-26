Entrevista exclusiva com a atriz Flávia Alessandra

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Sob a regência do Dez de Ouros, a semana promete prosperidade, reconhecimento e a sensação de que esforços do passado começam a revelar seus resultados. A carta convida a olhar para as próprias conquistas com gratidão e a construir bases sólidas.

Dez de Ouros: a verdadeira riqueza é aquilo que permanece

Nesta semana, o Tarô nos conduz pela energia do Dez de Ouros, uma carta que fala sobre abundância, realização e tudo aquilo que conseguimos construir ao longo do tempo.



Depois de uma longa jornada de aprendizados, desafios e escolhas, esse arcano surge como um convite para reconhecer as conquistas, valorizar as raízes e refletir sobre o legado que estamos criando.

O Dez de Ouros é uma das cartas mais associadas à prosperidade dentro do Tarô. Ele representa a recompensa por um caminho percorrido com dedicação, responsabilidade e perseverança.



Diferentemente de uma riqueza que chega de forma rápida ou inesperada, a abundância desse arcano nasce da construção paciente. É o resultado de sementes plantadas no passado que agora começam a revelar seus frutos.

Essa carta fala sobre a satisfação de olhar para a própria trajetória e perceber que cada esforço teve um propósito. Um projeto que amadureceu, uma carreira construída com experiência, uma relação fortalecida pelo tempo, uma vida organizada com mais segurança.



O Dez de Ouros simboliza aquele momento em que compreendemos que as maiores conquistas não acontecem de um dia para o outro: elas são edificadas com escolhas consistentes.

Mas o verdadeiro significado dessa carta vai muito além da prosperidade material. O Dez de Ouros fala sobre herança. E herança não é apenas aquilo que recebemos ou deixamos em forma de bens, dinheiro ou propriedades.



A maior herança que uma pessoa pode transmitir está nos valores que compartilha, nos ensinamentos que oferece e na maneira como escolhe viver.

Na imagem tradicional do arcano, vemos uma família reunida ao redor de um homem mais velho, símbolo de experiência e sabedoria. Ele representa alguém que construiu uma história e agora contempla aquilo que permanece depois de tantos anos de trabalho.



Sua maior riqueza não está apenas no patrimônio acumulado, mas nos vínculos criados e na continuidade de tudo aquilo que aprendeu. Ele não deixa apenas uma casa ou uma herança financeira para seus descendentes. Ele deixa uma história. Deixa exemplos. Deixa princípios. Deixa a sabedoria adquirida ao longo da caminhada.

O Dez de Ouros nos lembra que toda construção verdadeira precisa ter raízes. Assim como uma árvore forte depende de uma base profunda para crescer, uma vida próspera precisa estar apoiada em valores sólidos. Segurança financeira, sucesso profissional e conquistas materiais têm seu valor, mas ganham um significado muito maior quando estão conectados a um propósito.

Por isso, essa carta também traz uma reflexão importante: qual é o tipo de riqueza que estamos buscando? Porque existe uma diferença entre ter e ser.

Podemos acumular bens, reconhecimento e conquistas, mas, se esquecermos das relações que nos nutrem, da nossa saúde emocional e daquilo que dá sentido à nossa caminhada, a abundância perde sua essência.

No amor, o Dez de Ouros fala sobre aquilo que permanece. É a carta dos vínculos que criam raízes, dos encontros que ultrapassam o encanto inicial e encontram força na confiança, na parceria e no desejo de construir uma história compartilhada.



Por sua ligação com família, compromisso e continuidade, esse arcano é tradicionalmente associado ao casamento e às uniões duradouras. Para quem vive uma relação, pode indicar uma fase de consolidação dos sentimentos, planos para o futuro e a construção de uma base sólida a dois.



Para quem está aberto ao amor, revela a possibilidade de encontrar alguém com quem seja possível não apenas viver uma paixão, mas construir um caminho em conjunto, baseado em respeito, segurança e afinidade de valores.

No campo profissional, essa carta representa reconhecimento e consolidação. Ela fala de uma trajetória construída com experiência, dedicação e competência. É um excelente momento para perceber que todo conhecimento adquirido ao longo dos anos possui valor. Muitas vezes, aquilo que parecia apenas uma etapa da caminhada revela-se uma preparação para algo maior.

O Dez de Ouros também favorece projetos de longo prazo, empreendimentos sustentáveis e decisões profissionais pensadas não apenas para o presente, mas para o futuro. Ele lembra que o sucesso verdadeiro não acontece apenas por uma conquista isolada, mas pela capacidade de construir algo que resista ao tempo.

Na carreira, essa carta fala sobre reputação. Sobre o nome que construímos. Sobre aquilo que as pessoas associam à nossa presença e ao nosso trabalho. O maior patrimônio profissional não é apenas um cargo ou uma posição, mas a confiança que conquistamos ao longo da jornada.

No dinheiro, o Dez de Ouros é um dos arcanos mais favoráveis do Tarô. Ele representa segurança financeira, prosperidade e a sensação de que os recursos conquistados trazem tranquilidade. Pode indicar bons resultados vindos de investimentos, planejamento e escolhas feitas com inteligência.

.No Tarô, os números 10 representam momentos de conclusão, mas também de passagem. É quando percebemos que uma etapa foi cumprida e que estamos prontos para iniciar outra levando conosco tudo aquilo que aprendemos.

O Dez de Ouros chega nesta semana como um convite para olhar para a própria vida com gratidão. Para reconhecer as vitórias, honrar as raízes e lembrar que todo sucesso verdadeiro precisa estar conectado ao coração.

A pergunta que essa carta nos faz é: Quando olharem para a sua história no futuro, o que você gostaria que permanecesse?

Talvez seja uma conquista profissional. Talvez seja uma obra criada. Talvez seja uma família mais unida. Talvez seja simplesmente a lembrança de alguém que espalhou amor, generosidade e sabedoria por onde passou.

Porque, no fim, o maior legado não é aquilo que acumulamos. O Dez de Ouros nos ensina que a vida mais próspera é aquela em que conseguimos construir algo que continue iluminando caminhos, mesmo quando já não estivermos mais presentes para vê-lo crescer. O Dez de Ouros não pergunta apenas: “O que você conquistou?” Ele pergunta: “O que continuará existindo depois de você?”

Como um arcano do elemento Terra, ele fala sobre tudo aquilo que permanece: uma carreira construída ao longo dos anos, investimentos inteligentes, uma casa que representa segurança, relações duradouras e os frutos de escolhas feitas com responsabilidade.

O Dez de Ouros nos lembra que toda grande construção começa com pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. Uma árvore centenária um dia foi apenas uma semente. Da mesma forma, uma carreira sólida, uma família fortalecida ou uma vida equilibrada são resultados de raízes que foram cuidadas durante anos.

Essa carta chega como um sinal positivo de conclusão e realização. Ela mostra que você pode estar entrando em uma fase em que começa a reconhecer o valor de tudo aquilo que conquistou. Existe uma sensação de recompensa: a percepção de que o esforço valeu a pena.

O Dez de Ouros traz a mensagem de que a verdadeira abundância nasce quando conseguimos unir segurança e gratidão. É o momento de olhar para aquilo que existe e reconhecer: “Eu construí algo importante.”

Ele também fala sobre uma relação mais tranquila com o futuro. Quando essa carta aparece, existe uma sensação de proteção, como se a vida estivesse mostrando que você possui recursos internos e externos suficientes para seguir adiante. Não significa que todos os desafios desaparecem, mas que existe uma estrutura capaz de sustentar os próximos passos.

A imagem do arcano também nos conecta com família, ancestralidade e pertencimento. O Dez de Ouros lembra que fazemos parte de uma história muito maior do que a nossa própria existência. Carregamos sonhos, valores, aprendizados e até marcas daqueles que vieram antes de nós. Existe uma força especial em reconhecer nossas raízes.

O Dez de Ouros nos convida a olhar para o futuro com confiança e a lembrar que as maiores construções da vida exigem tempo. Nem tudo precisa acontecer imediatamente. Algumas das coisas mais valiosas são justamente aquelas que crescem devagar: uma relação de confiança, uma carreira respeitada, uma família fortalecida, uma vida vivida com propósito.

A maior herança que deixamos ao mundo é a marca invisível das nossas escolhas, dos nossos valores e do amor que conseguimos multiplicar ao longo da nossa passagem pela Terra. Porque, no final, nosso maior legado raramente será aquilo que acumulamos. Como escreveu o filósofo e escritor Ralph Waldo Emerson: "O propósito da vida não é simplesmente ser feliz. É ser útil, honrado e compassivo; é fazer alguma diferença pelo fato de você ter vivido e vivido bem."

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão