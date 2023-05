Produtores Independentes anunciam o Circuito Cultural Guarani

Plenária: encontro dos associados do Circuito Cultural Guarani, no Centro Cultural Manzana de la Rivera, em Assunção, no Paraguai, realizado entre 11 e 14 de maio, com a presença de representantes locais do país vizinho e de Mato Grosso do Sul, além de co - Foto: Pablo Reyes

Aumentar a circulação de artistas e a valorização da região guaranítica. É com esse propósito que uma parceria valiosa para os trabalhadores da cultura sul-mato-grossense está prestes a se firmar.

No dia 10 de junho (sábado), será realizado o Circuito Cultural Guarani Conecta Mato Grosso do Sul, um encontro que vai inserir oficialmente o Estado no Circuito Cultural Guarani (CCG), um projeto que vem sendo gestado desde o início do ano e que vai promover o intercâmbio multidisciplinar entre instituições e produtores independentes de toda a região guaranítica.

Este território compreende o Paraguai, o litoral da Argentina, o Sul e o Centro-Oeste do Brasil e o Uruguai e ainda comporta países próximos, como Bolívia, Chile, Peru e Colômbia.

O encontro para discutir e refletir sobre o desenvolvimento cultural, social e econômico e como conectar essas indústrias criativas vai ocorrer, a partir das 14h30min, no auditório Tetê Faria, na Câmara Municipal de Bonito (MS), com a participação de integrantes da associação internacional e de convidados.

“Queremos promover a região guaranítica por meio da circulação de ideias e de bens culturais. Um trabalho que vai unir gestores do circuito em vários países para uma triangulação com os governos de estado e a iniciativa privada”, afirma o paraguaio Oscar Mosqueira, diretor da associação.

São esperados para o encontro Oscar Mosqueira (Assunção-PY), José Samaniego (Assunção-PY), Juan Pablo Suerte (Corrientes-ARG), Marcos Ramirez (Missiones-ARG) e Javier Lescano (Corrientes-ARG), fundadores e diretores da associação internacional.

Devem participar também autoridades internacionais, como os argentinos Joselo Schuap, ministro da Cultura de Missiones, e a professora Graciela Marechal, diretora de Ação Cultural do governo de Formosa, assim como foram convidados Marcelo Miranda, secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de MS, Max Freitas, diretor-presidente da Fundação de Cultura de MS, e Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS.

“NOVO MAPA”

“Queremos criar um novo mapa latino-americano e incluir a região guaranítica. Representantes da capital Assunção, de províncias da Argentina e estados do Brasil, como Mato Grosso do Sul e Paraná. Vamos investir e apoiar um ao outro, armar este bloco e trabalhar em conjunto, gerando outros intercâmbios culturais”, afirma José Samaniego, diretor tesoureiro e idealizador do CCG.

O encontro Circuito Cultural Guarani Conecta Mato Grosso do Sul será a primeira ação oficial do Circuito Cultural Guarani no Brasil e reforça a ligação de Mato Grosso do Sul com o projeto, que reúne produtores culturais de vários países latino-americanos.

O objetivo é fazer projetos multidisciplinares em parceria com as instituições governamentais e municipais do Estado, como a cidade de Bonito, que pode dar uma grande visibilidade para o projeto de intercâmbio latino-americano, dado o destaque que tem como grande polo de ecoturismo do Brasil.

Por isso, também foram convidados Juliane Salvadori, secretária de Turismo de Bonito, e Lelo Marchi, diretor de Cultura de Bonito, assim como o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, o secretário de Governo de Bonito, Jary Souza, e todas as associações do trade turístico bonitense.

Com o intuito de criar uma rota cultural com vários países da América do Sul, que percorreria toda a região guaranítica, as cidades fronteiriças sul-mato-grossenses são importantes como elos naturais com o Paraguai.

O mesmo acontece com o vizinho estado de Mato Grosso, que ajuda a expandir esse novo mapa cultural proposto pelo Circuito Cultural Guarani. Com o propósito de ser palco para essa integração, a associação também convidou para fazer parte do debate Jandeivid Lourenço Moura, secretário adjunto de Cultura do Estado de Mato Grosso, e Eder Rubens, da Fundação de Cultura e Esporte de Ponta Porã, incorporando ao encontro autoridades governamentais como representantes desses locais estratégicos para a melhor abrangência do circuito.

EM ASSUNÇÃO

A ideia é que toda essa mobilização incentive a formação de um “caminho internacional”, partindo do Centro-Oeste brasileiro e chegando até o extremo sul do continente sul-americano, “unindo artisticamente toda a região dos ervais naturais espalhados por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai”.

Entre 11 e 14 de maio, a associação realizou um evento em Assunção, no Centro Cultural Manzana de la Rivera, durante a semana de comemoração da Independência do Paraguai.

Estiveram presentes como representantes de Mato Grosso do Sul o produtor Demetrius Hernandes, da Feira da Música de Campão, o diretor do festival Bonito Blues & Jazz, Afonso Rodrigues Jr., e o jornalista e músico Rodrigo Teixeira.

Também participaram convidados de forma virtual, entre eles Claudia Pereira (Chile), Bernabé Cantlon (Argentina), Mauricio Galeano (Colômbia), José Rodriguez (Peru) e Julio Donis (Venezuela).

“Este encontro será importante para a comunidade artística, as autoridades governamentais e a iniciativa privada entenderem do que se trata esta associação, para poder propor parcerias e projetos em conjunto. Mato Grosso do Sul faz parte deste território guaranítico, e esta rota cultural é algo que se deseja há muito tempo”, ressalta Rodrigo Teixeira, diretor de comunicação e imprensa do CCG.

BLUES & JAZZ

A décima edição do Bonito Blues & Jazz Festival vai ocorrer entre os dias 8 e 10 de junho, no Selina Hotel. Serão nove atrações musicais de três países: Brasil, Argentina e Paraguai. No dia 9 de junho (sexta), toda a programação vai ser dedicada a artistas paraguaios (Band’Elaschica’, VPLBlues e Toti Morel Y Flia).

O baterista Toti Morel, de 70 anos, personagem lendário e ícone da música instrumental do Paraguai, será homenageado pelo festival por sua dedicação pioneira aos gêneros do jazz e do blues no continente sul-americano.

Dando continuidade ao intercâmbio cultural com os hermanos, o festival traz, no dia 10 de junho (sábado), o guitarrista de Missiones (Argentina) Rula Y Los De La Esquina. De São Paulo vai estar presente o saxofonista Walter Pinheiro. O representante de Curitiba é o Boldrini Quarteto, e do Rio de Janeiro vem o guitarrista Big Gilson. De Mato Grosso do Sul, estão o grupo El Trio e Luís Ávila & Friends, com o show “Mato Grosso do Blues”.

“A ideia do circuito tem a ver com o que a gente vinha pensando na formatação do festival, que era a integração com nossos países fronteiriços. Então, o nosso empenho agora é que esta integração, de fato, seja concretizada”, declara Afonso Rodrigues Jr., diretor do Bonito Blues & Jazz Festival. Mais informações pelo Instagram @bonito.blues.