Programação do fim de semana reúne espetáculos gratuitos, festivais, bazar e mais

Este fim de semana está repleto de opções para quem pretende aproveitar a programação cultural em Campo Grande. Entre hoje e domingo, a Capital recebe espetáculos de teatro e circo, apresentações musicais, festas julinas, festivais gastronômicos, bazares beneficentes, feiras culturais, atrações para crianças e estreias no cinema.
TEATRO
Um dos destaques é a programação do Sesc Teatro Prosa, que recebe duas atrações gratuitas voltadas para diferentes públicos. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.
Hoje, às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo “Revolução”, do Teatral Grupo de Risco. Inspirada na obra “A Revolução na América do Sul”, de Augusto Boal, a montagem acompanha a trajetória de um operário que, após conquistar um aumento salarial, acaba demitido.
Foto: Divulgação
Utilizando elementos do teatro de rua, humor e crítica social, a peça provoca reflexões sobre desigualdade, poder, cidadania e as relações de trabalho, transformando temas sociais em uma narrativa divertida e instigante. A classificação é livre.
Já amanhã, às 16h, a Cia. Pisando Alto apresenta “Gran Finalle”, espetáculo circense que acompanha um casal de idosos revisitando suas memórias no circo enquanto espera a chegada da família para uma última grande apresentação.
Entre números circenses, humor e momentos de emoção, o espetáculo valoriza os laços familiares e resgata a magia dos antigos picadeiros, encantando crianças e adultos.
MÚSICA
Hoje, projeto Sexta no Sesc chega à quinta edição, com o espetáculo “Cerradeiros”, reunindo, pela primeira vez em um projeto especialmente concebido para o palco, o cantor Dovalle e a cantora Karla Coronel. A apresentação será realizada das 19h às 21h, no Sesc Sabor e Arte – Polo Camillo Boni.
O show propõe um encontro entre as tradições musicais do Nordeste brasileiro e de Mato Grosso do Sul. Durante duas horas de apresentação, o público poderá conferir interpretações de clássicos da música popular brasileira e canções autorais que passeiam por ritmos como forró, baião, xaxado, chamamé, polca e guarânia.
A proposta é valorizar as raízes culturais brasileiras e aproximar diferentes sonoridades em um mesmo espetáculo.
SHOPPINGS
O Shopping Norte Sul Plaza entra em clima de festa com uma festa julina, amanhã e domingo. O evento contará com barracas de comidas típicas, bingo e apresentações musicais. No sábado, a animação fica por conta da Brejinho Banda Show, enquanto, no domingo, a Banda Ipê de Serra encerra a programação.
As crianças também terão uma estação gratuita de pintura facial temática, funcionando das 14h às 17h, em frente às lojas Avenida e Elephant.
Além da festa, seguem em funcionamento atrações como a Arena de Figurinhas da Copa do Mundo, o T-Rex Tour, o parque Magic Games, o espaço Coisa de Criança e as sessões do Cinépolis, que estreia nesta semana o live-action de “Moana”, além de exibir filmes como “Minions & Monstros”, “Supergirl” e “Toy Story 5”.
No Shopping Campo Grande, as férias escolares trazem uma programação diversificada. O parque temático Miraculous, inspirado em Ladybug e Cat Noir, oferece brinquedos para crianças de 2 anos a 13 anos. O espaço funciona diariamente.
Outro destaque é o Festival Japão-Coreia, que reúne gastronomia, produtos importados, artesanato, decoração e itens da cultura pop oriental em um ambiente temático, com entrada gratuita.
Também continuam as trocas de figurinhas da Copa do Mundo e as estreias do Cinemark, com destaque para o live-action de “Moana”, além dos filmes “O Convite” e “Primavera”.
FESTIVAL DE VINHOS
Este sábado também será marcado pelo Festival Mundo dos Vinhos, realizado no Fort Atacadista Coronel Antonino, das 11h às 19h.
Com entrada gratuita, o evento reúne degustações de vinhos nacionais e importados, queijos, embutidos e massas, além de apresentações de saxofone e tango.
Os visitantes poderão conhecer rótulos de países como Chile, Argentina, Portugal, França, Itália, Espanha, Uruguai e África do Sul, além de participar de experiências de harmonização.
ARTESANATO
Quem procura uma programação diferente poderá participar do evento Desligue & Cria, realizado hoje no Restaurante Na Mesa, a partir das 18h30min.
A proposta une oficina de pintura em taças, jantar, mesa de aperitivos e momentos de convivência em um ambiente acolhedor. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e incluem todos os materiais para a atividade, além de uma taça personalizada para levar para casa.
DANÇA
Também neste fim de semana acontece a Noite de Gala 2026, espetáculo de encerramento do primeiro semestre do Espaço de Dança Suzana Leite.
O evento reúne apresentações das bailarinas da escola em uma noite dedicada à celebração da evolução técnica e artística das alunas, com coreografias preparadas especialmente para familiares e convidados. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.
BAZAR
Amanhã e domingo, o Comper Itanhangá recebe o primeiro Bazar Solidário Entre Amigos, promovido pelo Grupo Pereira e o Instituto Hiltrudes Pereira.
O evento reúne 16 instituições beneficentes que comercializarão roupas, eletrônicos, brinquedos, perfumes importados, artesanato e diversos outros produtos. Toda a renda arrecadada será destinada integralmente às entidades participantes.
Além das compras solidárias, a programação contará com apresentações musicais e desfiles inclusivos com colaboradores da empresa.
FEIRAS
Neste domingo, a Praça do Panamá recebe mais uma edição da tradicional Feira do Panamá, das 9h às 15h.
Além de gastronomia, economia criativa, artesanato e brechós, a programação cultural contará com apresentações de Zé Lourenço, da Companhia de Dança BLAOOW e do cantor Vitor Alves, valorizando artistas locais e oferecendo atividades gratuitas para toda a família.
Também neste domingo acontece a tradicional Feira da Praça Bolívia, no Bairro Santa Fé. Em edição especial dedicada ao Dia Mundial do Rock, o evento terá shows das bandas Nobres, T404, Skuderia e Barganha, além de apresentações de Beca Rodrigues, Dayáh Silva e Carla & Mikimba.
A feira acontece das 9h às 14h e reúne gastronomia, artesanato e produtos da economia criativa.