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AGENDA CULTURAL

Programação do fim de semana reúne espetáculos gratuitos, festivais, bazar e mais

Programação reúne espetáculos gratuitos, festivais gastronômicos, bazar solidário, eventos infantis, dança, cinema e música na capital sul-mato-grossense

Mariana Piell

Mariana Piell

10/07/2026 - 08h30
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Este fim de semana está repleto de opções para quem pretende aproveitar a programação cultural em Campo Grande. Entre hoje e domingo, a Capital recebe espetáculos de teatro e circo, apresentações musicais, festas julinas, festivais gastronômicos, bazares beneficentes, feiras culturais, atrações para crianças e estreias no cinema.

TEATRO

Um dos destaques é a programação do Sesc Teatro Prosa, que recebe duas atrações gratuitas voltadas para diferentes públicos. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

Hoje, às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo “Revolução”, do Teatral Grupo de Risco. Inspirada na obra “A Revolução na América do Sul”, de Augusto Boal, a montagem acompanha a trajetória de um operário que, após conquistar um aumento salarial, acaba demitido.

teatro cia. pisando altoTEATRO CIA. Pisando Alto - “Gran Finalle” acompanha um casal de idosos revisitando suas memórias no circo enquanto espera a chegada da família para uma última grande apresentação
Foto: Divulgação

Utilizando elementos do teatro de rua, humor e crítica social, a peça provoca reflexões sobre desigualdade, poder, cidadania e as relações de trabalho, transformando temas sociais em uma narrativa divertida e instigante. A classificação é livre.

Já amanhã, às 16h, a Cia. Pisando Alto apresenta “Gran Finalle”, espetáculo circense que acompanha um casal de idosos revisitando suas memórias no circo enquanto espera a chegada da família para uma última grande apresentação.

Entre números circenses, humor e momentos de emoção, o espetáculo valoriza os laços familiares e resgata a magia dos antigos picadeiros, encantando crianças e adultos.

MÚSICA

Hoje, projeto Sexta no Sesc chega à quinta edição, com o espetáculo “Cerradeiros”, reunindo, pela primeira vez em um projeto especialmente concebido para o palco, o cantor Dovalle e a cantora Karla Coronel. A apresentação será realizada das 19h às 21h, no Sesc Sabor e Arte – Polo Camillo Boni.

O show propõe um encontro entre as tradições musicais do Nordeste brasileiro e de Mato Grosso do Sul. Durante duas horas de apresentação, o público poderá conferir interpretações de clássicos da música popular brasileira e canções autorais que passeiam por ritmos como forró, baião, xaxado, chamamé, polca e guarânia.

A proposta é valorizar as raízes culturais brasileiras e aproximar diferentes sonoridades em um mesmo espetáculo.

SHOPPINGS

O Shopping Norte Sul Plaza entra em clima de festa com uma festa julina, amanhã e domingo. O evento contará com barracas de comidas típicas, bingo e apresentações musicais. No sábado, a animação fica por conta da Brejinho Banda Show, enquanto, no domingo, a Banda Ipê de Serra encerra a programação.

As crianças também terão uma estação gratuita de pintura facial temática, funcionando das 14h às 17h, em frente às lojas Avenida e Elephant.

Além da festa, seguem em funcionamento atrações como a Arena de Figurinhas da Copa do Mundo, o T-Rex Tour, o parque Magic Games, o espaço Coisa de Criança e as sessões do Cinépolis, que estreia nesta semana o live-action de “Moana”, além de exibir filmes como “Minions & Monstros”, “Supergirl” e “Toy Story 5”.

No Shopping Campo Grande, as férias escolares trazem uma programação diversificada. O parque temático Miraculous, inspirado em Ladybug e Cat Noir, oferece brinquedos para crianças de 2 anos a 13 anos. O espaço funciona diariamente.

Outro destaque é o Festival Japão-Coreia, que reúne gastronomia, produtos importados, artesanato, decoração e itens da cultura pop oriental em um ambiente temático, com entrada gratuita.

Também continuam as trocas de figurinhas da Copa do Mundo e as estreias do Cinemark, com destaque para o live-action de “Moana”, além dos filmes “O Convite” e “Primavera”.

FESTIVAL DE VINHOS

Este sábado também será marcado pelo Festival Mundo dos Vinhos, realizado no Fort Atacadista Coronel Antonino, das 11h às 19h.

Com entrada gratuita, o evento reúne degustações de vinhos nacionais e importados, queijos, embutidos e massas, além de apresentações de saxofone e tango.

Os visitantes poderão conhecer rótulos de países como Chile, Argentina, Portugal, França, Itália, Espanha, Uruguai e África do Sul, além de participar de experiências de harmonização.

ARTESANATO

Quem procura uma programação diferente poderá participar do evento Desligue & Cria, realizado hoje no Restaurante Na Mesa, a partir das 18h30min.

A proposta une oficina de pintura em taças, jantar, mesa de aperitivos e momentos de convivência em um ambiente acolhedor. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e incluem todos os materiais para a atividade, além de uma taça personalizada para levar para casa.

DANÇA

Também neste fim de semana acontece a Noite de Gala 2026, espetáculo de encerramento do primeiro semestre do Espaço de Dança Suzana Leite.

O evento reúne apresentações das bailarinas da escola em uma noite dedicada à celebração da evolução técnica e artística das alunas, com coreografias preparadas especialmente para familiares e convidados. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

BAZAR

Amanhã e domingo, o Comper Itanhangá recebe o primeiro Bazar Solidário Entre Amigos, promovido pelo Grupo Pereira e o Instituto Hiltrudes Pereira.

O evento reúne 16 instituições beneficentes que comercializarão roupas, eletrônicos, brinquedos, perfumes importados, artesanato e diversos outros produtos. Toda a renda arrecadada será destinada integralmente às entidades participantes.

Além das compras solidárias, a programação contará com apresentações musicais e desfiles inclusivos com colaboradores da empresa.

FEIRAS

Neste domingo, a Praça do Panamá recebe mais uma edição da tradicional Feira do Panamá, das 9h às 15h.

Além de gastronomia, economia criativa, artesanato e brechós, a programação cultural contará com apresentações de Zé Lourenço, da Companhia de Dança BLAOOW e do cantor Vitor Alves, valorizando artistas locais e oferecendo atividades gratuitas para toda a família.

Também neste domingo acontece a tradicional Feira da Praça Bolívia, no Bairro Santa Fé. Em edição especial dedicada ao Dia Mundial do Rock, o evento terá shows das bandas Nobres, T404, Skuderia e Barganha, além de apresentações de Beca Rodrigues, Dayáh Silva e Carla & Mikimba.

A feira acontece das 9h às 14h e reúne gastronomia, artesanato e produtos da economia criativa.

Cuidado & beleza

Saiba por que aumentou a procura pelo procedimento de lifting facial

Popularização de procedimentos entre pessoas mais jovens e impacto das canetas emagrecedoras reforçam a importância de avaliações individualizadas para preservar a naturalidade e a segurança dos resultados

09/07/2026 08h30

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Com evolução do lifting facial, objetivo passou a ser recuperar estruturas perdidas pelo envelhecimento

Com evolução do lifting facial, objetivo passou a ser recuperar estruturas perdidas pelo envelhecimento Divulgação

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O rejuvenescimento facial nunca esteve tão em evidência. Basta alguns minutos navegando pelas redes sociais para encontrar celebridades, influenciadores e criadores de conteúdo exibindo transformações que prometem devolver anos de juventude ao rosto.

O chamado “antes e depois” virou um dos formatos mais populares da internet e tem despertado o interesse de um público cada vez mais jovem pelos procedimentos cirúrgicos.

O lifting facial, antes associado principalmente a pacientes acima dos 50 anos, passou a integrar a lista de desejos de pessoas na faixa dos 30 anos aos 40 anos.

Impulsionado por novas técnicas, como o deep plane, procedimento que prioriza resultados naturais, sem o aspecto “esticado”, o lifting facial apresentou um crescimento de 78% nos últimos quatro anos.

Segundo o cirurgião plástico David Di Sessa, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a cirurgia facial evoluiu significativamente nas últimas décadas e deixou de ser um procedimento focado apenas em esticar a pele.

“O lifting facial evoluiu porque a cirurgia moderna deixou de tratar apenas a pele. Hoje, avaliamos camadas profundas, ligamentos, compartimentos de gordura, musculatura, pescoço e dinâmica da expressão. Quando a técnica respeita essa leitura anatômica, o resultado fica mais natural e proporcional”, explica.

Essa mudança representa uma nova filosofia na cirurgia plástica facial. Em vez de buscar um padrão de beleza ou reproduzir o resultado obtido por outra pessoa, o objetivo passou a ser recuperar estruturas perdidas pelo envelhecimento, preservando a identidade do paciente.

Antes mesmo de qualquer procedimento ser indicado, o especialista realiza uma análise detalhada da anatomia facial.

São avaliados fatores como o grau de flacidez, a distribuição da gordura, a espessura da pele, o posicionamento das sobrancelhas, a presença de sulcos, o contorno da mandíbula, o pescoço e até o histórico de procedimentos estéticos já realizados.

Essa avaliação permite identificar quais estruturas realmente precisam ser tratadas e evita exageros que podem resultar em uma aparência artificial.

DIFERENTES TÉCNICAS

Nos últimos meses, o deep plane lifting passou a dominar as conversas nas redes sociais. O procedimento ganhou fama após ser adotado por cirurgiões de celebridades e viralizar em vídeos que prometem resultados mais naturais e duradouros.

A técnica atua em planos mais profundos da face, descolando estruturas de sustentação e reposicionando os tecidos com menor tensão sobre a pele. O resultado costuma apresentar menos aspecto de “pele esticada”, característica que marcou cirurgias realizadas décadas atrás.

Apesar da popularidade, David Di Sessa destaca que o método não deve ser encarado como a solução ideal para todos os pacientes.

“O deep plane é uma técnica poderosa quando existe indicação correta, mas não pode ser vendido como sinônimo de melhor lifting para todos. Em cirurgia facial, profundidade não substitui diagnóstico. Um paciente pode se beneficiar dessa abordagem, enquanto outro terá resultado mais seguro e natural com SMAS [lifting do sistema músculo-aponeurótico superficial], minilifting ou associação de técnicas”, afirma.

O especialista explica que cada rosto envelhece de maneira diferente. Enquanto algumas pessoas apresentam perda de gordura, outras sofrem principalmente com flacidez muscular, frouxidão dos ligamentos ou alterações ósseas relacionadas ao envelhecimento.

“A face envelhece em várias camadas ao mesmo tempo. Existe perda de gordura, frouxidão ligamentar, queda dos tecidos, alterações ósseas e mudança na pele. Por isso, uma cirurgia bem indicada exige repertório técnico e visão global. O cirurgião precisa dominar diferentes caminhos para escolher o mais adequado, e não adaptar o paciente à técnica que está em evidência”, reforça.

Entre as principais abordagens utilizadas atualmente está o lifting cervicofacial, considerado um dos procedimentos mais completos para tratar a flacidez do terço médio e inferior da face, além do pescoço. A cirurgia reposiciona tecidos profundos, melhora o contorno da mandíbula e reduz o excesso de pele na região cervical.

Outra opção bastante utilizada é o lifting endoscópico. Diferentemente das técnicas tradicionais, ele utiliza pequenas incisões escondidas no couro cabeludo e uma câmera de vídeo que amplia a visualização das estruturas internas.

“Com ela conseguimos tratar o terço superior e o terço médio da face com incisões posicionadas no couro cabeludo, sem cortes ao redor da orelha. Essa cirurgia por vídeo permite uma visão ampliada das estruturas profundas e ajuda a reposicionar os tecidos com precisão, preservando a naturalidade e reduzindo sinais externos da cirurgia”, explica Di Sessa.

Também bastante consolidado na cirurgia plástica está o lifting pelo SMAS, estrutura conhecida como sistema músculo-aponeurótico superficial.

A técnica trabalha as camadas profundas responsáveis pela sustentação facial, proporcionando resultados mais naturais e duradouros, especialmente em pacientes com flacidez moderada ou intensa.

Já para quem apresenta sinais iniciais de envelhecimento, o chamado minilifting pode ser suficiente. O procedimento possui área menor de descolamento e concentra o tratamento em regiões específicas, como mandíbula e parte inferior da face.

Apesar de menos invasivo, também exige planejamento criterioso para evitar resultados discretos demais ou com pouca durabilidade.

Há ainda o lifting temporal, voltado principalmente para pacientes que apresentam queda da porção lateral das sobrancelhas e aspecto de olhar cansado.

Em muitos casos, ele pode ser associado a outros procedimentos, como blefaroplastia, enxertia de gordura, lipoaspiração cervical e tratamentos voltados para melhorar a qualidade da pele.

EFEITO DAS CANETAS

Outro fenômeno que vem impactando diretamente a cirurgia plástica é o aumento do uso dos medicamentos conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras.

Embora esses remédios não provoquem flacidez diretamente, a perda acelerada de peso reduz rapidamente os compartimentos de gordura responsáveis pela sustentação da pele. Como consequência, surgem sobras de tecido principalmente no rosto, abdômen, braços e coxas.

Na face, esse efeito ficou conhecido internacionalmente como Ozempic Face. A redução abrupta da gordura facial deixa o rosto com aspecto mais murcho, evidencia rugas, acentua sulcos e provoca perda da definição da mandíbula.

Além da perda de volume, médicos também observam redução da elasticidade da pele e diminuição do viço, especialmente quando o emagrecimento ocorre em curto espaço de tempo.

A intensidade dessas alterações depende da idade, da quantidade de peso perdido, da qualidade da pele e da predisposição genética de cada pessoa.

Nos casos leves ou moderados, tratamentos não cirúrgicos costumam apresentar bons resultados. Entre as alternativas mais utilizadas estão os bioestimuladores de colágeno, tecnologias de ultrassom microfocado, lasers e outros procedimentos que estimulam a produção natural de colágeno, melhorando a firmeza da pele.

Já quando há grande excesso de tecido, especialmente após perdas expressivas de peso, a cirurgia plástica reparadora passa a ser considerada a alternativa mais eficaz para recuperar o contorno corporal e facial.

Os especialistas ressaltam que o tratamento ideal deve acompanhar todo o processo de emagrecimento, integrando alimentação equilibrada, atividade física, acompanhamento médico e cuidados com a pele para minimizar os impactos da perda rápida de gordura.

O consenso entre cirurgiões plásticos é que a cirurgia facial moderna busca respeitar a individualidade de cada paciente. A tecnologia trouxe maior precisão ao planejamento cirúrgico, permitindo incisões menores, melhor controle das cicatrizes e abordagens menos invasivas.

“O objetivo atual não é transformar a fisionomia, mas recuperar sustentação, suavizar sinais do tempo e preservar naturalidade”, conclui David Di Sessa.

Diálogo

Tem figurinha com mandato que parece ter encontrado a... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (9)

09/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Augusto Branco - escritor brasileiro

"Viver é enfrentar desafios. Quem nunca enfrentou desafios, apenas passou pela vida, não viveu”

FELPUDA 

Tem figurinha com mandato que parece ter encontrado a fórmula para nunca sair da vitrine. Em vez de apresentar resultados consistentes, prefere investir em polêmicas de baixo risco, suficientes para gerar manchetes, vídeos e aplausos da torcida organizada. O roteiro é sempre o mesmo: cria-se um factoide, repercute-se nas redes e garante-se alguns dias de exposição. Enquanto isso, problemas reais seguem esperando solução. Pelo visto, o “Projeto Tirando Onda” continua rendendo mais dividendos políticos. É cada uma!...

Incentivo

O projeto de lei que concede desconto de 30% na tarifa de energia elétrica para abrigos que acolhem pessoas LGBTQIAP+, segue avançando na Câmara dos Deputados.

Mais

Caso o projeto entre em votação antes das eleições, parlamentares de MS estarão sob os holofotes. Afinal, para muitos eleitores, o voto em Brasília pode ter reflexo direto nas urnas. Sendo assim...

DiálogoFoto: Arquivo Pessoal

Nesses tempos em que a escrita muitas vezes se resume às redes sociais, um grupo de alunas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Nova Andradina, resolveu transformar a própria história em livro. A obra “Rostidades: autobiografias de mulheres estudantes” reúne relatos produzidos durante a especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica e nasceu das atividades da disciplina de Educação Inclusiva, Diversidade e Cultura. Idealizado pela professora de Sociologia Silvana Sanches, o livro dá espaço às experiências femininas na educação. Mais do que uma publicação acadêmica, a coletânea se propõe a registrar trajetórias, estimular reflexões e mostrar que boas histórias também são produzidas dentro das salas de aula.

DiálogoCelínia Maiolino, que está “setentando” hoje - Foto: Marcio Andrade

 

DiálogoIsabelle Bittencourt - Foto: divulgação

Corrida

Nos meios políticos, a disputa que realmente desperta atenção é a do Senado. A avaliação predominante é de que três nomes despontam como favoritos para disputar as duas vagas em jogo. Até pouco tempo, falava-se em quatro postulantes competitivos. Entretanto, as dificuldades do deputado federal Marcos Pollon dentro do próprio campo político, reduziram seu espaço. Se nada mudar, a corrida tende a ficar mais concentrada e ainda mais acirrada.

Gaveta

O pedido de moção de repúdio contra Flávio Bolsonaro terminou produzindo mais calor do que resultado na Assembleia Legislativa de MS. O requerimento foi retirado de pauta após pedido de destaque e pela falta de quórum suficiente para a votação. No debate, parlamentares do PL fizeram forte oposição à proposta apresentada pelo petista Pedro Kemp. Quem pediu o destaque foi o deputado Coronel David, que teve apoio do colega José Teixeira.

De fora

A Lei Pró-Mulher, que proíbe o acesso de pessoas do sexo biológico masculino aos banheiros, vestiários e demais espaços íntimos femininos em estabelecimentos públicos e privados de Campo Grande, voltou ao centro dos debates durante a votação da LDO. O vereador André Salineiro apresentou emenda para destinar recursos à implementação e fiscalização da norma. Porém, das 37 emendas protocoladas pelo parlamentar, apenas essa recebeu parecer pela inadmissibilidade da Comissão de Finanças. O tema promete novos desdobramentos.

ANIVERSARIANTES 

Celínia de Britto Maiolino,
Deborah Passarelli Barros de Souza,
Gustavo Adolfo Pereira Terra, 
Nair Gonçalves Rech,
Lindomar Tiago Rodrigues, 
Dr. Marco Aurélio de Oliveira Rocha,
Alberto Rueda Bastos,
Odaci Lisboa,
Erna Irene Bahr,
Alenir Ricartes de Oliveira,
Valdemar Oliveira do Carmo,
Yasuhiro Naka,
Ludio Domingos da Silva,
Dorival Macedo,
Paulo André Antunes,
Margareth Campelo,
Luiz Cláudio Sabedotti Fornari,
Solange Montalvão,
Silvio Fernandes,
Aluizio Cometki São José, 
Marcelo Giacomini Padilha,
Sônia Queiroz Barros, 
Dr. Javan de Castro Coimbra,
Natacha Neves de Jonas Bastos,
Enilda dos Santos Morais Marques,
Márcio Antônio Portocarrero,
Alex Silva Ramiro,
Luiz Carlos de Paiva,
Luiz Felipe Domingues Braga,
Sônia Marcondes Portugal,
Marlene Inês Alves,
Maria Nazareth Ferreira Rocha,
Leila Maura Cunha de Souza,
Odília de Souza Tonelli,
Ester Coelho,
Raul Alves Barbosa Neto,
Ana Carla Albuquerque de Oliveira,
Maria de Oliveira Ramires,
Manoel Victor Schubenell de Rezende Lima,
Ruth Cunha de Oliveira,
Eloir Aparecido de Campos,
Nivaldo Ferreira da Silva,
Sulema Regina Carvalho de Rezende,
Fernando Jorge Manvailer Esgaib,
Marilene Maffucci Corrêa,
Otamir Nogueira de Souza,
Hercília Alves de Lima,
Osvaldo Abrão de Souza,
Noelima Marques Dias,
Rui Barbosa Rosa,
Alberto Loubet de Almeida,
Carmen Lourdes Cubel Cantero,
Jandira de Mello Nazareth,
Virginia Gonçalves,
Dionéa de Souza,
Maria del Carmen Ruiz,
Terezinha Correia Saad,
Eliziária de Freitas,
Marcos Ferreira Girão,
Betzy Aparecida Kafuri,
Paulo César Mattos,
Marcelo Quadros de Lima,
Maria Vitória Paschoaletto Corrêa da Costa,
Juvenal Laurentino Martins,
Nádia Diniz,
Pedro Arguello Coutinho, 
Sílvio Maciel Freitas,
José Carlos Paz,
Ligia dos Santos Alencar,
Lucila Silveira,
Ana Paula Leal de Souza, 
Leda Barros,
Ana Maria Pinheiro Franco,
Paola da Silva e Souza,
Ney Gonzaga Rodrigues,
Camilo Miranda Barbosa,
Juarez de Rezende,
Irene Gonçalves de Paulo Rodrigues,
Alinor Vieira da Silva, 
José Maria Cabral,
Rita Benício da Costa,
Elizete Jessus Porfirio,
Francisco José Vieira Espindola,
Robson Oliveira Cardoso,
Júlio André Santos da Silva,
Aldineirde Elias Mestre Pavan,    
Paulo Henrique Costa,
Dr. Márcio Antonio Belini, 
João Carlos Nunes Martins,        
André Luiz da Silva Souza,              
Wilson Martinelli,                    
Elianici Gonçalves Gama, 
Lincoln Carlos Silva de Oliveira, 
Geraldo Henrique Resende Vicentin, 
Marcelo Ferreira Cavalcante, 
Lupércio Degerone Lúcio,
Ana Maria Torres Caceres,
Giuliana Harumi Mituzaki Murta,
Elinete Camargo da Costa Silva
Alessandra Graciele Piroli,
Flávia Noemy Gasparini,
Kiatake Fontão,
Aires Noronha Adures Neto,
Carlos Eduardo Oliveira Lima da Costa,
Cinthya Paez de Bona Nardi,
Denise Tiosso Sabino.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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