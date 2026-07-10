Programação do fim de semana reúne espetáculos gratuitos, festivais, bazar e mais

Evento reúne degustações de vinhos nacionais e importados, queijos, embutidos e massas, além de apresentações de saxofone e tango - Jeferson Baldo

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Este fim de semana está repleto de opções para quem pretende aproveitar a programação cultural em Campo Grande. Entre hoje e domingo, a Capital recebe espetáculos de teatro e circo, apresentações musicais, festas julinas, festivais gastronômicos, bazares beneficentes, feiras culturais, atrações para crianças e estreias no cinema.

TEATRO

Um dos destaques é a programação do Sesc Teatro Prosa, que recebe duas atrações gratuitas voltadas para diferentes públicos. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

Hoje, às 19h, o público poderá assistir ao espetáculo “Revolução”, do Teatral Grupo de Risco. Inspirada na obra “A Revolução na América do Sul”, de Augusto Boal, a montagem acompanha a trajetória de um operário que, após conquistar um aumento salarial, acaba demitido.

TEATRO CIA. Pisando Alto - “Gran Finalle” acompanha um casal de idosos revisitando suas memórias no circo enquanto espera a chegada da família para uma última grande apresentação

Foto: Divulgação

Utilizando elementos do teatro de rua, humor e crítica social, a peça provoca reflexões sobre desigualdade, poder, cidadania e as relações de trabalho, transformando temas sociais em uma narrativa divertida e instigante. A classificação é livre.

Já amanhã, às 16h, a Cia. Pisando Alto apresenta “Gran Finalle”, espetáculo circense que acompanha um casal de idosos revisitando suas memórias no circo enquanto espera a chegada da família para uma última grande apresentação.

Entre números circenses, humor e momentos de emoção, o espetáculo valoriza os laços familiares e resgata a magia dos antigos picadeiros, encantando crianças e adultos.

MÚSICA

Hoje, projeto Sexta no Sesc chega à quinta edição, com o espetáculo “Cerradeiros”, reunindo, pela primeira vez em um projeto especialmente concebido para o palco, o cantor Dovalle e a cantora Karla Coronel. A apresentação será realizada das 19h às 21h, no Sesc Sabor e Arte – Polo Camillo Boni.

O show propõe um encontro entre as tradições musicais do Nordeste brasileiro e de Mato Grosso do Sul. Durante duas horas de apresentação, o público poderá conferir interpretações de clássicos da música popular brasileira e canções autorais que passeiam por ritmos como forró, baião, xaxado, chamamé, polca e guarânia.

A proposta é valorizar as raízes culturais brasileiras e aproximar diferentes sonoridades em um mesmo espetáculo.

SHOPPINGS

O Shopping Norte Sul Plaza entra em clima de festa com uma festa julina, amanhã e domingo. O evento contará com barracas de comidas típicas, bingo e apresentações musicais. No sábado, a animação fica por conta da Brejinho Banda Show, enquanto, no domingo, a Banda Ipê de Serra encerra a programação.

As crianças também terão uma estação gratuita de pintura facial temática, funcionando das 14h às 17h, em frente às lojas Avenida e Elephant.

Além da festa, seguem em funcionamento atrações como a Arena de Figurinhas da Copa do Mundo, o T-Rex Tour, o parque Magic Games, o espaço Coisa de Criança e as sessões do Cinépolis, que estreia nesta semana o live-action de “Moana”, além de exibir filmes como “Minions & Monstros”, “Supergirl” e “Toy Story 5”.

No Shopping Campo Grande, as férias escolares trazem uma programação diversificada. O parque temático Miraculous, inspirado em Ladybug e Cat Noir, oferece brinquedos para crianças de 2 anos a 13 anos. O espaço funciona diariamente.

Outro destaque é o Festival Japão-Coreia, que reúne gastronomia, produtos importados, artesanato, decoração e itens da cultura pop oriental em um ambiente temático, com entrada gratuita.

Também continuam as trocas de figurinhas da Copa do Mundo e as estreias do Cinemark, com destaque para o live-action de “Moana”, além dos filmes “O Convite” e “Primavera”.

FESTIVAL DE VINHOS

Este sábado também será marcado pelo Festival Mundo dos Vinhos, realizado no Fort Atacadista Coronel Antonino, das 11h às 19h.

Com entrada gratuita, o evento reúne degustações de vinhos nacionais e importados, queijos, embutidos e massas, além de apresentações de saxofone e tango.

Os visitantes poderão conhecer rótulos de países como Chile, Argentina, Portugal, França, Itália, Espanha, Uruguai e África do Sul, além de participar de experiências de harmonização.

ARTESANATO

Quem procura uma programação diferente poderá participar do evento Desligue & Cria, realizado hoje no Restaurante Na Mesa, a partir das 18h30min.

A proposta une oficina de pintura em taças, jantar, mesa de aperitivos e momentos de convivência em um ambiente acolhedor. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e incluem todos os materiais para a atividade, além de uma taça personalizada para levar para casa.

DANÇA

Também neste fim de semana acontece a Noite de Gala 2026, espetáculo de encerramento do primeiro semestre do Espaço de Dança Suzana Leite.

O evento reúne apresentações das bailarinas da escola em uma noite dedicada à celebração da evolução técnica e artística das alunas, com coreografias preparadas especialmente para familiares e convidados. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla.

BAZAR

Amanhã e domingo, o Comper Itanhangá recebe o primeiro Bazar Solidário Entre Amigos, promovido pelo Grupo Pereira e o Instituto Hiltrudes Pereira.

O evento reúne 16 instituições beneficentes que comercializarão roupas, eletrônicos, brinquedos, perfumes importados, artesanato e diversos outros produtos. Toda a renda arrecadada será destinada integralmente às entidades participantes.

Além das compras solidárias, a programação contará com apresentações musicais e desfiles inclusivos com colaboradores da empresa.

FEIRAS

Neste domingo, a Praça do Panamá recebe mais uma edição da tradicional Feira do Panamá, das 9h às 15h.

Além de gastronomia, economia criativa, artesanato e brechós, a programação cultural contará com apresentações de Zé Lourenço, da Companhia de Dança BLAOOW e do cantor Vitor Alves, valorizando artistas locais e oferecendo atividades gratuitas para toda a família.

Também neste domingo acontece a tradicional Feira da Praça Bolívia, no Bairro Santa Fé. Em edição especial dedicada ao Dia Mundial do Rock, o evento terá shows das bandas Nobres, T404, Skuderia e Barganha, além de apresentações de Beca Rodrigues, Dayáh Silva e Carla & Mikimba.

A feira acontece das 9h às 14h e reúne gastronomia, artesanato e produtos da economia criativa.