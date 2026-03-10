Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Projeto de decreto legislativo reconhece como patrimônio histórico e cultur...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (10)

Ester Figueiredo

10/03/2026 - 00h03
Charles Chaplin - ator inglês

"O tempo é o melhor autor; sempre encontra um final perfeito”.

 

FELPUDA

Projeto de decreto legislativo reconhece como patrimônio histórico e cultural do estado de Mato Grosso do Sul o chapéu rural. A proposta está tramitando na Assembleia e, em sua justificativa, afirma se tratar de símbolo da identidade do povo pantaneiro e da tradição agropecuária de MS. E vai mais além, considerando que o futuro “patrimônio”, se for aprovado, é “chapéu tradicionalmente utilizado por trabalhadores do campo, peões, vaqueiros e demais manifestações culturais ligadas ao cotidiano rural...” O autor é o deputado Lidio Lopes. Nada como viver em um estado sem problemas!

De hoje até sábado, o Sesc Teatro Prosa terá programação que transita entre concerto lírico em homenagem ao dia da mulher, cinema nacional contemporâneo, show inédito, dança com reflexão sobre gênero e espetáculo infantil com temática ambiental. Hoje, às 19h, será apresentado o concerto “o Som do feminino”, pelo Coro Lírico Cant’arte, que realizará uma noite especial em celebração ao dia da mulher, reunindo diferentes expressões artísticas protagonizadas exclusivamente por mulheres. Amanhã, às 19h, o Cine Sesc exibe o longa “malu”, dirigido por Pedro freire, com classificação indicativa de 14 anos. Na quinta-feira, às 19h, a música volta ao palco com o show “Brilha & reluxx”, apresentado pelas cantoras, compositoras e instrumentistas iara rennó e Luiza Brina. A dança ocupa a programação na sexta-feira, às 19h, com o espetáculo “Quem a mim Nomeou o mundo?”, de maria fernanda figueiró. Encerrando a semana, no sábado, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo “Dona Arara Vai Casar”, com o grupo deslimites. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.
Antonio Osmanio, que hoje comemora troca de idade

 

Cerli Silva

“Vitaminados”

O governador Riedel, do PP, terá no seu projeto à reeleição um arco de aliança formado por partidos de boa representatividade política. Com ele, estarão MDB, Republicanos, União Brasil, PL e PSDB, que ocupam cadeiras na Assembleia Legislativa e, alguns deles, na Câmara dos Deputados. Sua coligação, portanto, terá grupos da direita e da centro-direita que apoiarão o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro. Já do lado da oposição... 

Quinhão

Em MS, o MDB vai apoiar o projeto de Riedel, mas já deixou claro que essa aliança prevê participação administrativa. Na realidade, os emedebistas não desejam mudar o quadro atual, tendo em vista que o escritório de representação do governo em Brasília é comandado pelo presidente da sigla, ex-senador Waldemir Moka. A relação, portanto, é boa.

Compromisso

O ex-governador André Puccinelli, que deverá ser candidato a deputado estadual, disse à imprensa que o MDB tem “um pré-compromisso” no que se relaciona ao Senado com o também ex-governador Reinaldo Azambuja e “mais um”, citando nomes como o do senador NelsonTrad Filho (PSD), do ex-deputado federal e ministro da era Temer Carlos Marun (MDB) e do ex-deputado Capitão Contar. A respeito do seu colega de partido, afirmou que Marun “está ciscando”, querendo disputar o Senado, mas ponderou que ele precisa analisar as possibilidades. É esperar para ver.

Aniversariantes

Antonio Osmanio Martins de Lima,
Luiz Humberto (Beto) Pereira,
Dr. Laércio Arruda Guilhem,
Mara Lúcia Potrich Dolzan,
Dr. Luiz Gonzaga Mendes Marques,
Djalma Santana,
Wilton Paulino Júnior,
Jorge Toshio Fujimoto,
Maria Madalena Freitas Moraes,
Orivaldo Gonçalves de Mendonça,
Neusa Higa Mourão,
José Affonso Passos,
Osmiro Candido de Siqueira,
Júlio Aparecido Maiolino,
Orlando Vargas,
Luis Ricardo Bernhard,
Rogerio Monção Oliveira,
Thiago Moser Pereira,
Ademar Pereira Dias,
Noel Antonio Soares,
Ademir Antonio Schumacher,
Dra. Ana Marta Simões da Silva Flores,
Juliana Miranda Rodrigues da Cunha Passarelli,
Vitor Anibal Delgado,
Ivete Martins Santana Pereira,
Renato Mattosinho,
Márcia Regina Toledo Possik,
Dr. Acir Ochove,
Ricardo Justino Lopes,
Maria Vicência Modesto Campos,
José Nivaldo Catanante,
Militão Antônio Andrade,
Antônio Luiz Carille,
Valdete de Barros Martins,
Terezinha Maria Coelho Neto,
Francisco Cardoso de Freitas Júnior,
Lucas Lázaro Gerolomo,
Dr. Juvenal Alves Corrêa Neto,
Valter Mangini,
Mário Nelson Souto,
Solange Alves de Oliveira,
Migues Ximenes,
João Batista de Almeida,
Militão Adão Rodes,
Gabriela Chaia Pedrossian,
Dr. João Daniel Leal,
Dr. Alex Leite de Mello,
Ana Maria Pedra,
Rosaney Nepomuceno de Souza,
Odete de Melo Franco,
João Antônio Assis,
Auxiliadora Nunes,
Claudete Fogolin,
Edilson Ferraz de Oliveira,
Leila Maria Rocha,
Carolina Mendes Almeida,
Loire Vieira Santana,
Eunice de Souza Campos,
João Roberto Alves,
Marli Lima de Figueiredo,
Paulo Bernardo Silva,
Mário Ocampos,
Vander Pinesso,
Anna Vitória dos Santos Marques,
Wanderley Benhur da Silva,
Elida Carmo Dias,
Robson Costa Lopes,
Viviane Borghetti Zampieri
Filinto da Silva,
Dr. Yukihide Hirose,
Maria Lúcia de Souza Araújo,
Elton José da Silveira Nantes,
Ênio João Meireles de Barros,
Pedro Martins de Oliveira,
Marco Aurélio Modesto Campos,
Klerysson Fernandes Rosa,
Victor Hugo Soares,
Cândido da Silva,
Osmar da Silva Mello,
Adriano Barros Vieira,
Eduardo Tiosso Junior,
José Carlos das Virgens,
Paulo Coelho Palermo,
Jarenil Flores dos Santos,
Ruth Andrade Vieira Botelho,
Vilma Paulovich de Castro,
Dra. Daniela de Oliveira Rodrigues,
Everson Rodrigues Aquino,
Clenir Afonso Farkas,
Rubião Numa Giancristofaro,
Dr. Adalberto Arão Filho,
Silvia Macedo,
José André Rocha de Moraes,
Tânia Marisa Dantas da Silva Vieira de Matos,
Nádia Oliveira Teixeira,
Crescência de Souza Costa,
José Martins Ferreira Junior,
Cleuza Maria Rorato,
Hugo Ricardo Lincon de Oliveira Cenedese,
Leonardo Queiroz Trombine Leite,
Ana Maria Mustafá de Souza,
Milton Ferreira Lima,
Dauter Ribeiro Cardozo,
José Gilson Rocha,
Vanessa Mara Marchioretto,
Cecília Lopes de Lima,
José Carlos Menezes,
Maria Lídia Xavier Mendes. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

DIÁLOGO

Tem gente que, munida até com o milenar ábaco além de estar "contando nos ...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (09)

09/03/2026 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

John Kennedy estadista americano
"Às vezes é preciso parar e olhar para longe,  
para podermos enxergar o que está diante de nós”.

Felpuda

Tem gente que, munida até com o milenar ábaco, além de estar “contando nos dedos”, busca entender o cenário eleitoral, diante da aula magna de matemática política da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, principal liderança do Progressistas (PP), que “sabe das coisas”. O que está deixando algumas figuras “batendo a cabeça” para, digamos, “decifrar o conteúdo”. A parlamentar ensinou: “Na política, dois e dois não são exatamente quatro, podem ser 3,8 ou 4,2, portanto, nós temos que aguardar. Esse tabuleiro vai ser montado”. Como se vê.

Diálogo

Compromisso

Embora seja um nome considerado de bom potencial eleitoral, Walter Carneiro Júnior não deverá deixar a Casa Civil do governo de Riedel para disputar vaga na Câmara dos Deputados. Nos bastidores políticos, há comentários de que seu nome poderia integrar chapa para isso.

Mais

Mas, por enquanto, ele tem afirmado que existe o compromisso que fez com o governador Riedel para comandar o setor até o encerramento da atual administração. Seu trabalho político vai ao encontro das propostas do governo.

DiálogoDra. Rosana Giordano e Annelise Giordano de Barros
DiálogoDra Maryna Arroyo

Mala e cuia

O primeiro a arrumar as malas e deixar o PL, aproveitando a janela partidária, foi o deputado estadual João Henrique Catan. Ele anunciou que está deixando a atual sigla e buscará outro partido para tentar realizar seu sonho de governar MS. O parlamentar, considerado bolsonarista raiz, tentava se viabilizar nas hostes liberais para disputar o cargo e se tornou um crítico ferrenho da atual administração, mesmo com o partido tendo firmado apoio à reeleição de Eduardo Riedel (PP).

Sonho meu...

O Partido Novo, também da direita, deverá ser o endereço de Catan. Ele, que foi eleito em 2018, já disputou a prefeitura da Capital em 2020, ficando no sétimo lugar. Disputou a reeleição e teve êxito em 2022. Nas eleições de outubro, pretende ser candidato ao governo. O avô do deputado, Marcelo Miranda Soares, foi prefeito e governador do Estado por duas vezes, em uma delas, nomeado pelo regime militar, na outra, conquistou o cargo no voto. O deputado estaria tentando seguir a mesma trajetória.

Revoada

Outros parlamentares estaduais não se manifestaram sobre saída dos seus respectivos partidos. A janela partidária se encerra no dia 4 de abril, mas até lá muitas mudanças estão sendo esperadas. A maior parte dos seis deputados do PSDB deverá deixar o ninho e o caminho poderá ser em direção ao PL e ao PP, para integrar o grupo político formado pelos liberais e a Federação Frente Progressista. Dois integrantes da “bancada do eu sozinho” do PSB e do PSD estariam com as malas prontas.

Aniversariantes

  • Dr. Estevom Molica Neto

  • Ticiana Contis

  • Dr. Alexandre Bastos

  • Jussara Gadir Vollkopf

  • Dr. Gustavo Gottardi

  • Francisco Elivaldo de Sousa

  • Gaspar Gomes Nogueira

  • Silvio Ferreira Neto

  • José Ramão Marinho

  • Marcus Vinicius Tedesco

  • Lucas Gameiro de Sena

  • Simone Chaves Ouriveis

  • Andre Anderson Brito da Silva

  • Cilmara Aparecida Antunes Ricart

  • Marcelo Christiano da França

  • Rogério Bataglin Kerkhoff

  • Cleusa de Oliveira Mira

  • Marcelo Silva Garcia

  • Thaís Pontim Gomes

  • Zuleide de Arruda Ferreira

  • André Luiz Gonçalves

  • Norma Helen Medina

  • Antônio Carlos Biffi

  • Tânia Gonçalves Martins Neder

  • Dr. Carlos Alberto Matsuda

  • Dr. Ricardo Assed Bezerra da Silva

  • Welington Cavallaro

  • Edna Maria Bojukian Sarubbi

  • Maria Rosane Borges Fook

  • Wilson Simões Pessoa

  • Nelvio de Almeida Matsuda

  • Maria Helena Nobrega

  • Aidee Alcântara de Matos

  • Ana Ferreira de Melo

  • José Augusto Bittar

  • Euflávio Alves de Souza

  • Jaime Alves Sandim

  • Otávio Ferreira Neves Neto

  • Edirce França

  • Nara Maria Oliveira

  • Milton Enes

  • Edina Ferreira de Mello

  • Benedito Roberto Nascimento de Araujo

  • Celina Arakaki

  • Isadora Macedo Moraes

  • Rodrigo Torres Corrêa

  • Glaucia Coldibelli Francisco

  • Teotônio Monteiro da Silva Neto

  • Limírio Taveira de Rezende

  • Syuzi Ajiki

  • Ronaldo Furtado Borges

  • Lázaro Borges de Oliveira Filho

  • Rodrigo Silva Destro

  • Idalina Pereira Alves

  • Luiza Carmem de Oliveira Gattass

  • José Paulo de Macedo

  • Revelino Ayala Samaniego

  • Rogério Ayala Samaniego

  • Diniz Garcia Azuaga

  • Rafaela Adriana Pelissari

  • Nancy Angélica Costa de Oliveira

  • Osmundo Pereira Dantas

  • Sandra Maria Alves da Cruz

  • Neuisller Cosmos Lopes dos Santos

  • Rose Emily Pippus Rosso

  • Karina Barbiere Rodrigues

  • Ilidio Teixeira de Souza Filho

  • Rodrigo Correa Amarilla

  • José Eduardo Amâncio da Motta

  • Marco Antonio dos Santos Braga

  • Ecio Luis Menoncin

  • Ricardo Amaro Costa

  • Edson Luis Schmeiske

  • Natalícia Martins Campos

  • Eliane Araujo e Silva Félix

  • Adauto Rosa Bilaia

  • Guilherme Antonio Batistoti

  • Flávio Fabrão Moraes

  • Angela Maria dos Santos Zulim

  • Osny Peres Silva

  • Ilda Almirão

  • Dimas Bezerra da Silva

  • Sheila Regina Lopes Dutra

  • Mário Gilson de Oliveira Pereira

  • Vanderson Matricardi

  • Danilo Jorge da Silva

  • Marli Sarat Sanguina

  • Aurea Machado Vidal

  • Diego Negreto Catan da Silva

  • Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho

  • Ana Regina Almeida Serra

  • Gisele Peixoto Lima

  • Natalia Aletéia Rodrigues Chaise

  • José Eduardo Malheiros

  • Miliana Keila Ferreira

  • Júlio Dias de Almeida

  • Claudia de Araújo Melo

  • Larissa de Andrade Viana

  • Vivianne Macedo Alves

  • Mário Sérgio Mesquita Lima

  • Beatriz Nantes Torres

  • Tânia Mara Correia da Silva

  • Silmara Pereira de Oliveira

  • Olivia Barbosa Campos

  • Carolina Maria Pontes

  • Geraldo dos Santos Moraes

  • Marinho da Silva Costa

  • Izaias Nascimento Neves

  • Nídia Borges de Matos

  • José Henrique Maciel

 

Moda Correio B+

Entre Costuras & CuLtura: o amor, o sobrenome Kennedy e a moda como legado cultural

Estilo não é tendência. É legado. Como incorporar a elegância Kennedy no seu dia a dia

08/03/2026 18h30

Entre Costuras & CuLtura: o amor, o sobrenome Kennedy e a moda como legado cultural

Entre Costuras & CuLtura: o amor, o sobrenome Kennedy e a moda como legado cultural Foto: Divulgação

Quando falamos em moda como linguagem cultural, poucos casais traduziram essa ideia com tanta força quanto John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette Kennedy. Mais do que herdeiros de um sobrenome icônico, eles se tornaram símbolos de uma estética que definiu os anos 1990: minimalista, sofisticada e silenciosamente poderosa.

Filho do presidente John F. Kennedy e de Jacqueline Kennedy Onassis, JFK Jr. carregava no DNA a herança do estilo político-americano. Jackie consolidou a imagem como estratégia: estruturada, feminina, calculada. Ela transformou a Casa Branca em referência estética global e provou que elegância também é discurso.

Décadas depois, o filho atualizaria esse legado ao lado de Carolyn.

O fascínio pelo casal ganhou novo fôlego recentemente com o lançamento de uma série dedicada à sua história. A produção reacendeu o interesse público por suas escolhas estéticas, pela dinâmica da relação e pela aura quase mítica que os cercava. Nas redes sociais e nos editoriais de moda, seus arquivos voltaram a circular com força. Não se trata apenas de nostalgia, é a confirmação de que certos símbolos atravessam o tempo.

Antes de integrar a família mais observada dos Estados Unidos, Carolyn trabalhava na Calvin Klein. Ali consolidou sua assinatura: linhas puras, alfaiataria precisa, cores neutras e ausência de excesso. Seu vestido de noiva, criado por Narciso Rodriguez, tornou-se um dos mais emblemáticos do século XX. Um slip dress de seda, corte enviesado, luvas transparentes e cabelo preso com naturalidade. O luxo estava no corte, não no ruído.

Carolyn não seguia tendências, ela as antecipava pela subtração. Casacos retos, óculos minimalistas, calças impecáveis, sandálias de tiras finas. Era a estética do “menos, porém melhor”, muito antes de o termo “luxo silencioso” dominar o vocabulário contemporâneo.

JFK Jr., por sua vez, personificava o charme casual como identidade. Ternos sob medida, camisas brancas clássicas, jeans de corte reto e blazer marinho. Havia nele uma combinação de herança aristocrática e descontração urbana. Ele compreendia algo essencial: estilo não é fantasia, é coerência.

Juntos, criaram uma imagem complementar. Enquanto Carolyn refinava o minimalismo feminino, John representava o masculino atemporal. Harmonia visual sem teatralidade. Identidade sem esforço aparente.

O interesse duradouro pelo casal não se explica apenas pela tragédia que interrompeu suas vidas. Ele reside na estética como extensão de valores: discrição, consistência, inteligência social. Em um mundo cada vez mais ruidoso, eles apostaram na sobriedade. Em vez de ostentação, permanência.

Entre Costuras & CuLtura: o amor, o sobrenome Kennedy e a moda como legado culturalEntre Costuras & CuLtura: o amor, o sobrenome Kennedy e a moda como legado cultural - Divulgação

Talvez essa seja a maior lição cultural que deixaram: estilo não é tendência. É legado.

Como incorporar a elegância Kennedy no seu dia a dia:

       1.      Construa uma base neutra

Preto, branco, bege, marinho e cinza formam a espinha dorsal de um guarda-roupa sofisticado. Menos variação cromática, mais combinação inteligente.

       2.      Priorize o corte perfeito

Ajuste é luxo silencioso. Uma peça simples bem cortada supera qualquer tendência passageira.

       3.      Invista em qualidade, não em quantidade

Tecidos como seda, lã fria, algodão estruturado e linho elevam automaticamente a imagem.

       4.      Simplifique os acessórios

Óculos clássicos, bolsas estruturadas e sapatos de linhas limpas bastam. O excesso enfraquece a mensagem.

       5.      Crie um uniforme pessoal

Identifique modelagens que valorizam seu corpo e repita-as com consistência. Estilo nasce da repetição inteligente.

       6.      Aposte na postura e na atitude

Elegância não está apenas na roupa, mas na forma de ocupar o espaço. Discrição é poder.

Vestir-se bem, como mostraram John e Carolyn, não é sobre chamar atenção. É sobre construir presença.

Por @gabrielarosastyle

