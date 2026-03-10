Projeto de decreto legislativo reconhece como patrimônio histórico e cultur...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Charles Chaplin - ator inglês

"O tempo é o melhor autor; sempre encontra um final perfeito”.

FELPUDA

Projeto de decreto legislativo reconhece como patrimônio histórico e cultural do estado de Mato Grosso do Sul o chapéu rural. A proposta está tramitando na Assembleia e, em sua justificativa, afirma se tratar de símbolo da identidade do povo pantaneiro e da tradição agropecuária de MS. E vai mais além, considerando que o futuro “patrimônio”, se for aprovado, é “chapéu tradicionalmente utilizado por trabalhadores do campo, peões, vaqueiros e demais manifestações culturais ligadas ao cotidiano rural...” O autor é o deputado Lidio Lopes. Nada como viver em um estado sem problemas!

De hoje até sábado, o Sesc Teatro Prosa terá programação que transita entre concerto lírico em homenagem ao dia da mulher, cinema nacional contemporâneo, show inédito, dança com reflexão sobre gênero e espetáculo infantil com temática ambiental. Hoje, às 19h, será apresentado o concerto "o Som do feminino", pelo Coro Lírico Cant'arte, que realizará uma noite especial em celebração ao dia da mulher, reunindo diferentes expressões artísticas protagonizadas exclusivamente por mulheres. Amanhã, às 19h, o Cine Sesc exibe o longa "malu", dirigido por Pedro freire, com classificação indicativa de 14 anos. Na quinta-feira, às 19h, a música volta ao palco com o show "Brilha & reluxx", apresentado pelas cantoras, compositoras e instrumentistas iara rennó e Luiza Brina. A dança ocupa a programação na sexta-feira, às 19h, com o espetáculo "Quem a mim Nomeou o mundo?", de maria fernanda figueiró. Encerrando a semana, no sábado, às 16h, o público infantil poderá assistir ao espetáculo "Dona Arara Vai Casar", com o grupo deslimites. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

Antonio Osmanio, que hoje comemora troca de idade

O governador Riedel, do PP, terá no seu projeto à reeleição um arco de aliança formado por partidos de boa representatividade política. Com ele, estarão MDB, Republicanos, União Brasil, PL e PSDB, que ocupam cadeiras na Assembleia Legislativa e, alguns deles, na Câmara dos Deputados. Sua coligação, portanto, terá grupos da direita e da centro-direita que apoiarão o pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro. Já do lado da oposição...

Quinhão

Em MS, o MDB vai apoiar o projeto de Riedel, mas já deixou claro que essa aliança prevê participação administrativa. Na realidade, os emedebistas não desejam mudar o quadro atual, tendo em vista que o escritório de representação do governo em Brasília é comandado pelo presidente da sigla, ex-senador Waldemir Moka. A relação, portanto, é boa.

Compromisso

O ex-governador André Puccinelli, que deverá ser candidato a deputado estadual, disse à imprensa que o MDB tem “um pré-compromisso” no que se relaciona ao Senado com o também ex-governador Reinaldo Azambuja e “mais um”, citando nomes como o do senador NelsonTrad Filho (PSD), do ex-deputado federal e ministro da era Temer Carlos Marun (MDB) e do ex-deputado Capitão Contar. A respeito do seu colega de partido, afirmou que Marun “está ciscando”, querendo disputar o Senado, mas ponderou que ele precisa analisar as possibilidades. É esperar para ver.

