Projetos sociais ancorados no ensino e na divulgação da música clássica ganham força no Estado

DIÁLOGO

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Machado de Assis escritor brasileiro

É melhor, muito melhor, contentar-se com a realidade;

se ela não é tão brilhante como os sonhos,

tem pelo menos a vantagem de existir”.

FELPUDA

A eminência parda estaria agindo, e muito, para fazer tudo aquilo que parente manda, inclusive até promovendo substituições daqueles que podem atrapalhar, digamos, o ritmo da música, que tem sido no estilo “dois pra lá e quatro pra cá’’. Aliás, esse descompasso no gingado é que estaria sendo causa de muxoxos, que aumentam a cada dia que passa e podem resultar na desafinação da orquestra, que já não anda um primor. É esperar para ver onde vai parar.

Pisada

Político que até agora não teve sucesso nas urnas e pretende tentar a sorte mais uma vez, desta feita em 2024, andou fazendo postagem que desagradou muita gente, por ofensas aos cristãos. Diante da repercussão negativa, tratou de apagar a opinião anterior.

Ecos

Só que a emenda ficou pior que o soneto. Aliás, políticos têm dito que, assim como agora, na futura campanha eleitoral, a figurinha deverá “apanhar mais que mula empacada” nas redes sociais e nos debates. Afe!

Divulgação/Arquivo pessoal

A senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias esteve reunida, no dia 3 de abril, em Campo Grande, com o presidente da Fecomércio-MS, Edison Araújo. Em pauta, o segmento do comércio de bens, serviços e turismo de Mato Grosso do Sul. A parlamentar reafirmou seu apoio incondicional ao setor, principalmente nas discussões sobre a reforma tributária. Aquele dirigente entregou um kit contendo propostas e recomendações do Sistema Fecomércio para o desenvolvimento do País.





Klisângela Vendramin e Fernando Cury/Arquivo pessoal

José Sedeval Delarissa e Zelinda Durão Delarissa, que comemoram bodas de Níquel, 54 anos de casamento, nesta terça-feira/Arquivo pessoal

Na lista

Dois nomes estão praticamente certos como “ungidos” do ex-presidente Jair Bolsonaro para disputarem pelo PL as prefeituras dos dois maiores colégios eleitorais de MS: os deputados federais Marcos Pollon, em Campo Grande, e Rodolfo Nogueira, em Dourados. Ambos são da “copa e cozinha” do hoje presidente de honra daquele partido e ingressaram na política justamente atendendo a um pedido dele, disputando e conquistando o primeiro mandato.

Do time

O deputado federal Marcos Pollon foi campeão nas urnas em MS, com 103.111 votos. Desses, 38.410 foram recebidos em Campo Grande, onde também ocupou a primeira colocação. Na disputa, teve como cabo eleitoral o filho do ex-presidente e deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi reeleito em São Paulo com 741.701 votos, sendo o terceiro mais votado. O parlamentar sul-mato-grossense está só aguardando o sinal verde de Bolsonaro para se apresentar como pré-candidato.

No barco

Rodolfo Nogueira obteve 41.773 votos no Estado e um total de 12.635 votos em Dourados, ficando na terceira colocação e sendo eleito para a Câmara dos Deputados. Pós-eleições, foi um dos fiéis companheiros de Bolsonaro e, nesse período em que o ex-presidente esteve fora do País, marcou posição como um dos principais críticos ao governo, postura que vem mantendo. É também presidente do PL em MS.

ANIVERSARIANTES

José Sebastião Espíndola,

Luciana Veríssimo Gonçalves,

André Luis Sanches Salineiro,

Lizandra Maria Pasqualotto,

Dr. Hildebrando Coelho Neto,

Maria Nilza Negromonte da Silva,

Cacildo Manoel Inácio,

Emilio Moriko Sakuma,

Léo Silestino Ely,

Maria José Ribeiro da Costa Marques,

André Eduardo Paganini Schuhli,

Elida Tereza Rodrigues Miranda,

Aziel Bezerra de Almeida,

Julio Cristaldo,

Laerte Barrinuevo,

Levino Ramos da Cruz,

Maria de Souza Ribeiro,

Irenir Hildebrand Coelho,

Telmo de Tillio Figueiró,

Norma Thereza Gomes,

Vera Ayala dos Santos Gonçalves,

Wanderson Teixeira Albuquerque,

Dr. Pedro Paulo Bidart Sampaio Rocha,

Ricardo de Noronha Gustavo,

Felipe Alves Monteiro,

Jordão de Alencar,

Paulo Henrique Vargas Loureiro Gomes,

Ângelo José Pescumo Donato,

Airton Oliveira Nunes,

Daniel da Silva Costa,

Moacir Rodrigues Plaça,

Bernadette Vaz de Carvalho,

Oscar Ikeda,

Dra. Cássia Molina Soares Henriques,

Cinthia Santos Souza,

Vanessa Raquel de Oliveira Souza,

André Luiz de Barros Camargo,

Ivana Brigida Barros Barbosa,

Constantina Martins,

Mitsuo Luiz Couto Daima,

Marly Nina Ferreira,

Marcelo Maurício França,

Dra. Eliane de Oliveira Sichinel,

Maria Soares Solange Rolim,

Marcela Peluffo,

Dr. Yoshio Higa,

Raiden Glaura Andelucci Nery,

Dra. Luizete Adrien Ramirez,

Roberto Gomes Façanha,

Erci de Oliveira Colman,

Eliete Feitosa,

Carlos José de Farias,

Plínio Bastos Rocha,

Alcindo Ferreira,

Newton Pereira dos Santos,

Reginaldo Luiz Lima Barros,

Dr. José Antônio Barbosa,

José Leão Ribeiro,

Élida Gomes de Oliveira,

Rita Campos Filles Lotfi,

Benta Luzia Ortega,

Anna Lucia Coelho Paiva,

Flávia Valéria de Souza,

Ademar Zanardo,

Alexandre da Rosa Devincenzi,

Dr. Valmir Pereira Vargas,

Juliano Tindaro Santana Moreira,

André Luiz de Lima,

Victor Armando Santos,

Jomar Cardoso Freitas,

Dário Alves de Souza,

Júlia de Oliveira Sosa Ribeiro,

Dermeval Buba Júnior,

Iranilda Lopes Bordon,

Alessandra Sayuri Kamya Malheiros,

Márcia Scarselli,

Laudicene Coelho Monteiro,

Naíra Rocha Chaves,

Felipe Herebia,

Elbio Manvailer Teixeira Junior,

Gilson Antonio Alves,

Rosângela Aparecida Cazeiro Anderson,

João Parron Matheo,

Virginia Lomonaco Sarubbi,

Walter Ribeiro Alaman,

Dejanildo Freitas de Oliveira,

Kleber Philbois,

Aurea Regina Cavalcante Esprenger Kinoshita,

Alessandra Soares Barcellos,

Sônia Regina Kakazu,

Marcelo Jorge Torres Lima,

Maria Madalena Soto Oviedo,

Paulo Henrique Borges Dalávia,

Andrea Brambilla Machado

de Souza Mariano,

Thais Helena Mossin,

Bruna Simioli Garcia Tunes de Lima,

Ana Paula Toniasso Quintana,

Anderson Gomes Mário,

Lindolfo Almeida Batista,

Naudir de Brito Miranda,

Luiz Antonio Miranda Mello,

Donizetti Alves de Oliveira,

Nelson Alves de Araujo,

Hudson Holsbach da Cunha.

Colaborou: Tatyane Gameiro