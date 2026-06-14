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Quando a dor de ouvido exige atenção? Especialista explica os riscos da otite média

Comum após episódios de gripe, a infecção pode afetar pessoas de todas as idades, mas tem maior incidência na primeira infância

Flavia Viana

Flavia Viana

14/06/2026 - 15h00
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Com a chegada do inverno e o aumento da circulação de vírus, cresce também a incidência de complicações associadas a gripes e resfriados, entre elas, a otite média.

A doença é caracterizada por uma infecção na orelha média, região localizada atrás do tímpano e responsável pela transmissão dos sons até a orelha interna.

A otite média pode ter origem viral ou bacteriana e costuma se desenvolver durante ou após infecções das vias respiratórias superiores.

Isso acontece porque o processo inflamatório pode comprometer o funcionamento da tuba auditiva, estrutura que conecta o ouvido à parte posterior do nariz e ajuda a equilibrar a pressão na orelha média. 

“Quando há obstrução, ocorre o acúmulo de secreções, criando um ambiente propício para infecções”, explica o otorrinolaringologista Caio Simão, do Hospital HSANP. 

“Embora possa acometer pessoas de todas as idades, as crianças de até três anos estão entre as mais vulneráveis devido à imaturidade do sistema imunológico e às características anatômicas da tuba auditiva nessa faixa etária. A exposição à fumaça do cigarro e a ambientes com elevados níveis de poluição também pode aumentar o risco de desenvolver a doença”, acrescenta.

Segundo o especialista, algumas medidas ajudam a reduzir as chances de infecção.

"A prevenção passa principalmente pelo controle das infecções respiratórias. Manter o calendário vacinal atualizado, incentivar a higienização frequente das mãos e evitar a exposição à fumaça do cigarro são atitudes importantes, especialmente para crianças pequenas", orienta.

Entre os principais sintomas da otite média estão dor intensa no ouvido, febre, redução da audição, irritabilidade, dificuldade para dormir e diminuição do apetite. Em crianças menores, também podem ocorrer vômitos e diarreia.

Dor de ouvido em crianças - Divulgação

"O diagnóstico é realizado por meio da avaliação clínica e do exame com otoscópio, que permite observar alterações na membrana timpânica. O tratamento varia de acordo com a idade do paciente, a intensidade dos sintomas e a gravidade do quadro. Em alguns casos, podem ser indicados analgésicos e antibióticos", explica o médico.

De acordo com Caio Simão, o acompanhamento médico é fundamental para evitar complicações e garantir a recuperação adequada.

"Diante de sintomas persistentes ou dor intensa, é importante buscar avaliação especializada. O diagnóstico precoce contribui para um tratamento mais assertivo e reduz o risco de recorrências e de prejuízos auditivos", finaliza.

Astrologia Correio B+

Tarô da Semana de 15 a 21 de junho: Quatro de Paus Tempo de celebrar a vida

Depois de um período de desafios, ajustes e construção, o Tarô traz como regente da semana o Quatro de Paus, uma carta que fala sobre conquistas, celebrações e a importância de reconhecer o caminho percorrido.

14/06/2026 12h00

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Tarô da Semana: Quatro de Paus Tempo de celebrar a vida

Tarô da Semana: Quatro de Paus Tempo de celebrar a vida Foto: Divulgação

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A carta desta semana é o Quatro de Paus, um dos arcanos mais alegres e acolhedores do Tarô. Sua mensagem é simples, mas poderosa: chegou a hora de celebrar.

Em um mundo que nos incentiva constantemente a correr atrás da próxima meta, do próximo compromisso e da próxima conquista, o Quatro de Paus surge para nos lembrar de algo essencial: também é preciso reconhecer o caminho já percorrido.

Na imagem tradicional da carta, vemos pessoas reunidas em uma celebração. Há dança, alegria, acolhimento e uma sensação de pertencimento. O Quatro de Paus fala justamente sobre isso: os momentos em que fazemos uma pausa para compartilhar a felicidade, fortalecer vínculos e agradecer pelas conquistas, grandes ou pequenas.

Esta energia combina perfeitamente com o período que estamos vivendo. Junho é um mês marcado por encontros, reencontros e tradições afetivas. As festas juninas reúnem famílias, amigos e comunidades em torno da música, das comidas típicas e da alegria coletiva.

Ao mesmo tempo, os jogos da Copa do Mundo transformam salas de estar, bares e praças em espaços de convivência, onde torcemos, vibramos e compartilhamos emoções.

Independentemente do resultado das partidas, existe algo muito especial nesses momentos: eles nos lembram que a vida também acontece nos intervalos da rotina, nas conversas despretensiosas, nas risadas espontâneas e na companhia das pessoas que amamos.

Quatro de Paus — celebração, união e pertencimento

O Quatro de Paus é uma das cartas mais associadas ao casamento, às uniões afetivas, aos reencontros e à construção de uma base sólida para a vida. Sua energia está ligada aos momentos em que percebemos que algo importante floresceu e ganhou estrutura suficiente para ser apreciado.

Mais do que representar uma festa, o arcano simboliza a conclusão bem-sucedida de uma etapa. É a sensação de cruzar um portal e entrar em uma nova fase, levando consigo tudo o que foi aprendido ao longo do caminho.

Por isso, ele também está relacionado aos ritos de passagem: mudanças de casa, formaturas, casamentos, nascimentos, promoções e qualquer experiência que marque uma transição significativa.

A carta nos recorda que nenhuma trajetória é construída isoladamente. Família, amigos, parceiros e pessoas queridas compõem a rede de apoio que sustenta nossos passos.

O Quatro de Paus fala sobre comunidade, acolhimento e sobre a importância de cultivar vínculos capazes de atravessar os diferentes ciclos da vida.

Existe ainda um simbolismo importante ligado ao lar. E aqui, lar não significa apenas um espaço físico. Pode ser uma relação, um grupo, uma amizade ou até mesmo uma nova forma de enxergar a si próprio. O arcano sugere a sensação reconfortante de finalmente encontrar o seu lugar.

Muitas vezes estamos tão focados no próximo objetivo que deixamos de perceber o quanto já avançamos. O Quatro de Paus convida a mudar essa perspectiva. Em vez de olhar apenas para o que ainda falta conquistar, ele propõe um exercício de consciência sobre tudo o que já foi construído.

Esta é uma carta associada à estabilidade e ao fortalecimento de estruturas duradouras. Ela indica que algo importante está encontrando seu equilíbrio. Pode ser um projeto que amadureceu, uma relação que atravessou desafios e se consolidou, uma conquista profissional ou uma fase de maior segurança emocional.

O momento também favorece encontros, reconciliações e experiências que fortalecem o senso de conexão. Existe uma energia de cooperação no ar, lembrando que o sucesso costuma ser mais significativo quando pode ser compartilhado.

No amor, o Quatro de Paus fala de relações que oferecem acolhimento e confiança. Para quem está solteiro(a), encontros sociais, comemorações e atividades em grupo podem criar oportunidades para conexões genuínas. A tendência é que as relações surjam de forma natural, a partir de interesses e valores em comum.

Para quem já vive uma relação, a carta favorece planos conjuntos, fortalecimento dos laços e conversas sobre o futuro. É uma energia que estimula compromisso, parceria e construção.

Na vida profissional, o arcano aponta para reconhecimento e satisfação pelos resultados alcançados. Projetos podem chegar a uma conclusão positiva, equipes podem celebrar conquistas e esforços realizados ao longo dos últimos meses tendem a produzir retornos concretos.

Nas finanças, a energia é de equilíbrio e responsabilidade. O período favorece decisões voltadas para conforto, segurança e planejamento de longo prazo, permitindo desfrutar dos frutos do trabalho sem perder a visão de futuro.

O Quatro de Paus também nos convida a refletir sobre o valor dos marcos cotidianos. Nem toda vitória precisa ser extraordinária para ser significativa. Às vezes, a conquista está em encerrar um ciclo difícil, manter a constância em um projeto ou simplesmente perceber que você se tornou mais forte do que era há alguns meses.

Quantas vezes você alcançou algo importante e imediatamente voltou sua atenção para a próxima preocupação?

Esta carta sugere outra postura: a de honrar o presente.

Permita-se reconhecer seu esforço. Observe o quanto cresceu, o quanto aprendeu e o quanto construiu. A felicidade não mora apenas nos grandes acontecimentos do futuro; ela também está presente nos instantes em que conseguimos enxergar a beleza do caminho percorrido.

O Quatro de Paus lembra ainda que alegria, lazer e convivência não são distrações da vida: são parte dela. O equilíbrio emocional depende tanto da realização quanto da capacidade de desfrutar os momentos de pausa.

Talvez a energia desta semana se manifeste em uma reunião familiar, em uma noite de festa junina, em um encontro para assistir a um jogo ou em uma conversa capaz de renovar o sentimento de proximidade com pessoas importantes.

Existe uma força especial nos momentos compartilhados. Eles fortalecem vínculos, renovam a esperança e nos ajudam a lembrar que, mesmo diante dos desafios, há motivos para agradecer.

Por isso, a mensagem do Quatro de Paus para os próximos dias é clara: celebre a vida em todas as suas formas. Valorize suas conquistas, fortaleça seus laços e reconheça a abundância presente nos pequenos e grandes momentos da jornada.

Afinal, muitas das lembranças mais preciosas não nascem dos acontecimentos extraordinários, mas das experiências simples que vivemos ao lado de quem amamos.

Nesta semana, permita-se celebrar a vida.

Muita luz,

Ana Cristina Paixão

Capa da semana - Especial 5 anos Correio B+

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna Antonelli

Gravar "Rio de Sangue" exigiu muita entrega e disponibilidade. Gosto de mergulhar nas personagens, entender o que as move, os conflitos que carregam e o universo em que vivem"

14/06/2026 11h00

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Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna Antonelli

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna Antonelli Foto: Vinícius Mochizuki

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Giovanna Antonelli vive um momento de intensa produção e expansão em sua trajetória artística e empresarial. A atriz acaba de lançar o filme Rio de Sangue, reafirmando sua presença marcante no cinema nacional, e também idealizou, realizou e apresentou o evento “Elas”, um encontro potente voltado ao protagonismo feminino, onde compartilhou reflexões sobre carreira, propósito e transformação. Em paralelo, se prepara para iniciar as gravações da segunda temporada da série Tremembé e também para o novo longa-metragem Garotas, ampliando ainda mais sua atuação em diferentes plataformas.

Com uma carreira sólida e multifacetada, Giovanna transita com naturalidade entre televisão, cinema e streaming, sempre construindo personagens que dialogam com o público e deixam marcas na cultura popular. Um exemplo recente é Beleza Fatal, projeto que reforça sua versatilidade e capacidade de se reinventar em narrativas contemporâneas, mantendo-se relevante e em constante evolução.

Para além das telas, Giovanna Antonelli também consolida, cada vez mais, sua atuação como mentora e empreendedora. Rodando o Brasil e também o exterior, ela lidera encontros e mentorias voltadas ao fortalecimento feminino, compartilhando aprendizados acumulados ao longo de décadas de sucesso.

Sua fala potente e inspiradora ecoa especialmente entre mulheres que se reconhecem em sua trajetória e nas personagens que interpretou ao longo dos anos — mulheres fortes, complexas e à frente de seu tempo. Assim, Giovanna segue ampliando seu legado, conectando arte, negócios e impacto social em uma carreira que continua em plena ascensão.

A atriz Giovanna Antonelli celebra com o Correio B+ seus 5 anos em entrevista exclusiva ao Caderno falando sobre inúmeros trabalhos no ar, em produção e também estreias, além de beleza família e uma mesnagem especial para o B+.

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna AntonelliA atriz Giovanna Antonelli é a Capa exclusiva de aniversário de 5 anos do Correio B+ - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você está vivendo uma fase muito intensa, com novos trabalhos no cinema, projetos no audiovisual e também se dedicando ao empreendedorismo. Como tem sido conciliar tantos lados diferentes da sua carreira?
GA - Eu nunca enxerguei essas áreas como coisas separadas. No fundo, tudo nasce do mesmo lugar. Eu gosto de criar, construir, contar histórias e tirar ideias do papel. A atuação foi o primeiro lugar onde vivi isso. Depois os negócios, as plataformas digitais online, as palestras, o mundo digital e o evento Elas - que lançamos em março desse ano, para 4 mil mulheres. 

Cada um tem uma linguagem diferente, e  todos conversam com a mesma vontade de aprender e de estar em movimento. Dá trabalho, mas sempre fui movida pela curiosidade e não pelo conforto. E isso que me mantém apaixonada pelo que faço. 

CE - Sobre “Rio de Sangue”, nos conte um pouco sobre a preparação para a personagem. E o que pontuaria como o melhor e o mais desafiador deste trabalho?
GA - Exigiu muita entrega e disponibilidade. Gosto de mergulhar nas personagens, entender o que as move, os conflitos que carregam e o universo em que vivem.

Mas nessa personagem , o que me interessou foi ela não lutar por heroísmo. Ela luta porque não consegue desistir. É uma mulher atravessada pelo medo, pela dor e pelo amor de mãe. Sustentar emocionalmente alguém que passa boa parte da história no limite foi desafiador. E, como atriz, são esses lugares que me provocam.

CE - Como está a expectativa para entrar no universo de “Tremembé”, uma série que já conquistou o público?
GA - Uma delicia. Quando um projeto já estabelece uma conexão com o público, existe uma responsabilidade, mas também uma motivação especial. E a possibilidade de contar histórias complexas me fez aceitar.  Não me aproximo de uma personagem pra julgar nem pra defender. E a força da série tá em provocar reflexão sem simplificar a realidade.

CE - “O Clone” segue sendo um fenômeno até hoje, inclusive fora do Brasil. Como é perceber que a Jade continua tão viva no imaginário do público depois de tantos anos?
GA - Emocionante. A Jade se tornou muito maior do que eu poderia imaginar quando comecei esse trabalho. Ela atravessou gerações, fronteiras e culturas de uma forma muito bonita. Curioso encontrar hoje mães e filhas que assistiram à novela em momentos diferentes da vida e que criaram uma conexão com a personagem.

Isso é a força da dramaturgia brasileira e de histórias que continuam encontrando novos públicos muito tempo depois de terem sido contadas. 

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna AntonelliA atriz Giovanna Antonelli é a Capa exclusiva de aniversário de 5 anos do Correio B+ - Foto: Vinícius Mochizuki - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Depois de tantos trabalhos marcantes, o que ainda desperta seu interesse em um novo personagem? Existe algum papel que você ainda sonha em fazer?
GA - O que me move é o desafio. Eu gosto quando uma personagem me dá trabalho. Rsrs. Quando leio uma história e percebo que ela pode me levar prum lugar onde não estive como atriz. Quero explorar outros universos e ser surpreendida com grandes histórias pra contar.  

CE - Como está sendo acompanhar a estreia do Pietro como ator nas novelas?
GA - É bonito ver um filho encontrando algo que ama. E respeito o espaço dele, porque essa é uma caminhada que pertence a ele. Importante que ele faça seu próprio percurso, com acertos e erros que fazem parte de qualquer profissão. Tenho muito orgulho da dedicação, da seriedade e do comprometimento dele, porque essa carreira exige isso. E desejo que ele construa sua trajetória com responsabilidade e paixão sempre. 

CE - O empreendedorismo ganhou um espaço importante na sua vida nos últimos anos. O que mais te realiza nesse lado empresária?
GA - Ver uma ideia ganhar vida. Pensar, testar, errar, ajustar e acompanhar o que estava na imaginação se tornando realidade. Por isso digo que atuação e empreendedorismo conversem tanto. Nos dois casos crio o que antes não existia. E isso é desafiador. 

CE - Com uma rotina tão intensa, como você faz para equilibrar a vida profissional e pessoal? O que faz para cuidar da mente e do corpo?
GA - Ja que equilíbrio não é perfeição, não me cobro. O que é positivo. Tem períodos em que o trabalho exige mais, outros em que a família ocupa mais espaço. O que quero é estar presente em cada momento. Me recarrego na natureza, e no tempo que passo com família e amigos.

Entrevista exclusiva com a atriz Giovanna AntonelliGiovanna em cena - Rio de Sangue - Divulgação

CE - Nos momentos em que não está trabalhando, como gosta de passar o tempo? Quais são os passeios preferidos da família?
GA - Amo estar com meus filhos. Fazendo qualquer coisa! Um café da manhã juntos com conversa boa, amo viagens cheias de aventuras e novas descobertas! O que vale nessa vida é criar memórias.

CE - Para fechar, queria que você deixasse uma mensagem pelos 5 anos da B+ e pelos 72 anos do Correio do Estado, celebrando essa parceria e essa trajetória tão importante.
GA - Quero parabenizar a B+ e o Correio do Estado pela trajetória e compromisso com a informação. Num momento em que tudo acontece tão rápido, construir relevância e manter a confiança do público é admirável. Desejo mais sucesso. Que essa parceria continue levando informação, e conexão para cada vez mais pessoas.

 

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