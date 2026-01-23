Que o distinto eleitor se prepare para ver a fila de pré-candidatos à... Leia na coluna de hoje

Johann Goethe - escritor alemão
"Tudo é mais complicado do que se possa imaginar e, ao mesmo tempo, mais complicado do que se poderia conceber”.
FELPUDA
Que o distinto eleitor se prepare para ver a fila de pré-candidatos à reeleição, principalmente aqueles que nada fizeram nos últimos três anos, se vitimando como se fosse portador de alguma doença para ganhar o “voto-sensibilidade”. O “festival” terá de tudo, com narrativas de males de certa gravidade porém, na real, nem chazinho de qualquer coisa é necessário. Isto porque muitos em “estado terminal” de outras épocas, ficaram “bonzinhos”, alegres e saltitantes que só, tão logo as eleições foram encerradas e isso já no primeiro turno. E continuam por aí...
Assistência
A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de MS restabeleceu a vigência de uma liminar determinando que a Prefeitura de Campo Grande assuma a responsabilidade direta pelo acolhimento e assistência de animais abandonados e vítimas de violência.
Mais
A decisão atende ao pedido da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, que apontou omissão do Poder Público. Embora a tutela de urgência tenha sido inicialmente negada em primeira instância, o MPE recorreu e o TJMS reconheceu que a proteção animal é um dever constitucional.
Vai entender
O prefeito de Ponta Porã, Eduardo Campos, acabou “passando recibo” sobre a buraqueira que tomou conta do anel rodoviário. Em material jornalístico publicado no site da prefeitura, destacou-se que a obra foi construída na administração anterior. Ocorre que dessa “administração anterior” ele participava, pois era o vice-prefeito. Quando o titular Hélio Peluffo renunciou para assumir cargo no Estado, Campos assumiu e foi reeleito em 2024. Portanto...
Sim
Os três senadores de MS assinaram o pedido de abertura da CPI do Banco Master. Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, Nelson Trad Filho e Soraya Thronicke corresponderam aquilo que a maioria da população deseja: a apuração das trambiques que envolvem, como se dizia não há muito tempo, “colarinhos brancos” dos mais diversos setores, incluindo o do setor público. Nelson e Soraya encerram mandato neste ano e têm pretensões de se reeleger.
Se...
O Ministério Público Estadual recomendou que o prefeito de Corumbá Gabriel Alves de Oliveira, o Dr. Gabriel, faça anulação de contrato de R$ 600 mil com uma empresa de consultoria contábil e tributária. Essa atividade, segundo o MPE, tem de ser feito por servidores públicos concursados. Terceirizar esse tipo de trabalho é, na realidade, desrespeito aos recursos públicos. Se não obedecer, o prefeito poderá ter problemas na Justiça. Mas, pelos corredores dos poderes, dizem que, se obedecer, terá que se haver com quem realmente manda por lá. Afe!
Aniversariantes
