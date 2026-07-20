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Felpuda

Quem está na mira da Justiça Eleitoral é o deputado Rodolfo Nogueira...Leia na coluna de hoje

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Ester Figueiredo

20/07/2026 - 00h02
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FRANÇOIS GUIZOT - HISTORIADOR FRANCÊS

"Nada é tão nocivo para os povos do que se darem por satisfeitos com meras palavras e aparências”.

 

FELPUDA

Quem está na mira da Justiça Eleitoral é o deputado Rodolfo Nogueira. A acusação é de propaganda antecipada, provocada por um adversário petista. O curioso é que os mesmos críticos pouco comentam outros episódios. Quando Lula virou enredo de escola de samba, o barulho desapareceu. Nenhuma indignação, nenhuma cobrança, nenhum discurso inflamado. Parece que o apito da coerência toca conforme a bateria. No carnaval da política, há quem desfile fantasiado de fiscal seletivo. Também, pudera!

Guerra

O contra-ataque ao pré-candidato do PT na disputa pelo governo do Estado, Fábio Trad, já começou nas redes sociais. Vídeos em que ele critica a gestão de Eduardo Riedel passaram a ser respondidos com peças que lembram a participação de integrantes do PT em cargos da administração estadual. 

Mais

O embate promete ganhar mais intensidade à medida que a campanha se aproxima. Nas rodinhas de conversas, já há quem ensaie apelidos irônicos, numa tentativa de desgastar a narrativa do adversário. Resta esperar para conferir.

Rosana Chinaglia Maiolino e Nerone Maiolino Júnior
Dra. Camila Mendes Kamada  

Pé na estrada

Com o encerramento do primeiro semestre na Assembleia de MS, a pauta agora é a rua. Deputados estaduais largaram os gabinetes e já estão com o pé na estrada. O objetivo é claro: colocar a campanha eleitoral para rodar o quanto antes. Visitas, carreatas e agendas nos municípios viraram prioridade. Ninguém quer chegar em outubro atrás do tempo de TV e do corpo a corpo. É início de jogo, e quem não aparecer some do mapa.

Travados

O medo de pré-candidatos diante dos órgãos de fiscalização eleitoral está mudando a estratégia. Alguns pré-candidatos que estavam exagerando demais na divulgação simplesmente “saíram do ar”. Não se escreve, não se fala, não se posta. A cautela virou regra para não cair em cilada de propaganda antecipada. Lembra a última campanha, quando servir até um copo de água em reunião promovida por candidatos era tratado como crime eleitoral. Prudência virou palavra de ordem.

Proteção

Entrou em vigor a lei que permite a servidores públicos estaduais informarem o endereço funcional, e não o residencial, nos boletins de ocorrências quando forem vítimas, testemunhas ou comunicantes de fatos que possam colocar sua segurança em risco. A medida beneficia profissionais de saúde, educação, segurança, fiscalização e outras categorias que exerçam poder de polícia. O endereço residencial continuará nos registros internos da Polícia Civil, sob sigilo.

Aniversariantes

Mônica Ouriveis Razuk,
Tamyris Gonçalves,
Nelci Maria Locatelli,
Shenia Maria Renaud,
Denis Cleiber Miyashiro Castilho,
Antonio Janduy Nogueira Bessa,
Ermeto Lazaretti,
José Alfredo Almeidinha Nahas,
Helio Domingos,
Julio Antonio da Silva,
Paulo Firmino Rosa,
Jackson Schorn,
Súzan Stephanie Lima Benites,
FumikoTamazato Tsuha,
Sandra de Sousa Carvalho,
Raquel de Lima,
Dr. Alexandre Casali Neto,
Amélia da Mata Souza,
Edson Aparecido Bezerra,
Ivanil Gomes de Souza,
Afonso José da Silva,
Zulmira Menacho,
Inacio Pereira de Oliveira,
Vera Maria Recalde,
Gilda Santa Cruz,
Diego Souza,
Vânia Almeida Minervini Barbosa,
Luciana Passos,
Odacil da Silva Canepa,
Marielze de Oliveira Landgraff,
Luciano Munarini,
Carlos Heinz Claudy,
Cleber Oliveira,
João Mauricio Pereira da Silva,
Luiz Carlos da Silva Queiroz,
Omir da Silva,
Renan Cintra Gomes,
Gilberto Porto de Figueiredo,
Helena Fonseca Michel Stefanello,
Rafael Rezek Ferreira,
Clarice Gonçalves Fabiani,
Leda Regina Taborda Angeli,
Ivo Ferreira dos Santos,
Raul de Queiroz Filho,
Maria Alves de Lima Bandeira de Melo,
Regina Paula de Campos Haendchen Rocha,
Edenilson Carraro,
Michele Naira Salomão,
Severina Rodrigues Jacometo,
Maria do Socorro Pereira da Costa,
Luiz Carlos Dutra Junior,
Guilherme Recalde,
Nilza Maria Almeida,
José de Camargo Borba,
Mirtes Melo Corrêa,
João Elias Batista da Costa,
Silvio Martin,
Roberto Djalma Barros,
Maria Luiza Soares,
Glória Boni Cogo,
Jânio Heder Secco,
Nixon Alves,
Renato Alves Guimarães,
Paulo Roberto Anache,
Mauro César Domingues,
Vicentina da Motta,
Laurindo Faria Petelinkar,
Wagner Almeida Muller,
Antônio Roberto de Souza Paulino,
Joélcio Carneiro Moraes,
Maria Inês de Oliveira do Amaral,
Lesie Silva,
Vanda Souza Campos,
Selma Souza de Oliveira,
João Rodrigues Cara,
Antonio Claudir Leite,
Romildo Capelloza Junior,
Bruno Flávio Rodrigues Sales,
Emanuel Soler da Silva,
Rafael Massuo Inowe,
Mauro José Gutierre,
Rosali Rodrigues Saab Cabral,
Ademir Antonio Cruvinel,
Isabel Livrada Silva,
Wilson Elias Lermen,
Lívia Maria Correa Lopes,
Mauro Camargo,
Álvaro de Barros Guerra Filho,
Gilberto Artero Ramos,
Célia Xavier de Brito Dominoni,
Pedro Fernando Stanke,
Custódio Manoel Castro do Nascimento,
Santina Domingues de Oliveira,
Divaney Abruceze Gonçalves,
Elãiny Garcia Ferreira de Freitas Carvalho,
Manoel Jacinto Trindade,
Marlon Nunes da Rocha,
Elisângela Carvalho da Silva,
Francisco Antonio Volpe,
Gabriela Maia Rodrigues,
Valdeir da Silva Neves,
Rogério Cezário de Oliveira,
Jorge Ruy Otano da Rosa,
Maria Juliana Pereira Faria,
Victomar Rodrigues Monteiro,
Edson Albuquerque Pontes,
Raquel Araujo Rupp,
Sidney Paes Benevides. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

Gastronomia Correio B+

Aprenda a fazer uma receita saborosa de Bannan haitiana

Confira esse prato clássico da culinária haitiana feito com banana-da-terra verde

19/07/2026 09h00

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Prato clássico da culinária haitiana feito com banana-da-terra verde

Prato clássico da culinária haitiana feito com banana-da-terra verde Foto: Divulgação

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Neste final de semana o B+ apresenta um prato clássico da culinária haitiana feito com banana-da-terra verde frita e amassada. Semelhante ao toston ou patacon de outros países latinos, "peze" significa "pressionado" ou "amassado" em crioulo haitiano. Confira essa opção saborosa para fazer em casa que o Divino Fogão dividiu com a gente!


BANNAN PEZE

Ingredientes:

  • 2 bananas-da-terra verdes 
  • Óleo para fritar 
  • Sal a gosto 
  • Água com uma pitada de sal 

Modo de preparo:

Comece descascando as bananas e cortando em rodelas grossas, frite por cerca de três a quatro minutos até começarem a dourar. Retire e amasse cada pedaço com o fundo de um copo ou prato. Passe rapidamente na água com sal e frite novamente até ficarem douradas e crocantes. Finalize com uma pitada de sal e sirva em seguida.

 

Correio B+ - Empreendorismo

Bailarina e médica cria ponteira moldável e inédita no Brasil

Neurocirurgiã pediátrica cria solução inovadora para bailarinas que enfrentam dificuldades com a rotina usando sapatilhas de pontas

18/07/2026 18h00

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Raquel Rodrigues Fundadora da FlexPointe

Raquel Rodrigues Fundadora da FlexPointe Foto: Sérgio Bemfica

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A FlexPointe surgiu a partir da necessidade pessoal da fundadora da marca, Raquel Rodrigues, que ao iniciar no universo da dança como bailarina adulta, enfrentou muitas dificuldades com o desconforto das sapatilhas de ponta.

Fora das aulas, ensaios e apresentações, Raquel é médica neurocirurgiã pediátrica, e transferiu o seu amor pelo cuidado à saúde adquirido na profissão para o ballet, que se tornou outra grande paixão, e assim ela teve a ideia de criar uma ponteira moldável personalizada à anatomia individual do pé de cada bailarina.

“Incomodada com as limitações das opções disponíveis no mercado, comecei a estudar materiais, processos de moldagem e possibilidades de personalização que pudessem resolver esse problema. Foi desse trabalho que nasceu a FlexPointe, uma marca dedicada ao desenvolvimento de soluções inovadoras que contribuam para a experiência, a proteção e a performance bailarinística”, conta Raquel fundadora da FlexPointe que dedica de 18 a 20 horas semanais ao ballet.

Nascida no Rio de Janeiro (RJ), Raquel Rodrigues, 40, se formou em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Posteriormente, se mudou para São Paulo (SP), onde concluiu a sua formação em Neurocirurgia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), e construiu a sua trajetória profissional na capital paulista, onde mora atualmente.

Ao acreditar que nunca é tarde para começar novos desafios, ela iniciou no ballet apenas na fase adulta, há cerca de oito anos.

Em novembro de 2025 foi quando ela fez do amor pela dança um propósito também científico que pudesse revolucionar o universo do ballet, proporcionando mais qualidade de vida à saúde dos pés das bailarinas brasileiras.

Raquel Rodrigues Fundadora da FlexPointe Raquel Rodrigues - Foto: Sérgio Bemfica

“Minha formação médica me ensinou a observar, investigar, testar hipóteses e buscar soluções baseadas em evidências. O ballet me ensinou a importância da escuta do corpo, da persistência infinita e da atenção aos mínimos detalhes. A união dessas experiências acabou se transformando em um projeto empreendedor”, destaca a fundadora da FlexPointe.

A marca possui quatro modelos de ponteiras são inspirados em seus personagens preferidos no ballet: Odette, Aurora, Aspícia e Fada Lilás. Ainda que a FlexPointe tenha surgido a partir das ponteiras moldáveis personalizadas, a proposta da marca foi ampliada para outras soluções inovadoras ao ballet.

Além das ponteiras moldáveis, a FlexPointe também dispõe dos produtos FlexBag (bolsa para acessórios, feito de tecido antibacteriano), FlexPad (protetor de atrito para os pés) e FlexGlide (sachê protetor para a pele).

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