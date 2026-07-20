Quem está na mira da Justiça Eleitoral é o deputado Rodolfo Nogueira...Leia na coluna de hoje

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FRANÇOIS GUIZOT - HISTORIADOR FRANCÊS

"Nada é tão nocivo para os povos do que se darem por satisfeitos com meras palavras e aparências”.

FELPUDA

Quem está na mira da Justiça Eleitoral é o deputado Rodolfo Nogueira. A acusação é de propaganda antecipada, provocada por um adversário petista. O curioso é que os mesmos críticos pouco comentam outros episódios. Quando Lula virou enredo de escola de samba, o barulho desapareceu. Nenhuma indignação, nenhuma cobrança, nenhum discurso inflamado. Parece que o apito da coerência toca conforme a bateria. No carnaval da política, há quem desfile fantasiado de fiscal seletivo. Também, pudera!

Guerra

O contra-ataque ao pré-candidato do PT na disputa pelo governo do Estado, Fábio Trad, já começou nas redes sociais. Vídeos em que ele critica a gestão de Eduardo Riedel passaram a ser respondidos com peças que lembram a participação de integrantes do PT em cargos da administração estadual.

Mais

O embate promete ganhar mais intensidade à medida que a campanha se aproxima. Nas rodinhas de conversas, já há quem ensaie apelidos irônicos, numa tentativa de desgastar a narrativa do adversário. Resta esperar para conferir.

Rosana Chinaglia Maiolino e Nerone Maiolino Júnior Rosana Chinaglia Maiolino e Nerone Maiolino Júnior

Dra. Camila Mendes Kamada Dra. Camila Mendes Kamada

Pé na estrada

Com o encerramento do primeiro semestre na Assembleia de MS, a pauta agora é a rua. Deputados estaduais largaram os gabinetes e já estão com o pé na estrada. O objetivo é claro: colocar a campanha eleitoral para rodar o quanto antes. Visitas, carreatas e agendas nos municípios viraram prioridade. Ninguém quer chegar em outubro atrás do tempo de TV e do corpo a corpo. É início de jogo, e quem não aparecer some do mapa.

Travados

O medo de pré-candidatos diante dos órgãos de fiscalização eleitoral está mudando a estratégia. Alguns pré-candidatos que estavam exagerando demais na divulgação simplesmente “saíram do ar”. Não se escreve, não se fala, não se posta. A cautela virou regra para não cair em cilada de propaganda antecipada. Lembra a última campanha, quando servir até um copo de água em reunião promovida por candidatos era tratado como crime eleitoral. Prudência virou palavra de ordem.

Proteção

Entrou em vigor a lei que permite a servidores públicos estaduais informarem o endereço funcional, e não o residencial, nos boletins de ocorrências quando forem vítimas, testemunhas ou comunicantes de fatos que possam colocar sua segurança em risco. A medida beneficia profissionais de saúde, educação, segurança, fiscalização e outras categorias que exerçam poder de polícia. O endereço residencial continuará nos registros internos da Polícia Civil, sob sigilo.

Aniversariantes

Mônica Ouriveis Razuk,

Tamyris Gonçalves,

Nelci Maria Locatelli,

Shenia Maria Renaud,

Denis Cleiber Miyashiro Castilho,

Antonio Janduy Nogueira Bessa,

Ermeto Lazaretti,

José Alfredo Almeidinha Nahas,

Helio Domingos,

Julio Antonio da Silva,

Paulo Firmino Rosa,

Jackson Schorn,

Súzan Stephanie Lima Benites,

FumikoTamazato Tsuha,

Sandra de Sousa Carvalho,

Raquel de Lima,

Dr. Alexandre Casali Neto,

Amélia da Mata Souza,

Edson Aparecido Bezerra,

Ivanil Gomes de Souza,

Afonso José da Silva,

Zulmira Menacho,

Inacio Pereira de Oliveira,

Vera Maria Recalde,

Gilda Santa Cruz,

Diego Souza,

Vânia Almeida Minervini Barbosa,

Luciana Passos,

Odacil da Silva Canepa,

Marielze de Oliveira Landgraff,

Luciano Munarini,

Carlos Heinz Claudy,

Cleber Oliveira,

João Mauricio Pereira da Silva,

Luiz Carlos da Silva Queiroz,

Omir da Silva,

Renan Cintra Gomes,

Gilberto Porto de Figueiredo,

Helena Fonseca Michel Stefanello,

Rafael Rezek Ferreira,

Clarice Gonçalves Fabiani,

Leda Regina Taborda Angeli,

Ivo Ferreira dos Santos,

Raul de Queiroz Filho,

Maria Alves de Lima Bandeira de Melo,

Regina Paula de Campos Haendchen Rocha,

Edenilson Carraro,

Michele Naira Salomão,

Severina Rodrigues Jacometo,

Maria do Socorro Pereira da Costa,

Luiz Carlos Dutra Junior,

Guilherme Recalde,

Nilza Maria Almeida,

José de Camargo Borba,

Mirtes Melo Corrêa,

João Elias Batista da Costa,

Silvio Martin,

Roberto Djalma Barros,

Maria Luiza Soares,

Glória Boni Cogo,

Jânio Heder Secco,

Nixon Alves,

Renato Alves Guimarães,

Paulo Roberto Anache,

Mauro César Domingues,

Vicentina da Motta,

Laurindo Faria Petelinkar,

Wagner Almeida Muller,

Antônio Roberto de Souza Paulino,

Joélcio Carneiro Moraes,

Maria Inês de Oliveira do Amaral,

Lesie Silva,

Vanda Souza Campos,

Selma Souza de Oliveira,

João Rodrigues Cara,

Antonio Claudir Leite,

Romildo Capelloza Junior,

Bruno Flávio Rodrigues Sales,

Emanuel Soler da Silva,

Rafael Massuo Inowe,

Mauro José Gutierre,

Rosali Rodrigues Saab Cabral,

Ademir Antonio Cruvinel,

Isabel Livrada Silva,

Wilson Elias Lermen,

Lívia Maria Correa Lopes,

Mauro Camargo,

Álvaro de Barros Guerra Filho,

Gilberto Artero Ramos,

Célia Xavier de Brito Dominoni,

Pedro Fernando Stanke,

Custódio Manoel Castro do Nascimento,

Santina Domingues de Oliveira,

Divaney Abruceze Gonçalves,

Elãiny Garcia Ferreira de Freitas Carvalho,

Manoel Jacinto Trindade,

Marlon Nunes da Rocha,

Elisângela Carvalho da Silva,

Francisco Antonio Volpe,

Gabriela Maia Rodrigues,

Valdeir da Silva Neves,

Rogério Cezário de Oliveira,

Jorge Ruy Otano da Rosa,

Maria Juliana Pereira Faria,

Victomar Rodrigues Monteiro,

Edson Albuquerque Pontes,

Raquel Araujo Rupp,

Sidney Paes Benevides.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO