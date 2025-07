Quer emagrecer em 2025? Especialista aponta os erros mais comuns e o caminho certo para começar

DIÁLOGO

Honoré de Balzac - escritor francês "O incapaz se cobre; o rico se enfeita;

o presunçoso se disfarça;

o elegante se veste". Felpuda

As redes sociais de alguns políticos de esquerda e de simpatizantes destes em Mato Grosso do Sul se transformaram em redutos de "especialistas" sobre o que poderia ou não acontecer no imbróglio da imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Do alto da sapiência dos "PhDs de última hora" saem delírios de todos os tipos, de acordo com a ideologia dos ditoscujos. Mais um pouco vão dizer que o "Brasil vai invadir os EUA em resposta ao tarifaço", que Trump "virá ao Brasil para resolver a questão" e que "governo de Lula exigirá dos EUA pintarem a Casa Branca de vermelho em sinal de desculpas". Dá licença, vai!...

Troco?

Há quem diga que Delcídio do Amaral, presidente estadual do Partido Renovação Democrática (PRD), tentará colocar nuvens nebulosas, politicamente falando, no céu de brigadeiro em que o governador Eduardo Riedel (PP) se encontra, pelo menos por enquanto.

Mais

O partido estaria se articulando para lançar candidatos a governador, a senador e a deputado estadual e federal. Tem quem afirme que ele não teria se conformado com a derrota sofrida, quando perdeu para Azambuja na disputa pelo governo de MS.

Quase, quase...

Sete meses depois do que havia sido divulgado, o ex-governador Reinaldo Azambuja deverá assumir o PL estadual em agosto, com pompas e circunstâncias. O presidente estadual da sigla, Tenente Portela, está pronto para passar o bastão e, durante entrevistas, tem conclamado a todos os bolsonaristas para mostrar apoio ao novo comando, que, segundo ele, é fruto de uma construção política do líder maior da sigla, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto...

Evolução

Parlamentares bolsonaristas raiz que andam fazendo muxoxos pelos cantos, principalmente os mais novatos, estariam se esquecendo de que Reinaldo Azambuja também foi deputado federal antes de se eleger governador e, nesse período, tinha relacionamento político com Bolsonaro, que era seu colega, assim como com outros que são destaques na sigla. Portela tem afirmado que, politicamente, o PL precisa evoluir.

Chance

Com a finalidade de facilitar a quitação de multas aplicadas pelo Tribunal de Contas de MS com desconto para entes e agentes públicos, o presidente Flávio Kayatt assinou, na segundafeira, termo de cooperação de programa de refinanciamento com a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia. Essa espécie de "Refis", com descontos de 75% à vista, foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e sancionada pelo governador Eduardo Riedel.

