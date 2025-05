Rejeitada em partido em razão de sua performance na vida privada...Leia na coluna de hoje

CULTURA

Entre as atrações, nomes como Alcione, Xamã e Buena Vista Social Club Tribute marcam presença no evento.

Começa hoje (15), no município de Corumbá, o 18º Festival América do Sul, evento que visa a integração entre o Brasil - América Latina e o patrimônio sul-mato-grossense. Em uma junção de arte e natureza, essa edição do Festival reúne 96 atrações em quatro dias de evento.

Realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, Fundação de Cultura e apoio da Prefeitura Municipal, o Festival América do Sul também cede espaço para a exposição de artes de comunidades negras e indígenas.

Se apresentam atrações musicais, de artes visuais, do teatro e da dança em um cenário que remete ao início da trajetória de desenvolvimento do Sul de Mato Grosso e às belezas do Rio Paraguai e do Pantanal.

Atrações

De hoje (15) até domingo (18), atrações para todos os gostos e idades passam pelos palcos. Matu Miranda se apresenta às 20h30, abrindo o show para Duduca e Dalvan, que trazem o sertanejo “raíz” às 21h30. A abertura ainda conta com teatro, orquestra, oficinas de ballrom e o cortejo carnavalesco das escolas de samba de corumbá.

Amanhã (16), o show principal é do rapper Xamã, às 20h30. Aos 35 anos de idade, o artista é dono de obras como “Quando a gente ama”, “Deixe-me ir” e os compilados chamados de “Poesia Acústica”. Ao longo do dia, tem ainda Quebra torto literário, oficina de cerâmica, contação de histórias com Ciro Ferreira, teatro e desfile de moda.

No sábado, é a vez de Alcione colocar todo mundo para dançar, levando para o palco principal. A programação do dia também conta com oficinas de bordado, upcycling em jeans, campeonato de skate e teatro internacional.

Encerrando o festival, no domingo tem Batalha do porto, oficina de bordado em folhas do cerrado, oficina de capoeira, orquestra com pagode dos anos 90 e, fechando com chave de ouro, Pixote traz o pagode para os apaixonados, juntamente com Isabel Fillardis no MPB.

O festival também dá palco para músicos latino-americanos. Pedro de La Colina, do Chile, Mayra Sanches, da Colômbia, se apresentam na sexta (16). Buena Vista Social Club Tribute, de Cuba, e Fiesta Cuetillo, da Bolívia, são atrações de sábado (17).

O governo do Estado investiu um valor de R$6 milhões no Festival. A informação foi divulgada no Diário Oficial do dia 11 de abril por meio de um “Extrato de Termo de Colaboração”.

Entre os principais espaços do evento, destacam-se:

Palco do Porto (Palco 2) : Um espaço adicional dentro do complexo cultural, dedicado a apresentações secundárias e atrações interativas.

: Um espaço adicional dentro do complexo cultural, dedicado a apresentações secundárias e atrações interativas. Palco Principal : Um palco em formato de concha, inspirado no modelo do Rock in Rio, que oferece excelente acústica e proteção contra chuvas leves. O design do palco também garante ampla área para o público, com foco em conforto e segurança para os presentes.

: Um palco em formato de concha, inspirado no modelo do Rock in Rio, que oferece excelente acústica e proteção contra chuvas leves. O design do palco também garante ampla área para o público, com foco em conforto e segurança para os presentes. Monumento Central: Uma estrutura simbólica que celebra a união entre os países sul-americanos, oferecendo um local para os visitantes relaxarem, contemplarem a vista e interagirem com o emblema da fraternidade entre as nações do continente.

Confira a programação completa aqui.