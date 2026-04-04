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CHOCOLATE

Sem dinheiro para comprar ovo de Páscoa? Aprenda a fazer ovos caseiros

Correio do Estão preparou o passo a passo de como fazer ovos de chocolate em casa

Naiara Camargo

Naiara Camargo

04/04/2026 - 12h00
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Na época mais doce do ano, 'chocólatras' preferem fazer ovos de chocolate em casa para economizar e escolher o sabor de sua preferência.

O ovo de Páscoa caseiro é fácil de fazer e muito mais barato do que comprar em supermercados ou encomendar. 

O Correio do Estado preparou o passo a passo de como fazer ovos de chocolate em casa, de colher e em pé. Confira:

OVO EM PÉ

Você vai precisar de:

  • Chocolate em barra (ao leite, branco, amargo ou meio amargo)
  • Recheio (beijinho, brigadeiro, mousse de limão/maracujá/morango, leite condensado, crocante, prestígio, nutella, paçoca, entre outros)
  • Forma de plástico ou silicione
  • Embalagem para envolver e decorar o ovo de Páscoa

Modo de preparo

  1. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. O objetivo é derreter e não cozinhar
  2. Passe o chocolate derretido em duas formas de plástico ou silicone
  3. Leve o produto à geladeira por 10 minutos, para que o chocolate derretido endureça
  4. Passe mais uma camada de chocolate
  5. Leve o produto novamente à geladeira por 10 minutos, para que a segunda camada de chocolate endureça
  6. Recheie o ovo de Páscoa 
  7. Passe mais uma camada de chocolate, tampando o recheio
  8. Leve o produto novamente à geladeira por 10 minutos, para que a terceira camada de chocolate endureça
  9. Se necessário, tire o produto da geladeira e passe mais uma camada de chocolate 
  10. Desinforme o ovo de Páscoa
  11. Retire o excesso de chocolate das bordas da forma de plástico/silicone
  12. Embale o ovo de Páscoa com o papel e decoração de sua preferência

OVO DE COLHER

Você vai precisar de:

  • Chocolate em barra (ao leite, branco, amargo ou meio amargo)
  • Recheio (beijinho, brigadeiro, mousse de limão/maracujá/morango, leite condensado, crocante, prestígio, nutella, paçoca, entre outros)
  • Forma de plástico ou silicione
  • Embalagem com colher para imobilizar o ovo 
  • Ingredientes para decorar o ovo, como granulado, coco ralado, brigadeiro, beijinho, bombom, frutas

Modo de preparo

  1. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas. O objetivo é derreter e não cozinhar
  2. Passe o chocolate derretido em uma única forma de plástico ou silicone
  3. Leve o produto à geladeira por 10 minutos, para que o chocolate derretido endureça
  4. Passe mais uma camada de chocolate
  5. Leve o produto novamente à geladeira por 10 minutos, para que a segunda camada de chocolate endureça
  6. Desinforme o ovo de Páscoa
  7. Retire o excesso de chocolate das bordas da forma de plástico/silicone
  8. Coloque o ovo na embalagem com colher
  9. Recheie o ovo de Páscoa até a borda
  10. Decore o ovo, em cima do recheio, com ingredientes como granulado, coco ralado, brigadeiro, beijinho, bombom, frutas

Bom apetite e Feliz Páscoa!

Correio B+

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos

Rituais têm uma função importante na vida emocional. Eles ajudam a organizar o tempo, criam previsibilidade e fortalecem o senso de pertencimento.

05/04/2026 15h20

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Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculos Foto: Divulgação

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Datas como Páscoa e Pessach costumam mobilizar encontros, memórias e expectativas. São momentos em que as famílias se reúnem, retomam tradições e, muitas vezes, tentam reproduzir rituais que atravessam gerações. Mas, em meio à organização, à correria e às exigências do cotidiano, vale uma pergunta: o que, de fato, sustenta esses encontros?

Rituais têm uma função importante na vida emocional. Eles ajudam a organizar o tempo, criam previsibilidade e fortalecem o senso de pertencimento. Para as crianças, especialmente, são formas concretas de entender vínculos, história e identidade. Para os adultos, funcionam como pontos de conexão com a própria trajetória e com aquilo que se deseja preservar.

Mas rituais não são, por si só, garantia de conexão. Quando se tornam apenas uma obrigação ou uma repetição automática, podem perder o sentido. Famílias que se encontram, mas não se escutam, que mantêm a tradição, mas não o vínculo, muitas vezes saem desses momentos com a sensação de vazio, apesar de tudo ter acontecido “como deveria”.

Entre tradições e vínculos, existe um espaço que precisa ser construído com presença. Não é sobre fazer tudo perfeito, nem sobre manter todos os costumes intactos. É sobre criar experiências que façam sentido para quem está ali hoje, com suas histórias, seus limites e suas possibilidades.

Em muitas famílias, os rituais também precisam ser reinventados. Mudanças na estrutura familiar, distâncias, perdas e novos arranjos exigem flexibilidade. Sustentar um vínculo, nesses casos, passa menos por repetir o passado e mais por construir novas formas de estar junto.

No fim, o que permanece não é a mesa posta ou o ritual executado corretamente, mas a qualidade do encontro. É o olhar, a escuta, a presença possível. São esses elementos que transformam tradição em memória afetiva.

Mais do que manter rituais, talvez o convite seja dar sentido a eles.

Vamos desatar esses nós?

@vanessaabdo7

Coluna Desatando Nós: Entre tradições e vínculosVanessa Abdo - Divulgação

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente.

A carta do Carro simboliza a superação de desafios e o domínio sobre sua jornada. É um convite para assumir o controle da sua vida com coragem e determinação. Mantenha o foco e siga em frente, sem hesitar!

05/04/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente.

A energia do Tarô da semana entre 06 e 12 de abril. Manter o foco e seguir em frente. Foto: Divulgação

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A carta de O Carro é um dos arcanos mais poderosos e animadores do Tarô. Ela chega para anunciar vitória, progresso e superação, trazendo consigo a energia de quem assumiu o controle da própria vida e segue em frente com determinação e foco. Se esta carta rege a sua semana, prepare-se: o caminho está aberto e você é quem pilota.

Pegue o Volante da Sua Vida

O Carro convida você a sair do banco do carona e assumir, de forma consciente, o volante da sua jornada. Não é momento de esperar que as coisas se resolvam sozinhas, nem de delegar ao destino aquilo que depende da sua atitude. Existe um chamado claro à ação: ligar o motor, definir a rota e seguir com firmeza em direção ao que faz sentido para você.

Mais do que agir, trata-se de agir com direção. Porque não basta estar em movimento é preciso saber para onde se está indo. O Carro não simboliza pressa, mas propósito. Ele pede decisão, comprometimento e, principalmente, responsabilidade pelas próprias escolhas.

Na ilustração tradicional desta carta, o cocheiro conduz duas esfinges, uma branca e uma preta, representando forças opostas e futuros possíveis. Ele não as controla com rédeas, mas com pura força de vontade e domínio interno. Essa imagem revela uma das maiores lições deste arcano: não é eliminando conflitos que se avança, mas aprendendo a conduzi-los.

Você pode sentir, ao longo da semana, emoções ambíguas, dúvidas ou até impulsos contraditórios. Parte de você pode querer avançar, enquanto outra hesita. O Carro não pede perfeição emocional, pede consciência. É essa integração entre razão e emoção que mantém você no caminho, mesmo quando forças contrárias tentam desviá-la.

O Número 7 e a Energia do Triunfo

O Carro é o sétimo Arcano Maior, e o número 7 carrega um simbolismo profundo. Ele representa a união entre o plano material e o espiritual: o 4, associado à estrutura e à matéria, somado ao 3, ligado à criação e ao divino. Juntos, formam o 7 — número da consciência, da busca interior e da evolução.

É o número de quem não apenas caminha, mas compreende o caminho.

Na mitologia greco-romana, a quadriga — carro puxado por quatro cavalos — era símbolo de conquista e glória, conduzindo deuses e heróis em suas entradas triunfais. O Carro do Tarô carrega essa mesma energia: a vitória que vem após esforço, disciplina e superação.

Mas existe um detalhe importante: o triunfo aqui não é apenas externo. Ele é, acima de tudo, interno. É a vitória sobre a dúvida, sobre o medo, sobre a tendência de desistir no meio do caminho.

O véu estrelado ao fundo da carta nos lembra que existe um plano maior em ação. Algo que orienta, que guia, que sussurra direções, mas que não substitui o seu livre-arbítrio. Você recebe os sinais, mas é você quem decide o movimento.

A Mensagem do Carro para Esta Semana

Esta semana pede ação, mas também pede consciência. É um período em que oportunidades podem surgir, caminhos podem se abrir e decisões precisarão ser tomadas. E, diante disso, a postura que você adota faz toda a diferença.

O Carro não favorece a indecisão. Ele impulsiona quem já entendeu, ainda que minimamente, o que quer e está disposto a caminhar nessa direção.

Se existe algo que você vem adiando, este é o momento de dar o primeiro passo. Não espere o cenário ideal, a certeza absoluta ou a ausência de medo. O movimento, muitas vezes, precede a clareza.

Ao mesmo tempo, é importante manter o foco. Distrações podem surgir, assim como atalhos aparentemente mais fáceis. Mas o Carro ensina: o caminho mais rápido nem sempre é o mais sólido. Persistir na rota escolhida é o que garante consistência nos resultados.

Entre a Luz e a Sombra: O Equilíbrio no Caminho

Um dos maiores aprendizados desta carta está na capacidade de equilibrar forças internas. Luz e sombra, coragem e medo, impulso e cautela, tudo isso faz parte da experiência humana.

O Carro não pede que você ignore suas emoções. Pelo contrário: ele convida você a reconhecê-las, compreendê-las e, então, conduzi-las.

O signo de Câncer, associado a este arcano, reforça essa ideia. Existe aqui uma forte ligação com o mundo emocional, com a sensibilidade e com a intuição. Avançar, sim, mas sem se desconectar de si mesmo.

Gerenciar o que acontece dentro de você é tão importante quanto lidar com o que acontece fora. Porque, no fim das contas, é o seu estado interno que define a forma como você atravessa qualquer situação.

O Carro e o Pós-Páscoa: Movimento Após o Renascimento

Há uma camada ainda mais profunda quando conectamos o Carro ao simbolismo da Páscoa. Se a Páscoa representa a morte simbólica e o renascimento, o Carro representa o que vem depois: o movimento. E não por acaso, sua energia se manifesta justamente na semana que sucede esse momento de renovação.

Renascer não é o fim do processo. É o começo.

Depois de atravessar dores, compreender ciclos e acessar uma nova versão de si mesmo, surge a necessidade de caminhar. De dar forma concreta à transformação interna. De viver, na prática, aquilo que foi ressignificado.

O Carro, portanto, é a libertação que se traduz em atitude. É a consciência que se transforma em escolha.

O Carro no Amor

No campo afetivo, o Carro pede clareza e posicionamento. Não há espaço para jogos, dúvidas constantes ou falta de direção emocional.

Se você está em um relacionamento, este é um momento de alinhar expectativas e avançar juntos. Conversas importantes podem acontecer, e decisões que estavam sendo adiadas tendem a ganhar força.

Se está solteiro, o Carro convida você a agir com mais coragem. Às vezes, o maior obstáculo não está no outro, mas no medo de se expor, de tentar, de se permitir viver algo novo.

O amor, aqui, se constrói com atitude.

O Carro no Trabalho e nas Finanças

No trabalho, a energia é de movimento e progresso. Projetos tendem a ganhar ritmo, decisões precisam ser tomadas e oportunidades podem surgir de forma mais dinâmica.

Mas, junto com isso, vem a necessidade de organização. Avançar sem planejamento pode gerar desgaste. Já a ação consciente potencializa resultados.

Este é um período favorável para assumir protagonismo, mostrar iniciativa e confiar mais na própria capacidade. Se existe uma mudança sendo considerada, o Carro indica que pode ser o momento de agir, desde que haja clareza de direção.

Nas finanças, o foco deve ser estratégia. Resolver pendências, organizar prioridades e agir com disciplina serão atitudes fundamentais para garantir estabilidade e crescimento.

Perguntas para sua Jornada

O Carro também convida à reflexão. Pergunte-se:

Estou realmente no controle da minha vida ou apenas reagindo ao que acontece?

Sei para onde estou indo ou apenas estou em movimento?

O que, dentro de mim, precisa ser alinhado para que eu avance com mais segurança?

Essas perguntas não exigem respostas imediatas, mas abrem caminhos importantes de consciência.

A Mensagem Final

Quando o Carro surge como regente, ele traz um lembrete poderoso: você tem mais controle sobre sua vida do que imagina.

Isso não significa que tudo está sob seu domínio, mas que suas escolhas, sua postura e sua direção fazem toda a diferença.

Esta é uma semana de movimento, de decisão e de avanço. Uma semana para confiar mais em si mesma, ajustar o que for necessário e seguir.

Não espere perfeição. Não espere ausência de medo. Não espere garantias. Apenas comece.

Porque o caminho se revela enquanto você caminha.

E, neste momento, o Carro já está em movimento, esperando apenas que você assuma o volante. Portanto, nunca desista, mesmo diante de obstáculos aparentemente impossíveis de serem superados. “A persistência é o caminho do êxito”. (Charles Chaplin).

Uma ótima semana e muita luz,


Ana Cristina

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