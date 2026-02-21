Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Saiba a diferença, pós e contras entre bacharelado e licenciatura para escolher a sua graduação

O diretor nacional da Prepara IA, descomplica conceitos e reforça a importância de alinhar a escolha acadêmica ao projeto de vida

Flavia Viana

Flavia Viana

21/02/2026 - 15h00
Decidir qual graduação fazer ainda é um dos maiores dilemas para jovens que estão ingressando no ensino superior. Para apoiar estudantes nesse momento decisivo, Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, explica, de maneira objetiva e acessível, as diferenças entre bacharelado e licenciatura, formatos de cursos que geram dúvidas para aqueles que buscam uma graduação para começar 2026 com o pé direito.  

“Muitos jovens escolhem a graduação sem ter clareza sobre as diferenças entre os formatos. Por isso, é importante considerar fatores como estilo de vida desejado, rotina profissional e objetivos de longo prazo para que a escolha seja segura e coerente com os sonhos de cada um”, revela Leonardo.

Sobre a escolha: 

Segundo o especialista, o bacharelado proporciona uma formação mais ampla, voltada para o mercado de trabalho e para múltiplas áreas de atuação, incluindo empresas, consultorias, indústria e pesquisa.

Os cursos desta categoria têm foco na teoria e prática da profissão escolhida, como Direito, Fisioterapia, Administração e Marketing. Uma das vantagens para quem opta por este tipo de graduação é ter mais vagas para atuação no setor público e privado, proporcionando mais empregabilidade no ambiente corporativo.

Já a duração dos cursos, que costumar ser de quatro anos, pode ser um ponto negativo para quem busca uma especialização mais curta. Outra desvantagem que pode ser destacada é a exigência de estudos complementares, como estágios obrigatórios e cursos extras.

A licenciatura:

A licenciatura tem como objetivo aprender para ensinar seu ofício em sala de aula, com disciplinas pedagógicas e estágio supervisionado que fortalecem a prática docente. Os cursos para esta modalidade variam entre Matemática, Física, Educação Física e Ciências Biológicas, por exemplo.

Para estudantes que querem se especializar em alguma área para ministrar aulas, como Psicologia e Pedagogia, é recomendado concluir pós-graduação ou mestrado após a conclusão da licenciatura.

No mercado de trabalho, quem opta por licenciatura encontra alta demanda em diversas redes de ensino, especialmente em STEM, que são carreiras em Física, Química, Tecnologia, Engenharia e Ciência.

Porém, uma das desvantagens deste tipo de formação é a limitação de atuação, que é destinada para a educação. Além disso, a competitividade de salários pode ser um ponto a ser analisado neste tipo de carreira.

“É necessário apoiar os jovens e adultos na construção de carreiras sólidas e alinhadas às novas demandas do mundo do trabalho. Quando o aluno compreende o que cada opção oferece, ele ganha autonomia para construir a própria trajetória. É essa visão de futuro que queremos estimular. Dessa forma, a Prepara IA conta com um portfólio robusto de cursos com metodologia de inteligência artificial para que o aluno saia de dentro da sala de aula preparado para os desafios do ambiente corporativo”, finaliza.

GASTRONOMIA

Dieta mediterrânea combina alimentos frescos, gorduras boas e um estilo de vida equilibrado

Combinação de alimentos frescos, gorduras boas e um estilo de vida equilibrado faz deste padrão nutricional o mais recomendado pela ciência para a saúde cardiovascular

21/02/2026 10h00

Dieta mediterrânea prioriza consumo de alimentos in natura e boas fontes de gordura

Dieta mediterrânea prioriza consumo de alimentos in natura e boas fontes de gordura Freepik

Quando se trata de saúde do coração, poucos assuntos geram tanto consenso na comunidade científica quanto a dieta mediterrânea.

Reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade, essa abordagem alimentar tradicional dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo – como Grécia, Itália e Espanha – vem sendo exaustivamente estudada e seus benefícios, comprovados por décadas de pesquisas rigorosas.

Mas o que exatamente torna esta forma de se alimentar tão especial para o coração? A resposta está numa combinação poderosa de alimentos ricos em nutrientes que atuam em diversas frentes para proteger o sistema cardiovascular.

COMO FUNCIONA

Baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, a dieta mediterrânea prioriza:

  • Azeite de oliva como principal fonte de gordura;
  • Frutas, legumes, verduras e hortaliças em abundância;
  • Grãos integrais;
  • Oleaginosas e sementes;
  • Peixes e frutos do mar;
  • Consumo moderado de laticínios e vinho;
  • Baixo consumo de carnes vermelhas e doces.

Diferentemente de dietas restritivas, ela não elimina grupos alimentares, mas reorganiza proporções. O protagonismo sai das carnes e vai para vegetais, leguminosas e gorduras boas.

BENEFÍCIOS COMPROVADOS

Diversos estudos científicos associam a dieta mediterrânea à redução do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade e alguns tipos de câncer. Pesquisas também indicam impacto positivo na saúde mental e na prevenção do declínio cognitivo.

Um dos marcos nessa área foi o estudo Predimed, conduzido na Espanha, que demonstrou redução significativa de eventos cardiovasculares em pessoas que seguiram o padrão mediterrâneo com suplementação de azeite extravirgem ou oleaginosas.

Além disso, regiões conhecidas como “zonas azuis” – áreas do mundo com alta concentração de pessoas centenárias – compartilham hábitos semelhantes aos da dieta mediterrânea. Um exemplo é a ilha de Sardenha, na Itália, onde a alimentação tradicional é rica em vegetais, grãos integrais e azeite.

O segredo da dieta mediterrânea está na combinação de nutrientes. O azeite de oliva extravirgem é rico em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol LDL (considerado “ruim”) e aumentar o HDL (“bom”). Já os peixes, como sardinha e salmão, fornecem ômega-3, essencial para o coração e para o cérebro.

As fibras presentes nos grãos integrais e nas leguminosas melhoram o funcionamento intestinal e contribuem para o controle glicêmico. Os antioxidantes encontrados em frutas e vegetais combatem radicais livres, relacionados ao envelhecimento precoce.

Outro ponto importante é o padrão alimentar como um todo. Não é apenas o consumo isolado de azeite ou vinho que faz diferença, mas o conjunto da dieta aliado a um estilo de vida ativo.

COMO ADAPTAR NO BRASIL

Embora inspirada em países europeus, a dieta mediterrânea pode ser facilmente adaptada à realidade brasileira. O azeite de oliva está amplamente disponível, assim como frutas, feijões, castanhas e peixes.

Substituir a carne vermelha por peixe duas vezes por semana, aumentar o consumo de saladas e trocar arroz branco por integral já são passos importantes. Oleaginosas como castanha-do-pará e amendoim também podem integrar o cardápio.

O foco deve ser a qualidade dos alimentos, evitando ultraprocessados, refrigerantes e produtos ricos em açúcares adicionados.

Salada mediterrânea com grão-de-bico

Dieta mediterrânea prioriza consumo de alimentos in natura e boas fontes de gorduraSalada mediterrânea com grão-de-bico - Foto: Freepik

Ingredientes

  • 1 xícara de grão-de-bico cozido;
  • 1 tomate picado;
  • 1 pepino em cubos;
  • ½ cebola roxa fatiada;
  • Azeitonas pretas a gosto;
  • Azeite de oliva extravirgem; 
  • Suco de ½ limão;
  • Sal e pimenta a gosto;
  • Salsinha ou hortelã picada.

Modo de Preparo

> Misture todos os ingredientes em uma tigela.

Tempere com azeite, limão, sal e pimenta. 

Finalize com ervas frescas. Sirva fria.

Iogurte natural com frutas e oleaginosas

Dieta mediterrânea prioriza consumo de alimentos in natura e boas fontes de gorduraIogurte natural com frutas e oleaginosas - Foto: Freepik

Ingredientes

  • 1 pote de iogurte natural;
  • Frutas frescas (morango, banana ou manga);
  • 1 colher de sopa de nozes ou castanhas;
  • 1 fio de mel (opcional).

Modo de Preparo

Coloque em uma tigela o iogurte, acrescente as frutas picadas e finalize com as oleaginosas.

Ideal para café da manhã ou lanche da tarde.

Peixe assado com ervas e legumes

Dieta mediterrânea prioriza consumo de alimentos in natura e boas fontes de gorduraPeixe assado com ervas e legumes - Foto: Freepik

Ingredientes

  • 2 filés de peixe (tilápia, pescada ou sardinha);
  • 1 abobrinha em rodelas;
  • 1 cenoura em tiras;
  • Tomate-cereja;
  • 2 colheres de sopa de azeite;
  • Alho picado;
  • Alecrim ou tomilho;
  • Sal e pimenta.

Modo de Preparo

Disponha os legumes em uma assadeira, coloque os filés por cima e tempere com alho, ervas, sal, pimenta e azeite. 

Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 25 minutos.

Sirva com arroz integral ou quinoa.

FELPUDA

Trecho da BR-163, mais precisamente que leva à entrada da cidade... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna deste sábado e domingo (21/22)

21/02/2026 00h02

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Iolete Moreira poeta de ms
Poema escondido é voz que o vento abraça”.

Felpuda

Trecho da BR-163 (Campo Grande-Dourados), mais precisamente que leva à entrada da cidade de Nova  Alvorada do Sul, está competindo com a Capital no quesito buracos. Alguns motoristas dizem, ironicamente, que são tantos que uns estão disputando com outros a primazia de atormentar quem é obrigado a usar a rodovia. Há quem diga que parlamentares estaduais e federais costumam passar por lá e bem que poderiam pedir providências. Vai que nesse ano eleitoral alguns deles se “sensibilizem”, né?!

Diálogo

O carioca Márcio Granatowicz, sócio da joalheria artesanal Art’G, que há 42 anos atua no mercado de alta joalheria autoral, é finalista da principal categoria do Inhorgenta Awards deste ano, considerado o “Oscar” da joalheria mundial.

O anel buquê, peça classificada, é composto por 14 discos côncavos de ouro 18K, cortados e moldados à mão e organizados em camadas que permitem movimento sutil. Dois diamantes naturais funcionam como pontos focais de luz na composição.  A cerimônia do prêmio será realizada neste sábado, no Bavaria Film Studios, em Munique, Alemanha. 

Diálogo
Patricia Ajeje, que assumiu o cargo de vice-presidente e gerente-geral da empresa Chem-Trend para o Hemisfério Sul

“Conto”

Com o passar dos dias, alguns dos bolsonaristas rebeldes estão tentando mostrar publicamente uma “realidade” que não passa de “um conto de fadas”, segundo políticos mais antenados.  Dizem que as coisas estão andando conforme quer Bolsonaro para as articulações em MS. Por fim, lembram  que tentar encarar quem tem “bala na agulha” é como enfrentar leões com cortador de unha.

Carta

O senador Nelson Trad Filho (PSD) não desistiu de tentar a reeleição e vem articulando “no maior quieto” para viabilizar seu nome na chapa do grupo que trabalha pró-governador Eduardo Riedel. O parlamentar está num partido que começa a se “desidratar” em MS, mas há quem afirme que ele teria “uma carta na manga”.  
Sei não...

Na espera

O deputado estadual  Coronel David fez um périplo em algumas unidades da saúde de Campo Grande, e diante da situação difícil enfrentada por pacientes, comunicou ao secretário municipal de Saúde 
Marcelo Vilela e ao coordenador de Urgências da Pasta, Yama Higa que tem meio milhão em emendas. 
“Quem procura atendimento não quer luxo. Quer dignidade, respeito e rapidez”, salientou. Só!

Diálogo
Bianca Burgos e Monica Burgos

ANIVERSARIANTES

SÁBADO (21)

  •  André Figueiredo Dobashi
  •  Juvenal de Assunção Neto
  •  Maurício Gianotti Franco
  •  Jane Luce Molinar de Castro
  •  Claurizeth Santos da Silva
  •  Denise Tamazato
  •  Dra. Maria Aparecida Devulsky Shimabukuro
  •  Murilo Lopes da Silva
  •  Silvio Roberto Padovani
  •  Wladimir Antunes Callepso
  •  Cleide Mestriner Marques da Costa
  •  Vilma Barros
  •  Sérgio Francisco Longo Filho
  •  Jeferson Narciso Belazi
  •  Lino Brito Loureiro
  •  Gutemberg Candido Novaes
  •  Renata Chaves Gutterres Loinaz
  •  Maria Agostinha Deniz
  •  Florestina Alves Pereira
  •  Nanci Martins Monteiro Domingues
  •  Luis Francisco Leite Gomes
  •  Gilvan Alves de Almeida Silva
  •  Jorge Manoel Elias do Nascimento
  •  Maria Alayr Barbosa Lins
  •  Adriana Fedrizzi Marques
  •  Manfredo Alves Corrêa
  •  Lyandra Fogolin Domingos
  •  Rodrigo Camargo
  •  Valnete (Val) da Silva Costa
  •  Fernanda Serrano
  •  Elcy de Castro Rondon
  •  Evandro Ziemann
  •  Ludmila Vigilato Maluf
  •  Rafaela Domingos Siufi
  •  Thaís Maria Monteiro Vendas
  •  Priscila Braga Meneguzzo
  •  Kátia Castelari da Silva
  •  Edgard Augusto Nunes
  •  Willian Chebel Duailibi
  •  Denise Corrêa da Costa Machado Bezerra
  •  Oscar Tamai
  •  Milton Márcio Lacerda
  •  Iara Navas
  •  Jorge Luis da Rosa Salomão
  •  Dolores de Barros Cantero
  •  Abílio Neves
  •  Maria Inês Miyahira
  •  Maria de Fátima Vilela
  •  Rogers Pinheiro Teodoro
  •  Maria José Ottoni
  •  Dr. Aloísio Freitas Macedo
  •  Alzira de Almeida Silva
  •  Luis Gustavo Pinheiro Sleiman
  •  Dr. Moacir Alves Chianea
  •  Silvia Nunes da Cunha
  •  Luiz Carlos da Costa Abaid
  •  Pablo de Barros Campos Marques
  •  Nelson Salomão Saigali
  •  Vitor Hugo Nunes Rocha
  •  Antonio Geraldo Castelo
  •  William Tomikawa
  •  Olívio Teixeira Gomes
  •  José Maria Ribeiro
  •  Geisa Lúcia da Silva
  •  Adão Ferreira Gonçalves
  •  Milta Ruth de Barros Costa
  •  Sheila Cafure Bolssonaro
  •  Zenaide Bueno dos Santos
  •  Eleonor Xavier Ogeda
  •  Elizabeth Benigna de Araújo
  •  Cláudia Torres Calonga
  •  Marcus Vinicius Corrêa
  •  Cassilda Castelari da Silva
  •  Marlon Kumpel
  •  Wagner Mansur Saad
  •  Andrea Carine Lobo Ghisleni
  •  Renan Maffei
  •  Adriana dos Santos Ormond
  •  Maylla dos Reis Zanatta
  •  Alexandre Augusto Forcinitti Valera
  •  Marilene Insaurralde
  •  Jonas Trevisan

DOMINGO (22)

  •  Simone Nassar Tebet Rocha
  •  Martinha Socorro Vera Gavilan Villanueva
  •  Isabel Busse
  •  Rafael Nakazone
  •  Edmur Miglioli Junior
  •  Eduardo dos Reis Vargas
  •  José Felix Filho
  •  Rener Alves Dutra
  •  Elza Garcia da Silva
  •  Roberto Alves Gamarra
  •  Adalberto Ferreira Tenório
  •  Antonio Carlos Marques Galvão
  •  Claudiney Queiroz de Oliveira
  •  Rechia Antonio Marques Cougo
  •  Júlia Guimarães Falcão Zamboni Freitas
  •  Nicolau de Nóbrega
  •  Regina Lane Calepso Paludo
  •  Leila Gonçalves Azambuja
  •  Morgana Mattos Lima
  •  Gilberto Tadeu Vicente
  •  Mário Sérgio de Abreu Filho
  •  Rosane Pasqualotto Bernardy
  •  Maria Júlia Oliveira Lima Remonatto
  •  Leila Rezek Tannous Guimarães
  •  Dartagnan Zanella Messias
  •  Vera Lúcia Soares Katayama
  •  Maysa Abussafi Figueiró
  •  Dr. Cleomedes Baís Lage
  •  Ezequiel Pena Vieira
  •  Jose Vicente Martins
  •  Saulo Sandim da Silva
  •  Edvaldo José Bezerra
  •  Sandra Cristina Mendonça
  •  Heitor Corrêa
  •  José de Camargo Borba Filho
  •  Romildo Pinto
  •  Hiroshi Tamai
  •  Celso Dorta
  •  Vera Helena Pitthan Freire
  •  Érica Freire dee Vasconcelos
  •  Waldo Lúcio Loureiro da Costa
  •  Margarida da Silva Costa
  •  Cláudio Braz de Oliveira
  •  Aracy Pinto de Souza
  •  Gilberto Leandro de Souza Rosa
  •  Joaquim José de Lima
  •  Severino Ferreira dos Santos
  •  Adriana Rodrigues Moraes
  •  Ana Lúcia Gonzales dos Santos
  •  Ester Nakao Odashiro Miiji
  •  Maria Vanezia Castro Lemos
  •  Mara Castro Leite
  •  Alaíde Fernandes Ramires
  •  Jane Aracy da Cunha Gualberto
  •  Roney Pereira Perrupato
  •  Marilza Gonçalves de Castro
  •  Sophia Beatriz Ferreira Cardoso da Silva
  •  Maria Vanir Mayer
  •  Robson Luiz da Paixão
  •  Leda Moreira Lima
  •  Camila Panzetti Alonso
  •  Acir Murad Sobrinho
  •  Angélica Vanessa da Silva
  •  Ricardo Hildebrand Camargo
  •  Luiz Carlos Icety Antunes
  •  José Elias Cafure
  •  Talita Guerra
  •  Fernanda Lalucci Braga
  •  Edivânia Cristina Bolonhin
  •  Cláudia Heloisa Lugnani Gouvêa
  •  Janaína Aparecida Gontijo da Costa
  •  Isis Neri Sato de Freitas
  •  Cláudia Regina Baur Arfux

