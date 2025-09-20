Saúde B+: 7 mitos e verdades sobre a saúde sexual feminina

Cuidar da saúde íntima vai muito além da higiene diária. Ainda existem muitas crenças equivocadas sobre o tema — e separar mitos de verdades é essencial para garantir bem-estar, autoestima e qualidade de vida.
Conversamos com a cientista Jackeline Alecrim, referência em desenvolvimento de formulações para cuidado íntimo, e com a ginecologista Dra. Anamarya Rocha, que esclareceram as principais dúvidas.
1. Apenas lavar a região íntima é suficiente para o cuidado diário
Mito.
“Imagine se cuidássemos da pele do nosso rosto apenas lavando, sem aplicar hidratantes ou séruns. Com o tempo, surgiriam sinais de ressecamento, manchas e desconforto. A mesma lógica vale para a região íntima — que, por sinal, possui uma pele e mucosa ainda mais sensíveis e que necessitam de atenção redobrada”, explica Jackeline Alecrim.
Nesse contexto, o Sérum Miraculous Íntimo da Eva foi desenvolvido para manter a hidratação, evitar escurecimento e reduzir o risco de ressecamento e desconfortos, trazendo para a intimidade o mesmo cuidado que já dedicamos ao skincare facial.
2. O uso de produtos íntimos pode causar desequilíbrio
Mito (quando bem escolhidos).
De acordo com a Dra. Anamarya Rocha, o problema está em usar cosméticos comuns, não elaborados especificamente para a região íntima ou sem aprovação ginecológica. “Esses produtos podem alterar o pH e agredir a mucosa. Quando escolhemos fórmulas testadas e indicadas por ginecologistas, elas são seguras e contribuem para o equilíbrio íntimo.”
3. O cheiro natural da região íntima é sempre sinal de problema
Mito.
A mulher passa por um processo natural de fermentação diária, o que pode alterar o odor no final do dia sem que isso signifique um problema de saúde. “O que merece atenção é a mudança brusca, acompanhada de secreção ou coceira, que pode indicar infecção”, explica a Dra. Anamarya Rocha.
Segundo Jackeline Alecrim, o Sérum Miraculous Íntimo ajuda a controlar essa fermentação de forma segura e eficaz, sem mascarar odores e sem agredir — diferentemente dos desodorantes íntimos. “Ele atua preservando o frescor natural, sem interferir no equilíbrio da flora vaginal.”
4. Relação sexual dolorosa deve ser sempre investigada
Verdade.
Segundo a Dra. Anamarya Rocha, a dor nunca deve ser normalizada. “Pode estar ligada ao ressecamento, alterações hormonais, infecções ou até a questões emocionais. Buscar avaliação médica é fundamental para identificar a causa e direcionar o tratamento adequado.”
5. Produtos íntimos são apenas para mulheres maduras
Mito.
“O cuidado íntimo não tem idade. Mulheres jovens também podem se beneficiar da hidratação e proteção da mucosa, especialmente em fases de maior sensibilidade, como uso de anticoncepcionais ou rotina intensa”, reforça a Dra. Anamarya Rocha.
Jackeline Alecrim complementa: “Quando incorporamos esse cuidado cedo, prevenimos irritações, alterações recorrentes e fortalecemos a saúde íntima para o futuro. Assim, quando chegamos à menopausa, já temos uma região mais saudável, preservada e preparada, o que melhora o bem-estar inclusive na fase de maior atividade sexual da vida.”
6. O ressecamento íntimo acontece apenas na menopausa
Mito.
“Embora seja mais comum na menopausa, o ressecamento pode ocorrer em qualquer idade — por estresse, medicamentos ou até desequilíbrios hormonais”, explica Jackeline Alecrim.
A Dra. Anamarya Rocha complementa: “Esse ressecamento pode estar relacionado até mesmo ao hábito de apenas higienizar a região íntima, sem fornecer os cuidados adequados. A mucosa precisa ser hidratada e protegida, assim como qualquer outra parte do corpo.”
O uso de produtos como o Sérum Miraculous Íntimo ajuda a restaurar o conforto e a elasticidade da mucosa, prevenindo desconfortos.
7. O cuidado íntimo influencia diretamente a autoestima feminina
Verdade.
“A região íntima faz parte da saúde da mulher como um todo. Quando ela se sente confortável, isso impacta sua segurança, sexualidade e até relações pessoais”, ressalta a Dra. Anamarya Rocha.
O conceito da Eva nasce justamente dessa visão de ciência e empoderamento, trazendo inovação para transformar o cuidado íntimo em um ato de autocuidado completo.