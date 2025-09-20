Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Saúde B+: 7 mitos e verdades sobre a saúde sexual feminina

Separar mitos de verdades é essencial para garantir bem-estar, autoestima e qualidade de vida. 

Flavia Viana

Flavia Viana

20/09/2025 - 17h00
Cuidar da saúde íntima vai muito além da higiene diária. Ainda existem muitas crenças equivocadas sobre o tema — e separar mitos de verdades é essencial para garantir bem-estar, autoestima e qualidade de vida. 

Conversamos com a cientista Jackeline Alecrim, referência em desenvolvimento de formulações para cuidado íntimo, e com a ginecologista Dra. Anamarya Rocha, que esclareceram as principais dúvidas.

1. Apenas lavar a região íntima é suficiente para o cuidado diário

Mito.

“Imagine se cuidássemos da pele do nosso rosto apenas lavando, sem aplicar hidratantes ou séruns. Com o tempo, surgiriam sinais de ressecamento, manchas e desconforto. A mesma lógica vale para a região íntima — que, por sinal, possui uma pele e mucosa ainda mais sensíveis e que necessitam de atenção redobrada”, explica Jackeline Alecrim.

Nesse contexto, o Sérum Miraculous Íntimo da Eva foi desenvolvido para manter a hidratação, evitar escurecimento e reduzir o risco de ressecamento e desconfortos, trazendo para a intimidade o mesmo cuidado que já dedicamos ao skincare facial.

2. O uso de produtos íntimos pode causar desequilíbrio

Mito (quando bem escolhidos).

De acordo com a Dra. Anamarya Rocha, o problema está em usar cosméticos comuns, não elaborados especificamente para a região íntima ou sem aprovação ginecológica. “Esses produtos podem alterar o pH e agredir a mucosa. Quando escolhemos fórmulas testadas e indicadas por ginecologistas, elas são seguras e contribuem para o equilíbrio íntimo.”

3. O cheiro natural da região íntima é sempre sinal de problema

Mito.

A mulher passa por um processo natural de fermentação diária, o que pode alterar o odor no final do dia sem que isso signifique um problema de saúde. “O que merece atenção é a mudança brusca, acompanhada de secreção ou coceira, que pode indicar infecção”, explica a Dra. Anamarya Rocha.

Segundo Jackeline Alecrim, o Sérum Miraculous Íntimo ajuda a controlar essa fermentação de forma segura e eficaz, sem mascarar odores e sem agredir — diferentemente dos desodorantes íntimos. “Ele atua preservando o frescor natural, sem interferir no equilíbrio da flora vaginal.”

4. Relação sexual dolorosa deve ser sempre investigada

Verdade.

Segundo a Dra. Anamarya Rocha, a dor nunca deve ser normalizada. “Pode estar ligada ao ressecamento, alterações hormonais, infecções ou até a questões emocionais. Buscar avaliação médica é fundamental para identificar a causa e direcionar o tratamento adequado.”

5. Produtos íntimos são apenas para mulheres maduras

Mito.

“O cuidado íntimo não tem idade. Mulheres jovens também podem se beneficiar da hidratação e proteção da mucosa, especialmente em fases de maior sensibilidade, como uso de anticoncepcionais ou rotina intensa”, reforça a Dra. Anamarya Rocha.

Jackeline Alecrim complementa: “Quando incorporamos esse cuidado cedo, prevenimos irritações, alterações recorrentes e fortalecemos a saúde íntima para o futuro. Assim, quando chegamos à menopausa, já temos uma região mais saudável, preservada e preparada, o que melhora o bem-estar inclusive na fase de maior atividade sexual da vida.”

6. O ressecamento íntimo acontece apenas na menopausa

Mito.

“Embora seja mais comum na menopausa, o ressecamento pode ocorrer em qualquer idade — por estresse, medicamentos ou até desequilíbrios hormonais”, explica Jackeline Alecrim.

A Dra. Anamarya Rocha complementa: “Esse ressecamento pode estar relacionado até mesmo ao hábito de apenas higienizar a região íntima, sem fornecer os cuidados adequados. A mucosa precisa ser hidratada e protegida, assim como qualquer outra parte do corpo.”

O uso de produtos como o Sérum Miraculous Íntimo ajuda a restaurar o conforto e a elasticidade da mucosa, prevenindo desconfortos.

7. O cuidado íntimo influencia diretamente a autoestima feminina

Verdade.

“A região íntima faz parte da saúde da mulher como um todo. Quando ela se sente confortável, isso impacta sua segurança, sexualidade e até relações pessoais”, ressalta a Dra. Anamarya Rocha.

O conceito da Eva nasce justamente dessa visão de ciência e empoderamento, trazendo inovação para transformar o cuidado íntimo em um ato de autocuidado completo.

Cinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um Gigante

Politizado e atento, nos anos 1970 fez questão de se conectar a filmes que refletissem a realidade e falassem de temas urgentes, como o meio ambiente e a crise política.

20/09/2025 14h00

Cinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um Gigante

Cinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um Gigante Foto: Divulgação

A morte de Robert Redford tem muito da persona que ele construiu nas telas: calada, discreta e inesperada. Aos 89 anos, ele partiu em casa, em Utah, sem alarde — como se nos desse um último presente: o de permitir que os filmes, as imagens e as memórias falassem por ele.

A beleza de Robert Redford nunca desafiou seu público a diminuir sua inteligência. Ele foi — e continuará sendo — uma lenda como ator, produtor, diretor, ativista e empresário. Manteve sua integridade artística ao longo das décadas, com filmes e produções que marcaram gerações. Ocasionalmente se permitia aventuras mais populares, como quando entrou no universo Marvel, mas sem jamais diluir sua persona. Era, sem exagero, uma lenda.

Sua filmografia é um verdadeiro mapa de um cinema que foi deixando de existir: Butch Cassidy and the Sundance Kid, Golpe de Mestre, Todos os Homens do Presidente, Entre Dois Amores… até mesmo o cafona e irresistível Proposta Indecente. Atrás das câmeras, estreou com perfeição: Gente Como a Gente lhe rendeu o Oscar de Melhor Filme e Direção em 1980 e permanece como uma das obras-primas do drama familiar.

Redford nasceu em 1936, na ensolarada Califórnia. Não foi um prodígio que sabia desde cedo o que queria — ao contrário. Tinha bolsa de estudos como jogador de baseball, largou tudo e foi para a Europa, onde a vida boêmia em Paris lhe deu o foco que faltava. Ao voltar aos Estados Unidos, encontrou no teatro o seu lugar. Foi na Broadway, com Descalços no Parque, que chamou atenção — peça que o apresentou à amiga Jane Fonda e abriu as portas para Hollywood, onde reprisaria o papel no cinema. Logo viria a longa parceria com Paul Newman, eternizada em Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Politizado e atento, nos anos 1970 fez questão de se conectar a filmes que refletissem a realidade e falassem de temas urgentes, como o meio ambiente e a crise política — não é coincidência que Todos os Homens do Presidente seja uma de suas obras mais lembradas. Sua relação com o cinema independente mudou o curso da indústria: ao criar o Sundance Institute e o Sundance Film Festival, Redford transformou para sempre a paisagem do cinema americano, oferecendo voz a novas gerações de cineastas e tornando-se guardião de histórias que talvez nunca tivessem sido contadas.

Sua veia romântica, no entanto, também deixou marcas. Nosso Amor de Ontem com Barbra Streisand e Entre Dois Amores com Meryl Streep são clássicos que até hoje emocionam. Sua versão de O Grande Gatsby, ao lado de Mia Farrow, foi elogiada por trazer melancolia e elegância ao personagem.

Atrás das câmeras, ele se mostrava ainda mais exigente. Dirigiu Quiz Show, Nada é Para Sempre e O Leão no Inverno (como produtor), sempre buscando personagens complexos e dilemas morais. Até o fim de sua carreira, nunca teve medo de se reinventar. Foi indicado ao Oscar por sua atuação em Até o Fim (All is Lost), praticamente um monólogo (se houve palavras!), uma das atuações mais corajosas e contidas de sua vida — e merecia o reconhecimento.

Cinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um GiganteCinema B+: Robert Redford: O Adeus Silencioso de um Gigante - Divulgação

Sua vida pessoal foi sempre extremamente discreta. Casou-se com Lola Van Wagenen, com quem teve quatro filhos. Após o divórcio, viveu um romance notório com Sonia Braga e, desde os anos 1990, estava com a artista alemã Sibylle Szaggars. Em 2018, estrelando The Old Man & the Gun, anunciou que estava se aposentando das telas — um anúncio que soava simbólico, mas que parecia mais um aceno para o fato de que já havia contado todas as histórias que queria contar.

Redford foi também um ativista incansável, sobretudo em questões ambientais, e manteve esse compromisso até o fim. Ao longo dos anos, tornou-se um raro exemplo de celebridade que conseguiu equilibrar fama e responsabilidade — nunca perdeu o senso de propósito, nunca deixou de usar sua voz para causas maiores que ele mesmo.

Hoje, o cinema perde um de seus últimos gigantes. Não apenas um galã de olhos azuis, mas um artista que elevou o nível de tudo o que tocou. Sua morte é o fim de uma era, mas também um lembrete de tudo o que ele nos deixou: filmes, personagens, histórias, ideias e o exemplo de que é possível envelhecer com graça e coerência, sem ceder ao cinismo.

A notícia de que ele se foi, do jeito que viveu, deixa para nós o que era essencial. Robert Redford não era só uma estrela. Era um norte. E agora, cabe a nós continuar contando boas histórias.

E como já disse antes, o título de seu filme de 1984 talvez o defina melhor que qualquer obituário. Redford era Um Homem Fora de Série. E continuará sendo.

Em fim de semana de festival, veja receitas para preparar um bom churrasco

Inspirado pelas tendências e técnicas do Festival Internacional da Carne, veja dicas e receita para reproduzir o sabor premium do evento no conforto do seu lar

20/09/2025 10h30

Festival Internacional da Carne acontece até amanhã no Parque Laucídio Coelho com estações gourmet, espaço kids, palestras e atração nacional do sertanejo

Festival Internacional da Carne acontece até amanhã no Parque Laucídio Coelho com estações gourmet, espaço kids, palestras e atração nacional do sertanejo Foto / Divulgação

Campo Grande respira carne neste fim de semana. Com a realização do Festival Internacional da Carne, que reúne chefs, assadores e apaixonados por churrasco no Parque de Exposições Laucídio Coelho, muita gente saiu inspirada a levar o sabor e a qualidade do evento para dentro de casa.

Mas como replicar aquela experiência profissional no quintal, na varanda ou até mesmo na cozinha do apartamento? A boa notícia é que, com algumas dicas práticas e receitas simples, é possível preparar um churrasco digno de chef sem sair de casa.

ESCOLHA DA CARNE

O primeiro passo é selecionar cortes de qualidade. Prefira carnes com boa procedência, de açougues ou mercados confiáveis. A picanha continua como a queridinha dos brasileiros, mas o churrasco pode ir muito além: fraldinha, bife ancho, costela, contra-filé e até cortes menos tradicionais, como shoulder steak e flat iron, podem surpreender pelo sabor e maciez.

Uma dica é pedir ao açougueiro para cortar a peça de forma uniforme, o que garante o ponto correto no preparo. Se for assar em churrasqueira elétrica ou a gás, cortes menores e bifes finos facilitam o cozimento.

MENOS É MAIS

A carne precisa brilhar. Por isso, o sal grosso é suficiente para a maioria dos cortes bovinos. Para variar, use pimenta-do-reino moída na hora ou finalize com manteiga de ervas depois de retirar a carne do fogo.

Para cortes de frango ou suíno, marinadas são ótimas aliadas. Uma sugestão simples é misturar suco de limão, alho amassado, azeite, sal e ervas como tomilho ou alecrim. Deixe a carne descansar por pelo menos duas horas antes de assar.

Festival Internacional da Carne acontece até amanhã no Parque Laucídio Coelho com estações gourmet, espaço kids, palestras e atração nacional do sertanejo

ACOMPANHAMENTOS

O churrasco caseiro pode ganhar charme com acompanhamentos bem pensados. Aqui vão algumas sugestões para surpreender os convidados:

  1. Pão de alho artesanal: misture 100 g de manteiga em temperatura ambiente, 3 dentes de alho amassados, salsinha picada e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Espalhe sobre pães cortados ao meio e leve à grelha até dourar. 
  2. Chimichurri caseiro: pique bem 1 xícara (chá) de salsinha, 1 colher de sopa de orégano seco, 2 dentes de alho, 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes, e misture com ½ xícara (chá) de azeite e 3 colheres de sopa de vinagre de vinho. Sirva sobre carnes já prontas.
  3. Legumes na brasa: corte abobrinha, berinjela e pimentões em fatias grossas, tempere com azeite, sal e alecrim. Grelhe até ficarem macios e levemente tostados.
  4. Mandioca cozida com manteiga de garrafa: cozinhe a mandioca até ficar bem macia, escorra e finalize com manteiga de garrafa aquecida e sal a gosto.
  5. Farofa de banana-da-terra: doure 2 bananas-da-terra em cubos na manteiga. Adicione ½ xícara (chá) de bacon em cubos, 1 xícara (chá) de farinha de mandioca e salsinha.

SEM CHURRASQUEIRA?

Para quem mora em apartamento ou não tem churrasqueira, as frigideiras de ferro fundido e as chapas são ótimas alternativas. 
Elas permitem selar bem a carne, criando aquela crosta saborosa por fora e mantendo a suculência por dentro.
Outra opção são as churrasqueiras elétricas ou grills, que simulam o efeito da brasa.

EXPERIÊNCIA COMPLETA

Além das receitas, uma boa experiência de churrasco envolve música, conversa e um ambiente acolhedor. 

Invista em uma mesa bem arrumada, mantenha bebidas geladas à disposição e prepare os acompanhamentos antes para poder aproveitar o momento com os convidados.

Para fechar com chave de ouro, sirva uma sobremesa simples, como abacaxi grelhado com canela ou sorvete com calda de doce de leite, combinações que agradam adultos e crianças.

Com criatividade e planejamento, é possível transformar qualquer fim de semana em uma celebração digna do Festival Internacional da Carne.

FESTIVAL INTERNACIONAL DA CARNE

Com mais de 200 assadores distribuídos em 30 estações gourmet, o festival apresenta carnes defumadas, grelhadas, cortes nobres, costela, linguiças, carnes exóticas e doces. Além disso, conta ainda com uma programação repleta de shows e oficinas.

PICANHA COM CROSTA DE ALHO E ERVAS

Festival Internacional da Carne acontece até amanhã no Parque Laucídio Coelho com estações gourmet, espaço kids, palestras e atração nacional do sertanejo

Ingredientes:

> 1 peça de picanha (1,5 kg) com capa de gordura >4 dentes de alho amassados
> 2 colheres (sopa) de alecrim fresco picado
> Sal grosso a gosto
> Azeite para regar 

Modo de preparo:

> Faça incisões na capa de gordura em formato de diamante. 
> Misture o alho e o alecrim com azeite até formar uma pasta. Espalhe sobre a gordura.
> Salgue generosamente com sal grosso.
> Grelhe com a gordura para baixo primeiro, em brasa média, por 15 minutos. Vire e asse por mais 10 minutos do outro lado. 
> Use o termômetro: retire ao atingir 52°C. >Deixe descansar 10 minutos antes de fatiar. 

Dica do Chef: Sirva com farofa de banana-da-terra e molho de chimichurri cremoso.

