Receita

Com lugar mais que garantido no cardápio universal das massas, a lasanha de frango é uma campeã de audiência em qualquer mesa e uma excelente pedida para o fim de semana sozinho, a dois ou em família

“Se for lasanha ou frango, felicidade garantida”. Palavras do quadrinista Jim Davis sobre a mais ilustre de suas criaturas, o gato Garfield, um dos personagens mais amados entre os pets do showbiz. E se for lasanha de frango, então, a felicidade vem em dobro para muita gente. Com lugar mais que garantido no cardápio universal das massas, essa versão de lasanha é uma campeã de audiência em qualquer mesa e uma excelente pedida para o fim de semana sozinho, a dois ou em família.

Conheça um pouco da história do prato italiano, acompanhe as dicas para preparar a sugestão de receita da melhor maneira e se prepare para aquela felicidade sem tamanho na hora da refeição. Lasanha boa é lasanha cremosa? Ou com o frango desfiado bem sequinho? Independentemente das variações e dos toques pessoais, o segredo está no molho e no queijo.

Para uma lasanha das mais simples, apenas capriche no tempero do recheio de frango, utilizando, por exemplo, molho de tomate e manjericão. Com o queijo muçarela ralado misturado ao frango desfiado, em vez da montagem em camadas separadas, o prato ficará ainda mais suculento e com sabor mais homogêneo.

Para a opção com molho vermelho, não se esqueça de fazer a redução do molho de tomate – para ficar mais grossinho. No caso do molho branco, os menos capazes ou apressadinhos podem substituí-lo por creme de leite ou requeijão.

Você ganha ainda mais tempo na cozinha, embora o tempo estimado para o preparo da receita desta página não passe de meia hora.

À ITALIANA

Reprodução

“A lasanha é um prato cuja origem está relacionada com o Império Romano, onde eram preparadas massas que, depois de cozidas, eram cobertas de molhos e saboreadas com legumes cozidos. Ao chegar ao Brasil em meados do século 19, trazida pelos imigrantes italianos, a lasanha adquiriu diversos modos de preparo que caíram no gosto popular”, diz a blogueira Anna Karlla Gabriel, do portal Nutrição Atenta.

“O queijo muçarela pode ser substituído por parmesão ralado”, sugere Anna. A lasanha clássica, feita como na Itália, leva apenas massa fresca (amarela, com farinha e ovos, ou verde, com espinafre), molho bechamel, molho à bolonhesa e parmesão.

Não custa dizer: embora exija tempo, não é necessário tanta habilidade para se fazer uma lasanha do zero em casa. Os italianos insistem que a melhor lasanha é preparada com massas caseiras, usando apenas farinha e ovos. Um pouco de espinafre cozido e picado colore a massa da chamada lasanha verde.

Com qualquer coloração, tradicionalmente, a massa é enrolada e cortada em retângulos de cerca de 8 centímetros.

Em algumas regiões do país, a água é utilizada na massa no lugar de um ou mais ovos. Isso torna a massa mais macia e menos elástica. Hoje, a maioria dos italianos não tem tempo para fazer a massa em casa e compra a massa fresca mesmo.

Trata-se, de fato, de um prato típico nacional, mas cada região legou uma massa de sotaque próprio, cortada em diferentes comprimentos e larguras e às vezes servida imediatamente como macarrão ou assada com diferentes molhos.

Uma especialidade regional vinda da tradição é a lasanha-sangue ou “lasanha sangrenta”, da região montanhosa de Piemonte, no norte da Itália. Se o nome não ajuda, o sabor tem o efeito contrário.

A massa para essa lasanha é feita com farinha, ovos e água. A massa era, primeiramente, emparelhada e, em seguida, salteada de 2 a 3 minutos em uma panela contendo cebola, salsichas locais, bolinhos de amendoim, alecrim e salsa. E de onde vem o nome? É que a massa dessa lasanha leva um pouco do sangue de um porco recentemente abatido.

Em Gênova, as lasanhas foram conhecidas por anos como piccagem, que consiste em um macarrão recheado com pesto. Já no leste de Vêneto, surgiu a lasanha da formel. As suas origens são mais europeias do que necessariamente italianas, uma vez que é feita com um molho amanteigado.

Em Veneza, as lasanhas tiveram uma influência do Oriente Médio, originalmente trazidas para a cidade pelos comerciantes de especiarias.

Seu resultado hoje não é um prato doce e não é servido como sobremesa, mas sim como acompanhamento de carnes grelhadas. Existe, no sul, até a chamada lasanha de Carnevale, que tradicionalmente é comida no Carnaval.

Atualmente, existem muitas versões de lasanha na cozinha italiana moderna. Uma das mais populares é a pasticcio di pesce, que é uma lasanha com peixe. Há também a lasagna al radicchio trevisano, que é em camadas com endívia vermelha, molho bechamel e queijo parmesão.

HOJE E AMANHÃ

A lasanha é um daqueles pratos que podem ser feitos no início do dia e depois cozidos à noite. Além disso, os seus restos podem ser reaquecidos vários dias depois. Também pode ser congelada. Ou seja, é uma refeição típica que só precisa de uma salada verde jogada em cima para a completar.

O prato permite que você use suas próprias preferências de ingredientes. Frequentemente é possível conferir a lasanha vegetariana, feita usando um molho à base de tomate, sem carne e com abobrinha fatiada e cenoura picada, por exemplo.

As fatias de berinjela são também frequentemente usadas nas lasanhas. Creme de milho, molho rosé. Vale quase tudo. Até frango. Só não vale deixar de fazer. E saborear.

Lasanha de Frango

Divulgação

Ingredientes

1 kg de massa fresca para lasanha;

500g de muçarela;

1 kg de peito de frango;

10 g de sal;

2 folhas de louro;

200 g de cebola;

20 g de alho;

1,5 litro de molho bechamel.

Modo de Preparo:

Cozinhe o frango com sal e desfie. Fatie a muçarela. Descasque o alho e a cebola. Reserve. Em uma frigideira, frite o alho, a cebola, acrescente o frango e refogue tudo. Em um refratário adequado, monte o conteúdo preparado na seguinte ordem: molho bechamel, massa, frango refogado, molho bechamel, massa e assim por diante até finalizar a última camada com molho e muçarela. Leve o refratário ao forno a 170ºC até a muçarela ficar bem derretida e levemente gratinada. Sirva ainda quente.

Tempo de preparo: 25 minutos.

Rendimento aproximado: 4 kg.

Assine o Correio do Estado.