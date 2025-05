Scorsese vai lançar documentário com conversas que teve com papa Francisco

Saúde na pista

Em forma ou não para a 4ª Maratona de Campo Grande, no dia 6 de julho, iniciantes têm tudo a ganhar mesmo antes da prova com a realização de check-ups, uma dieta mais equilibrada e a garantia de boas horas de sono

Faltando pouco mais de dois meses para a realização da quarta edição da Maratona de Campo Grande, que ocorrerá no domingo do dia 6 de julho, enquanto milhares de atletas experientes se preparam para atingir metas, quebrar recordes ou simplesmente superar seus próprios limites, corredores iniciantes podem colher os benefícios da etapa de preparação para a competição, a qual cada vez mais atrai – além de veteranos – participantes não profissionais apaixonados pelo esporte.

Especialistas afirmam que a preparação é mais difícil que a prova em si, pois são necessários de cinco a seis meses de dedicação exclusiva a esse objetivo, com progressão no volume de treinos. A maturidade do corredor e as experiências em outras provas, bem como a diversidade de percursos e climas, o preparam para distâncias mais longas.

PRIMEIRA VEZ

Por isso, para quem ainda não vai correr os 42 km, uma dica dos treinadores é fazer uma distância mais curta na maratona, para já ir se familiarizando com o percurso e com as condições climáticas do período.

Esse é o caso do corredor Arthur César D’Avila, de 41 anos, que já participou da prova três vezes: começou em 2022 correndo 7 km, fez a meia-maratona em 2023 e em 2024 e, neste ano, fará os 42 km pela primeira vez.

“Correr na Maratona de Campo Grande me ajudou muito na preparação para outras provas, pois é um percurso desafiador, que precisa de muita força física e mental. Escolhi fazer os 42 km neste ano pois completo 42 anos um dia após a prova e me senti seguro em lançar esse desafio. Já realizei seis meias-maratonas, então chegou o momento de buscar um desafio maior. E nada melhor que correr na minha cidade, onde nasci e cresci”, conta.

AINDA DÁ TEMPO

Para quem está na preparação ou pensando em começar, os treinadores Fábio Alves Pereira e André Milani, profissionais de educação física responsáveis por duas das mais requisitadas assessorias de Campo Grande, dão dicas práticas do que fazer e dizem que ainda dá tempo de se preparar, seguindo uma rotina de treinos adequada.

“Para quem está iniciando na corrida, agora é o momento para ter a experiência dos 5 km na Maratona de Campo Grande. É um tempo adequado para quem está começando, mesmo que seja no corre/caminha, dá para completar a prova, e com toda certeza vai ser uma experiência incrível”, afirma Milani.

CHECK-UP

“O primeiro ponto é a pessoa fazer um check-up geral e ir ao médico, para poder começar a realizar uma atividade física com uma segurança maior. Feito isso, o ideal é procurar um profissional de educação física que esteja apto a fazer uma planilha de acordo com as necessidades dela, para que não venha a se lesionar nessa preparação”, completa Pereira.

Segundo Milani, para quem já consegue completar os 5 km sem caminhar e acumulou alguma experiência nesse trecho, a hora pode ser a de fazer a estreia nos 10 km. São justamente essas as distâncias dos percursos que passam a integrar o evento neste ano.

“Essa mudança na prova abrange todos os níveis de corredores, desde o iniciante, que vai fazer os seus primeiros 5 km, até quem está intermediário e vai para a primeira prova de 10 km”, adiciona.

A HORA CERTA

Por sua vez, Pereira dá uma dica para quem corre identificar a hora certa de fazer a sua primeira meia maratona.

“Uma coisa que sempre gosto de falar para os meus alunos que queiram fazer os seus primeiros 21 km é que já corram pelo menos 10 km abaixo de 1 hora. Se você faz 10 km abaixo de 1 hora e consegue terminar bem, sem muito sofrimento, com um desgaste normal, consegue sim se preparar para os 21 km”, detalha.

“Quando começam a ficar mais fáceis as distâncias de 5 km e 10 km, aí é o momento para tentar fazer os 21 km. Então, o atleta vai estrear nos 21 km, vai correr algumas provas de meia-maratona e, futuramente, chegar na distância rainha da corrida de rua, que é a maratona”, diz Milani.

ALIMENTAÇÃO

A partir da meia-maratona, a preparação aumenta de volume, e o interessante é que – fora o apoio de um profissional de educação física, o qual, além dos treinos, vai instruir também sobre tênis e roupas adequadas – o atleta procure um nutricionista, a fim de que a alimentação também esteja de acordo com os novos objetivos.

“Cuidando da alimentação, seguindo uma planilha de treinamentos, treinando durante a semana e realizando os [treinos] longos do fim de semana, o corredor vai estar bem preparado para realizar os 21 km em julho”, afirma Pereira.

Saiba que, além do roteiro organizado de treinos e de uma dieta bacana, as 8 horas diárias de sono – ou ao menos

6 horas, conforme alguns especialistas – também são fundamentais para a receita para se fazer um velocista.

42 KM SÓ NO DIA

E você sabia que quem se prepara para a maratona não corre 42 km até o dia da prova? Sim, segundo os treinadores, a preparação de um atleta para uma prova como essa envolve ir progredindo aos poucos a carga de treinos e as distâncias até chegar a, no máximo, 35 km a 38 km, para não desgastar tanto o corpo do atleta.

“A maratona exige um pouco mais de volume, e o atleta já tem que estar correndo pelo menos 21 km. O interessante é que ele já tenha vivenciado de três a quatro provas de meia-maratona, para sentir como o corpo dele responde e se o corpo aguenta correr esses 21 km em uma média de 2 horas sem tanto esforço. Aí sim começa a se preparar para os 42 km”, pontua Pereira.

A PROVA

A Maratona de Campo Grande será realizada pelas ruas da Capital e terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 5 km, 10 km, 21 km (meia-maratona) e o kids, especial para jovens de 3 a 13 anos. Além das provas, haverá também outras programações no evento na Cidade da Maratona (Altos da Afonso Pena).

As inscrições estão no quinto lote e as vagas são limitadas. A edição deste ano já superou a de 2024 em número de participantes, e a expectativa da organização é que chegue a 5 mil corredores. Mais informações em @maratonacampogrande no Instagram. As inscrições podem ser realizadas em maratonadecampogrande.com.br.