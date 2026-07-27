Se a largada da campanha fosse hoje, o governador Eduardo Riedel... Leia na coluna de hoje

BENJAMIN FRANKLIN - ESCRITOR AMERICANO
"Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia"
FELPUDA
Se a largada da campanha fosse hoje, o governador Eduardo Riedel entraria na pista com confortável vantagem. Lidera as pesquisas mais consistentes, reúne o maior arco de alianças e, por enquanto, assiste aos adversários tentando encontrar o ritmo da corrida.
Nos bastidores, o clima é de otimismo entre seus aliados. Mas política não distribui troféu por desempenho em treino. Pesquisa fotografa o momento, a urna conta a história. Até outubro muita água vai rolar, e agora Riedel corre na frente, enquanto muita gente ainda amarra o tênis. Como política não é para amadores...
Enfeite, não!
Senador bom sabe que mandato dura oito anos e imprevistos acontecem. Por isso, escolhe suplente com experiência e voto próprio. Não é para ser cabo eleitoral fantasma nem alguém que “tope qualquer coisa”. O problema é quando o eleitor vota num nome e recebe outro goela abaixo.
Mais
Aí o suplente assume e ninguém sabe de onde saiu nem o que pensa. É democracia de surpresa: você aperta o 1 e vem o 3. No Senado, cadeira vazia custa caro. Melhor preencher com gente, não com favor. E por aí vai...
Desafio
A convenção que confirmará Eduardo Riedel como candidato à reeleição promete reunir verdadeira frente ampla de aliados. PSDB, PP, União Brasil, PL, MDB, Republicanos e Avante dividirão o mesmo palco e os mesmos aplausos. Em caso de vitória, o desafio começa depois da posse, quando chegar a hora de repartir espaços na administração. Isso porque não existe almoço de graça. Na política, alianças são construídas com discursos. Governos, quase sempre, com cargos.
Na mira
O deputado Zeca do PT passou a enfrentar mais um foco de desgaste na pré-campanha. Lideranças políticas avaliam recorrer ao Ministério Público Eleitoral após a divulgação de gravações atribuídas a uma reunião com indígenas da Aldeia Lalima, em Miranda. Nos áudios, que circulam nas redes sociais, adversários afirmam haver pressão relacionada ao apoio eleitoral à deputada Camila Jara. Ele ainda poderá apresentar sua versão.
Reação
A repercussão da reunião na Aldeia Lalima, em Miranda, ganhou novo capítulo, após uma liderança indígena publicar vídeo nas redes sociais, manifestando indignação com a postura atribuída ao deputado Zeca do PT. Segundo o relato, foram usadas palavras consideradas ofensivas, inclusive de baixo calão. O cacique afirmou que a deputada Camila Jara é bem-vinda à comunidade, assim como qualquer outro candidato, independentemente do partido.
ANIVERSARIANTES
Dra. Flávia de Albuquerque Furlani,
Dr. Mário Cesar Mangiolardo,
Maria Emília Ramalho Sulzer,
Euzébio Valiente Maximovitch,
Ana Paula Costa Morilhas,
Nancineide Cássia da Silva Gonçalves,
Madalena Maria de Souza Vargas,
Olinda Shiroma Matsuda,
Hiyotata Catuyama,
Joel Douradode Assis,
Roberto Seijin Utima,
José Antônio Brandão,
Lucinete de Sena Borgo,
Jaqueline Cruz,
Mauro Benante Junior,
Gilda Santa Cruz,
Renata Letteriello,
Silvana Gonçalves Marques,
Edson Yoshizaki,
Diego Souza,
Mylla Rodrigues,
Israel Vitor Holmes,
Natália Gabriela Martin Duailibi Younes,
Dr. José Tadachi Sugai,
Dr. Bianco Latorraca,
Janete Rosane Schenkel,
Iara Trindade,
Nilton Vieira,
Antônio Tiago Machado,
Dr. Alberto Moraes de Souza,
Luiz Carlos Algaranhães Antunes,
Kethlin Lima Portela,
Joice Ana Palma,
Dr. Adão Vieira Nogueira,
Lauro José e Sá,
José Antônio Fernandes,
Mara Eliane Barbosa Freitas,
Ana Fátima Pizzato de Souza,
Joseny de Castro Coimbra Peters,
Marco Aurelio Claro,
Jeruza Rezende Ramos,
Luiz Arthur Serra Reinbold,
Antonio Gerson de Saboia,
Flávio Silveira Cury,
Ivone Coelho Masruha,
Dr. Roberto de Aquino Lopes Júnior,
Gleicy Saad,
José Domingos,
Emílio Corrêa de Souza,
Paulo Henrique de Mattos,
Vitória Franco,
Ilza Rezende Rodrigues,
Maria Gonçalves,
Claudio Santos,
Maria Madalena da Silva Conrado,
Maiza Abalen Bernard,
Antônio Castelani Neto,
Ademir Garcia da Silva
Maria Aparecida Limeira,
Humberto Sousa Silva,
Luiza de Almeida,
Beatriz Vieira Lourenço,
Vilma Guimarães,
Jesualdo D’Aurea,
Dirceu Vicente Rossettini Costa,
Kátia Rejane Branquinho da Costa Ornellas,
Maria da Graça Albertini Prechitko,
Feliciana Barbosa Abath,
Bruno Miragaia Gaeti,
João Catarino Tenório Novaes,
Romulo Guerra Gai,
Hiroshi Matsubara,
Olimpio Simião da Silva,
Eustáquio Jeovan de Figueiredo,
Loan Lima Harada,
Fábio da Silva Magalhães,
André Luiz Mariano de Oliveira,
Pedro Constantino Rozales Neto,
Roberto Silva Junior,
Ângela Maria Carlini Garcia de Oliveira,
Joaquim da Mota Longo,
Marlene de Aguiar Justino da Cruz,
Rossana Xavier Machado,
Antonio Lincoln Carvalho de Siqueira,
Rilton Alexandre Araújo,
Henrique Thomé Baptista,
Ayrton Pires Maia,
Bianca Della Pace Braga Medeiros,
Alberto Vieira Rossi,
Rozilei Foizer,
Bruno Carlos de Rezende,
Felipe Lakatos Melo,
Takeo Ohira,
Zarife Cristina Hamdan,
Carlos Eduardo Oliveira de Souza,
Sérgio Queiroz Serra,
Cleiton Dahmer,
Coriolando Bachega,
Éder Mosciaro Barreto,
Talita Ertzogue Marques,
Farley Augusto da Silva Venturelli,
Eduardo Guimarães Mercadante,
James Erison Canova,
Kariny Rocco Moreira Berton,
Juliana Campos Veronesi,
Joice Ana Mosele,
Leonardo Anacleto Chaves.
* COLABOROU TATYANE GAMEIRO